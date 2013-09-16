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Microsoft BizTalk Server

Microsoft BizTalk Server


16.09.2013 «Корус Консалтинг» настроил процессы обмена данных на платформе Microsoft BizTalk в Filuet Group

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по настройке передачи данных на платформе Microsoft BizTalk Server 2010 в компании Filuet Group. Весь проект был выполнен за 30 дней. F
21.10.2011 ФСТЭК сертифицировала Windows 7 c SP1 и Windows Server 2008 R2 с SP1

ce Pack 1 (SP1) в редакциях Standard, Enterprise и Datacenter, сервера управления бизнес-процессами BizTalk Server 2009 в редакциях Standard и Enterprise и системы управления идентификацией в г
21.07.2010 NaviCon Group объединит «дочек» «Газэнергосети» на основе Microsoft BizTalk Server

нергосеть», по итогам которой было принято решение о внедрении корпоративной сервисной шины на базе Microsoft BizTalk Server с целью создания единого информационного пространства Группы. «Газэн
29.06.2009 «Вест Концепт» создаёт универсальную интеграционную платформу для Avalon Logistics

«Вест Концепт» объявила о старте проекта по созданию универсальной интеграционной платформы на базе Microsoft BizTalk Server для логистической компании Avalon Logistics – российско-британского

01.06.2009 ФСТЭК сертифицировала три новых продукта Microsoft

а для организации документооборота SharePoint Server 2007, сервера для управления бизнес-процессами BizTalk Server 2006 R2 и сервера управления почтовыми сообщениями Exchange Server 2007. Три п
26.06.2008 ARIS Platform интегрирована с Microsoft BizTalk Server

sWorld Europe в Берлине, объявила о завершении работ по интеграции между продуктами ARIS Platform и Microsoft BizTalk Server 2006 R2. «Благодаря интеграции этих продуктов компании смогут ускори
09.11.2007 Интеграцию ARIS с Microsoft BizTalk Server реализуют в 2008 г.

ции «SOA and Business Process» представила концепцию интеграции платформы ARIS с сервером Microsoft BizTalk. Интеграция двух платформ будет реализована в 2008 г. В этом проекте IDS Scheer высту
20.08.2007 BizTalk + ARIS: новый уровень партнерства Microsoft и IDS Scheer

ей платформы ARIS по моделированию и мониторингу бизнес-процессов с возможностями сервера Microsoft BizTalk. IDS Scheer объявляет о заключении партнерского соглашения с Microsoft, в соответстви
09.12.2005 В Москве прошла 7-я ежегодная конференция Microsoft "Платформа 2006. Определяя будущее"

влены новые продукты Microsoft - система управления базами данных Microsoft SQL Server 2005, сервер BizTalk Server 2006 и инструментарий для разработки приложений Visual Studio 2005. Новые прод
07.11.2005 Microsoft выпустила SQL Server 2005

er, корпорация выпустила среду разработки Visual Studio 2005 и анонсировала выпуск в следующем году BizTalk Server 2006, программы для мониторинга бизнес-процессов. Для продвижения SQL Server и
13.09.2005 Microsoft представит подсистему Windows Workflow Foundation

едполагается, что Workflow Foundation будет делать то же самое. Технология WWS также используется в BizTalk Server 2006, чья бета-версия вышла в июле, и является движком синхронизации бизнес-пр
04.03.2004 Microsoft представил новую версию BizTalk Server

Microsoft представил BizTalk Server 2004, третий основной релиз ПО бизнес-интеграции. BizTalk Server 2004 я
12.07.2002 Рынок ПО: Монстры рынка обманывают акционеров

своих интеграционных продуктов. На прошлой неделе Microsoft также выпустил две новых версии своего BizTalk Server. Этот сервер позволяет коммерческим партнерам интегрировать друг с другом свои
28.06.2002 BizTalk Server занял позицию Leader Quadrant в рейтинге Gartner

Корпорация Microsoft сообщила, что исследовательская компания Gartner поместила Microsoft BizTalk Server на позицию Leader Quadrant в своем рейтинге Application Integration Broker Suites Magic Quadrant. Рейтинг Magic Quadrant компании Gartner ранжирует производителей по не
29.04.2002 Назван новый региональный директор сети разработчиков Microsoft в СНГ

