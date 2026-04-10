U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Unsplash - Mika Baumeister ФБР смогло прочитать удаленную переписку подсудимого в Signal через базу данных уведомлений A

Тайное стало явным. Силовики сознались, что скупают данные о местоположении миллионов людей Чистосердечное признание Федеральное бюро расследований (ФБР), одна из многочисленных американских спецслужб, выступила с заявлением, что покупает инф

Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки Атака на ФБР ФБР (FBI, Федеральное бюро расследований США) заявило, что обнаружило «подозрительную» ак

Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн 700 взломов за год В течение 2025 г. наблюдался значительный всплеск атак против банкоматов, в результате чего злоумышленники смогли разбогатеть на $20 млн. Об этом сообщило ФБР. По данным агентства, в течение 2025 г. выявлено более 700 взломов банкоматов с помощью вредоносного ПО. Всего с 2020 года таких инцидентов было около 1900, то есть на один только прошлый г

Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука Microsoft выдала ФБР ключи шифрования BitLocker Корпорация Microsoft по крайней мере один раз передала Федерал

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских преступников личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграцио

Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан Предупреждение о мошенниках Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сентябре 2025 г. выпустило предупреждение о появлении поддельных сайтов, маскирующ

Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками ения украденного, выманивают у них дополнительные средства. Между декабрем 2023 и февралем 2025 гг. ФБР получило более 100 сообщений о подобных атаках. Не исключено, что их намного больше. Free

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР ых сетях его коллеги бьют тревогу, ведь сам он не выходит на связь. Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в доме известного ученого-компьютерщика Сяофэня Вана (XiaoFeng Wang),

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей делают то же самое, в данном случае возникает масштабный риск кражи кода, – говорится в уведомлении ФБР. – [Эти работники] могут попытаться собирать значимые реквизиты доступа и файлы cookies с

После серии крупных взломов провайдеров в США даже ФБР выступила за шифрование в мессенджерах Смена позиции Федеральное бюро расследований (ФБР) призывает срочно перейти на шифрование из-за китайских хакеров из группировки Salt Typho

ФБР заплатит $5 млн за беглую «королеву криптовалют» мы постоянно откладывался под предлогом технических трудностей. Фото: frimufilms / Фотобанк Freepik ФБР США обещает $5 млн за информацию о «криптокоролеве» из OneCoin В 2016 г. Игнатова обещала

Хакер заявил о краже данных сотрудников Госдепа, ФБР и Внутренней безопасности США обнародовал тысячи записей, содержащих информацию, принадлежащую Министерству юстиции США, Государственному департаменту, DHS (Внутренняя безопасность — Department of Homeland Security) и сотрудникам ФБР, написало издание BleepingComputer. Госдепартамент США начал расследование киберинцидента после того, как IntelBroker слил на хакерский форум якобы украденные правительственные и военные да

Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову Надежная защита от ФБР Российский хакер Михаил Матвеев входящий в список самых разыскиваемых ФБР киберпреступников, нашел «лайфхак», благодаря которому намерен избежать встречи с федеральными агентами. В и

Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция федеральные ведомства – Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности защите инфраструктуры США (CISA), а также полиция США и

Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ ственных учреждений и других организаций. В ноябре 2022 г. Breached сам бы взломан. А в начале 2023 г. Pompompurin, основной оператор веб-сайта форума во Всемирной сети (не в даркнете), был арестован ФБР. Контроль над сайтом был перехвачен правоохранительными органами. Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik Базы данных и переписка участников киберкриминального форума Breached выставл

ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн Мы точно знаем, кто это сделал Федеральное бюро расследований США (ФБР) заявило, что за атакой в 2022 г. на кроссчейн-мост Horizon Bridge стояли две северокорей

В руки ФБР попал украинский хакер, которого ловили 10 лет ве, краже личности и других преступлениях. В Швейцарии арестовали предполагаемого главаря группировки JabberZeus У Пенчукова еще есть возможность оспорить это решение, но перспективы у него неважные. ФБР разыскивает подозреваемого с 2012 года. Именно тогда его впервые обвинили в киберпреступной деятельности. Конкретно — в краже миллионов долларов с использованием похищенных личных данных: н

ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? Минимальное воздействие В пятницу 4 ноября 2022 г. ФБР опубликовало сообщение, в котором проанализровало последствия действий российских хакактивистов. Аналитики затронули проблему DDoS-атак на частные американские компании и госслужбы, которые

ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США была взломана хакерами северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось вернуть контроль над активами на сумму примерно $30 млн. Впрочем, это лишь малая часть того, что угнали хакеры: их совокупная добыча в токенах Ethereum и USDC составила порядка $620

Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод ом спекуляций. В середине мая группировка Darkside объявила, что её инфраструктура была захвачена вместе со всеми активами, находившимися на тот момент в их кошельках. Вероятно, как раз тогда агентам ФБР удалось найти и приватный ключ. Агенты ФБР смогли получить ключ к биткоин-кошельку группировки Darkside и вернуть почти 64 биткоина из 75, выплаченных Colonial в начале мая В заявлен

ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод kSide недавно атаковали оператора одного из крупнейших трубопроводов в США ColonialPipeline, что привело к перебоям с поставками топлива в нескольких штатах и объявлению режима чрезвычайной ситуации. ФБР распугало банду шифровальщиков Верховные власти США и ФБР пообещали принять ответные меры. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Ивэнина (Bill Evanina)

Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов ФБР против хакеров Федеральное бюро расследований (ФБР) получило официальное разрешение американских властей на доступ к сотням серверов, на кот

Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации ее опубликовали на хакерском форуме RaidForums. Завсегдатаи форума могут купить ее за внутреннюю валюту — восемь кредитов, что примерно равно $2,54, отмечает издание Bleeping Computer. По недосмотру ФБР с сайта утечек утекли данные о его клиентуре WeLeakInfo использовали американо-ирландский платежный сервис Stripe. Данные о проведенных платежах, согласно объяснениям самих хакеров, достали

В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет Секреты больше не секреты Некие «киберактивисты» выложили в общий доступ около 270 ГБ украденных данных о работниках полиции и ФБР. По данным эксперта по безопасности и блогера Брайана Кребса (Brian Krebs), это стало результатом взлома техасской фирмы Netsential. Массив данных под общим названием BlueLeaks был опублико

Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи ФБР на защите интересов бизнеса Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило программу Illicit Data Loss Exploitation (IDLE), которая может существенно сни

Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы , что если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google. Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал. Скандальные проекты Google В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после

Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц Теоретическое беззаконие Конгресс США заподозрил Федеральное бюро расследований (ФБР) в незаконной слежке за миллионами людей при помощи технологий автоматического распознава

«Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая Новые задачи ФБР Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило масштабную программу переподготовки

В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР ило около 3 терабайт. В миллионах файлов содержались личные данные, системные реквизиты и информация, которая должна была оставаться конфиденциальной, включая сведения о расследованиях, проводившихся ФБР и силами самого Управления по ценным бумагам. Среди этих массивов обнаружилась, в частности, база данных Microsoft Access с персональными данными более чем сотни тысяч брокеров, в том числе

Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина Принудительная разблокировка Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) заставили подозреваемого разблокировать его iPhone X через функцию Face ID, то есть пока

ФБР заявило о скорой суперкибератаке на банкоматы ФБР предупреждает Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило крупнейшие американские банки о готовящейся мошеннической схеме. В ее рамка

Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ Массовый исход Три высокопоставленных чиновника Федерального бюро расследований (ФБР), которые руководят работой бюро в киберпространстве, оставляют свои должности. Об этом с

Хакеры, нацеленные на топ-менеджеров, облегчили бизнес на $12,5 миллиардов еннических атак на корпоративную почту в последние годы резко выросло. Общие потери мирового бизнеса за период между 2013 и 2018 гг. составили более $12,5 млрд, — говорится в публикации подразделения ФБР по борьбе с интернет-преступностью (Internet Crime Complaint Center). Особенно резкий рост — в 136% — пришелся на срок между декабрем 2016 г. и маем 2018 г. Атаки на почтовые аккаунты высок

ФБР научилось узнавать хозяев биткоинов Банка для чаевых 36-летний француз Гал Валлериус (Gal Vallerius), арестованный ФБР в 2017 г., признал вину в том, что он продавал в даркнете запрещенные вещества. ФБР смогла его идентифицировать по биткоин-транзакциям. Валлериус, используя никнейм OxyMonster, был а

Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников Стая дронов против ФБР Преступники с нарастающей частотой и эффективностью используют дешевые беспилотники для противодействия правоохранительным органам по всему миру. Выступая на конференции AUVSI Xponential в

Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР ничего не взламывал, он просто очень умело и успешно использовал социальную инженерию: в разговоре с работниками колл-центров провайдеров он убедительно выдавал себя то за главу ЦРУ, то за директора ФБР, то за министра внутренней безопасности США. В итоге подросток сумел получить доступ к аккаунтам тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана (John Brennan) в сервисах Verizon и AOL, хранилище i

ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений я проституции и сексуального рабства. Арест был осуществлен силами Федерального бюро расследований (ФБР), Инспекции почтового обслуживания США, Налогового управления США, Объединенного разведыв

Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов Арест Винсента Рамоса Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца канадской компании Phantom Secure, которая занимается кастомизацией