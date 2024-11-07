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Вредоносное ПО ВПО Зловред malware

Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware

 

"Как защититься от зловредного ПО, соблюдая рекомендации по защите, поиску и восстановлению данных"  Николай Починок, Технический директор по региону Россия, Турция, Польша и страны СНГ, Veritas на CNews FORUM 2021.


07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте

на 8% — до 63%. Доля загрузчиков, которые могут установить на устройство пользователя любое другое вредоносное ПО, за это же время увеличилась более чем в 2 раза, с 10% до 23%. Вредоносное

05.11.2024 Positive Technologies: злоумышленники атакуют ИТ-специалистов для взлома более крупных целей

мышленники используют разные способы воздействия: например, решение задачи может требовать загрузки вредоносного кода, приложение для видеоконференции может содержать ВПО. В III квартале 2024 г
02.11.2024 В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные

стет Все больше и больше людей оказываются жертвами киберпреступников, которые запустили масштабную вредоносную кампанию, используя поддельные сайты Skype, Google Meet и Zoom. Хакеры крадут пер
02.11.2024 «Мамонт» штурмует банки: мошенники атакуют клиентов финансовых организаций и используют новые способы доставки вредоносного ПО

год назад пользователю предлагалось сначала перейти по ссылке на фейковый GooglePlay, чтобы скачать вредоносный APK-файл, то сейчас его предлагают скачать сразу на странице оплаты фейкового зак
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

1300 скачиваний В основном репозитории проектов для языка Python PyPI обнаружился модульный вредонос, который выдает себя за вспомогательное средство для криптотрейдеров, но на деле кра
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram

расширениями типа .lnk, .com и .cmd). Если пользователь откроет эти файлы, на устройство загрузится вредоносное ПО — троянец DarkMe, позволяющий удалённо выполнять команды с сервера злоумышленн
01.11.2024 «Нейроинформ»: число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков в России резко выросло

злоумышленники могут получить доступ сразу к десяткам других организаций. Вирус-шифровальщик - это вредоносная программа, которая ищет ценную для пользователя или компании информацию и шифрует
01.11.2024 Число атак с применением вирусов-шифровальщиков на российские компании выросло на треть

на программном и программно-аппаратном уровнях защищать ИТ-инфраструктуру от различного рода атак. Вредоносное ПО развивается с каждым днем, и проверенное ПО может уже не спасти. В таких случа
29.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну кибератак с использованием фальшивых тестов CAPTCHA

в были геймеры: вредоносные рекламные баннеры отображались на сайтах с пиратскими играми. Теперь же вредоносы распространяются и другими способами, например через букмекерские сайты, ресурсы с

24.10.2024 Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне

ютную защиту: злоумышленники совершенствуют методы обхода систем проверки и часто успешно маскируют вредоносный код под безопасный или применяют нестандартные методы упаковки для избегания скан
23.10.2024 Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки

овала новые образцы обычной, не облегченной версии троянца Grandoreiro, и обнаружила новые тактики. Зловред записывает и потом воспроизводит активность мыши, имитируя реальные нажатия, чтобы из
22.10.2024 ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак

едоносным ПО). Эта информация может публиковаться как в зашифрованном виде, так и открытым текстом. Вредоносное ПО после заражения целевой инфраструктуры обращается к этому ресурсу и извлекает

22.10.2024 Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом антивирусов, приложений поддержки телеком-операторов и медицинских сервисов

с использованием и телефонного мошенничества, и троянцев могут быть разными. Если жертва установила зловред на своём устройстве, у неё могут либо украсть информацию, либо попытаться провести фи
21.10.2024 Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров

манды на атакованной системе. Это дает возможность киберзлоумышленникам загружать в системы жертвам вредоносы и криминальные криптомайнеры. Источником проблемы, как полагают в компании AhnLab,

18.10.2024 Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах

иптовалют. По данным фирмы Aqua Nautilus, чьи сотрудники и обнаружили perfctl первыми, считают, что вредонос атаковал миллионы серверов и заразил, самое меньшее, несколько сотен тысяч. Столь вы
17.10.2024 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок под видом запросов от потенциальных клиентов

