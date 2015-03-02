Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Pearson VUE

Pearson VUE


02.03.2015 В системе дистрибуции «Азбука» появятся образовательные программы от Pearson

Крупнейшая в мире образовательная корпорация Pearson подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Азбука», резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Взаимодействие компаний направлено на обеспечение доступа к с
18.10.2011 Pearson и Google запускают открытую систему дистанционного обучения

ддержку или иные услуги, Open Class будет абсолютно бесплатной. «Наше предложение ещё более свободно, чем Moodle», - с уверенностью говорит Адриан Санье (Adrian Sannier), первый заместитель директора Pearson по производству. Доступ к Open Class будет осуществляться через Google Apps for Education. Войти в систему можно будет через аккаунт Google Mail, перейдя по ссылке в списке продуктов Go
14.01.2011 На базе УЦ «Ситроникс ИТ» открылся центр тестирования ИТ-специалистов Pearson VUE

«Ситроникс Информационные Технологии» сообщил о получении статуса авторизованного партнера компании Pearson VUE по сертификации ИТ-специалистов в Москве. Сегодня под брендом Pearson VUE

16.08.2010 Центр тестирования Pearson VUE открылся в учебном центре Softline

В Учебном центре Softline начал работу авторизованный центр тестирования Pearson VUE, предоставляющий ИТ-специалистам возможность сдать сертификационные экзамены веду
29.07.2008 Cisco внедряет решения для борьбы с мошенничеством на экзаменах

Cisco и глобальный поставщик экзаменационных услуг – компания Pearson VUE объявили об усилении защиты сертификационных экзаменов Cisco. Отныне для идентифи
13.07.2007 Cisco: новый стандарт сертификации ИТ-специалистов

Компании Cisco и Pearson VUE объявили о сотрудничестве в области разработки нового стандарта индивидуальных ИТ
26.05.2006 Apple отказывается от образовательной деятельности

Компании Apple и Pearson School объявили о сотрудничестве с целью внедрения новейших технологий в процесс обра
27.12.2001 Полные тексты книг издательств Pearson и O'Reilly Associates будут доступны в Сети

Крупные издательства Pearson и O'Reilly Associates, специализирующиеся на выпуске технической и компьютерной литературы, объединили свои усилия для создания совместного справочного ресурса - SafariBooksOnline, кото
03.01.2001 Pearson приобрела акции MarketWatch.com

Английская медиа компания Pearson PLC, которой принадлежат Economist и Financial Times, приобрела 34,4% акций компании

20.12.2000 Доходы Pearson от деятельности в онлайне превысят все ожидания

Издательский дом Pearson объявил об ожидаемом в следующем году снижении стоимости создания ее сайтов, в том числе сайта FT.com.При этом, сайт станет рентабельным, ранее, чем ожидалось, сообщает CNET. Компания <
31.07.2000 Pearson приобретет National Computer Systems за $2,5 млрд.

Компания Pearson Plc, крупнейшее в мире издательство учебной литературы, сообщила о своем намерении пр
07.07.2000 Подразделение медиа-гиганта Pearson Plc. приобретает американскую The Forum Corporation за $90 млн.

Британский медиа-гигант Pearson Plc объявил 6 июля, что его подразделение FT Knowledge приобретет американскую The Fo
26.01.2000 Pearson продала пакет акций на сумму $411 млн. для развития своего интернет-бизнеса

Компания Pearson Plc, владелец Financial Times, сообщила, что продала пакет акций с целью расширения с
15.12.1999 Английская медиа-группа Pearson намерена расширить онлайновую деятельность

Медиа-группа Pearson, владелец Financial Times, открыла новый сайт FTYourMoney.com, предназначенный для по

Публикаций - 53, упоминаний - 67

Pearson VUE и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 9
Microsoft Corporation 24625 7
Citrix Systems 812 4
SAP SE 5277 4
Oracle Corporation 6688 4
Dell EMC 5027 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Red Hat 1305 3
Google LLC 11775 3
Apple Inc 12101 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Adobe Systems 1549 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 3
Broadcom - VMware 2359 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
HP Inc. 5685 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Huawei 3933 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Check Point Software Technologies 760 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
HP 3Com 677 1
Qlik - QlikTech 160 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Autodesk 608 1
Certiport 6 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Bertelsmann 194 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
РЖД Логистика 18 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Sanford Heisler Sharp 1 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Наукоград - технопарк 134 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Nissan North America 3 1
Meta Group 54 1
Россети Ленэнерго 1700 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
Разгуляй 40 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 1
Инград - Ingrad 12 1
Capital Group 73 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Unsplash 764 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 54 4
Apple iPhone 6 4862 3
Oracle Hyperion 235 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Apple - App Store 2890 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
IBM Informix СУБД 134 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
HP PrintOS 6 1
HP Piazza for publishing 1 1
HP PageWide 36 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Azure Storage 11 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Google Gmail 946 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
Linux OS 9937 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Server Edition 7 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Smart Notebook 34 1
Apple iPod 1537 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 65 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle Hyperion Strategic Finance 46 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Apple Safari - браузер 853 1
ВТБ - Открытие ФК - Бизнес-Портал 23 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
SAP Live Access 1 1
SAP IoT - SAP Internet of Things 1 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 3
Pearson Nick - Пирсон Ник 2 2
Шленов Юрий 3 2
Нацкий Александр 2 2
Козлова Анна 3 1
Самойленко Галина 6 1
Садовская Екатерина 1 1
Сухова Светлана 1 1
Сабинина Ольга 2 1
Beliveau-Dunn Jeanne - Беливо-Дюнн Жанна 1 1
Соболев Леонид 4 1
Килиан Дитмар 1 1
Опарин Анатолий 1 1
Palmer Michael - Палмер Майкл 3 1
Wilson Felicia - Уилсон Фелиция 1 1
Lowe David - Лоу Дэвид 2 1
Johnson Marcella - Джонсон Марселла 1 1
Abrishamcar Maryam - Абришамкар Марьям 1 1
AlNaji Alaa - АльНаджи Алаа 1 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 12 1
Jones Stephen - Джонс Стивен 1 1
Гарипов Динар 4 1
Rankin Kyle - Ранкин Кайл 2 1
Rankin Kyle - Рэнкин Кайл 1 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 1
Sribar Valentin - Срибар Валентин 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Middelhoff Thomas - Миддельхофф Томас 11 1
Ланчиков Павел 2 1
Пьявкин Александр 12 1
Прозоровский Василий 40 1
Юргелас Мария 41 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Алферов Дмитрий 6 1
Crow Sheryl - Кроу Шерил 2 1
Vonnegut Kurt - Воннегут Курт 3 1
Хамдамов Олег 1 1
Davies John - Дэвис Джон 12 1
Satterley Wren - Саттелей Рен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Казахстан - Республика 5526 2
Европа 21767 2
Нидерланды 3517 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Европа Восточная 3075 1
Украина - Киев 1125 1
США - Калифорния 4625 1
Катар 162 1
Америка - Американский регион 2160 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Камбоджа - Королевство 143 1
Либерия 24 1
Польша - Республика 1959 1
Испания - Королевство 3706 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Айова 118 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 9
Английский язык 6634 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Экзамены 428 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Образование в России 2191 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
FT - Financial Times 1220 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
Sunday Times 25 3
The Register - The Register Hardware 1551 2
LibGen 7 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Mercury Center 309 1
Silicon 483 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 623 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Wired - Издание 232 1
TorrentFreak (TF) 136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
Микроинформ 32 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 5 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Oracle AppsForum 24 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще