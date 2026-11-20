Индексная книга (каталог) CNews*
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Кондратов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Кондратов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 108 2
|SAP SE 5639 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16408 1
|HP Inc. 5917 1
|Комплит - Complete 117 1
|HP - Hewlett-Packard 3672 1
|Сервис Плюс 187 1
|HPE Enterprise Services 58 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3385 2
|Слюсар Ирина 5 2
|Добрынин Никита 3 2
|Круглова Татьяна 4 2
|Шабалин Максим 3 2
|Агатов Борис 6 2
|Лобова Галина 3 2
|Азарян Мариетта 3 2
|Шнайдер Олег 3 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Спевак Сергей 12 2
|Голубев Александр 19 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Говорухин Иван 7 2
|Спиридонов Александр 50 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Королев Максим 39 2
|Ходов Алексей 3 2
|Стромилов Алексей 3 2
|Чернухин Алексей 3 2
|Юдин Александр 13 2
|Гальперин Александр 6 2
|Водяницкий Александр 5 2
|Пешехонов Константин 22 2
|Шарапов Максим 8 2
|Мальцев Тимур 8 2
|Митюшкин Кирилл 7 2
|Коньков Максим 7 2
|Николаев Владимир 10 2
|Соловьев Никита 5 2
|Лапина Евгения 5 2
|Джанбаев Андрей 14 2
|Головань Сергей 2 1
|Еременко Максим 15 1
|Хавторин Антон 25 1
|Костин Олег 8 1
|Куприянов Юрий 22 1
|Якушев Сергей 20 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.