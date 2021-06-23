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Гурко Александр


23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 1
06.08.2018 Россия закрепит беспилотные автомобили в международном законодательстве 1
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 1
08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей 2
31.08.2016 НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем 1
10.08.2016 НП «ГЛОНАСС» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве 2
20.05.2016 НП «ГЛОНАСС» и НАМИ будут развивать отрасль автомобилей с интеллектуальными системами 2
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС» 2
26.01.2016 «Р-Телематика» и НП «ГЛОНАСС» будут развивать сервисы для страховых компаний и автопроизводителей 2
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 2
23.12.2015 КАМАЗ стал членом Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
23.12.2015 НП «ГЛОНАСС» приступает к реализации новой стратегии развития 1
17.11.2015 Компании «ГЛОНАСС» и «Группа Т1» вошли в состав федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» 1
13.10.2015 НП «ГЛОНАСС» предлагает китайским партнерам разместить совместный центр разработки в Сколково 2
05.10.2015 Развитие технологий на транспорте в России обсудили на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС» 3
02.10.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Все эвакуаторы России» подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.09.2015 Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
28.07.2015 Утверждены приоритетные направления деятельности компании «ГЛОНАСС» 1
27.07.2015 РКСС вошла в состав НП «ГЛОНАСС» 1
17.07.2015 НП «ГЛОНАСС» готово оказать содействие для появления новых испытательных лабораторий 2
03.07.2015 Госструктуры обязали использовать «Эру-ГЛОНАСС» 1
19.06.2015 Фонд развития промышленности и НП «ГЛОНАСС» поддержат высокотехнологичные навигационные проекты 2
19.06.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий 2
18.06.2015 Россия предлагает Индии реализовывать крупные межгосударственные проекты в области спутниковой навигации 2
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 4
23.04.2015 НП ГЛОНАСС и Navigine будут совместно развивать indoor-навигацию 2
23.04.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Сколково» совместно займутся созданием технопарка ГЛОНАСС 2
14.04.2015 Медведев расширил задачи федерального оператора ГЛОНАСС 1
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
23.01.2015 МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС 1
11.12.2014 НП «ГЛОНАСС» подписало меморандум о создании совместного предприятия в Индии 1
15.10.2014 НП «ГЛОНАСС» представило премьер-министрам России и Китая план сотрудничества двух стран в навигационной сфере 2
14.10.2014 НП «ГЛОНАСС» и ФРИИ будут сотрудничать в сфере разработки услуг с использованием технологий ГЛОНАСС 1
28.08.2014 «Билайн» выходит на автомобильный рынок 1
15.07.2014 Путин поручил сделать из ГЛОНАСС коммерческий проект 1
11.07.2014 НП «ГЛОНАСС» станет федеральным оператором автомобильной навигации 2
03.06.2014 АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает 2
23.05.2014 Минэкономразвития России и НП ГЛОНАСС договорились о сотрудничестве в сфере модернизации экономики России 2
05.03.2014 «Системы управления» и «ЗащитаИнфоТранс» вошли в состав Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
28.02.2014 В федеральном ГЛОНАСС-операторе сменилась власть 1

Публикаций - 129, упоминаний - 197

Гурко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 28
М2М телематика 165 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
ГЛОНАСС АО 82 10
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Yandex - Яндекс 4101 2
АФК Система ПАО 994 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 36 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
АвтоТрекер 95 1
Navigine 14 1
Samsung Electronics 5651 1
АйТи 751 1
Microsoft Corporation 11060 1
Сумма Телеком - Sumtel 67 1
Интеллект Телеком 35 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
РТИ 122 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
IBM 3537 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Huawei 2730 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Cisco Systems 2038 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Рексофт - Reksoft 201 1
РКС - Российские космические системы 100 5
АвтоВАЗ 118 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Hyundai Motor 145 1
Volvo Cars 155 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Возрождение - Коммерческий банк 98 1
Continental AG 35 1
Ford 173 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Правительство РФ 2201 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 4 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по внутреннему транспорту 1 1
Администрация Президента РФ 267 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 43
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 20
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 3
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 2
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Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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