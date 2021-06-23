Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гурко Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 129, упоминаний - 197
Гурко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Недосеков Андрей 23 6
|Путин Владимир 1824 5
|Нечаев Иван 57 4
|Сурков Владислав 59 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Комиссаров Алексей 17 3
|Соколов Максим 15 3
|Комаров Игорь 6 2
|Панёв Алексей 2 1
|Когогин Сергей 11 1
|Семенов Вадим 51 1
|Урличич Юрий 30 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Заикин Алексей 1 1
|Куканов Александр 15 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Морозов Андрей 27 1
|Беляков Алексей 14 1
|Мантуров Денис 56 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Волож Аркадий 181 1
|Левашов Александр 88 1
|Иванов Андрей 40 1
|Шпак Василий 39 1
|Власов Сергей 76 1
|Бойко Елена 151 1
|Иванов Сергей 170 1
|Бадалов Андрей 23 1
|CNews Analytics 1988 7
|Gartner 2190 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
|Академия наук СССР - АН СССР 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru