Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware

F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте на 8% — до 63%. Доля загрузчиков, которые могут установить на устройство пользователя любое другое вредоносное ПО, за это же время увеличилась более чем в 2 раза, с 10% до 23%. Вредоносное

Positive Technologies: злоумышленники атакуют ИТ-специалистов для взлома более крупных целей мышленники используют разные способы воздействия: например, решение задачи может требовать загрузки вредоносного кода, приложение для видеоконференции может содержать ВПО. В III квартале 2024 г

В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные стет Все больше и больше людей оказываются жертвами киберпреступников, которые запустили масштабную вредоносную кампанию, используя поддельные сайты Skype, Google Meet и Zoom. Хакеры крадут пер

«Мамонт» штурмует банки: мошенники атакуют клиентов финансовых организаций и используют новые способы доставки вредоносного ПО год назад пользователю предлагалось сначала перейти по ссылке на фейковый GooglePlay, чтобы скачать вредоносный APK-файл, то сейчас его предлагают скачать сразу на странице оплаты фейкового зак

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 1300 скачиваний В основном репозитории проектов для языка Python PyPI обнаружился модульный вредонос, который выдает себя за вспомогательное средство для криптотрейдеров, но на деле кра

Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram расширениями типа .lnk, .com и .cmd). Если пользователь откроет эти файлы, на устройство загрузится вредоносное ПО — троянец DarkMe, позволяющий удалённо выполнять команды с сервера злоумышленн

«Нейроинформ»: число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков в России резко выросло злоумышленники могут получить доступ сразу к десяткам других организаций. Вирус-шифровальщик - это вредоносная программа, которая ищет ценную для пользователя или компании информацию и шифрует

Число атак с применением вирусов-шифровальщиков на российские компании выросло на треть на программном и программно-аппаратном уровнях защищать ИТ-инфраструктуру от различного рода атак. Вредоносное ПО развивается с каждым днем, и проверенное ПО может уже не спасти. В таких случа

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну кибератак с использованием фальшивых тестов CAPTCHA в были геймеры: вредоносные рекламные баннеры отображались на сайтах с пиратскими играми. Теперь же вредоносы распространяются и другими способами, например через букмекерские сайты, ресурсы с

Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне ютную защиту: злоумышленники совершенствуют методы обхода систем проверки и часто успешно маскируют вредоносный код под безопасный или применяют нестандартные методы упаковки для избегания скан

Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки овала новые образцы обычной, не облегченной версии троянца Grandoreiro, и обнаружила новые тактики. Зловред записывает и потом воспроизводит активность мыши, имитируя реальные нажатия, чтобы из

ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак едоносным ПО). Эта информация может публиковаться как в зашифрованном виде, так и открытым текстом. Вредоносное ПО после заражения целевой инфраструктуры обращается к этому ресурсу и извлекает

Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом антивирусов, приложений поддержки телеком-операторов и медицинских сервисов с использованием и телефонного мошенничества, и троянцев могут быть разными. Если жертва установила зловред на своём устройстве, у неё могут либо украсть информацию, либо попытаться провести фи

Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров манды на атакованной системе. Это дает возможность киберзлоумышленникам загружать в системы жертвам вредоносы и криминальные криптомайнеры. Источником проблемы, как полагают в компании AhnLab,

Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах иптовалют. По данным фирмы Aqua Nautilus, чьи сотрудники и обнаружили perfctl первыми, считают, что вредонос атаковал миллионы серверов и заразил, самое меньшее, несколько сотен тысяч. Столь вы

«Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок под видом запросов от потенциальных клиентов жали. В результате атаки на устройство попадает один из троянцев — NetSupport RAT или BurnsRAT. Это вредоносные версии легитимных инструментов для удалённого управления компьютером — NetSupport

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам действий складывается общая картина и выносится вердикт: «Судя по последовательности действий, это вредоносный файл. Пометим красным и на рабочей станции запускать не будем». «Любой злоумышле

Новая волна кибератак: хакеры обходят антивирусы и стандартную защиту жертвы, содержит как легитимный исполняемый файл, так и вредоносный DLL, загружающий Hijack Loader. Вредоносный файл расшифровывает и выполняет закодированные данные, предназначенные для загруз

Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке язвимостей. StealerBot способен выполнять целый ряд действий, например устанавливать дополнительное вредоносное ПО, делать скриншоты, регистрировать последовательность нажатия клавиш, красть па

«Доктор Веб»: в ходе кампании по распространению трояна для добычи и кражи криптовалюты пострадали более 28 тыс. пользователей ьность запрещена правилами платформы), и запуск скачанных оттуда программ. Альтернативно, ссылки на вредоносное ПО могут быть закреплены в описаниях под видео на хостинге Youtube. При клике по

