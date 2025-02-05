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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167805
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Агатов Борис



05.02.2025 Михаил Мижинский: Инновации в сфере бизнеса способствуют повышению доступности услуг и улучшению качества жизни людей 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 2
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Агатов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group 76 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
Variti 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Oracle Corporation 6700 1
Citrix Systems 813 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Сервис Плюс 183 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Softline - Polymatica - Полиматика 174 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Adidas - Адидас 160 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 4
Снежная Королева - СК Трейд 55 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 3
Столичные аптеки 11 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 3
Спортмастер - Sportmaster 177 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Mascotte 22 3
585 Gold - 585 Голд - сеть ювелирных магазинов 21 3
Mr. Сумкин 6 3
Четыре Лапы 13 3
Clarins Group 7 3
Да! - Фреш Маркет 12 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12054 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4693 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6794 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13950 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29766 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2484 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3076 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5060 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13519 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30801 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4087 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2957 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9404 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5787 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15755 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27555 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6585 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3104 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 336 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1957 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21195 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2664 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1049 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Variti Active Bot Protection 2 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
CentroBit - AGORA 18 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 36 1
Спевак Сергей 12 4
Спиридонов Александр 43 4
Гальперин Александр 6 4
Кастильо Игорь 24 3
Захаров Дмитрий 46 3
Голубев Александр 18 3
Ясаков Михаил 7 3
Асратян Петр 36 3
Шляпин Евгений 17 3
Говорухин Иван 7 3
Королев Максим 19 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 10 3
Водяницкий Александр 5 3
Пешехонов Константин 22 3
Шарапов Максим 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Николаев Владимир 8 3
Соловьев Никита 5 3
Лапина Евгения 5 3
Джанбаев Андрей 14 3
Слюсар Ирина 5 3
Добрынин Никита 3 3
Круглова Татьяна 3 3
Шабалин Максим 3 3
Лобова Галина 3 3
Азарян Мариетта 3 3
Шнайдер Олег 3 3
Адмиральский Сергей 39 2
Якушев Сергей 19 2
Кондратов Дмитрий 3 2
Головань Сергей 2 2
Чежин Данила 6 2
Пащенко Николай 3 2
Захаров Павел 60 1
Воронков Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24165 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16334 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13557 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8058 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 599 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7857 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14384 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4888 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5431 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 94 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4830 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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