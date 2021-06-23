Индексная книга (каталог) CNews*
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Гурко Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 139, упоминаний - 162
Гурко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 18
|Недосеков Андрей 25 10
|Урличич Юрий 52 10
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Иванов Сергей 405 8
|Смятских Алексей 48 7
|Левитин Игорь 35 7
|Куканов Александр 20 6
|Нечаев Иван 61 5
|Грушелевский Игорь 7 5
|Перминов Анатолий 131 4
|Рогозин Дмитрий 104 4
|Соколов Максим 27 4
|Сурков Владислав 73 4
|Комиссаров Алексей 26 3
|Краус Олег 12 3
|Хереш Игорь 28 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Чуб Александр 44 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Цыденов Алексей 14 2
|Примаков Евгений 14 2
|Боев Сергей 25 2
|Ройтберг Павел 40 2
|Комаров Игорь 8 2
|Серова Елена 320 2
|Авдеев Сергей 29 2
|Митрейкин Александр 20 2
|Шульгин Георгий 9 2
|Тюлин Андрей 6 2
|Шишкарев Сергей 6 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Шилов Анатолий 9 2
|Гладких Виктор 4 2
|Зубков Василий 3 2
|Климов Владимир 4 2
|Зубахин Александр 2 2
|Козлов Леонид 2 2
|Циклис Борис 3 2
|Кутько Александр 3 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.