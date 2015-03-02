Pearson VUE
|02.03.2015
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В системе дистрибуции «Азбука» появятся образовательные программы от Pearson
Крупнейшая в мире образовательная корпорация Pearson подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Азбука», резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Взаимодействие компаний направлено на обеспечение доступа к с
|18.10.2011
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Pearson и Google запускают открытую систему дистанционного обучения
ддержку или иные услуги, Open Class будет абсолютно бесплатной. «Наше предложение ещё более свободно, чем Moodle», - с уверенностью говорит Адриан Санье (Adrian Sannier), первый заместитель директора Pearson по производству. Доступ к Open Class будет осуществляться через Google Apps for Education. Войти в систему можно будет через аккаунт Google Mail, перейдя по ссылке в списке продуктов Go
|14.01.2011
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На базе УЦ «Ситроникс ИТ» открылся центр тестирования ИТ-специалистов Pearson VUE
«Ситроникс Информационные Технологии» сообщил о получении статуса авторизованного партнера компании Pearson VUE по сертификации ИТ-специалистов в Москве. Сегодня под брендом Pearson VUE
|16.08.2010
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Центр тестирования Pearson VUE открылся в учебном центре Softline
В Учебном центре Softline начал работу авторизованный центр тестирования Pearson VUE, предоставляющий ИТ-специалистам возможность сдать сертификационные экзамены веду
|29.07.2008
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Cisco внедряет решения для борьбы с мошенничеством на экзаменах
Cisco и глобальный поставщик экзаменационных услуг – компания Pearson VUE объявили об усилении защиты сертификационных экзаменов Cisco. Отныне для идентифи
|13.07.2007
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Cisco: новый стандарт сертификации ИТ-специалистов
Компании Cisco и Pearson VUE объявили о сотрудничестве в области разработки нового стандарта индивидуальных ИТ
|26.05.2006
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Apple отказывается от образовательной деятельности
Компании Apple и Pearson School объявили о сотрудничестве с целью внедрения новейших технологий в процесс обра
|27.12.2001
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Полные тексты книг издательств Pearson и O'Reilly Associates будут доступны в Сети
Крупные издательства Pearson и O'Reilly Associates, специализирующиеся на выпуске технической и компьютерной литературы, объединили свои усилия для создания совместного справочного ресурса - SafariBooksOnline, кото
|03.01.2001
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Pearson приобрела акции MarketWatch.com
Английская медиа компания Pearson PLC, которой принадлежат Economist и Financial Times, приобрела 34,4% акций компании
|20.12.2000
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Доходы Pearson от деятельности в онлайне превысят все ожидания
Издательский дом Pearson объявил об ожидаемом в следующем году снижении стоимости создания ее сайтов, в том числе сайта FT.com.При этом, сайт станет рентабельным, ранее, чем ожидалось, сообщает CNET. Компания <
|31.07.2000
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Pearson приобретет National Computer Systems за $2,5 млрд.
Компания Pearson Plc, крупнейшее в мире издательство учебной литературы, сообщила о своем намерении пр
|07.07.2000
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Подразделение медиа-гиганта Pearson Plc. приобретает американскую The Forum Corporation за $90 млн.
Британский медиа-гигант Pearson Plc объявил 6 июля, что его подразделение FT Knowledge приобретет американскую The Fo
|26.01.2000
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Pearson продала пакет акций на сумму $411 млн. для развития своего интернет-бизнеса
Компания Pearson Plc, владелец Financial Times, сообщила, что продала пакет акций с целью расширения с
|15.12.1999
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Английская медиа-группа Pearson намерена расширить онлайновую деятельность
Медиа-группа Pearson, владелец Financial Times, открыла новый сайт FTYourMoney.com, предназначенный для по
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