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Гурко Александр

СОБЫТИЯ


23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 1
06.08.2018 Россия закрепит беспилотные автомобили в международном законодательстве 1
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 1
08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей 1
31.08.2016 НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем 1
10.08.2016 НП «ГЛОНАСС» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2016 НП «ГЛОНАСС» и НАМИ будут развивать отрасль автомобилей с интеллектуальными системами 2
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС» 1
26.01.2016 «Р-Телематика» и НП «ГЛОНАСС» будут развивать сервисы для страховых компаний и автопроизводителей 2
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
23.12.2015 КАМАЗ стал членом Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
23.12.2015 НП «ГЛОНАСС» приступает к реализации новой стратегии развития 1
17.11.2015 Компании «ГЛОНАСС» и «Группа Т1» вошли в состав федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» 1
13.10.2015 НП «ГЛОНАСС» предлагает китайским партнерам разместить совместный центр разработки в Сколково 1
05.10.2015 Развитие технологий на транспорте в России обсудили на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
02.10.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Все эвакуаторы России» подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.09.2015 Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
28.07.2015 Утверждены приоритетные направления деятельности компании «ГЛОНАСС» 1
27.07.2015 РКСС вошла в состав НП «ГЛОНАСС» 1
17.07.2015 НП «ГЛОНАСС» готово оказать содействие для появления новых испытательных лабораторий 1
03.07.2015 Госструктуры обязали использовать «Эру-ГЛОНАСС» 1
19.06.2015 Фонд развития промышленности и НП «ГЛОНАСС» поддержат высокотехнологичные навигационные проекты 1
19.06.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий 1
18.06.2015 Россия предлагает Индии реализовывать крупные межгосударственные проекты в области спутниковой навигации 1
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
23.04.2015 НП ГЛОНАСС и Navigine будут совместно развивать indoor-навигацию 2
23.04.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Сколково» совместно займутся созданием технопарка ГЛОНАСС 1
14.04.2015 Медведев расширил задачи федерального оператора ГЛОНАСС 1
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
23.01.2015 МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС 1
11.12.2014 НП «ГЛОНАСС» подписало меморандум о создании совместного предприятия в Индии 1
15.10.2014 НП «ГЛОНАСС» представило премьер-министрам России и Китая план сотрудничества двух стран в навигационной сфере 1
14.10.2014 НП «ГЛОНАСС» и ФРИИ будут сотрудничать в сфере разработки услуг с использованием технологий ГЛОНАСС 1
28.08.2014 «Билайн» выходит на автомобильный рынок 1
15.07.2014 Путин поручил сделать из ГЛОНАСС коммерческий проект 1
11.07.2014 НП «ГЛОНАСС» станет федеральным оператором автомобильной навигации 1
03.06.2014 АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает 1

Публикаций - 139, упоминаний - 162

Гурко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 64
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 60
М2М телематика - НИС М2М 236 30
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
ГЛОНАСС АО 278 14
Ростелеком 10948 13
МегаФон 10742 12
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 7
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
АвтоТрекер 104 3
Транснавигация НПП 7 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 3
Dell EMC 5180 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
РТИ 155 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 2
HP 3Com 681 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 2
Satellic 4 2
Excord - Нурсат - Nursat 9 2
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 14
Связной ГК 1401 13
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 8
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Цезарь Сателлит 43 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Транснефть 335 5
Восток-Запад - EWS Holding 47 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Газпром трансгаз 157 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
КП НПО - Космического приборостроения 3 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
Роснефть - РН-Алтайнефтепродукт 2 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Укравтодор - Государственное агентство автомобильных дорог Украины 1 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Мосгортранс ГУП 139 3
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 23
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 5
Международная Академия транспорта 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
СибАкадемИнновация 1 1
Global ATM Alliance - Глобальная ассоциация по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем 1 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 52
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 48
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 4
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 361 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 133
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 18
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 14
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 7
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 2
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple iPhone 6 4861 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Путин Владимир 3454 18
Недосеков Андрей 25 10
Урличич Юрий 52 10
Медведев Дмитрий 1665 8
Иванов Сергей 405 8
Смятских Алексей 48 7
Левитин Игорь 35 7
Куканов Александр 20 6
Нечаев Иван 61 5
Грушелевский Игорь 7 5
Перминов Анатолий 131 4
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