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U.S. FBI Federal Bureau of Investigation ФБР США Федеральное бюро расследований

U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований

СОБЫТИЯ


10.04.2026 ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Unsplash - Mika Baumeister ФБР смогло прочитать удаленную переписку подсудимого в Signal через базу данных уведомлений A
19.03.2026 Тайное стало явным. Силовики сознались, что скупают данные о местоположении миллионов людей

Чистосердечное признание Федеральное бюро расследований (ФБР), одна из многочисленных американских спецслужб, выступила с заявлением, что покупает инф
06.03.2026 Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки

Атака на ФБР ФБР (FBI, Федеральное бюро расследований США) заявило, что обнаружило «подозрительную» ак
24.02.2026 Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн

700 взломов за год В течение 2025 г. наблюдался значительный всплеск атак против банкоматов, в результате чего злоумышленники смогли разбогатеть на $20 млн. Об этом сообщило ФБР. По данным агентства, в течение 2025 г. выявлено более 700 взломов банкоматов с помощью вредоносного ПО. Всего с 2020 года таких инцидентов было около 1900, то есть на один только прошлый г
26.01.2026 Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука

Microsoft выдала ФБР ключи шифрования BitLocker Корпорация Microsoft по крайней мере один раз передала Федерал
20.10.2025 Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских преступников

личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграцио
25.09.2025 Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан

Предупреждение о мошенниках Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сентябре 2025 г. выпустило предупреждение о появлении поддельных сайтов, маскирующ
25.04.2025 Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками

ения украденного, выманивают у них дополнительные средства. Между декабрем 2023 и февралем 2025 гг. ФБР получило более 100 сообщений о подобных атаках. Не исключено, что их намного больше. Free
31.03.2025 Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

ых сетях его коллеги бьют тревогу, ведь сам он не выходит на связь. Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в доме известного ученого-компьютерщика Сяофэня Вана (XiaoFeng Wang),

27.01.2025 Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

делают то же самое, в данном случае возникает масштабный риск кражи кода, – говорится в уведомлении ФБР. – [Эти работники] могут попытаться собирать значимые реквизиты доступа и файлы cookies с
06.12.2024 После серии крупных взломов провайдеров в США даже ФБР выступила за шифрование в мессенджерах

Смена позиции Федеральное бюро расследований (ФБР) призывает срочно перейти на шифрование из-за китайских хакеров из группировки Salt Typho
02.07.2024 ФБР заплатит $5 млн за беглую «королеву криптовалют»

мы постоянно откладывался под предлогом технических трудностей. Фото: frimufilms / Фотобанк Freepik ФБР США обещает $5 млн за информацию о «криптокоролеве» из OneCoin В 2016 г. Игнатова обещала
08.04.2024 Хакер заявил о краже данных сотрудников Госдепа, ФБР и Внутренней безопасности США

обнародовал тысячи записей, содержащих информацию, принадлежащую Министерству юстиции США, Государственному департаменту, DHS (Внутренняя безопасность — Department of Homeland Security) и сотрудникам ФБР, написало издание BleepingComputer. Госдепартамент США начал расследование киберинцидента после того, как IntelBroker слил на хакерский форум якобы украденные правительственные и военные да
04.10.2023 Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову

Надежная защита от ФБР Российский хакер Михаил Матвеев входящий в список самых разыскиваемых ФБР киберпреступников, нашел «лайфхак», благодаря которому намерен избежать встречи с федеральными агентами. В и
28.09.2023 Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция

федеральные ведомства – Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности защите инфраструктуры США (CISA), а также полиция США и
31.07.2023 Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ

ственных учреждений и других организаций. В ноябре 2022 г. Breached сам бы взломан. А в начале 2023 г. Pompompurin, основной оператор веб-сайта форума во Всемирной сети (не в даркнете), был арестован ФБР. Контроль над сайтом был перехвачен правоохранительными органами. Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik Базы данных и переписка участников киберкриминального форума Breached выставл
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн

Мы точно знаем, кто это сделал Федеральное бюро расследований США (ФБР) заявило, что за атакой в 2022 г. на кроссчейн-мост Horizon Bridge стояли две северокорей
22.11.2022 В руки ФБР попал украинский хакер, которого ловили 10 лет

ве, краже личности и других преступлениях. В Швейцарии арестовали предполагаемого главаря группировки JabberZeus У Пенчукова еще есть возможность оспорить это решение, но перспективы у него неважные. ФБР разыскивает подозреваемого с 2012 года. Именно тогда его впервые обвинили в киберпреступной деятельности. Конкретно — в краже миллионов долларов с использованием похищенных личных данных: н
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?

