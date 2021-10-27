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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. FBI
Federal Bureau of Investigation
ФБР США
Федеральное бюро расследований



27.10.21 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1
06.10.21 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
28.09.21 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 2
20.09.21 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 2
08.09.21 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 3
02.09.21 Работница банка отомстила за увольнение, уничтожив 21 ГБ данных о кредитах 1
19.08.21 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
29.07.21 Bi.Zone обнаружила всплеск мошенничеств с подменой счетов и реквизитов компаний 1
16.07.21 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 2
14.07.21 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 3
08.07.21 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 2
17.06.21 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 1
10.06.21 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод 4
08.06.21 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 3
27.05.21 Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком 1
19.05.21 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 2
10.05.21 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 2
30.04.21 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
16.04.21 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН 2
14.04.21 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 9
12.04.21 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 12
24.03.21 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании 1
18.03.21 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 2
09.02.21 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру 2
05.02.21 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
18.01.21 Силовики всего мира атаковали сверхзащищенные криминальные сетевые ресурсы 2
23.12.20 Apple производит и раздает взломанные iPhone 3
24.11.20 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 2
24.11.20 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 2
19.11.20 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 1
20.10.20 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
16.10.20 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
15.10.20 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
06.10.20 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service 1
04.09.20 ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay 2
12.08.20 В сотни мобильных приложений внедрено шпионское ПО, разработанное военными США 1
29.07.20 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 2
10.07.20 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
25.06.20 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет 2
25.05.20 Троян-шифровальщик напал на госсектор и медучреждения. Даже если заплатить выкуп, данные не восстановятся 3