жали. В результате атаки на устройство попадает один из троянцев — NetSupport RAT или BurnsRAT. Это вредоносные версии легитимных инструментов для удалённого управления компьютером — NetSupport
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

действий складывается общая картина и выносится вердикт: «Судя по последовательности действий, это вредоносный файл. Пометим красным и на рабочей станции запускать не будем».  «Любой злоумышле
15.10.2024 Новая волна кибератак: хакеры обходят антивирусы и стандартную защиту

жертвы, содержит как легитимный исполняемый файл, так и вредоносный DLL, загружающий Hijack Loader. Вредоносный файл расшифровывает и выполняет закодированные данные, предназначенные для загруз
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке

язвимостей. StealerBot способен выполнять целый ряд действий, например устанавливать дополнительное вредоносное ПО, делать скриншоты, регистрировать последовательность нажатия клавиш, красть па
08.10.2024 «Доктор Веб»: в ходе кампании по распространению трояна для добычи и кражи криптовалюты пострадали более 28 тыс. пользователей

ьность запрещена правилами платформы), и запуск скачанных оттуда программ. Альтернативно, ссылки на вредоносное ПО могут быть закреплены в описаниях под видео на хостинге Youtube. При клике по

04.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила продвинутые атаки SilentCryptoMiner

При этом программу, которую человек искал, он не получал. Вместо неё на устройство устанавливалось вредоносное ПО. В результате многоступенчатой цепочки заражения на устройство пользователя пр
01.10.2024 Bi.Zone: хакеры отказываются от вредоносных программ в пользу редких инструментов для пентеста

во для преступников. Во всех случаях наиболее вероятной целью атак был шпионаж, а такие группировки стремятся оставаться в инфраструктуре компании незамеченными как можно дольше». Для распространения вредоносной нагрузки фреймворка злоумышленники использовали фишинг. В одном случае жертвам приходили письма с якобы медицинскими документами. Во вложении был архив, в котором содержался lnk-фай
27.09.2024 Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру

ческих сетей и разработки ПО для систем промышленной автоматизации.), на которых были заблокированы вредоносные объекты. Эта доля составила 22,5%, на 1,1 п. п. ниже, чем в I квартале 2024 г. Пр
25.09.2024 «Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости

ый предназначен именно для уничтожения сегментов АСУ ТП. Такие вирусы хорошо известны: Industroyer, Trisis, Nikowiper, Fuxnet и др. Кроме того, во многих сложных целевых атаках (с которыми чаще
25.09.2024 Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак

реждают, что технология генеративного ИИ может позволить низкоквалифицированным преступникам писать вредоносные программы за считанные минуты, адаптируя их для атак на различные платформы, вклю
24.09.2024 Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО

Positive Technologies выявила, что вредоносное ПО остается одним из основных методов атак на организации. Оно использовалось в 6
23.09.2024 «Солар»: больше трети корпоративных электронных писем содержат спам и фишинг

ы Secure e-mail gateway (SEG) и защиты от продвинутых угроз Sandbox. При этом хакеры чаще маскируют вредоносы под офисные документы в форматах docx, xls и pdf. По данным экспертов SA, больше вс
23.09.2024 Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств

е опции. Этим и пользуются злоумышленники. Зачастую они распространяют вместе с такими приложениями вредоносное ПО, так как на сторонних площадках отсутствует модерация, — сказал Дмитрий Калини
20.09.2024 У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии

кибератаках на итальянских пользователей. Однако, вероятно, злоумышленники таким образом тестируют зловред, чтобы позднее использовать его и в других странах. Об этом CNews сообщили представит
19.09.2024 Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец

бнаружат. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Как происходит заражение. Вредоносное ПО распространяется через почтовые вложения или файлы на «Яндекс.Диске», на котор
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп

Рост активности вымогателей В Великобритании участились кибератаки с использованием вирусов-вымогателей, причем хакеры воодушевлены склонностью организаций-жертв к выплатам. Об этом пишут ИБ-эксперты в новом исследовании от компании Cohesity, которое было опубликовано в середи
17.09.2024 Киберпреступники взламывают Windows через CAPTCHA

