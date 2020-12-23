Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 57013
ИКТ 5207
Организации 3646
Ведомства 1358
Ассоциации 411
Технологии 2167
Системы 12245
Персоны 20378
География 1068
Статьи 726
Пресса 589
ИАА 434
НИИ, ВУЗы и библиотеки 796
Мероприятия 613

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Business Solutions Navision



23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign
07.06.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009
03.12.2014 «Хоффманн Профессиональный Инструмент» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics NAV
28.05.2014 «Ланит» обновил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в «Хоффманн Профессиональный Инструмент»
24.06.2013 Агрохолдинг «Мираторг» приобрел новый пакет лицензий Microsoft Dynamics NAV
05.04.2013 ALPLA автоматизировала личный кабинет для клиентов на базе Microsoft Dynamics NAV 2013
04.02.2013 Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009
26.11.2012 «Петер-Сервис» перешел на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV
23.04.2012 «Корус Консалтинг» переводит Metabo на новую версию Microsoft Dynamics NAV
11.10.2011 «Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
30.06.2011 «Вест Концепт» переводит «Петер-Сервис» на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV
30.05.2011 Интернет-ритейлер «Ютинет.ру» свяжет онлайн-сервисы с ERP-системой
09.02.2011 18 февраля в Москве состоится бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2011: новые горизонты автоматизации»
26.01.2011 18 февраля в Москве состоится бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2011: новые горизонты автоматизации»
20.12.2010 Microsoft Dynamics NAV 2009 R2: поддержка удалённого доступа + интеграция с Microsoft Dynamics CRM
02.09.2010 Microsoft представила новую ERP-систему в России
13.08.2010 «Корус Консалтинг» демонстрирует возможности Microsoft Dynamics NAV 2009 в России
22.07.2010 В России создано целостное полномасштабное решение для лизинга
12.07.2010 «ПетроРесурс» автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV
24.05.2010 «Пайплайф Рус» автоматизировал бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV
14.12.2009 «Рексофт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в белорусском представительстве Stotz Szustak
26.10.2009 Российский офис Alpla внедрил Microsoft Dynamics NAV 5.0 за $150 тыс.
06.07.2009 Microsoft Dynamics NAV Express: экономичное решение для российских СМБ-компаний
10.03.2009 Microsoft протестировала Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 на производительность
13.05.2008 A&D в России управляет логистикой и финансами вместе с Microsoft Dynamics NAV
31.03.2008 Российская «дочка» Karelia-Upofloor внедрила Microsoft Dynamics NAV
13.03.2008 Procter & Gamble Prestige Products в России перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
22.02.2008 «Делойт» в СНГ перешел на новую версию Microsoft Dynamics NAV
10.01.2008 Представительство BASF на Украине автоматизировано на базе Microsoft Dynamics NAV
02.07.2007 «Росмарк-Сталь» перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
25.06.2007 «ЭКиТ» управляет закупками и продажами на базе Microsoft Dynamics NAV
09.06.2007 Gallery управляет рекламным бизнесом вместе с Microsoft Dynamics NAV
31.01.2007 «Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет
31.01.2007 ТД «Коста» работает на Microsoft Dynamics NAV
16.11.2006 Assar автоматизирует учетную деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV
30.10.2006 Розничные сети задыхаются без ИТ
19.09.2006 "Рексофт" завершил внедрение Microsoft Dynamics NAV в "Континентал Пласт"
31.03.2006 Российский офис Clorox внедрил Navision

