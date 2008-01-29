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Dow Jones MarketWatch

Dow Jones - MarketWatch

СОБЫТИЯ


29.01.2008 Motorola покидает мобильный бизнес?

Издание MarketWatch сообщает, что согласно отчету аналитика Richard Windsor, компания Motorola может выйти из бизнеса по производству мобильных телефонов в связи с массой проблем, которые возникли у ко
23.09.2002 Palm отчитается за квартал и представит новые продукты

ers. Его оптимизм подтверждают также данные о доле рынка, которую занимает компания. Несмотря на конкуренцию со стороны Sony и Hewlett-Packard, доля Palm составляет 32%. Источник: по материалам сайта CBS.MarketWatch.com.
31.05.2002 Объявлены квартальные результаты компании Palm

етлым пятном для Palm является лишь рынок дешевых КПК стоимостью около $200. Единственный вопрос - сможет ли компания сделать этот сегмент рынка КПК прибыльным для себя? Источник: по материалам сайта CBS MarketWatch.
31.05.2002 Nintendo объявила результаты 2001 финансового года

ставляет 9,88% от общего количества выпущенных ценных бумаг. Этот вопрос будет решаться на собрании акционеров 27 июня. С начала года акции компании упали в цене на 20%. Источник: по материалам сайта MarketWatch.com.
31.05.2001 MarketWatch.com уволила 15% сотрудников
03.01.2001 Pearson приобрела акции MarketWatch.com

Английская медиа компания Pearson PLC, которой принадлежат Economist и Financial Times, приобрела 34,4% акций компании MarketWatch.com Inc., публикующей финансовые новости, сообщает Mercury Center. Pearson выкупила эти акции у Data Broadcasting Corp. за $26,9 млн. наличными. Data Broadcasting Corp., занимающаяс
19.06.2000 Сегодня отрывается новый финансовый портал - Financial Times MarketWatch.com

Британская Financial Times Group и компания MarketWatch.com, сформировавшие совместное предприятие в январе 2000 года, объявили о том, чт
29.09.1999 AOL и MarketWatch.com подписал контракт на сумму в $21 млн. за возможность размещать новости на некоторых сайтах

AOL и MarketWatch.com подписали контракт, согласно которому информационная копания CBS, являющаяся

12.02.1999 Marketwatch.com продолжает терпеть убытки

Компания Marketwatch.com сообщила, что по итогам четвертого финансового квартала ее доход составил $2,5 млн, что на 41% выше дохода за третий квартал. Несмотря на это, убытки оказались равны $4,2 млн, и

