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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196204
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JGraph diagrams.net draw.io

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
07.12.2022 Как управлять базой знаний без иностранных решений: инструкция по миграции 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

JGraph и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 149 5
Naumen - Наумен 742 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 197 2
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 1
ГрафТех - Графические Технологии 16 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 97 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 138 1
Carbon Soft - Карбон Софт 2 1
Примо РПА 16 1
Ростелеком 10831 1
Broadcom - VMware 2587 1
SAP SE 5567 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Microsoft Corporation 25663 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
9448 1
AMD - Advanced Micro Devices 4608 1
Oracle Corporation 7044 1
Microsoft Corporation - GitHub 1044 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1317 1
Diasoft - Диасофт 1113 1
Nginx - Энджайникс 201 1
MONT - МОНТ 179 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 147 1
SimbirSoft - СимбирСофт 122 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 1
Nvidia Corp 3921 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 87 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 92 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 120 1
EmDev - ЕмДев 31 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 20 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 46 1
Газпром ЦПС 37 1
Minervasoft - Пантеон Ай 19 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 2
Почта России ПАО 2330 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3122 1
Газпром ПАО 1476 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 116 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Газпром нефть 701 1
Совкомбанк ПАО 313 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1570 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 24 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13568 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5503 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Федеральное казначейство России 1935 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63826 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25000 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60713 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 4
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 893 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27045 3
Wiki - Вики - режим Википедии 273 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12016 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10513 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34137 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22322 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27944 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35573 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 606 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33017 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3119 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8108 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24025 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3539 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 461 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4254 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6313 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1234 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 276 1
Backlog - Бэклог - невыполненная работа - накопленный объём работы 62 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1328 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21396 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2020 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 450 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1563 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1493 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
Atlassian - Confluence 176 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 352 4
Linux OS 11380 3
Carbon Soft - EvaTeam 38 3
PlantUML 3 2
Carbon Soft - EvaServiceDesk 16 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1000 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
Apache OpenOffice Draw 29 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 22 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 27 2
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 10 1
Jume Platform 3 1
Лаб СП - Integration Gears 10 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 2 1
Carbon Soft - EvaTest 6 1
Carbon Soft - EvaCRM 2 1
Minervasoft - Minerva Knowledge - Minerva Learn 13 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Google Android 15122 1
Apple iOS 8520 1
Microsoft Office 4111 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Microsoft Windows 16756 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1529 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6157 1
Oracle Java - язык программирования 3445 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5591 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 211 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 243 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 355 1
Docker - Платформа распределённых приложений 521 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 253 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 235 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 653 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 72 1
Занятнова Валерия 1 1
Дегтярь Владислав 3 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Бессарабенко Александр 23 1
Бельченков Алексей 1 1
Винокуров Евгений 16 1
Хамидулин Ренат 2 1
Шалыгина Наталия 1 1
Фогельсон Виктор 49 1
Глазков Александр 151 1
Терещенко Денис 95 1
Попов Сергей 163 1
Сергеев Сергей 177 1
Панченко Иван 191 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 138 1
Мельникова Алиса 100 1
Иванов Михаил 116 1
Решетников Максим 44 1
Шпак Василий 277 1
Белов Алексей 28 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Безбогов Сергей 69 1
Киселев Сергей 70 1
Легостаева Светлана 96 1
Иодковский Станислав 104 1
Петухов Антон 62 1
Какунин Алексей 25 1
Врацкий Андрей 173 1
Мыскин Роман 40 1
Харитонов Дмитрий 78 1
Власов Кирилл 8 1
Терещенко Максим 28 1
Кучаев Денис 15 1
Чудинов Дмитрий 88 1
Кузякина Анна 28 1
Аликин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163990 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54340 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Египет - Арабская Республика 1080 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4387 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6502 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7667 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21301 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3924 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3769 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6979 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6635 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3632 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 920 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3919 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6090 1
Экономический эффект 1305 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 343 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6514 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56940 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52838 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33240 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3274 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3411 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 964 1
Льготы - Льготные кредиты 160 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2485 1
Wikipedia - Википедия 638 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
CNews FORUM Кейсы 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450202, в очереди разбора - 728174.
Создано именных указателей - 196204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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