Pearson VUE

Крупнейшая в мире образовательная корпорация Pearson подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Азбука», резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Взаимодействие компаний направлено на обеспечение доступа к с

Pearson и Google запускают открытую систему дистанционного обучения ддержку или иные услуги, Open Class будет абсолютно бесплатной. «Наше предложение ещё более свободно, чем Moodle», - с уверенностью говорит Адриан Санье (Adrian Sannier), первый заместитель директора Pearson по производству. Доступ к Open Class будет осуществляться через Google Apps for Education. Войти в систему можно будет через аккаунт Google Mail, перейдя по ссылке в списке продуктов Go