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Лощаков Евгений



22.04.2025 Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лощаков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 332 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1089 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5489 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4991 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4838 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6984 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
CentroBit - AGORA 19 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 1
Агатов Борис 6 1
Кныш Николай 3 1
Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
Смирнов Вячеслав 42 1
Виноградова Екатерина 5 1
Уланов Вадим 4 1
Будник Иван 19 1
Крот Иван 9 1
Кулиев Александр 6 1
Дегтярь Владислав 2 1
Салихов Рафаиль 1 1
Чисников Дмитрий 2 1
Щедрин Иван 1 1
Тульцев Алексей 1 1
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Борченко Павел 42 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4941 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 396 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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