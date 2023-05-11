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Dow Jones MarketWatch

Dow Jones - MarketWatch


11.05.2023 Выплатив своему руководству многомиллионные бонусы, Microsoft решила целый год не поднимать зарплаты сотрудникам 1

26.01.2023 В ИТ-гигантах стартовали многотысячные увольнения сотрудников 1

23.01.2023 Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек 1

18.01.2023 В ИТ-компаниях начались массовые увольнения 1

13.04.2022 Разработчики 16 лет вытягивали из инвесторов миллионы на ПО, способное уничтожить Microsoft и Sun. Оно оказалось «кучей мусора» 1

04.03.2022 Cisco ушла из России. Будущее ее устройств под угрозой 1

21.01.2022 Россия обрушила биткоин 1

06.01.2022 Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься 1

29.12.2021 Крупнейшая интернет-доставка еды в США заставляет программистов становиться курьерами. Программисты в ярости 1

11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд 1

15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1

24.02.2021 Глобальный дефицит микросхем вырос до 30%. Отрасли грозит затяжной кризис 1

04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1

20.10.2017 Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет 1

30.05.2017 Швейцарцы выпустили «анти-умные часы», чтобы потроллить Apple 1

08.07.2015 Хроники провала: Продажи «умных часов» Apple Watch упали в 10 раз за три месяца 1

07.07.2015 Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем» 1

07.10.2013 В Америке вдвое рухнули цены на «разноцветный» iPhone 5c 1

12.11.2012 Samsung поднял цену на процессоры для iPhone и iPad 1

05.05.2012 Samsung намерен поставить 200 млн смартфонов в 2012 г. 1

20.09.2010 Microsoft утверждает, что Android не бесплатен 1

06.08.2010 Garmin разочаровалась в бизнесе по выпуску смартфонов 1

23.04.2010 Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500 1

18.09.2008 Netezza поможет Tesco управлять продажами 1

19.08.2008 Symantec купила PC Tools 1

19.05.2008 News Corp. запустила новую рекламную сеть 1

01.02.2008 Motorola может продать производство мобильников 1

30.01.2008 Motorola может отказаться от мобильных телефонов 1

29.01.2008 Motorola покидает мобильный бизнес? 1

25.01.2008 IBM может купить AMD 1

24.10.2007 Гарри Поттер раздул Amazon в 4 раза 1

31.07.2007 Baidu: прибыль во втором квартале выросла на 143% 1

13.06.2007 Google опережает Cisco в инвестиционной кампании 1

16.05.2007 YouTube и Blackplanet хотят вернуться в Пентагон 1

15.05.2007 Бывший топ-менеджер MySpace инвестирует в Vator.tv 1

28.03.2007 Apple и Google ищут партнёров по продвижению своих телефонов 1

01.09.2006 IBM: новое ПО для создания портальных решений 1

14.08.2003 Полупроводниковые компании не смогли спасти рынок 1

08.08.2003 Рынок ждет громких новостей 1

07.08.2003 NASDAQ упал вслед за акциями Cisco 1


Публикаций - 310, упоминаний - 310

Dow Jones упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11779 197
Cisco Systems 4945 197
Microsoft Corporation 23822 138
Oracle - Sun Microsystems 2207 132
Applied Materials 279 86
Oracle Corporation 6413 77
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 71
IBM - International Business Machines Corp 9275 69
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 53
AMD - Advanced Micro Devices 3928 50
Dell Technologies - Dell Computer 2025 46
Verizon - WorldCom 487 45
Amazon Inc - Amazon.com 2849 45
HP - Hewlett-Packard 3622 45
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 43
Lam Research - Novellus Systems 102 42
KLA Corporation 73 41
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 40
Yahoo! 3693 37
Dell EMC 4958 37
Lenovo Motorola 3506 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5630 32
TI - Texas Instruments Incorporated 816 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 29
Oracle Siebel Systems 504 28
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 27
Qualcomm Technologies 1736 25
Micron Technology - Crucial - Ballistix 334 24
Apple Inc 11433 23
AT&T Inc 1664 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 21
Nvidia Corp 3259 20
Brocade Communications Systems 240 20
HP EDS - Electronic Data Systems 236 19
Broadcom Inc - Avago Technologies 491 18
Sirius Satellite Radio 45 18
JDSU - JDS Uniphase 218 17
AT&T BellSouth 200 17
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 207
Merrill Lynch 433 85
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 66
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 61
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 59
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 59
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 57
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 53
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 43
eBay Inc 1605 35
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 35
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 34
Walmart - Wal-Mart Stores 370 28
McDonald’s - Макдоналдс 194 27
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 27
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 24
Bank of America - Банк Америки 260 23
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 20
Prudential Financial 52 19
Walt Disney Company 575 19
Ford 399 18
American Express - Amex 313 18
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 17
DuPont - Дюпон 100 17
Boeing 990 16
Federated Hermes - Federated Investors 57 16
Prudential Securities 68 14
Charles Schwab 89 14
Cowen - SG Cowen 66 14
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 82 13
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 12
Coca-Cola Company 252 12
Seaport Securities 22 12
United Airlines - авиакомпания 90 12
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 12
Enron - Enrongate 122 12
The Home Depot Inc 60 11
Thomas Weisel Partners 43 10
Alcoa 48 10
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 76
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 962 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 24
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18576 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 160 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 511 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 187 4
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 595 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2005 3
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 3
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 83 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2045 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 254 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 185 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 238 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3939 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2822 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 83 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 245
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 20
Ассоциация менеджеров 97 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3727 92
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25987 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10429 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21230 15
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 9
Microsoft Windows 14758 8
Microsoft Exchange 1360 8
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SAP Ariba 286 4
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Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 6
Carl Stephen - Карл Стивен 9 6
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Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 5 2
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Dow Philip - Доу Филипп 2 2
Philips Robert - Филипс Роберт 2 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Schrader Tom - Шрэдер Том 2 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 10 2
Osmena Cristina - Осмена Кристина 2 2
Скляров Дмитрий 62 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Capellas Michael - Капеллас Майкл 44 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 2
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Blair Tony - Блэр Тони 56 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 17 2
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Франция - Французская Республика 7639 10
США - Калифорния 4690 7
США Восточное побережье - Восточное взморье 39 7
Канада 4750 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 272 7
Япония 13049 7
Китай - Тайвань 3827 6
Нидерланды 3352 6
Швеция - Королевство 3552 5
Индия - Республика 5175 5
Америка 2167 5
Кувейт 155 4
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Ирак - Багдад 56 4
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FT - Financial Times 1180 2
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ZDnet 597 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Reddit 267 1
Newsday 47 1
Security.com 1 1
Internet Stock Report 994 261
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 66
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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