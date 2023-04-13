«Первый бит» перевел кабельный завод «Угличкабель» с Microsoft Dynamics NAV на «1С:ERP»

Завод «Угличкабель» автоматизировал работу при помощи Microsoft Dynamics Navision, но из соображений безопасности решил перейти на отечественную систему «1С:ERP Управление предприятием 2».

Воронежская команда ИТ-интегратора «Первый бит» не просто продублировала привычную функциональность и перенесла в «1С:ERP» учетные данные кабельного завода. Внедрение обеспечило прослеживаемость товаров, снизило трудозатраты на подготовку отчетности, ускорило получение оперативной информации и заложило фундамент для дальнейшего развития ИТ-контура.

Когда Microsoft Dynamics NAV отвечала за оперативный, управленческий и регламентированный учет, за управление производством отвечало решение IT-Enterprise. Изначально его тоже хотели заменить на отечественный аналог. По ходу проекта программу выкупила российская компания, так что команда внедрения решила не отнимать у сотрудников предприятия привычный инструмент.

IT-Enterprise интегрировали с «1С:ERP», наладив консолидацию данных и исключив двойной учет. Вместе с этим получилось усовершенствовать учет операций по давальческой схеме, ускорить процессы и повысить точность данных о производстве.

Данные по ведомостям и зарплатам, как и прежде, рассчитываются в программе «1С:Зарплата и управление персоналом», но теперь они автоматически попадают в 1С:ERP. В систему Microsoft эту информацию приходилось переносить вручную.

Импортозамещение ERP позволило преобразить складской учет на предприятии. Обеспечили прослеживаемость товаров и ценностей, реализовали анализ потребностей в спецодежде, учет по местам хранения, прогнозирование работы кладовщиков.

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Подбор партий и сырья для передачи в цех занимает гораздо меньше времени благодаря удобному упаковочному листу, доработанному под специфику кабельной продукции.

Работу с себестоимостью реализовали по методу ФИФО. Он позволяет более точно анализировать дерево себестоимости по каждой партии товаров.

Завод «Угличкабель» получил полноценную замену Microsoft Dynamics NAV. При этом переход на «1С:ERP» обеспечил прослеживаемость товаров на складах, сократил трудозатраты, улучшил казначейство, управленческий, производственный и регламентированный учет.