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U.S. FBI Federal Bureau of Investigation ФБР США Федеральное бюро расследований
СОБЫТИЯ
|10.04.2026
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ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal
применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Unsplash - Mika Baumeister ФБР смогло прочитать удаленную переписку подсудимого в Signal через базу данных уведомлений A
|19.03.2026
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Тайное стало явным. Силовики сознались, что скупают данные о местоположении миллионов людей
Чистосердечное признание Федеральное бюро расследований (ФБР), одна из многочисленных американских спецслужб, выступила с заявлением, что покупает инф
|06.03.2026
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Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки
Атака на ФБР ФБР (FBI, Федеральное бюро расследований США) заявило, что обнаружило «подозрительную» ак
|24.02.2026
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Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн
700 взломов за год В течение 2025 г. наблюдался значительный всплеск атак против банкоматов, в результате чего злоумышленники смогли разбогатеть на $20 млн. Об этом сообщило ФБР. По данным агентства, в течение 2025 г. выявлено более 700 взломов банкоматов с помощью вредоносного ПО. Всего с 2020 года таких инцидентов было около 1900, то есть на один только прошлый г
|26.01.2026
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Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука
Microsoft выдала ФБР ключи шифрования BitLocker Корпорация Microsoft по крайней мере один раз передала Федерал
|20.10.2025
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Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских преступников
личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграцио
|25.09.2025
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Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан
Предупреждение о мошенниках Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сентябре 2025 г. выпустило предупреждение о появлении поддельных сайтов, маскирующ
|25.04.2025
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Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками
ения украденного, выманивают у них дополнительные средства. Между декабрем 2023 и февралем 2025 гг. ФБР получило более 100 сообщений о подобных атаках. Не исключено, что их намного больше. Free
|31.03.2025
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Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР
ых сетях его коллеги бьют тревогу, ведь сам он не выходит на связь. Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в доме известного ученого-компьютерщика Сяофэня Вана (XiaoFeng Wang),
|27.01.2025
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Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей
делают то же самое, в данном случае возникает масштабный риск кражи кода, – говорится в уведомлении ФБР. – [Эти работники] могут попытаться собирать значимые реквизиты доступа и файлы cookies с
|06.12.2024
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После серии крупных взломов провайдеров в США даже ФБР выступила за шифрование в мессенджерах
Смена позиции Федеральное бюро расследований (ФБР) призывает срочно перейти на шифрование из-за китайских хакеров из группировки Salt Typho
|02.07.2024
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ФБР заплатит $5 млн за беглую «королеву криптовалют»
мы постоянно откладывался под предлогом технических трудностей. Фото: frimufilms / Фотобанк Freepik ФБР США обещает $5 млн за информацию о «криптокоролеве» из OneCoin В 2016 г. Игнатова обещала
|08.04.2024
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Хакер заявил о краже данных сотрудников Госдепа, ФБР и Внутренней безопасности США
обнародовал тысячи записей, содержащих информацию, принадлежащую Министерству юстиции США, Государственному департаменту, DHS (Внутренняя безопасность — Department of Homeland Security) и сотрудникам ФБР, написало издание BleepingComputer. Госдепартамент США начал расследование киберинцидента после того, как IntelBroker слил на хакерский форум якобы украденные правительственные и военные да
|04.10.2023
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Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову
Надежная защита от ФБР Российский хакер Михаил Матвеев входящий в список самых разыскиваемых ФБР киберпреступников, нашел «лайфхак», благодаря которому намерен избежать встречи с федеральными агентами. В и
|28.09.2023
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Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция
федеральные ведомства – Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности защите инфраструктуры США (CISA), а также полиция США и
|31.07.2023
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Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ
ственных учреждений и других организаций. В ноябре 2022 г. Breached сам бы взломан. А в начале 2023 г. Pompompurin, основной оператор веб-сайта форума во Всемирной сети (не в даркнете), был арестован ФБР. Контроль над сайтом был перехвачен правоохранительными органами. Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik Базы данных и переписка участников киберкриминального форума Breached выставл
|08.02.2023
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ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн
Мы точно знаем, кто это сделал Федеральное бюро расследований США (ФБР) заявило, что за атакой в 2022 г. на кроссчейн-мост Horizon Bridge стояли две северокорей
|22.11.2022
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В руки ФБР попал украинский хакер, которого ловили 10 лет
ве, краже личности и других преступлениях. В Швейцарии арестовали предполагаемого главаря группировки JabberZeus У Пенчукова еще есть возможность оспорить это решение, но перспективы у него неважные. ФБР разыскивает подозреваемого с 2012 года. Именно тогда его впервые обвинили в киберпреступной деятельности. Конкретно — в краже миллионов долларов с использованием похищенных личных данных: н
|07.11.2022
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ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?
