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РТИ

РТИ

ГК РТИ — многопрофильная группа компаний, специализирующихся на программном обеспечении, средствах связи и передачи данных, создании и обслуживании вычислительной инфраструктуры. Портфель группы включает ряд программных продуктов, среди которых автоматизированные системы управления, геоинформационная платформа, решения для аналитики больших данных, платформа интернета вещей, система мониторинга информации из открытых источников данных, информационно-аналитическая система, средства защиты информации, решения на базе искусственного интеллекта.

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в качестве ответчика (227) на сумму 15 319 179 257 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.11.2021 Барнаульский завод РТИ осваивает систему «Дело»

управления (в формате единой региональной СЭД), но и крупные, социально и экономически значимые предприятия. В августе 2021 г. список компаний-пользователей СЭД «Дело» пополнился Барнаульским заводом РТИ. Он входит в число крупнейших предприятий Алтайского края и является основным производителем и поставщиком резиновых технических изделий в Сибири и на Дальнем Востоке. Как и в любой другой

30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус»

кация по требованиям ФСТЭК и МО России, а также российская аппаратная платформа на базе процессора «Эльбрус» позволяют использовать устройство в ИТ-системах, обрабатывающих гостайну. Межсетевой экран РТИ — программно-аппаратный комплекс для непрерывного мониторинга угроз информационной безопасности, обнаружения и предотвращения вторжений. Межсетевой экран также выступает как полноценный мар
02.03.2021 РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие»

РТИ и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать созданию эффективных систем управления предприятиями РТИ с использованием решений на платформе «1С:Предприятие», позволит сократить затраты и технологические риски РТИ на внедрение таких систем за счет использования опыта и методик 1С. Так
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei

Соглашение Huawei и РТИ На базе существующего с советских времен Саранского телевизионного завода в Мордовии будет создано производство серверного промышленного оборудования на основе процессоров из линейки Huawei
01.10.2020 РТИ и Huawei займутся производством серверов в России

В рамках конференции Huawei «Цифровое сообщество» 2020 (Huawei Digital Community Conference, HDCC 2020) состоялась торжественная церемония подписания стратегического соглашения между РТИ и Huawei. Документ подписали генеральный директор РТИ Павел Лаптаев и Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. Стороны договорились о сотрудничестве в

25.08.2020 В РТИ разработали новый информационно-аналитический комплекс

НПК «ВТиСС», входящее в группу компаний РТИ, в рамках военно-технического форума «Армия-2020» представило новый информационно-аналитический комплекс (ПК ИАК). Он представляет собой комплексное решение полного цикла обработки информац
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы

«РТИ-микроэлектроника», входящая в группу РТИ, совместно с госкорпорацией «Ростех» «Росэлектроникой» (входит в «Ростех») заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее соз
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности

«Ростех» и АФК «Система» объединяют микроэлектронные активы Группа РТИ, подконтрольная АФК «Система», сообщила, что принадлежащая ей компания «РТИ-Микроэ
23.03.2018 РТИ внедрит ИТ-систему «Управления закупками и казначейством»

тоит задача управлять ликвидностью всех входящих в группу дочерних компаний, обеспечить экономию рабочего капитала и более рациональное расходование средств предприятий, – сказал генеральный директор РТИ Максим Кузюк. – Автоматизация и прозрачность важнейших бизнес–процессов повысит качество управленческих данных, упростит сбор консолидированной отчетности и в целом выведет РТИ на но
02.06.2017 SAP и РТИ расширяют сотрудничество в сфере модернизации российской микроэлектроники

SAP СНГ и РТИ на Петербургском международном экономическом форуме объявили о подписании меморандума о сотрудничестве. Его цель — развитие совместных программ и инициатив, направленных на модернизацию оте
22.05.2017 Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации

решения выполнил партнер вендора —компания «Инфосекьюрити», сообщили CNews в SearchInform. Раньше в РТИ работала DLP-система западного производителя, а с выходом закона об импортозамещении конц
09.03.2017 Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак

Концерн РТИ, занимающийся разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и инфраструктурны
11.01.2017 «Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8»

«1С:Франчайзи Центр» объявила о завершении внедрения системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Эксперт РТИ», занимающейся оптовой продажей резинотехнических и асбестотехнических изделий. Как рассказали CNews в компании, новая система помогла наладить своевременные закупки товара у поставщиков. У
26.05.2015 АФК «Система» продала недвижимость НИИ дальней радиосвязи под торговый центр

Холдинг РТИ продал дочернюю компанию «НИИДАР-Недвижимость», владеющую недвижимостью в Москве в районе Преображенской площади. Об этом говорится в отчете основного акционера РТИ – АФК «Система».

