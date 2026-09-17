Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алферов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Алферов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Нэклис-Банк 16 1
|Organat Financial Ltd 4 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
|SoftBank Group 286 1
|Лорэнс-стар 3 1
|Матренок Сергей 1 1
|Ланчиков Павел 2 1
|Касперская Наталья 321 1
|Петров Михаил 139 1
|Гурко Александр 139 1
|Блохин Алексей 3 1
|Лавров Андрей 12 1
|Мухин Дмитрий 3 1
|Петрова Елена 20 1
|Шейгас Сергей 3 1
|Адров Вячеслав 3 1
|Корчагин Павел 18 1
|Курмаев Рустам 42 1
|Борискин Сергей 1 1
|Клеточкин Дмитрий 4 1
|Потапова Людмила 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.