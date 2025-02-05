Агатов Борис
Агатов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 3
|Спевак Сергей 12 4
|Спиридонов Александр 43 4
|Гальперин Александр 6 4
|Кастильо Игорь 24 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Голубев Александр 18 3
|Ясаков Михаил 7 3
|Асратян Петр 36 3
|Шляпин Евгений 17 3
|Говорухин Иван 7 3
|Королев Максим 19 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 10 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Пешехонов Константин 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Николаев Владимир 8 3
|Соловьев Никита 5 3
|Лапина Евгения 5 3
|Джанбаев Андрей 14 3
|Слюсар Ирина 5 3
|Добрынин Никита 3 3
|Круглова Татьяна 3 3
|Шабалин Максим 3 3
|Лобова Галина 3 3
|Азарян Мариетта 3 3
|Шнайдер Олег 3 3
|Адмиральский Сергей 39 2
|Якушев Сергей 19 2
|Кондратов Дмитрий 3 2
|Головань Сергей 2 2
|Чежин Данила 6 2
|Пащенко Николай 3 2
|Захаров Павел 60 1
|Воронков Михаил 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144756 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 2
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