го времени принимает активное участие во всех мероприятиях, организуемых Microsoft в России. Он много публикуется в компьютерной прессе, является автором книги "Интеграция приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000". По словам нового регионального директора, свою главную миссию он видит в том, чтобы "неформально представлять компанию Microsoft в среде разработчиков программно
06.03.2002 Microsoft и ЦКО "Специалист" проведут семинар "Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем"

ус сертифицированного тренера Microsoft по программе Microsoft Solution Framework. В рамках данной акции планируется провести еще 4 технических семинара: Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары будут
07.02.2002 27 февраля пройдет семинар "Корпоративные решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001"

решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001 - открыта регистрация. Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО. Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000. Microsoft Windows XP - основа технологии .NET. Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития. Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове
01.02.2002 Стартовала программа "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее"

корпоративными решениями с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; методологией разработки ПО Microsoft Solutions Framework; возможностью интеграции бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; особенностями работы с Microsoft Windows XP; перспективами развития Microsoft Exchange 2000, а также проблемами обеспечения безопасности средствами Windows 2000/X
29.01.2002 31 января начнется цикл семинаров "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее"

решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове
28.01.2002 Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее"

решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове
25.01.2002 Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее"

решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове
23.01.2002 Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее"

решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове
18.01.2002 Microsoft и ЦКО "Специалист" объявили о проведении программы "Новейшие технологии Microsoft - взгляд в будущее"

решения с использованием Microsoft SharePoint Portal Server 2001; Microsoft Solutions Framework (MSF) - методология разработки ПО, проверенная временем; Интеграция бизнес-приложений с использованием Microsoft BizTalk Server 2000; Microsoft Windows XP - основа технологии .NET; Microsoft Exchange 2000 - перспективы развития; Обеспечение безопасности средствами Windows 2000/XP. Семинары прове
04.12.2001 Microsoft расширяет программу Microsoft Certified Partner

ner дополнительные возможности по сертификации продуктов, включая сертификацию для Exchange Server, BizTalk Server и для будущего семейства Windows .NET Servers. Компаниям, предлагающим услуги

15.11.2001 Microsoft провел "Платформу 2002"

ver 2000 необходим для создания масштабируемых веб-узлов электронной торговли, анализа активности работы сайта, обеспечения маркетинговых программ по продвижению товаров или услуг. Назначение сервера Microsoft BizTalk Server 2000 - координация и автоматизация бизнес-процессов с использованием XML-документов в рамках одной или многих организаций, преобразования информационных данных, обслужи
12.09.2001 Ford выбрала Microsoft BizTalk Server 2000, XML и SOAP для B2B-проекта eHub

Корпорация Microsoft объявила сегодня о том, что компания Ford Motor приняла решение использовать MicrosoftR BizTalkT Server 2000, XML и SOAP в качестве базовых технологий для интеграции и об
09.06.2001 Microsoft провела в Москве конференцию TechEd 2001

го, во время конференции постоянно действовал компьютерный класс, где участники мероприятия могли выполнить лабораторные работы, обучающие использованию Microsoft Visio 2000, Microsoft Project 2000 и Microsoft BizTalk Server 2000.
25.04.2001 Navision первой выпустила решение, основанное на Microsoft BizTalk Server 2000

5 национальных офисов Navision по всему миру для локализации и продаж. Commerce Gateway построен на Microsoft BizTalk Server 2000, который использует XML (Extensive Markup Language) как универс
06.04.2001 Navision CIS получила статус Microsoft Gold Certified Partner

на технологии Microsoft Digital Dashboard. В ближайшее время готовится выпуск Navision Commerce Gateway - решения для интеграции бизнес процессов предприятий через интернет, основанное на технологии Microsoft BizTalk Server 2000, и Navision Commerce Portal - готового решения для создания интегрированных порталов для электронной коммерции и сотрудничества класса B2C/B2B, основанного на техн
20.12.2000 Группа российских компаний начала работать над единым XML-стандартом для электронной коммерции

