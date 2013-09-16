«Корус Консалтинг» настроил процессы обмена данных на платформе Microsoft BizTalk в Filuet Group Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по настройке передачи данных на платформе Microsoft BizTalk Server 2010 в компании Filuet Group. Весь проект был выполнен за 30 дней. F

ФСТЭК сертифицировала Windows 7 c SP1 и Windows Server 2008 R2 с SP1 ce Pack 1 (SP1) в редакциях Standard, Enterprise и Datacenter, сервера управления бизнес-процессами BizTalk Server 2009 в редакциях Standard и Enterprise и системы управления идентификацией в г

NaviCon Group объединит «дочек» «Газэнергосети» на основе Microsoft BizTalk Server нергосеть», по итогам которой было принято решение о внедрении корпоративной сервисной шины на базе Microsoft BizTalk Server с целью создания единого информационного пространства Группы. «Газэн

«Вест Концепт» создаёт универсальную интеграционную платформу для Avalon Logistics «Вест Концепт» объявила о старте проекта по созданию универсальной интеграционной платформы на базе Microsoft BizTalk Server для логистической компании Avalon Logistics – российско-британского

ФСТЭК сертифицировала три новых продукта Microsoft а для организации документооборота SharePoint Server 2007, сервера для управления бизнес-процессами BizTalk Server 2006 R2 и сервера управления почтовыми сообщениями Exchange Server 2007. Три п

ARIS Platform интегрирована с Microsoft BizTalk Server sWorld Europe в Берлине, объявила о завершении работ по интеграции между продуктами ARIS Platform и Microsoft BizTalk Server 2006 R2. «Благодаря интеграции этих продуктов компании смогут ускори

Интеграцию ARIS с Microsoft BizTalk Server реализуют в 2008 г. ции «SOA and Business Process» представила концепцию интеграции платформы ARIS с сервером Microsoft BizTalk. Интеграция двух платформ будет реализована в 2008 г. В этом проекте IDS Scheer высту

BizTalk + ARIS: новый уровень партнерства Microsoft и IDS Scheer ей платформы ARIS по моделированию и мониторингу бизнес-процессов с возможностями сервера Microsoft BizTalk. IDS Scheer объявляет о заключении партнерского соглашения с Microsoft, в соответстви

В Москве прошла 7-я ежегодная конференция Microsoft "Платформа 2006. Определяя будущее" влены новые продукты Microsoft - система управления базами данных Microsoft SQL Server 2005, сервер BizTalk Server 2006 и инструментарий для разработки приложений Visual Studio 2005. Новые прод

Microsoft выпустила SQL Server 2005 er, корпорация выпустила среду разработки Visual Studio 2005 и анонсировала выпуск в следующем году BizTalk Server 2006, программы для мониторинга бизнес-процессов. Для продвижения SQL Server и

Microsoft представит подсистему Windows Workflow Foundation едполагается, что Workflow Foundation будет делать то же самое. Технология WWS также используется в BizTalk Server 2006, чья бета-версия вышла в июле, и является движком синхронизации бизнес-пр

Microsoft представил новую версию BizTalk Server Microsoft представил BizTalk Server 2004, третий основной релиз ПО бизнес-интеграции. BizTalk Server 2004 я

Рынок ПО: Монстры рынка обманывают акционеров своих интеграционных продуктов. На прошлой неделе Microsoft также выпустил две новых версии своего BizTalk Server. Этот сервер позволяет коммерческим партнерам интегрировать друг с другом свои

BizTalk Server занял позицию Leader Quadrant в рейтинге Gartner Корпорация Microsoft сообщила, что исследовательская компания Gartner поместила Microsoft BizTalk Server на позицию Leader Quadrant в своем рейтинге Application Integration Broker Suites Magic Quadrant. Рейтинг Magic Quadrant компании Gartner ранжирует производителей по не

Назван новый региональный директор сети разработчиков Microsoft в СНГ го времени принимает активное участие во всех мероприятиях, организуемых Microsoft в России. Он много публикуется в компьютерной прессе, является автором книги "Интеграция приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000". По словам нового регионального директора, свою главную миссию он видит в том, чтобы "неформально представлять компанию Microsoft в среде разработчиков программно

