В РТИ разработали новый информационно-аналитический комплекс

НПК «ВТиСС», входящее в группу компаний РТИ, в рамках военно-технического форума «Армия-2020» представило новый информационно-аналитический комплекс (ПК ИАК). Он представляет собой комплексное решение полного цикла обработки информации – от обработки «сырых» данных: построения метаданных и OLAP-кубов на их основе, оперативного анализа данных и до разработки веб-приложений, формирования отчётности, моделирования и прогнозирования процессов.

ПК ИАК полностью обеспечивает современные предприятия и организации всеми инструментами для сбора, обработки, хранения и анализа данных. Благодаря высокой производительности, масштабируемости, универсальной функциональности и широким возможностям интеграции может рассматриваться как платформа для цифровой трансформации предприятий, организаций, государственных структур, открывая широкие возможности для импортозамещения.

«Ключевое преимущество нашего ПК ИАК перед аналогичными решениями –возможность работать в любой отрасли, с любыми задачами: от сбора и мониторинга данных до построения оптимизационных моделей с учетом большого числа условий. Он включает широкий спектр инструментов для создания промышленных аналитических систем с возможностями моделирования и прогнозирования, оптимизации бизнес-процессов, глубокого анализа данных и конструирования отчетности, поддерживает разнообразные типы данных и источники информации», - отметил генеральный директор РТИ Павел Лаптаев.

Продукт основан на использовании передовых подходов и актуальных технологий бизнес-анализа, что делает его удобным, мощным и современным. ПК ИАК эффективно интегрируется со сторонними системами, а также обеспечивает поддержку российских ОС и СУБД, например, PostgreSQL.