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Dow Jones MarketWatch
СОБЫТИЯ
|29.01.2008
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Motorola покидает мобильный бизнес?
Издание MarketWatch сообщает, что согласно отчету аналитика Richard Windsor, компания Motorola может выйти из бизнеса по производству мобильных телефонов в связи с массой проблем, которые возникли у ко
|23.09.2002
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Palm отчитается за квартал и представит новые продукты
ers. Его оптимизм подтверждают также данные о доле рынка, которую занимает компания. Несмотря на конкуренцию со стороны Sony и Hewlett-Packard, доля Palm составляет 32%. Источник: по материалам сайта CBS.MarketWatch.com.
|31.05.2002
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Объявлены квартальные результаты компании Palm
етлым пятном для Palm является лишь рынок дешевых КПК стоимостью около $200. Единственный вопрос - сможет ли компания сделать этот сегмент рынка КПК прибыльным для себя? Источник: по материалам сайта CBS MarketWatch.
|31.05.2002
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Nintendo объявила результаты 2001 финансового года
ставляет 9,88% от общего количества выпущенных ценных бумаг. Этот вопрос будет решаться на собрании акционеров 27 июня. С начала года акции компании упали в цене на 20%. Источник: по материалам сайта MarketWatch.com.
|31.05.2001
|MarketWatch.com уволила 15% сотрудников
|03.01.2001
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Pearson приобрела акции MarketWatch.com
Английская медиа компания Pearson PLC, которой принадлежат Economist и Financial Times, приобрела 34,4% акций компании MarketWatch.com Inc., публикующей финансовые новости, сообщает Mercury Center. Pearson выкупила эти акции у Data Broadcasting Corp. за $26,9 млн. наличными. Data Broadcasting Corp., занимающаяс
|19.06.2000
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Сегодня отрывается новый финансовый портал - Financial Times MarketWatch.com
Британская Financial Times Group и компания MarketWatch.com, сформировавшие совместное предприятие в январе 2000 года, объявили о том, чт
|29.09.1999
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AOL и MarketWatch.com подписал контракт на сумму в $21 млн. за возможность размещать новости на некоторых сайтах
AOL и MarketWatch.com подписали контракт, согласно которому информационная копания CBS, являющаяся
|12.02.1999
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Marketwatch.com продолжает терпеть убытки
Компания Marketwatch.com сообщила, что по итогам четвертого финансового квартала ее доход составил $2,5 млн, что на 41% выше дохода за третий квартал. Несмотря на это, убытки оказались равны $4,2 млн, и
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