Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Business Solutions Navision
Публикаций - 442, упоминаний - 1012
Microsoft Dynamics NAV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
|Мартынов Владислав 110 11
|Торгов Игорь 25 9
|Водянов Владимир 35 9
|Паленов Олег 18 9
|Шаров Владимир 28 9
|Свердлов Денис 169 8
|Татаринов Кирилл 41 5
|Геклер Алена 28 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Воронин Евгений 12 5
|Миронова Сабрина 5 4
|Егоров Владимир 61 4
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 4
|Демин Владимир 26 3
|Пантелеев Илья 22 3
|Кузовкин Алексей 154 3
|Казак Максим 159 3
|Якунин Александр 48 3
|Байков Александр 4 3
|Аитов Тимур 187 3
|Кругляков Роман 41 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 862 3
|Усик Сергей 7 2
|Братищева Светлана 2 2
|Чурсин Дмитрий 15 2
|Козлов Александр 55 2
|Медведев Дмитрий 1582 2
|Черных Дмитрий 15 2
|Игнатов Сергей 23 2
|Бурлюк Кирилл 6 2
|Иванов Денис 10 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Мраморов Дмитрий 25 2
|Путин Владимир 2437 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Семенов Александр 86 2
|Зайцев Андрей 42 2
|Прянишников Николай 285 2
|Ващилов Дмитрий 15 2
|Коротков Андрей 81 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 14
|TAdviser - Центр выбора технологий 226 6
|FT - Financial Times 1067 2
|The Register 1225 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|Yahoo Finance 99 1
|EWeek 176 1
|Silicon 205 1
|VNUNet.com 189 1
|cw360 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru