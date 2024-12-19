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Фактор-ТС Factor-ESB FESB Интеграционная платформа



19.12.2024 Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды 2
18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 1
16.12.2024 В российской интеграционной платформе Integration Gears появилась поддержка решений «1С» 2
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Фактор-ТС и организации, системы, технологии, персоны:

Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 2
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