Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТИ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 122, упоминаний - 351
РТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глотов Алексей 24 9
|Евтушенков Владимир 130 6
|Рейман Леонид 411 5
|Путин Владимир 1824 3
|Шамолин Михаил 102 3
|Евтушенков Феликс 15 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Меламед Леонид 61 3
|Гончарук Александр 26 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Тараба Дмитрий 23 2
|Боев Сергей 23 2
|Меламед Александр 38 2
|Усманов Алишер 241 2
|Малофеев Константин 98 2
|Лаптаев Павел 2 2
|Корня Алексей 73 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Белова Анна 3 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Гурленов Андрей 1 1
|Кузюк Максим 8 1
|Лаговиер Александр 1 1
|Мальшаков Александр 4 1
|Кузовкин Алексей 69 1
|Нехаев Алексей 2 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Мельников Андрей 3 1
|Красников Геннадий 42 1
|Кочарян Роберт 8 1
|Фомина Алена 5 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Евтушенкова Татьяна 2 1
|Богданов Валентин 7 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 10
|CNews Fast рейтинг 29 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru