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РТИ


30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 3
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
02.03.2021 РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие» 6
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 3
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 7
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 2
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 8
01.10.2020 РТИ и Huawei займутся производством серверов в России 5
25.08.2020 В РТИ разработали новый информационно-аналитический комплекс 2
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 2
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 2
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 8
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 2
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 3
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 1
07.11.2018 «Ростех» защитит ценные породы деревьев с помощью RFID-меток 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
31.08.2018 США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники 3
16.05.2018 Создатели «мозга Минобороны» избежали миллиардных выплат из-за секретных проблем 8
23.03.2018 РТИ внедрит ИТ-систему «Управления закупками и казначейством» 4
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 3
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 2
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 2
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
04.07.2017 Выходец из «Ростеха» возглавил структуру АФК «Система», сорвавшую оборонный заказ на 5 млрд 8
19.06.2017 «Система» и «Росэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектроники 1
19.06.2017 АФК «Система» отдаст свои микроэлектронные активы совместной с «Ростехом» компании 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 3
02.06.2017 SAP и РТИ расширяют сотрудничество в сфере модернизации российской микроэлектроники 4
22.05.2017 Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации 2
11.05.2017 Минобороны требует с «дочки» АФК «Система» 5 миллиардов 6
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 3

Публикаций - 122, упоминаний - 351

РТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 994 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 27
Ситроникс - Sitronics 561 17
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 16
Микрон - Micron 365 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Intracom Telecom 39 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Microsoft Corporation 11077 7
Ростелеком Связьинвест 696 6
Samsung Electronics 5666 5
Ангстрем-Т 95 5
М2М телематика 165 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
Merlion - Мерлион 275 4
SAP SE 3212 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 7 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 3
Transas - Транзас ГК 55 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
РТИ Микроэлектроника 8 2
Высокоточные комплексы НПО 9 2
Ланит ГК 1156 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 2
Google LLC 7148 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
NVision Czech Republic 6 2
Huawei 2730 2
Ангстрем-М 21 2
IBM 3539 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
ВТБ Банк Москвы 371 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Транснефть 159 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Cosmos Hotel Group 10 2
Concept Group 7 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Alium - Алиум 2 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Деловые Линии ГК 36 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Кораблик 33 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Интер РАО ПАО 158 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Redline Capital 1 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 2 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Новамедика 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Президент США 105 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Администрация Президента РФ 267 1
Роснано 456 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
Безопасный город 347 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Microsoft Windows 10 6635 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Aladdin JaCarta 147 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Microsoft Windows 853 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Глотов Алексей 24 9
Евтушенков Владимир 130 6
Рейман Леонид 411 5
Путин Владимир 1824 3
Шамолин Михаил 102 3
Евтушенков Феликс 15 3
Дубовсков Андрей 82 3
Меламед Леонид 61 3
Гончарук Александр 26 2
Чирахов Владимир 8 2
Сушкевич Антон 56 2
Тараба Дмитрий 23 2
Боев Сергей 23 2
Меламед Александр 38 2
Усманов Алишер 241 2
Малофеев Константин 98 2
Лаптаев Павел 2 2
Корня Алексей 73 2
Никифоров Николай 1126 2
Белова Анна 3 1
Приданцев Сергей 82 1
Гурленов Андрей 1 1
Кузюк Максим 8 1
Лаговиер Александр 1 1
Мальшаков Александр 4 1
Кузовкин Алексей 69 1
Нехаев Алексей 2 1
Кузьмин Сергей 29 1
Хрупов Сергей 1 1
Мельников Андрей 3 1
Красников Геннадий 42 1
Кочарян Роберт 8 1
Фомина Алена 5 1
Иодковский Станислав 1 1
Евтушенкова Татьяна 2 1
Богданов Валентин 7 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 9
Беларусь - Белоруссия 2088 7
Индия - Республика 2169 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Специальный административный район Гонконг 548 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Казахстан - Республика 2629 3
Европа 3752 3
Армения - Республика 688 2
Москва - Зеленоград 28 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Япония 2780 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Украина 3365 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Куйбышев 16 1
Восточная Европа 1678 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Греция - Греческая Республика 322 1
Россия - Саранск 197 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Удомля 41 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Ирак - Республика 81 1
Россия - Обнинск 102 1
Евразия 160 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Конституция США 18 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
NYT - The New York Times 509 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
CNews Analytics 1988 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 10
CNews Fast рейтинг 29 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 9
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
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