Microsoft и ЦКО "Специалист" проведут семинар "Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем" ус сертифицированного тренера Microsoft по программе Microsoft Solution Framework. В рамках данной акции планируется провести еще 4 технических семинара: Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары будут

27 февраля пройдет семинар "Корпоративные решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001" решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001 - открыта регистрация. Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО. Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000. Microsoft Windows XP - основа технологии .NET. Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития. Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове

Стартовала программа "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее" корпоративными решениями с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; методологией разработки ПО Microsoft Solutions Framework; возможностью интеграции бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; особенностями работы с Microsoft Windows XP; перспективами развития Microsoft Exchange 2000, а также проблемами обеспечения безопасности средствами Windows 2000/X

31 января начнется цикл семинаров "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее" решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове

Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее" решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове

Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее" решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове

Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее" решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове

Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее" решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове

Microsoft расширяет программу Microsoft Certified Partner ner дополнительные возможности по сертификации продуктов, включая сертификацию для Exchange Server, BizTalk Server и для будущего семейства Windows .NET Servers. Компаниям, предлагающим услуги

Microsoft провел "Платформу 2002" ver 2000 необходим для создания масштабируемых веб-узлов электронной торговли, анализа активности работы сайта, обеспечения маркетинговых программ по продвижению товаров или услуг. Назначение сервера Microsoft BizTalk Server 2000 - координация и автоматизация бизнес-процессов с использованием XML-документов в рамках одной или многих организаций, преобразования информационных данных, обслужи

Ford выбрала Microsoft BizTalk Server 2000, XML и SOAP для B2B-проекта eHub Корпорация Microsoft объявила сегодня о том, что компания Ford Motor приняла решение использовать MicrosoftR BizTalkT Server 2000, XML и SOAP в качестве базовых технологий для интеграции и об

Microsoft провела в Москве конференцию TechEd 2001 го, во время конференции постоянно действовал компьютерный класс, где участники мероприятия могли выполнить лабораторные работы, обучающие использованию Microsoft Visio 2000, Microsoft Project 2000 и Microsoft BizTalk Server 2000.

Navision первой выпустила решение, основанное на Microsoft BizTalk Server 2000 5 национальных офисов Navision по всему миру для локализации и продаж. Commerce Gateway построен на Microsoft BizTalk Server 2000, который использует XML (Extensive Markup Language) как универс

Navision CIS получила статус Microsoft Gold Certified Partner на технологии Microsoft Digital Dashboard. В ближайшее время готовится выпуск Navision Commerce Gateway - решения для интеграции бизнес процессов предприятий через интернет, основанное на технологии Microsoft BizTalk Server 2000, и Navision Commerce Portal - готового решения для создания интегрированных порталов для электронной коммерции и сотрудничества класса B2C/B2B, основанного на техн

Группа российских компаний начала работать над единым XML-стандартом для электронной коммерции дписанное соглашение о намерениях, компании опубликовали первую версию стандарта на веб-сервере www.biztalk.org. Специализированный веб-сервер www.biztalk.org посвящен вопросам продвижен

Navision Software представила Commerce Gateway - решение, основанное на Microsoft BizTalk Server 2000 als для электронного обмена торговыми документами. Commerce Gateway основан на возможностях сервера Microsoft BizTalk Server 2000, который действует как универсальный транслятор, позволяя практ

Microsoft выпустила первую бета-версию BizTalk Server Microsoft выпустила вчера первую бета-версию ПО BizTalk Server, рассчитанного на ведение электронной коммерции и использующего XML-стандарт для объединения различных платформ. Несмотря на планы компании выпустить ПО в первой половине 200 год

Microsoft выпустит бета-версию Commerce Server 2000 щих недель. Конечная версия продукта, по заверениям MS, выйдет в конце осени. Дополнение к серверу, BizTalk Server 2000, позволяющее вести В2В-обмен данными по XML-протоколу, выйдет в конце год

Разработка BizTalk Server все еще продолжается й коммерции. Однако выход этого продукта постоянно задерживается. Первоначально, первая бета-версия BizTalk Server, была обещана к середине 1999 года. Затем эта дата была перенесена на конец 19

Microsoft выпускает BizTalk JumpStart Kit для разработчиков С сегодняшнего дня открывается библиотека BizTalk.Org с более чем 100 XML-схемами JumpStart Kit и библиотека схем (Schema Library) позв