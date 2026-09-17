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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201331
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Алферов Дмитрий

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Дмитрий Алферов назначен генеральным директором «АМТ-Груп» 2
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело 1
13.12.2016 «Мегафон» объявил итоги оптимизации своей сети в Санкт-Петербурге 1
10.08.2016 НП «ГЛОНАСС» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве 1
27.11.2015 Huawei провела мероприятие для российских поставщиков 1
15.03.2013 Huawei открыла первые Сетевые академии в России 1
31.03.2011 Вышла новая версия ProxyInspector — ПО для учета интернет-трафика в корпоративных сетях 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Алферов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4703 4
Рустам Курмаев и партнеры 36 1
ADVSoft 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
МегаФон 10896 1
InfoWatch - Инфовотч 1196 1
Vodafone Group 1412 1
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Нэклис-Банк 16 1
Organat Financial Ltd 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
SoftBank Group 286 1
Лорэнс-стар 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 1
Судебная власть - Judicial power 2521 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Районные суды РФ 196 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7943 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4020 1
Proxy-server - Прокси-сервер 348 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9395 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10124 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7797 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4589 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9653 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2536 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 379 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 179 1
Qbik WinGate 9 1
ADVSoft - ProxyInspector 4 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2547 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1701 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1456 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Kerio Control 9 1
Huawei Quality Brand Network 1 1
Kerio WinRoute Firewall - Kerio StaR - Kerio Web Filter - Kerio Administration Console - Kerio VPN Client 21 1
Матренок Сергей 1 1
Ланчиков Павел 2 1
Касперская Наталья 321 1
Петров Михаил 139 1
Гурко Александр 139 1
Блохин Алексей 3 1
Лавров Андрей 12 1
Мухин Дмитрий 3 1
Петрова Елена 20 1
Шейгас Сергей 3 1
Адров Вячеслав 3 1
Корчагин Павел 18 1
Курмаев Рустам 42 1
Борискин Сергей 1 1
Клеточкин Дмитрий 4 1
Потапова Людмила 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Япония 13839 1
Дания - Королевство 1339 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2178 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3169 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 246 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 1
Английский язык 7059 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Ведомости 1507 1
Pearson VUE 55 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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