Минимальное воздействие В пятницу 4 ноября 2022 г. ФБР опубликовало сообщение, в котором проанализровало последствия действий российских хакактивистов. Аналитики затронули проблему DDoS-атак на частные американские компании и госслужбы, которые
|12.09.2022
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ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США
была взломана хакерами северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось вернуть контроль над активами на сумму примерно $30 млн. Впрочем, это лишь малая часть того, что угнали хакеры: их совокупная добыча в токенах Ethereum и USDC составила порядка $620
|10.06.2021
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Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод
ом спекуляций. В середине мая группировка Darkside объявила, что её инфраструктура была захвачена вместе со всеми активами, находившимися на тот момент в их кошельках. Вероятно, как раз тогда агентам ФБР удалось найти и приватный ключ. Агенты ФБР смогли получить ключ к биткоин-кошельку группировки Darkside и вернуть почти 64 биткоина из 75, выплаченных Colonial в начале мая В заявлен
|19.05.2021
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ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод
kSide недавно атаковали оператора одного из крупнейших трубопроводов в США ColonialPipeline, что привело к перебоям с поставками топлива в нескольких штатах и объявлению режима чрезвычайной ситуации. ФБР распугало банду шифровальщиков Верховные власти США и ФБР пообещали принять ответные меры. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Ивэнина (Bill Evanina)
|14.04.2021
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Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов
ФБР против хакеров Федеральное бюро расследований (ФБР) получило официальное разрешение американских властей на доступ к сотням серверов, на кот
|18.03.2021
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Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации
ее опубликовали на хакерском форуме RaidForums. Завсегдатаи форума могут купить ее за внутреннюю валюту — восемь кредитов, что примерно равно $2,54, отмечает издание Bleeping Computer. По недосмотру ФБР с сайта утечек утекли данные о его клиентуре WeLeakInfo использовали американо-ирландский платежный сервис Stripe. Данные о проведенных платежах, согласно объяснениям самих хакеров, достали
|25.06.2020
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В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет
Секреты больше не секреты Некие «киберактивисты» выложили в общий доступ около 270 ГБ украденных данных о работниках полиции и ФБР. По данным эксперта по безопасности и блогера Брайана Кребса (Brian Krebs), это стало результатом взлома техасской фирмы Netsential. Массив данных под общим названием BlueLeaks был опублико
|24.12.2019
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Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи
ФБР на защите интересов бизнеса Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило программу Illicit Data Loss Exploitation (IDLE), которая может существенно сни
|15.07.2019
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Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы
, что если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google. Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал. Скандальные проекты Google В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после
|06.06.2019
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Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц
Теоретическое беззаконие Конгресс США заподозрил Федеральное бюро расследований (ФБР) в незаконной слежке за миллионами людей при помощи технологий автоматического распознава
|02.04.2019
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«Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая
Новые задачи ФБР Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило масштабную программу переподготовки
|22.01.2019
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В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР
ило около 3 терабайт. В миллионах файлов содержались личные данные, системные реквизиты и информация, которая должна была оставаться конфиденциальной, включая сведения о расследованиях, проводившихся ФБР и силами самого Управления по ценным бумагам. Среди этих массивов обнаружилась, в частности, база данных Microsoft Access с персональными данными более чем сотни тысяч брокеров, в том числе
|01.10.2018
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Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина
Принудительная разблокировка Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) заставили подозреваемого разблокировать его iPhone X через функцию Face ID, то есть пока
|15.08.2018
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ФБР заявило о скорой суперкибератаке на банкоматы
ФБР предупреждает Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило крупнейшие американские банки о готовящейся мошеннической схеме. В ее рамка
|20.07.2018
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Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ
Массовый исход Три высокопоставленных чиновника Федерального бюро расследований (ФБР), которые руководят работой бюро в киберпространстве, оставляют свои должности. Об этом с
|19.07.2018
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Хакеры, нацеленные на топ-менеджеров, облегчили бизнес на $12,5 миллиардов
еннических атак на корпоративную почту в последние годы резко выросло. Общие потери мирового бизнеса за период между 2013 и 2018 гг. составили более $12,5 млрд, — говорится в публикации подразделения ФБР по борьбе с интернет-преступностью (Internet Crime Complaint Center). Особенно резкий рост — в 136% — пришелся на срок между декабрем 2016 г. и маем 2018 г. Атаки на почтовые аккаунты высок
|18.06.2018
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ФБР научилось узнавать хозяев биткоинов
Банка для чаевых 36-летний француз Гал Валлериус (Gal Vallerius), арестованный ФБР в 2017 г., признал вину в том, что он продавал в даркнете запрещенные вещества. ФБР смогла его идентифицировать по биткоин-транзакциям. Валлериус, используя никнейм OxyMonster, был а
|07.05.2018
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Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников
Стая дронов против ФБР Преступники с нарастающей частотой и эффективностью используют дешевые беспилотники для противодействия правоохранительным органам по всему миру. Выступая на конференции AUVSI Xponential в
|24.04.2018
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Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР
ничего не взламывал, он просто очень умело и успешно использовал социальную инженерию: в разговоре с работниками колл-центров провайдеров он убедительно выдавал себя то за главу ЦРУ, то за директора ФБР, то за министра внутренней безопасности США. В итоге подросток сумел получить доступ к аккаунтам тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана (John Brennan) в сервисах Verizon и AOL, хранилище i
|09.04.2018
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ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений
я проституции и сексуального рабства. Арест был осуществлен силами Федерального бюро расследований (ФБР), Инспекции почтового обслуживания США, Налогового управления США, Объединенного разведыв
|12.03.2018
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Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов
Арест Винсента Рамоса Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца канадской компании Phantom Secure, которая занимается кастомизацией
|27.12.2017
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В софте ФБР нашли тайно закупленный российский код
обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которое используется в Федеральном бюро расследований (ФБР) и более чем 18 тыс. различных американских ведомств и органов, содержит код, «созданный
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