Публикаций - 1023, упоминаний - 2162

U.S. FBI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20922 147
Apple Inc - Эппл Рус 10060 71
Yahoo! 3467 71
Google LLC 9366 62
SEC Consult Services 1267 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 48
Meta - Facebook 4102 45
Twitter 2274 37
Cisco Systems 4617 35
Amazon Inc - Amazon.com 2500 35
IBM 8608 28
Intel Corporation 10761 27
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1581 26
InfoWatch - Инфовотч 810 24
Adobe Systems 1325 21
Oracle Corporation 5752 19
Oracle - Sun Microsystems 2106 17
PayPal 615 17
AOL Inc 1482 17
Verizon - WorldCom 416 15
Verizon 824 14
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 13
AT&T Inc 1517 12
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 12
Trend Micro 555 12
AMD - Advanced Micro Devices 3477 11
Verisign 343 11
Sony 5558 11
HP - Hewlett-Packard 3422 11
ESET 1056 10
Telegram Group 726 10
Huawei 3107 9
Qualcomm Technologies 1515 9
Sophos 386 9
Perimetrix 273 8
HP Inc. 5086 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 8
RSA Security 98 8
Монитор безопасности 70 8
Ciena 197 8
eBay Inc 1557 48
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 22
Visa International 1635 12
LinkedIn 545 11
Lockheed Martin 659 11
Bank of America - Банк Америки 208 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 7
Western Union 117 7
Merrill Lynch 427 7
The Walt Disney Company 478 6
American Express 300 5
Citibank - Ситибанк 250 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 5
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 5
Assist - Ассист 159 5
Boeing 895 5
First Call 190 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 4
Colonial Pipeline 17 4
EPIC Telecom Invest 141 4
DuPont 87 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Sony Pictures Entertainment 133 4
Home Depot - сеть магазинов 55 4
Аэрофлот 612 4
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 4
Enron - Enrongate 121 4
Volvo Cars 208 3
Альфа-Банк 1311 3
Ангелы ада - мотоклуб 3 3
Expedia Group 130 3
Rakuten Shopping - Buy.com 76 3
ПСБ - Промсвязьбанк 632 2
Альфа-Групп 580 2
Citigroup 270 2
BAE Systems 159 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 72
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 63
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 56
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 51
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 27
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 27
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 25
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 139 23
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 22
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 22
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 17
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 15
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 13
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 13
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 11
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 8
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1924 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 5
Верховный суд Российской Федерации 288 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 5
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 5
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 488 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 29
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 17
Демократическая политическая партия США 48 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 4
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 2
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
Руссофт - Russoft 333 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
Bitcoin Foundation 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 87
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 53
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 40
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 30
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1059 22
Вредоносное ПО - Зловред - malware 584 16
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 11
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 129 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 10
Website - Вебсайт 344 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 7
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 127 6
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 113 5
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 5
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 106 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 613 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 216 4
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 141 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2954 4
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 641 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 754 3
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 12 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 3
Microsoft Windows 10 10058 44
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 35
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 32
Google Android 11587 30
Apple iOS 6169 24
Microsoft Windows NT 707 15
Apple iPhone 5 731 14
Microsoft Windows 2000 978 14
Apple iPad 3529 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 230 13
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 12
Linux OS 7134 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 9
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 171 8
Microsoft Windows XP 2205 8
WhatsApp Messenger 682 8
Google YouTube - Видеохостинг 2155 7
ICQ 784 7
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 94 7
Google Nexus - Серия смартфонов 413 7
Silk Road 11 7
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 59 7
Copperhead Android OS 9 6
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 608 6
Apple iCloud 222 6
Microsoft Windows Live Hotmail 242 6
Microsoft Edge - браузер 1768 6
Oracle PeopleSoft 367 6
Google Gmail 774 6
Tor Project - Mission Improbable - смартфон 7 6
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 6
AWS - Amazon Web Services 594 6
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 161 6
Microsoft Windows 1328 6
Microsoft Office 2932 6
Google Play - Google Store - Android Market 2622 5
Microsoft Outlook 1203 5
Nvidia GeForce GTX 3046 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3291 5
Microsoft Skype 1871 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 25
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 24
Касперский Евгений 285 19
Зенкин Денис 258 18
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 15
Coats Dan - Коутс Дэн 14 13
Мельникова Анастасия 171 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 11
Иванов Алексей 91 9
Гвоздев Дмитрий 84 8
Bush George - Буш Джордж 270 8
Галушкин Олег 170 7
Гинятуллин Роман 61 6
Скляров Дмитрий 29 6
Зайцев Михаил 149 6
Докучаев Дмитрий 14 6
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Фомченков Георгий 9 6
Путин Владимир 2374 6
Стоянов Руслан 31 5
Ульянов Владимир 153 5
Mitnick Kevin - Митник Кевин 16 5
Михайлов Сергей 37 5
Steve Jobs - Стив Джобс 976 5
Доля Алексей 65 5
Врублевский Павел 81 5
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 4
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 4
Ковалев Александр 156 4
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 4
Кирюхин Дмитрий 76 4
Thiel Peter - Тиль Питер 28 4
Медведев Дмитрий 1577 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 3
Smith Brad - Смит Брэд 60 3
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 3
Богачев Евгений 8 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 621
Россия - Российская федерация - РФ 81551 187
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 83
США - Калифорния 3039 58
США - Нью-Йорк 2581 56
Канада 2834 52
Германия - Федеративная Республика 7754 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 34
Израиль 1606 28
Нидерланды 1984 27
Австралия - Австралийский Союз 2484 27
США - Лос-Анджелес 661 24
США - Колумбия - Вашингтон 1074 23
Франция - Французская Республика 4912 23
США - Техас 769 23
США - Флорида 661 21
Южная Корея - Республика 3238 20
Украина 5496 19
Европа 7221 18
Испания - Королевство 2504 18
Япония 7875 17
США - Вирджиния - Виргиния 162 17
США - Нью-Джерси 252 17
США - Калифорния - Сан-Франциско 1331 17
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 17
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1223 16
Италия - Итальянская Республика 2807 16
США - Вашингтон - Сиэтл 386 16
Северная Америка 2522 16
США - Пенсильвания 278 15
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 15
Иран - Исламская Республика Иран 921 13
Новая Зеландия 580 13
Сирия - Сирийская Арабская Республика 214 13
Ирландия - Республика 798 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 12
Румыния 547 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 14
Русский язык 1478 11
Мошенничество 75 7
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 7
Конституция США 42 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 40 4
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 33 3
Запугивание и шантаж 4 3
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 191 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 2
Спам - Spam 181 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
Чаевые 5 1
Антитеррор 66 1
Фабрика троллей 4 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 138 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 101 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 611 1
U.S. CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 10 1
Дед Мороз 149 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 50469.
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