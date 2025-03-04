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ГрафТех Автограф

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2025 «ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

ГрафТех и организации, системы, технологии, персоны:

ГрафТех - Графические Технологии 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 156 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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