Минимальное воздействие В пятницу 4 ноября 2022 г. ФБР опубликовало сообщение, в котором проанализровало последствия действий российских хакактивистов. Аналитики затронули проблему DDoS-атак на частные американские компании и госслужбы, которые
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США

была взломана хакерами северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось вернуть контроль над активами на сумму примерно $30 млн. Впрочем, это лишь малая часть того, что угнали хакеры: их совокупная добыча в токенах Ethereum и USDC составила порядка $620
10.06.2021 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод

ом спекуляций. В середине мая группировка Darkside объявила, что её инфраструктура была захвачена вместе со всеми активами, находившимися на тот момент в их кошельках. Вероятно, как раз тогда агентам ФБР удалось найти и приватный ключ. Агенты ФБР смогли получить ключ к биткоин-кошельку группировки Darkside и вернуть почти 64 биткоина из 75, выплаченных Colonial в начале мая В заявлен
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод

kSide недавно атаковали оператора одного из крупнейших трубопроводов в США ColonialPipeline, что привело к перебоям с поставками топлива в нескольких штатах и объявлению режима чрезвычайной ситуации. ФБР распугало банду шифровальщиков Верховные власти США и ФБР пообещали принять ответные меры. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Ивэнина (Bill Evanina)

14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов

ФБР против хакеров Федеральное бюро расследований (ФБР) получило официальное разрешение американских властей на доступ к сотням серверов, на кот
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации

ее опубликовали на хакерском форуме RaidForums. Завсегдатаи форума могут купить ее за внутреннюю валюту — восемь кредитов, что примерно равно $2,54, отмечает издание Bleeping Computer. По недосмотру ФБР с сайта утечек утекли данные о его клиентуре WeLeakInfo использовали американо-ирландский платежный сервис Stripe. Данные о проведенных платежах, согласно объяснениям самих хакеров, достали
25.06.2020 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет

Секреты больше не секреты Некие «киберактивисты» выложили в общий доступ около 270 ГБ украденных данных о работниках полиции и ФБР. По данным эксперта по безопасности и блогера Брайана Кребса (Brian Krebs), это стало результатом взлома техасской фирмы Netsential. Массив данных под общим названием BlueLeaks был опублико
24.12.2019 Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи

ФБР на защите интересов бизнеса Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило программу Illicit Data Loss Exploitation (IDLE), которая может существенно сни
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы

, что если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google. Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал. Скандальные проекты Google В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после
06.06.2019 Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц

Теоретическое беззаконие Конгресс США заподозрил Федеральное бюро расследований (ФБР) в незаконной слежке за миллионами людей при помощи технологий автоматического распознава
02.04.2019 «Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая

Новые задачи ФБР Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило масштабную программу переподготовки
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР

ило около 3 терабайт. В миллионах файлов содержались личные данные, системные реквизиты и информация, которая должна была оставаться конфиденциальной, включая сведения о расследованиях, проводившихся ФБР и силами самого Управления по ценным бумагам. Среди этих массивов обнаружилась, в частности, база данных Microsoft Access с персональными данными более чем сотни тысяч брокеров, в том числе
01.10.2018 Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина

Принудительная разблокировка Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) заставили подозреваемого разблокировать его iPhone X через функцию Face ID, то есть пока
15.08.2018 ФБР заявило о скорой суперкибератаке на банкоматы

ФБР предупреждает Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило крупнейшие американские банки о готовящейся мошеннической схеме. В ее рамка
20.07.2018 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ

Массовый исход Три высокопоставленных чиновника Федерального бюро расследований (ФБР), которые руководят работой бюро в киберпространстве, оставляют свои должности. Об этом с
19.07.2018 Хакеры, нацеленные на топ-менеджеров, облегчили бизнес на $12,5 миллиардов