ют ИT-инфраструктуру, например, Efros Defence Operations способен на ранней стадии атаки обнаружить вредоносные скрипты и своевременно принять необходимые меры для обеспечения информационные бе
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

ется в публикации компании ReversingLabs, которая отслеживает это направление деятельности Lazarus, вредоносная кампания против программистов на языке Python началась не позднее августа прошлог
09.09.2024 Бэкдор Loki атакует российские предприятия

роения до медицины — подверглись кибератакам с использованием ранее неизвестного бэкдора Loki. Этот зловред был создан на основе часто используемого фреймворка с открытым исходным кодом Mythic.
06.09.2024 Инструмент для взлома аккаунтов OnlyFans подсаживает пользователям троян, ворующим кредитки и криптокошельки

ее опасную категорию вирусописателей составляют хакеры-одиночки или группы хакеров, которые создают вредоносные программы, чтобы использовать их в криминальных целях. Эти киберпреступники созда
05.09.2024 300 тысяч пользователей Chrome и Edge заразили вредоносными расширениями

е Roblox FPS Unlocker, VLC media player, KeePass, клиенты YouTube и Steam. На деле жертвы загружают вредонос. Что характерно, его инсталляторы снабжены цифровыми подписями. Photo by charlesdelu
29.08.2024 BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций

С начала 2024 г. для атак на российские компании все чаще используется коммерческое вредоносное ПО, разработчики которого запретили применять его против организаций в странах СН
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО

егитимные документы-приманки, после открытия которых автоматически активировалась установка Meduza. Зловред давал злоумышленникам доступ к данным расширений браузеров, менеджеров паролей и мог

23.08.2024 В Google Play два года скрывалась широко известная шпионская программа

ий и контроля приложений до публикации приводит, помимо прочего, к тому, что в официальные магазины вредоносы продолжают проникать, но лишь самые продвинутые и труднообнаруживаемые. «Абсолютная
15.08.2024 Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом

Proofpoint, NFIR, Computest, Northwave, Fox-IT, HaveIBeenPwned, Spamhaus и DIVD. Дроппер как угроза Вредоносы, которые рассылались с захваченных серверов и доменов, заразили миллионы компьютеро