дписанное соглашение о намерениях, компании опубликовали первую версию стандарта на веб-сервере www.biztalk.org. Специализированный веб-сервер www.biztalk.org посвящен вопросам продвижен
07.12.2000 Navision Software представила Commerce Gateway - решение, основанное на Microsoft BizTalk Server 2000

als для электронного обмена торговыми документами. Commerce Gateway основан на возможностях сервера Microsoft BizTalk Server 2000, который действует как универсальный транслятор, позволяя практ
15.08.2000 Microsoft выпустила первую бета-версию BizTalk Server

Microsoft выпустила вчера первую бета-версию ПО BizTalk Server, рассчитанного на ведение электронной коммерции и использующего XML-стандарт для объединения различных платформ. Несмотря на планы компании выпустить ПО в первой половине 200 год
29.06.2000 Microsoft выпустит бета-версию Commerce Server 2000

щих недель. Конечная версия продукта, по заверениям MS, выйдет в конце осени. Дополнение к серверу, BizTalk Server 2000, позволяющее вести В2В-обмен данными по XML-протоколу, выйдет в конце год
25.01.2000 Разработка BizTalk Server все еще продолжается

й коммерции. Однако выход этого продукта постоянно задерживается. Первоначально, первая бета-версия BizTalk Server, была обещана к середине 1999 года. Затем эта дата была перенесена на конец 19
26.10.1999 Microsoft выпускает BizTalk JumpStart Kit для разработчиков

С сегодняшнего дня открывается библиотека BizTalk.Org с более чем 100 XML-схемами JumpStart Kit и библиотека схем (Schema Library) позв
25.05.1999 Microsoft представила рабочую версию пакета BizTalk для связи различных версий языка XML

Компания Microsoft представила первую черновую версию своего пакета BizTalk. Он предназначен для связи между собой различных специализированных версий языка XML и обеспечивает совместную работу различных приложений для электронной коммерции. Первоначально Micro

Публикаций - 106, упоминаний - 158

Microsoft BizTalk Server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 88
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 20
Oracle Corporation 6688 17
SAP SE 5279 15
IBM - International Business Machines Corp 9441 11
8213 8
Navicon - Навикон 284 6
Intel Corporation 12197 5
Корус Консалтинг ГК 1217 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 5
Oracle Siebel Systems 507 5
HP - Hewlett-Packard 3623 4
Software AG & IDS Scheer 199 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Dell EMC 5027 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 3
Neoflex - Неофлекс 220 2
SAS Institute 971 2
Максима ГК - GMCS 359 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Softline - Софтлайн 2811 2
VK - Mail.ru Port.ru 91 2
Oracle - Sun Microsystems - SeeBeyond Technology 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком 9701 2
Tibco Software 81 2
Oracle - BEA Systems 161 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 2
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 2
Yahoo! 3697 2
Vitria Technology 8 2
Software AG 198 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Cisco Systems 5114 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
АйТи 1365 1
Газпром ПАО 1342 3
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
BMW Group 446 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Meta Group 54 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
ГПБ Ипотека АБ 2 1
Хлебпром 5 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Дельрус 2 1
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Белый Ветер 356 1
Ford 411 1
Ford Motor 166 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 34
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 18 2
Microsoft Office XP 80 2
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Software AG - ARIS SOA Architect 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Кораблин Александр 8 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 4
Мамыкин Владимир 44 4
Дергунова Ольга 119 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Чубарь Алексей 15 2
Тойменцев Павел 5 2
Прянишников Николай 292 2
Груданов Сергей 23 2
Морозова Анна 6 2
Заглядин Олег 3 2
Зыков Игорь 8 1
Бар-Бирюкова Мария 94 1
Зажигин Владимир 5 1
Аверина Мария 24 1
Кузьмин Василий 11 1
Татаринов Кирилл 42 1
Катаржис Мария 1 1
Макеев Алексей 19 1
Ложечкин Александр 34 1
Галаган Алексей 5 1
Сирина Екатерина 10 1
Балакин Василий 14 1
Поляков Александр 53 1
Соколов Евгений 14 1
Петухов Андрей 7 1
Федоров Андрей 29 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Анохин Сергей 64 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Германия - Берлин 715 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
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