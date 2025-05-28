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Все категории 175515
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Дегтярь Владислав


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Health&Nutrition перенесла планирование и управление цепями поставок на отечественную IBP-платформу  1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дегтярь Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2404 1
SAP SE 5329 1
Microsoft Corporation 24848 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
8481 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
Oracle Corporation 6758 1
Diasoft - Диасофт 929 1
Naumen - Наумен 648 1
Nginx - Энджайникс 175 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 1
Atlassian 123 1
SimbirSoft - СимбирСофт 82 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 1
Nvidia Corp 3572 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 51 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
EmDev - ЕмДев 17 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 34 1
Газпром ЦПС 31 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 308 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 78 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 342 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Примо РПА 16 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 265 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
Hoff Tech - Хофф Тех 42 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 2
Лента - Сеть розничной торговли 2146 2
Почта России ПАО 2161 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Газпром ПАО 1367 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Газпром нефть 639 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 95 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 295 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Федеральное казначейство России 1815 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5703 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5502 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1763 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 353 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1655 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4677 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2253 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1339 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9549 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6317 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5322 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1373 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12834 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 408 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3351 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2461 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24825 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3826 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1310 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1091 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1721 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1666 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 556 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11540 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 749 1
Linux OS 10228 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 1
Docker - Платформа распределённых приложений 361 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 266 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1454 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 162 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 55 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 44 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM DataPower 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1760 1
Atlassian - Confluence 124 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 1
Carbon Soft - EvaTeam 18 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 12 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 113 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 13 1
Delta Computers - Delta Sprut 7 1
EmDev Entaxy 6 1
Delta Computers - Delta Serval 5 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Apache ServiceMix 2 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 5 1
Jume Platform 3 1
OpenAI ChatGPT 402 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
CentroBit - AGORA 19 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 2 1
Carbon Soft - EvaCRM 1 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 8 1
Carbon Soft - EvaTest 2 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 2 1
Глазков Александр 142 1
Сергеев Сергей 142 1
Панченко Иван 152 1
Албычев Александр 162 1
Федоров Алексей 124 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Иванов Михаил 106 1
Решетников Максим 34 1
Шпак Василий 238 1
Белов Алексей 25 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Безбогов Сергей 53 1
Киселев Сергей 65 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Легостаева Светлана 92 1
Иодковский Станислав 90 1
Петухов Антон 47 1
Какунин Алексей 16 1
Врацкий Андрей 144 1
Сологуб Денис 73 1
Мыскин Роман 38 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 57 1
Чернышев Андрей 69 1
Филимонов Антон 21 1
Терещенко Максим 20 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 19 1
Чудинов Дмитрий 46 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Кузякина Анна 28 1
Толокнов Андрей 20 1
Артюхов Сергей 46 1
Занятнова Валерия 1 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Бессарабенко Александр 20 1
Бельченков Алексей 1 1
Терещенко Денис 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5925 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3555 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 447 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2971 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1595 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 409 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 1
Экономический эффект 1110 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1141 1
CNews FORUM Кейсы 241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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