еннических атак на корпоративную почту в последние годы резко выросло. Общие потери мирового бизнеса за период между 2013 и 2018 гг. составили более $12,5 млрд, — говорится в публикации подразделения ФБР по борьбе с интернет-преступностью (Internet Crime Complaint Center). Особенно резкий рост — в 136% — пришелся на срок между декабрем 2016 г. и маем 2018 г. Атаки на почтовые аккаунты высок
18.06.2018 ФБР научилось узнавать хозяев биткоинов

Банка для чаевых 36-летний француз Гал Валлериус (Gal Vallerius), арестованный ФБР в 2017 г., признал вину в том, что он продавал в даркнете запрещенные вещества. ФБР смогла его идентифицировать по биткоин-транзакциям. Валлериус, используя никнейм OxyMonster, был а
07.05.2018 Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников

Стая дронов против ФБР Преступники с нарастающей частотой и эффективностью используют дешевые беспилотники для противодействия правоохранительным органам по всему миру. Выступая на конференции AUVSI Xponential в

24.04.2018 Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР

ничего не взламывал, он просто очень умело и успешно использовал социальную инженерию: в разговоре с работниками колл-центров провайдеров он убедительно выдавал себя то за главу ЦРУ, то за директора ФБР, то за министра внутренней безопасности США. В итоге подросток сумел получить доступ к аккаунтам тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана (John Brennan) в сервисах Verizon и AOL, хранилище i
09.04.2018 ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений

я проституции и сексуального рабства. Арест был осуществлен силами Федерального бюро расследований (ФБР), Инспекции почтового обслуживания США, Налогового управления США, Объединенного разведыв
12.03.2018 Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов

Арест Винсента Рамоса Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца канадской компании Phantom Secure, которая занимается кастомизацией
27.12.2017 В софте ФБР нашли тайно закупленный российский код

обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которое используется в Федеральном бюро расследований (ФБР) и более чем 18 тыс. различных американских ведомств и органов, содержит код, «созданный