Публикаций - 12431, упоминаний - 27973

Вредоносное ПО и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4805 2355
Microsoft Corporation 24521 1719
Dr.Web - Доктор Веб 1253 860
Google LLC 11697 845
ESET - ESET Software 1131 743
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1372 623
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1688 598
Apple Inc 11987 478
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 414
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1118 361
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 808 353
Trend Micro 599 337
Meta Platforms - Facebook 4428 322
Intel Corporation 12137 286
Yandex - Яндекс 7164 283
Sophos - SophosLabs 412 282
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 595 281
Check Point Software Technologies 755 268
IBM - International Business Machines Corp 9419 254
X Corp - Twitter 2840 240
Cisco Systems 5094 219
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 875 204
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3771 192
Ростелеком 9582 182
Telegram Group 1855 180
Softline - Софтлайн 2709 179
Broadcom - VMware 2341 164
VK - Mail.ru Group 3444 163
Yahoo! 3693 157
Samsung Electronics 10203 150
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12242 147
Fortinet 378 146
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 237 146
GitHub 789 140
F-Secure 211 135
Oracle Corporation 6651 130
Adobe Systems 1546 125
Amazon Inc - Amazon.com 2971 123
Bitdefender 156 115
HP Inc. 5672 115
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7145 174
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 151
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 109
Unsplash 655 87
eBay Inc 1619 77
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 887 69
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2770 56
Россети Ленэнерго 1700 50
LinkedIn 631 49
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 46
Альфа-Банк 1750 46
РЖД - Российские железные дороги 1886 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 44
Лента - Сеть розничной торговли 2041 43
Резонанс НПП 368 41
Visa International 1943 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 792 36
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 35
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 105 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1613 34
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1133 32
Почта России ПАО 2093 29
Royal Dutch Shell - Шелл 208 28
Bank of America - Банк Америки 262 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 445 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1283 25
Assist - Ассист 209 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1875 25
Netflix - онлайн-кинотеатр 473 25
Газпром ПАО 1334 23
НСПК - Национальная система платежных карт 804 23
Tesla Motors 385 23
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2715 21
ГПБ - Газпромбанк 1072 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2282 19
Связной ГК 1366 19
101Hotels.com 456 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 509 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5386 519
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3088 294
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11394 250
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4641 216
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1127 211
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3244 198
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1768 119
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3011 67
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Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 174 53
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 328 52
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2849 49
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2667 47
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1978 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1348 40
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3403 38
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 774 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1861 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1661 33
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 204 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2473 31
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 56
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6256 34
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OWASP - Open Web Application Security Project 92 20
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 20
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 14
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 14
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 13
Демократическая политическая партия США 114 12
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 78 12
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 11
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 10
ASF - Apache Software Foundation 204 10
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 9
ЛДПР 105 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 332 8
Аль-Каида - террористическая организация 67 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 7
Linux Foundation 183 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 138 6
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 132 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 108 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 524 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 4
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 4
Единая Россия - Политическая партия 292 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26649 7557
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7368 4632
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29256 2920
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64482 2781
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3020 2553
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5999 2316
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25003 2267
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2898 2230
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3877 1930
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16053 1788
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12618 1706
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12327 1271
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49247 1267
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9098 1257
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2210 1192
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20767 1101
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1834 1090
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23833 1086
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6440 1075
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10745 1061
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4858 1021
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1359 971
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3020 918
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23812 916
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7352 822
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13837 762
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10319 754
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4801 741
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15457 737
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30148 732
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4151 691
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11115 670
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8375 670
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2509 636
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4008 611
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 825 611
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18513 602
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2031 602
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 754 600
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13696 595
Microsoft Windows 15553 2130
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4309 1613
Google Android 13887 976
Linux OS 9805 759
Microsoft Edge - браузер 1988 426
Google Play - Google Store - Android Market 3267 377
Apple iOS 7660 376
Microsoft Office 3701 352
Apple Mac - Apple Macintosh 2966 313
Microsoft Windows 2000 8660 305
Microsoft Windows XP 2395 301
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 297
Apple macOS 2029 287
Mozilla Firefox - браузер 1887 282
Google Chrome - браузер 1550 281
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 280
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 277
Kaspersky Internet Security 454 276
JavaScript - JS - язык программирования 1168 268