Публикаций - 442, упоминаний - 1012

Microsoft Dynamics NAV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20975 143
5009 63
Microsoft Business Solutions Division - MBS 228 60
Navicon - Навикон 221 56
SAP SE 4367 53
Oracle Corporation 5801 35
Корус Консалтинг ГК 943 33
West Concept - Вест Концепт 60 31
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 29
Армада - РБК софт 661 23
Галактика - Корпорация 702 16
Ланит ГК 1502 15
IBM 8663 15
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 14
Рексофт - Reksoft 311 14
Mindcore - Майндкор 13 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7758 11
АТК Консультационная группа 38 11
Парус 366 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 8
Интеллект-сервис 33 7
Directum - Директум 804 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 423 7
Oracle Siebel 317 6
Кредо Консалтинг 13 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 6
Microsoft Business Solutions CIS 11 6
Компас 168 5
Oracle - Siebel Systems 193 5
IT Vision 18 5
СКБ Контур 432 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 152 4
1С-Рарус 663 4
ЦМД-Софт 30 4
Accenture - Аксенчер 774 4
Cisco Systems 4626 4
Yota - Скартел 698 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8509 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 4
Dell EMC 4466 4
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 7
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 116 6
IKEA - ИКЕА 117 6
X5 Group - Перекресток 251 6
Московская Пивоваренная Компания 11 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 60 4
Дикси - Сеть магазинов 91 4
Пионер ГК 9 4
BASF 42 3
Nestle - Нестле 99 3
Ford 350 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 296 3
Евросеть 1342 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 249 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4810 3
Сбербанк Лизинг 26 3
Связной ГК 1083 3
Газпром ПАО 745 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 17 3
Dixis - Диксис 343 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 3
Балтика - Пивоваренная компания 138 2
Виктория - Сеть супермаркетов 79 2
Ригла - аптечная сеть 48 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 2
Miele 113 2
GM - General Motors 419 2
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 2
Почта России ПАО 1771 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 2
X5 Group 635 2
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 2
Auchan Holding - Ашан 168 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 2
KIA Motors 82 2
X5 Group - Пятерочка 603 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 73 2
Миррико - Mirrico 7 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 2
Федеральное казначейство России 862 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2010 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1236 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1839 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 121
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 44
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 13
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 684 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 5
e-Commerce - Электронная коммерция 379 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 626 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 4
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 276 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 661 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 4
ИТ-аутсорсинг 842 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1578 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 857 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 85 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 321 2
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 32 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4194 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1451 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 165 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 554 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 788 76
Microsoft Office 2992 34
Microsoft Dynamics 240 33
Microsoft Dynamics CRM 488 31
Microsoft SQL Server 1240 19
Microsoft Office Excel 718 14
Microsoft Outlook 1208 13
Microsoft Windows 10 10093 13
IBM Cognos BI 225 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 8
Microsoft SharePoint Server 204 8
Галактика ERP 86 7
Microsoft Azure 1211 6
1С:Бухгалтерия 476 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 904 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 920 5
Scala - Язык программирования 113 5
Infor ERP LN 173 5
Microsoft Exchange 986 5
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 10 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 79 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 4
Microsoft Windows XP 2284 4
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 151 4
Microsoft Office Word 566 4
HCL WebSphere 518 4
SAP Business One - SAP B1 94 4
Microsoft BizTalk Server 33 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1448 3
HP Compaq iPaq 213 3
Naumen Service Desk 125 3
Oracle JD Edwards 146 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 3
Linux OS 7170 3
Microsoft Visual Studio 286 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 2
Apple - App Store 2351 2
Мартынов Владислав 110 11
Торгов Игорь 25 9
Водянов Владимир 35 9
Паленов Олег 18 9
Шаров Владимир 28 9
Свердлов Денис 169 8
Татаринов Кирилл 41 5
Геклер Алена 28 5
Ершова Элеонора 64 5
Воронин Евгений 12 5
Миронова Сабрина 5 4
Егоров Владимир 61 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 4
Демин Владимир 26 3
Пантелеев Илья 22 3
Кузовкин Алексей 154 3
Казак Максим 159 3
Якунин Александр 48 3
Байков Александр 4 3
Аитов Тимур 187 3
Кругляков Роман 41 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 3
Усик Сергей 7 2
Братищева Светлана 2 2
Чурсин Дмитрий 15 2
Козлов Александр 55 2
Медведев Дмитрий 1582 2
Черных Дмитрий 15 2
Игнатов Сергей 23 2
Бурлюк Кирилл 6 2
Иванов Денис 10 2
Никифоров Николай 1131 2
Мраморов Дмитрий 25 2
Путин Владимир 2437 2
Тананакин Алексей 5 2
Семенов Александр 86 2
Зайцев Андрей 42 2
Прянишников Николай 285 2
Ващилов Дмитрий 15 2
Коротков Андрей 81 2
Россия - Российская федерация - РФ 82161 208
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11532 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 31
Дания - Королевство 882 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 23
Украина 5524 22
Казахстан - Республика 4125 19
Германия - Федеративная Республика 7776 14
Европа 7247 13
Беларусь - Белоруссия 3195 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 10
Европа Восточная 2806 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3770 9
Прибалтика - Балтия 1199 8
Россия - ПФО - Казань 1882 7
Россия - СФО - Новосибирск 2909 7
Европа Западная 1275 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1726 6
США - Вашингтон - Редмонд 190 5
Америка 1186 5
Ближний Восток 2482 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1567 5
Великобритания - Лондон 1840 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1725 4
Украина - Киев 906 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 4
Африка - Африканский регион 2661 4
Франция - Французская Республика 4921 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2129 3
Россия - Сибирь 1343 3
Испания - Королевство 2511 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1922 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1771 3
Финляндия - Финляндская Республика 1620 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 13
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 9
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 6
Русский язык 1653 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 2
БДДС - бюджет движения денежных средств 44 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 18 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 109 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
Английский язык 374 1
Страхование - Страховое дело 58 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
Человеческий фактор 171 1
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
Аутсорсинг 128 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1097 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1201 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 14
TAdviser - Центр выбора технологий 226 6
FT - Financial Times 1067 2
The Register 1225 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Yahoo Finance 99 1
EWeek 176 1
Silicon 205 1
VNUNet.com 189 1
cw360 84 1
IDC - International Data Corporation 4517 15
Gartner Dataquest 329 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 8
Gartner 3177 6
Kelly Services 18 3
Fortune 100 86 2
ARC Advisory Group 19 2
TAdviser Report 6 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 103 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 1
РАН - Российская академия наук 935 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 73 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 215 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 1
Сбербанк Школа 21 7 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Рождество Христово 54 1
Microsoft Business Forum 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022