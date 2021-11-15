Барнаульский завод РТИ осваивает систему «Дело» управления (в формате единой региональной СЭД), но и крупные, социально и экономически значимые предприятия. В августе 2021 г. список компаний-пользователей СЭД «Дело» пополнился Барнаульским заводом РТИ. Он входит в число крупнейших предприятий Алтайского края и является основным производителем и поставщиком резиновых технических изделий в Сибири и на Дальнем Востоке. Как и в любой другой

РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» кация по требованиям ФСТЭК и МО России, а также российская аппаратная платформа на базе процессора «Эльбрус» позволяют использовать устройство в ИТ-системах, обрабатывающих гостайну. Межсетевой экран РТИ — программно-аппаратный комплекс для непрерывного мониторинга угроз информационной безопасности, обнаружения и предотвращения вторжений. Межсетевой экран также выступает как полноценный мар

РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие» РТИ и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать созданию эффективных систем управления предприятиями РТИ с использованием решений на платформе «1С:Предприятие», позволит сократить затраты и технологические риски РТИ на внедрение таких систем за счет использования опыта и методик 1С. Так

В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei Соглашение Huawei и РТИ На базе существующего с советских времен Саранского телевизионного завода в Мордовии будет создано производство серверного промышленного оборудования на основе процессоров из линейки Huawei

РТИ и Huawei займутся производством серверов в России В рамках конференции Huawei «Цифровое сообщество» 2020 (Huawei Digital Community Conference, HDCC 2020) состоялась торжественная церемония подписания стратегического соглашения между РТИ и Huawei. Документ подписали генеральный директор РТИ Павел Лаптаев и Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. Стороны договорились о сотрудничестве в

В РТИ разработали новый информационно-аналитический комплекс НПК «ВТиСС», входящее в группу компаний РТИ, в рамках военно-технического форума «Армия-2020» представило новый информационно-аналитический комплекс (ПК ИАК). Он представляет собой комплексное решение полного цикла обработки информац

«Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы «РТИ-микроэлектроника», входящая в группу РТИ, совместно с госкорпорацией «Ростех» «Росэлектроникой» (входит в «Ростех») заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее соз

АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности «Ростех» и АФК «Система» объединяют микроэлектронные активы Группа РТИ, подконтрольная АФК «Система», сообщила, что принадлежащая ей компания «РТИ-Микроэ

РТИ внедрит ИТ-систему «Управления закупками и казначейством» тоит задача управлять ликвидностью всех входящих в группу дочерних компаний, обеспечить экономию рабочего капитала и более рациональное расходование средств предприятий, – сказал генеральный директор РТИ Максим Кузюк. – Автоматизация и прозрачность важнейших бизнес–процессов повысит качество управленческих данных, упростит сбор консолидированной отчетности и в целом выведет РТИ на но

SAP и РТИ расширяют сотрудничество в сфере модернизации российской микроэлектроники SAP СНГ и РТИ на Петербургском международном экономическом форуме объявили о подписании меморандума о сотрудничестве. Его цель — развитие совместных программ и инициатив, направленных на модернизацию оте

Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации решения выполнил партнер вендора —компания «Инфосекьюрити», сообщили CNews в SearchInform. Раньше в РТИ работала DLP-система западного производителя, а с выходом закона об импортозамещении конц

Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак Концерн РТИ, занимающийся разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и инфраструктурны

«Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8» «1С:Франчайзи Центр» объявила о завершении внедрения системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Эксперт РТИ», занимающейся оптовой продажей резинотехнических и асбестотехнических изделий. Как рассказали CNews в компании, новая система помогла наладить своевременные закупки товара у поставщиков. У

АФК «Система» продала недвижимость НИИ дальней радиосвязи под торговый центр Холдинг РТИ продал дочернюю компанию «НИИДАР-Недвижимость», владеющую недвижимостью в Москве в районе Преображенской площади. Об этом говорится в отчете основного акционера РТИ – АФК «Система».

АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ Холдинг РТИ провел допэмиссию своих акций, выпустив 4,7 млрд новых ценных бумаг на сумму i6 млрд ($184 млн). Об этом говорится в материалах его контролирующего акционера – АФК «Система». Акции были вык

Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков Главным событием прошлого года стало приобретение холдингом АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп». Формально он вошел в группу РТИ, подконтрольную «Системе», которой теперь принадлежат 50%+0,5 акций интегратора, остальное сохранилось за текущими владельцами. Группа «РТИ» оплатила сделку частично денежными средст

Huawei и РТИ начнут сотрудничество в рамках госпрограмм развития города Москвы В рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» компания Huawei и российский отраслевой холдинг РТИ подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Как отмечается в соглашении, Huawei и РТИ объединяют усилия под эгидой Международного консорциума для координации действий по