02.06.2014 АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ

Холдинг РТИ провел допэмиссию своих акций, выпустив 4,7 млрд новых ценных бумаг на сумму i6 млрд ($184 млн). Об этом говорится в материалах его контролирующего акционера – АФК «Система». Акции были вык
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков

Главным событием прошлого года стало приобретение холдингом АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп». Формально он вошел в группу РТИ, подконтрольную «Системе», которой теперь принадлежат 50%+0,5 акций интегратора, остальное сохранилось за текущими владельцами. Группа «РТИ» оплатила сделку частично денежными средст
01.11.2012 Huawei и РТИ начнут сотрудничество в рамках госпрограмм развития города Москвы

В рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» компания Huawei и российский отраслевой холдинг РТИ подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Как отмечается в соглашении, Huawei и РТИ объединяют усилия под эгидой Международного консорциума для координации действий по

14.09.2012 РТИ и «Энвижн Груп» завершили интеграцию своих активов

АФК «Система» и компания «Энвижн Груп» объявили о том, что группа РТИ, отраслевой холдинг — интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний в с
24.08.2012 «Ситроникс» ушел с Лондонской биржи

«Ситроникс» сообщил о завершении принудительного выкупа 0,52% ее уставного капитала компанией РТИ, оплатившей 49,14 тыс. обыкновенных акций (включая акции, права на которые удостоверены д
23.08.2012 РТИ стал владельцем 100% акций «Ситроникса»

Холдинг РТИ завершил процедуру выкупа акций компании «Ситроникс» и консолидировал все 100% обыкновенных акций компании. РТИ начал консолидацию «Ситроникса» в июле 2011 г., выкупив у «АФК «Систем
22.06.2012 РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий

Компании РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий. Компании планируют создать координационный комитет и рабочие группы, ко
09.06.2012 РТИ увеличил свою долю в «Ситрониксе» до 99,48%

Дочерняя компания АФК «Система» — РТИ (интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний) — представила окончательные результаты добровольного предложения (ДП) о приобретении акций компании «Ситроникс». В соответс
04.06.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ

Руководители «Ситроникса» приняли оферту РТИ на продажу ценных бумаг компании по цене 0,55 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении «Ситроникса», размещенном на сайте Лондонской фондовой бирже. В совокупности нынешние топ-менеджер
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи

Принадлежащая АФК «Система» компания РТИ направила миноритарным акционерам «Ситроникса» добровольное предложение о выкупе его акций. Сейчас на руках у миноритариев находится 1,95 млрд акций «Ситроникса» или 37% от их общего числа.
13.03.2012 РТИ намерена выкупить у миноритарных акционеров «Ситроникса» до 36,926% акций

АФК «Система» объявила о том, что её дочерняя компания РТИ (84,6% акций принадлежит АФК «Система», 15,4% - «Банку Москвы») намерена осуществить добровольное предложение миноритарным акционерам компании «Ситроникс» о приобретении у них до 36,926% об
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются

Подписание соглашения между АФК «Системой» и группой «Энвижн», по которому 100% акций «Энвижн» переходят к компании РТИ (84,6% акций РТИ принадлежат «Системе»), не сняло все вопросы о том, как будет развиваться ИТ-направление корпорации Владимира Евтушенкова. В заявлении сторон нет ни слова о концерне
24.01.2012 РТИ и «Энвижн Груп» интегрируют активы

Сегодня АФК «Система», отраслевой холдинг РТИ (интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний) и Управляющая компания Группы «Энвижн» подписали рамочное соглашение, регулирующее принципы будущих взаимоотношений сторон

24.01.2012 АФК "Система" договорилась об интеграции "Энвижн" с "РТИ"

