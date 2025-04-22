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Лощаков Евгений
|22.04.2025
|Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра 1
|06.09.2024
|Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
Лощаков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 1
|Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 332 1
|Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
|Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
|CentroBit - AGORA 19 1
|Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 1
|Агатов Борис 6 1
|Кныш Николай 3 1
|Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
|Смирнов Вячеслав 42 1
|Виноградова Екатерина 5 1
|Уланов Вадим 4 1
|Будник Иван 19 1
|Крот Иван 9 1
|Кулиев Александр 6 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Салихов Рафаиль 1 1
|Чисников Дмитрий 2 1
|Щедрин Иван 1 1
|Тульцев Алексей 1 1
|Ведищева Евгения 1 1
|Борченко Павел 42 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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