Публикаций - 334, упоминаний - 337

Dow Jones и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 199
Cisco Systems 5372 198
Microsoft Corporation 25775 142
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 133
Applied Materials 305 87
Oracle Corporation 7074 77
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 71
IBM - International Business Machines Corp 9699 69
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 53
AMD - Advanced Micro Devices 4641 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 47
HP - Hewlett-Packard 3662 47
Dell Technologies - Dell Computer 2219 46
Verizon - WorldCom 501 46
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 44
Lam Research - Novellus Systems 113 42
KLA Corporation 77 41
Yahoo! 3726 40
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 40
Dell EMC 5180 38
Lenovo Motorola 3566 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 33
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 32
TI - Texas Instruments Incorporated 848 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 29
Oracle Siebel Systems 519 28
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 27
Qualcomm Technologies 1974 25
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 24
Apple Inc 13156 23
AT&T Inc 1726 23
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 21
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 21
Nvidia Corp 4002 21
HP EDS - Electronic Data Systems 239 19
AT&T South - BellSouth 234 18
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 18
JDSU - JDS Uniphase 219 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 250
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 208
Merrill Lynch 454 85
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 67
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 62
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 60
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 59
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 58
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 53
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 43
Global Partners Securities 42 35
eBay Inc 1640 35
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 35
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 34
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 29
Walmart - Wal-Mart Stores 405 28
McDonald’s - Макдоналдс 220 27
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 24
Bank of America - Банк Америки 271 23
Walt Disney Company 647 20
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 20
Prudential Financial 52 19
American Express - Amex 338 18
Ford 435 18
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 17
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 17
DuPont - Дюпон 101 17
Charles Schwab 89 16
Federated Hermes - Federated Investors 57 16
Boeing 1031 16
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 15
Prudential Securities 68 14
Cowen - SG Cowen 66 14
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 13
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 13
Enron - Enrongate 122 12
Delta Air Lines - авиакомпания 90 12
Seaport Securities 22 12
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 12
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 12
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 77
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 24
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 5
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 20
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 9
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 8
Ассоциация менеджеров 107 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
Online Publishers Association 10 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 92
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 24
Oracle PeopleSoft 426 22
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
Apple iPhone 6 4861 5
SAP Ariba 309 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 5
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
SAP Sybase - AvantGo 21 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
Microsoft Management Console - MMC 29 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Microsoft Transaction Server 5 2
Google Android 15244 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple iPhone 5 783 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Statista 263 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Windows NT 890 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
SAP Sybase 292 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Bush George - Буш Джордж 336 40
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 37
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 25
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 16
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 16
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 16
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 16
Hogan Art - Хоган Арт 47 15
Green Peter - Грин Питер 16 13
Hyman Barry - Хайман Барри 40 13
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 12
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 11
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 11
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 10
Carty Michael - Карти Майкл 20 10
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 10
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 10
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 9
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 7
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 6
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 6
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 6
Pickett John - Пикетт Джон 10 6
Heekin Tim - Хикин Тим 21 6
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Carl Stephen - Карл Стивен 9 6
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 5
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 5
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 5
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 5
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 5
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 5
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 4
Smalls Tim - Смоллс Тим 4 4
Dow Philip - Доу Филипп 4 4
Forelli John - Форелли Джон 25 4
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 4
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 4
Hughes John - Хьюз Джон 9 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 229
Ирак - Республика 709 95
Европа 24964 37
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Ближний Восток 3154 15
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Южная Корея - Республика 7052 9
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 8
Япония 13807 8
США - Иллинойс - Чикаго 440 8
Канада 5082 7
США - Калифорния 4829 7
Нидерланды 3746 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 7
Китай - Тайвань 4245 6
США Западное побережье - Западное взморье 40 5
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5870 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Ирак - Багдад 56 4
США - Нью-Йорк штат 253 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Америка - Американский регион 2206 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Кувейт 173 4
Ирландия - Республика 1051 3
Израиль 2856 3
Украина 7928 3
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 207
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 160
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 118
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 101
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 94
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 40
Ирак - Война в Персидском заливе 224 33
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 33
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 15
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 8
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 8
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 8
Металлы - Золото - Gold 1251 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 258
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 63
Известия ИД 770 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
Dow Jones - Barron's 26 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 8
Bloomberg 1627 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 7
FT - Financial Times 1296 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Viacom - Video & Audio Communications 117 5
NYT - The New York Times 1100 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
Yahoo! Finance 122 3
Mercury Center 309 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
Times 661 2
Briefing 29 2
BleepingComputer - Издание 458 2
The Washington Post 350 2
Ars Technica 450 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Le Monde 30 2
News Corp - News Corporation 221 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Newsday 47 1
Security.com 1 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Reddit 398 1
ZDnet 663 1
23ABC News 183 1
PhoneArena 75 1
Fortune 211 1
Mashable 372 1
CoinDesk 4 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Internet Stock Report 994 262
S&P 500 565 103
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 68
Bear Stearns 79 34
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 20
Moody's Investors Service 136 13
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 11
CIBC World Markets 41 10
Thomson Financial - Thomson First Call 386 9
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 9
Needham & Company 36 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
Forrester Research 834 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
comScore Networks 35 1
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ICAP Group 1 1
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Strategy Analytics 285 1
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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TED Talks 36 4
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Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
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