РТИ и «Энвижн Груп» завершили интеграцию своих активов АФК «Система» и компания «Энвижн Груп» объявили о том, что группа РТИ, отраслевой холдинг — интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний в с

«Ситроникс» ушел с Лондонской биржи «Ситроникс» сообщил о завершении принудительного выкупа 0,52% ее уставного капитала компанией РТИ, оплатившей 49,14 тыс. обыкновенных акций (включая акции, права на которые удостоверены д

РТИ стал владельцем 100% акций «Ситроникса» Холдинг РТИ завершил процедуру выкупа акций компании «Ситроникс» и консолидировал все 100% обыкновенных акций компании. РТИ начал консолидацию «Ситроникса» в июле 2011 г., выкупив у «АФК «Систем

РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий Компании РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий. Компании планируют создать координационный комитет и рабочие группы, ко

РТИ увеличил свою долю в «Ситрониксе» до 99,48% Дочерняя компания АФК «Система» — РТИ (интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний) — представила окончательные результаты добровольного предложения (ДП) о приобретении акций компании «Ситроникс». В соответс

Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ Руководители «Ситроникса» приняли оферту РТИ на продажу ценных бумаг компании по цене 0,55 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении «Ситроникса», размещенном на сайте Лондонской фондовой бирже. В совокупности нынешние топ-менеджер

АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи Принадлежащая АФК «Система» компания РТИ направила миноритарным акционерам «Ситроникса» добровольное предложение о выкупе его акций. Сейчас на руках у миноритариев находится 1,95 млрд акций «Ситроникса» или 37% от их общего числа.

РТИ намерена выкупить у миноритарных акционеров «Ситроникса» до 36,926% акций АФК «Система» объявила о том, что её дочерняя компания РТИ (84,6% акций принадлежит АФК «Система», 15,4% - «Банку Москвы») намерена осуществить добровольное предложение миноритарным акционерам компании «Ситроникс» о приобретении у них до 36,926% об

АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются Подписание соглашения между АФК «Системой» и группой «Энвижн», по которому 100% акций «Энвижн» переходят к компании РТИ (84,6% акций РТИ принадлежат «Системе»), не сняло все вопросы о том, как будет развиваться ИТ-направление корпорации Владимира Евтушенкова. В заявлении сторон нет ни слова о концерне

РТИ и «Энвижн Груп» интегрируют активы Сегодня АФК «Система», отраслевой холдинг РТИ (интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний) и Управляющая компания Группы «Энвижн» подписали рамочное соглашение, регулирующее принципы будущих взаимоотношений сторон

АФК "Система" договорилась об интеграции "Энвижн" с "РТИ" АФК «Система», ее дочерняя компания «РТИ» и «Управляющая компания группы «Энвижн» подписали рамочное соглашение, регулирующее принципы будущих взаимоотношений сторон и определяющее условия сделки по стратегической интеграции актив

АФК «Система» поможет «Сколково» деньгами и инноваторами Сегодня председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор «РТИ» (84,6% принадлежат «Системе») Сергей Боев и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали трехстороннее соглашение. Как говорится в документе, «Система» будет заниматься в «Сколк

РТИ завершила приобретение пакета акций «Ситроникса» АФК «Система» объявила о завершении сделки по продаже компании РТИ 63,074% акций «Ситроникса» в соответствии с ранее объявленными условиями. Компания РТИ была образована в феврале 2011 г. «Банк Москвы», выступающий инвестором РТИ, внес в уста

АФК «Система» собирает главный ГЛОНАСС-кулак России «Принципиальное решение о вхождении навигационных активов в объединенный концерн «РТИ-Ситроникс» принято», - сообщил председатель совет директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Речь идет о двух предприятиях. Это навигационный оператор «М2М Телематика», 51% акций которог

Совет директоров АФК «Система» одобрил продажу пакета акций «Ситроникса» компании РТИ Совет директоров АФК «Система» одобрил продажу ОАО «РТИ» пакета акций компании «Ситроникс», принадлежащего корпорации. Сергей Боев, являвшийся вице-президентом АФК «Система» и руководителем Бизнес-единицы «Высокие технологии и промышленность», з

АФК «Система» и «Банк Москвы» создали СП для работы на рынке ГЛОНАСС АФК «Система» и «Банк Москвы» объявили о создании ОАО «РТИ». "Банк Москвы", выступающий инвестором ОАО «РТИ», внесет в уставный капитал новой компании денежные средства в размере 3 млрд руб. АФК «Система» внесет в уставный капитал новой комп