«Лаборатория Касперского» обнаружила продвинутые атаки SilentCryptoMiner При этом программу, которую человек искал, он не получал. Вместо неё на устройство устанавливалось вредоносное ПО. В результате многоступенчатой цепочки заражения на устройство пользователя пр

Bi.Zone: хакеры отказываются от вредоносных программ в пользу редких инструментов для пентеста во для преступников. Во всех случаях наиболее вероятной целью атак был шпионаж, а такие группировки стремятся оставаться в инфраструктуре компании незамеченными как можно дольше». Для распространения вредоносной нагрузки фреймворка злоумышленники использовали фишинг. В одном случае жертвам приходили письма с якобы медицинскими документами. Во вложении был архив, в котором содержался lnk-фай

Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру ческих сетей и разработки ПО для систем промышленной автоматизации.), на которых были заблокированы вредоносные объекты. Эта доля составила 22,5%, на 1,1 п. п. ниже, чем в I квартале 2024 г. Пр

«Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости ый предназначен именно для уничтожения сегментов АСУ ТП. Такие вирусы хорошо известны: Industroyer, Trisis, Nikowiper, Fuxnet и др. Кроме того, во многих сложных целевых атаках (с которыми чаще

Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак реждают, что технология генеративного ИИ может позволить низкоквалифицированным преступникам писать вредоносные программы за считанные минуты, адаптируя их для атак на различные платформы, вклю

Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО Positive Technologies выявила, что вредоносное ПО остается одним из основных методов атак на организации. Оно использовалось в 6

«Солар»: больше трети корпоративных электронных писем содержат спам и фишинг ы Secure e-mail gateway (SEG) и защиты от продвинутых угроз Sandbox. При этом хакеры чаще маскируют вредоносы под офисные документы в форматах docx, xls и pdf. По данным экспертов SA, больше вс

Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств е опции. Этим и пользуются злоумышленники. Зачастую они распространяют вместе с такими приложениями вредоносное ПО, так как на сторонних площадках отсутствует модерация, — сказал Дмитрий Калини

У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии кибератаках на итальянских пользователей. Однако, вероятно, злоумышленники таким образом тестируют зловред, чтобы позднее использовать его и в других странах. Об этом CNews сообщили представит

Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец бнаружат. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Как происходит заражение. Вредоносное ПО распространяется через почтовые вложения или файлы на «Яндекс.Диске», на котор

В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп Рост активности вымогателей В Великобритании участились кибератаки с использованием вирусов-вымогателей, причем хакеры воодушевлены склонностью организаций-жертв к выплатам. Об этом пишут ИБ-эксперты в новом исследовании от компании Cohesity, которое было опубликовано в середи

Киберпреступники взламывают Windows через CAPTCHA ют ИT-инфраструктуру, например, Efros Defence Operations способен на ранней стадии атаки обнаружить вредоносные скрипты и своевременно принять необходимые меры для обеспечения информационные бе

Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов ется в публикации компании ReversingLabs, которая отслеживает это направление деятельности Lazarus, вредоносная кампания против программистов на языке Python началась не позднее августа прошлог

Бэкдор Loki атакует российские предприятия роения до медицины — подверглись кибератакам с использованием ранее неизвестного бэкдора Loki. Этот зловред был создан на основе часто используемого фреймворка с открытым исходным кодом Mythic.

Инструмент для взлома аккаунтов OnlyFans подсаживает пользователям троян, ворующим кредитки и криптокошельки ее опасную категорию вирусописателей составляют хакеры-одиночки или группы хакеров, которые создают вредоносные программы, чтобы использовать их в криминальных целях. Эти киберпреступники созда

300 тысяч пользователей Chrome и Edge заразили вредоносными расширениями е Roblox FPS Unlocker, VLC media player, KeePass, клиенты YouTube и Steam. На деле жертвы загружают вредонос. Что характерно, его инсталляторы снабжены цифровыми подписями. Photo by charlesdelu

BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций С начала 2024 г. для атак на российские компании все чаще используется коммерческое вредоносное ПО, разработчики которого запретили применять его против организаций в странах СН

Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО егитимные документы-приманки, после открытия которых автоматически активировалась установка Meduza. Зловред давал злоумышленникам доступ к данным расширений браузеров, менеджеров паролей и мог

В Google Play два года скрывалась широко известная шпионская программа ий и контроля приложений до публикации приводит, помимо прочего, к тому, что в официальные магазины вредоносы продолжают проникать, но лишь самые продвинутые и труднообнаруживаемые. «Абсолютная