АФК «Система», ее дочерняя компания «РТИ» и «Управляющая компания группы «Энвижн» подписали рамочное соглашение, регулирующее принципы будущих взаимоотношений сторон и определяющее условия сделки по стратегической интеграции актив
06.12.2011 АФК «Система» поможет «Сколково» деньгами и инноваторами

Сегодня председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор «РТИ» (84,6% принадлежат «Системе») Сергей Боев и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали трехстороннее соглашение. Как говорится в документе, «Система» будет заниматься в «Сколк
15.07.2011 РТИ завершила приобретение пакета акций «Ситроникса»

АФК «Система» объявила о завершении сделки по продаже компании РТИ 63,074% акций «Ситроникса» в соответствии с ранее объявленными условиями. Компания РТИ была образована в феврале 2011 г. «Банк Москвы», выступающий инвестором РТИ, внес в уста
25.04.2011 АФК «Система» собирает главный ГЛОНАСС-кулак России

«Принципиальное решение о вхождении навигационных активов в объединенный концерн «РТИ-Ситроникс» принято», - сообщил председатель совет директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Речь идет о двух предприятиях. Это навигационный оператор «М2М Телематика», 51% акций которог
09.03.2011 Совет директоров АФК «Система» одобрил продажу пакета акций «Ситроникса» компании РТИ

Совет директоров АФК «Система» одобрил продажу ОАО «РТИ» пакета акций компании «Ситроникс», принадлежащего корпорации. Сергей Боев, являвшийся вице-президентом АФК «Система» и руководителем Бизнес-единицы «Высокие технологии и промышленность», з
03.02.2011 АФК «Система» и «Банк Москвы» создали СП для работы на рынке ГЛОНАСС

АФК «Система» и «Банк Москвы» объявили о создании ОАО «РТИ». "Банк Москвы", выступающий инвестором ОАО «РТИ», внесет в уставный капитал новой компании денежные средства в размере 3 млрд руб. АФК «Система» внесет в уставный капитал новой комп
22.04.2010 Президент «Ситроникс» выступил за объединение с «РТИ Системы»

еры примут правильное решение и надеемся, что оно будет именно за объединение», - сказал он. Назвать сроки принятия решения об объединении компаний Асланян отказался. С настоящее время «Ситроникс» и «РТИ Системы» совместно участвуют в проекте по разработке и производству пользовательской аппаратуры ГЛОНАСС. АФК «Система» принадлежит 100% акций «РТИ Системы» и 63,07% акций «Ситроникс»

Публикаций - 155, упоминаний - 176

РТИ и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 110
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 49
NVision Group - Энвижн Груп 699 39
Ростелеком 10948 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 29
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 27
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 19
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 18
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 16
МегаФон 10742 14
9594 13
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
РТИ Системы - ВТиСС НПК - Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) 11 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 8
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 8
Microsoft Corporation 25775 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Huawei 4676 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
РТИ Микроэлектроника 20 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 6
Samsung Electronics 11064 6
SAP SE 5601 6
ИКС 538 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 9
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 5
Россети Ленэнерго 1699 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Газпром ПАО 1493 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Альфа-Групп 745 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 3
Силовые машины 166 3
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 14 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Транснефть 335 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 14
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Apple iPhone 6 4861 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPad 4011 2
Linux OS 11533 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 2
Kaspersky Internet Security 497 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
DWR - Java библиотека 22 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Qlik Qlikview 120 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Евтушенков Владимир 217 23
Шамолин Михаил 124 14
Сушкевич Антон 67 14
Боев Сергей 25 14
Тараба Дмитрий 27 13
Глотов Алексей 25 12
Малофеев Константин 118 11
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Чехия - Чешская Республика 1349 12
Европа 24964 11
Греция - Греческая Республика 1017 10
Индия - Bharat 5869 10
Украина 7928 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 7
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
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Израиль 2856 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Европа Западная 1496 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
NYT - The New York Times 1100 3
23ABC News 183 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Federal Register 7 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CNews Fast рейтинг 55 3
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BCG - Boston Consulting Group 117 2
Рустелеком ТК 305 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Российский рынок ERP 24 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 20
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 4
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 4
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Субмикрон НИИ 9 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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