Публикаций - 1209, упоминаний - 1472

U.S. FBI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 177
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 98
Apple Inc 13156 88
Google LLC 12690 78
Yahoo! 3726 73
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 63
X Corp - Twitter 2938 54
Meta Platforms - Facebook 4621 49
Cisco Systems 5372 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 31
Intel Corporation 12811 30
InfoWatch - Инфовотч 1185 25
Adobe Systems 1597 24
Oracle Corporation 7074 23
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 20
Telegram Group 2940 19
AT&T Inc 1726 19
PayPal 671 19
AOL Inc - America Online 1883 19
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 19
REvil - Хакерская группировка 51 17
Verizon - WorldCom 501 16
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 15
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 15
Verisign 362 14
Fortinet 452 13
Trend Micro 651 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Sony 6739 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Huawei 4677 11
HP Inc. 5883 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
ESET - ESET Software 1161 10
Sophos - SophosLabs 436 10
Samsung Electronics 11065 10
eBay Inc 1640 48
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 29
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 24
Visa International 1993 16
Microsoft - LinkedIn 699 15
Резонанс НПП 407 14
Lockheed Martin 777 13
Boeing 1031 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Bank of America - Банк Америки 271 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 7
Walt Disney Company 647 7
Merrill Lynch 454 7
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 7
American Express - Amex 338 6
Assist - Ассист 218 6
Colonial Pipeline 34 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Citi - Citibank 158 5
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 5
NGI Fund 36 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Volvo Cars 262 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 4
DuPont - Дюпон 101 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Enron - Enrongate 122 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 314
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 151
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 135
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 80
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 79
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 75
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 71
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 61
Судебная власть - Judicial power 2500 50
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 50
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 43
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 40
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 39
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 27
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 26
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 20
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 20
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 20
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 20
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 19
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 19
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 18
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 18
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 12
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 12
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 11
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 20
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 18
Демократическая политическая партия США 122 17
Аль-Каида - террористическая организация 67 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 4
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 3
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
Save Darfur Coalition - Спасём Дарфур - Коалиция по спасению Дарфура 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Bitcoin Foundation 8 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
SABEW - Society of American Business Editors and Writers - Общество американских деловых редакторов и писателей 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 733
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 235
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 232
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 172
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 164
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 140
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 131
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 123
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 112
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 108
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 97
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 95
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 90
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 75
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 74
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 67
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 64
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 63
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 57
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 57
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 55
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 49
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 47
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 42
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 42
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 42
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 39
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 39
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 39
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 69
Microsoft Windows 16882 68
Microsoft Windows 2000 8678 50
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 44
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 38
Google Android 15243 36
FreePik 1841 31
Apple iOS 8583 29
Microsoft Windows NT 890 17
Linux OS 11533 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Apple iPhone 5 783 14
Apple iPad 4011 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Mozilla Firefox - браузер 1951 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
Silk Road 17 11
Apple iCloud 310 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
Google - Gmail 1021 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Microsoft Office 4170 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 9
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 9
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 9
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Copperhead Android OS 11 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
Oracle PeopleSoft 426 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 43
Мельникова Анастасия 440 32
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 27
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 25
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 23
Касперский Евгений 337 21
Зенкин Денис 263 18
Скляров Дмитрий 64 15
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 15
Зайцев Михаил 345 14
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 13
Coats Dan - Коутс Дэн 14 13
Comey James - Коми Джеймс 15 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Иванов Алексей 163 10
Гвоздев Дмитрий 145 10
Bush George - Буш Джордж 336 9
Горшков Василий 9 9
Павлов Никита 146 9
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 8
Докучаев Дмитрий 20 8
Путин Владимир 3454 8
Дуров Павел 329 7
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 7
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 7
Галушкин Олег 182 7
Водясов Алексей 222 7
Врублевский Павел 105 6
Михайлов Сергей 58 6
Ковалев Александр 165 6
Фомченков Георгий 9 6
Гинятуллин Роман 61 6
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Стоянов Руслан 37 6
Wray Christopher - Рэй Кристофер 6 6
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 9 6
Moran Dennis - Моран Деннис 9 6
Vatis Michael - Ватис Майкл 8 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 898
Россия - РФ - Российская федерация 166168 313
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 148
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 137
Германия - Федеративная Республика 13221 91
Канада 5081 80
США - Калифорния 4829 79
США - Нью-Йорк 3180 78
Европа 24964 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Израиль 2856 59
Франция - Французская Республика 8177 45
Украина 7928 44
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 44
Нидерланды 3746 42
США - Колумбия - Вашингтон 1487 39
Южная Корея - Республика 7052 38
Япония 13807 33
США - Техас 1048 30
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 30
Испания - Королевство 3840 29
США - Флорида 786 29
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 22
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
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США - Нью-Джерси 307 19
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США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 19
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 19
Америка - Американский регион 2206 19
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 216
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 21
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 59
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 37
BleepingComputer - Издание 458 35
AP - Associated Press 2007 35
NYT - The New York Times 1100 31
Bloomberg 1627 29
The Washington Post 350 29
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 20
Wired - Издание 276 16
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ZDnet 663 13
The Guardian - Британская газета 406 13
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Mercury Center 309 10
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NBC News 188 8
Newsbytes News Network 379 8
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
TorrentFreak (TF) 159 6
Dow Jones - MarketWatch 334 6
NewsFactor 127 6
Reddit 398 6
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Известия ИД 770 5
RAIDforums - хакерский форум 14 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Ananova 250 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
Internet Stock Report 994 20
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 10
S&P 500 565 10
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 10
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
CSI - Computer Security Institute 15 6
Recorded Future - Записанное будущее 17 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
Fortune Global 500 295 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
SimilarWeb 62 3
Forrester Research 834 2
CNews Мишень 186 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Computer Economics 32 2
CIBC World Markets 41 2
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 2
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Confiant 3 1
Privacy International 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fortune Global 100 142 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Zecurion Analytics 25 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Meta Group 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 22
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 6
University of California - Калифорнийский университет 101 5
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
Black Hat - Конференция 120 6
Defcon 45 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Billington Cybersecurity Summit 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Oracle OpenWorld 65 1
Ночь в музее 5 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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