Microsoft Outlook 1379 228
Apple iPhone - серия смартфонов 7045 225
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 293 221
Apple iPhone 6 4861 221
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 217
Microsoft Exchange 1701 213
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2000 210
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 206
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 184
Oracle Java - язык программирования 3046 174
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 435 171
Microsoft Windows 7 1971 164
Microsoft Windows 10 1733 158
Google YouTube - Видеохостинг 2709 156
Microsoft Office Word 762 138
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 600 137
Microsoft Skype 2058 135
Apple - App Store 2864 130
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1502 129
Nokia Symbian OS 1398 129
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 234 124
Мельникова Анастасия 364 177
Зайцев Михаил 255 127
Касперский Евгений 319 122
Земков Сергей 158 97
Corrons Luis - Корронс Луис 106 94
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 85
Водясов Алексей 222 75
Гостев Александр 82 69
Путин Владимир 3128 64
Дягилев Василий 84 62
Галушкин Олег 182 61
Зенкин Денис 262 58
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 53
Шаров Борис 73 48
Матросов Александр 45 44
Гвоздев Дмитрий 126 44
Сачков Илья 120 44
Кирюхин Дмитрий 86 42
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 38
Касперская Наталья 290 37
Шабанов Илья 60 36
Наместников Юрий 40 35
Голованов Сергей 58 34
Скулкин Олег 34 33
Павлов Никита 63 33
Врублевский Павел 96 30
Trump Donald J. - Трамп Дональд 411 30
Лукацкий Алексей 117 30
Камлюк Виталий 30 28
Ляпунов Игорь 120 27
Галов Дмитрий 41 27
Иванов Антон 69 27
Stefanko Lukas - Стефанко Лукаш 29 27
Гинятуллин Роман 61 26
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 26
Дрюков Владимир 41 26
Волков Дмитрий 62 25
Васильев Григорий 40 23
Гребенников Николай 31 23
Баулин Валерий 39 23
Россия - РФ - Российская федерация 142042 4901
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51859 2165
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16823 854
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42741 745
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 675
Германия - Федеративная Республика 12631 599
Европа 21692 575
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14059 566
Украина 7574 422
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Япония 13237 393
Индия - Bharat 5395 316
Франция - Французская Республика 7805 309
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17176 254
Южная Корея - Республика 6607 249
Азия - Азиатский регион 5492 248
Испания - Королевство 3697 244
Канада 4860 224
Бразилия - Федеративная Республика 2344 219
Италия - Итальянская Республика 4338 217
Беларусь - Белоруссия 5575 210
Нидерланды 3491 194
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3510 189
Израиль 2716 178
Казахстан - Республика 5486 174
Турция - Турецкая республика 2325 157
Европа Восточная 3069 149
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США - Калифорния 4617 139
Польша - Республика 1951 137
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 977 130
Иран - Исламская Республика Иран 1070 129
Ближний Восток 2920 128
Китай - Тайвань 3956 126
Африка - Африканский регион 3455 125
США - Нью-Йорк 3088 115
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2479 110
Сингапур - Республика 1841 103
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5894 132
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 103
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ZDnet 659 60
NYT - The New York Times 1026 57
Коммерсантъ - Издательский дом 1790 57
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 53
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 50
Reddit 302 48
Nature 809 45
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 42
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 928 41
CNews - ZOOM.CNews 1845 41
New Scientist 1448 38
Ars Technica 418 37
РИА Новости 901 33
WikiLeaks 119 33
Silicon.com 364 33
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Computer Weekly 374 29
The Washington Post 330 29
DarkReading.com 104 28
Bloomberg 1255 27
Wikipedia - Википедия 482 27
CNews RND - R&D.CNews 2273 26
Virus Bulletin 33 26
Forbes - Форбс 799 26
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 25
CNET Networks - CNET News 1643 25
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1274 24
Известия ИД 614 23
Silicon 482 23
VNUNet.com 214 20
Phys.org 972 20
InformationWeek 241 19
Securelist 21 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8043 243
Gartner - Гартнер 3547 197
IDC - International Data Corporation 4901 195
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3149 86
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 43
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 42
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 87 41
CNews Мишень 164 40
Juniper Research 520 38
Forrester Research 821 38
Fortune Global 500 286 33
AV-Test Institute 39 32
B2B International 50 28
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 21
Computer Economics 32 20
AV-Comparatives 25 20
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 15
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 13
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 62 13
Google Threat Analysis Group 16 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 12
MalwareHunterTeam 13 12
Microsoft Security Intelligence Report 14 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 603 10
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 9
Net Applications 127 9
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 217 9
RiskIQ 9 8
Fortune Global 100 140 8
Frost & Sullivan 203 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 7
Gartner - Dataquest 347 7
Harris Interactive 81 7
Fortune Global 1000 50 6
Recorded Future 14 6
ABI Research 234 5
IBM Research 107 5
Markets&Markets Research 112 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 813 96
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 70
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 37
РАН - Российская академия наук 1852 31
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 30
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1485 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 895 21
University of Oxford - Оксфордский университет 201 18
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 997 15
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 362 14
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 579 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 13
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 12
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 432 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 10
Columbia University - Колумбийский университет 154 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 9
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 178 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 159 9
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 165 8
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 8
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 6
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 6
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 6
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 223
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2384 161
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1982 41
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1209 39
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 34
Black Hat - Конференция 78 30
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 27
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1092 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 24
День молодёжи - 27 июня 868 24
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 20
CeBIT 611 20
Международный женский день - 8 марта 324 16
Infosecurity - выставка 63 16
CNews AWARDS - награда 497 12
Defcon 45 11
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 11
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Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 27 8
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 7
Fortinet Security Day 9 6
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CNews FORUM Кейсы 221 5
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Docflow 146 4
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 4
Единый день голосования 129 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
iF Design Awards 25 4
Capture the Flag - CTF 31 4
МТС Телеком Идея 52 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
Gartner Symposium ITxpo 27 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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