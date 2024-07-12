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JGraph diagrams.net draw.io
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
JGraph и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Хамидулин Ренат 2 1
|Шалыгина Наталия 1 1
|Фогельсон Виктор 49 1
|Глазков Александр 151 1
|Терещенко Денис 95 1
|Попов Сергей 163 1
|Сергеев Сергей 177 1
|Панченко Иван 191 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 138 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Иванов Михаил 116 1
|Решетников Максим 44 1
|Шпак Василий 277 1
|Белов Алексей 28 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Киселев Сергей 70 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Петухов Антон 62 1
|Какунин Алексей 25 1
|Врацкий Андрей 173 1
|Мыскин Роман 40 1
|Харитонов Дмитрий 78 1
|Власов Кирилл 8 1
|Терещенко Максим 28 1
|Кучаев Денис 15 1
|Чудинов Дмитрий 88 1
|Кузякина Анна 28 1
|Аликин Алексей 2 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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