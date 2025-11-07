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Сервис Плюс

Сервис Плюс

«Сервис Плюс» – группа компаний по производству, продаже кассового и весоизмерительного оборудования, а также разработке и внедрению программного обеспечения для ритейла

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 96 420 891 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 96 420 891 ₽*
в качестве истца (17) на сумму 95 989 412 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 431 478 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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07.11.2025 «1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс»

Компания «Сервис Плюс», специализирующаяся на автоматизации торговли, совместно с разработчиком «1С-Рарус» модернизировала систему управления складским хозяйством. Переход на «1С-Рарус:WMS» выполнен за р
03.04.2025 «Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров

ля видеораспознавания весовых товаров при помощи технологии «СуперМаг Vision». Об этом CNews сообщили представители «Ленты». Эксперты Lenta tech вместе с Центром инноваций «Ленты» и группой компаний «Сервис Плюс» завершили тестирование платформы видеораспознавания весовых товаров. Пилот проходил три месяца в десяти супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областях.
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор

В казанской компании «Стартпак» появился новый крупный совладелец – ООО «Сервис плюс». С октября 2014 г. «Сервис плюс» является собственником 26% доли «Стартпак». У кого «Сервис плюс» приобрел долю в стартапе – неизвестно. Еще 44% казанской компании, п
13.01.2012 «Сервис Плюс» оснастил супермаркеты «Эконом» торговым ИТ-оборудованием

Компания «Сервис Плюс» сообщила о поставке для торговой сети «Эконом», расположенной в Тамбовской области, современного торгового ИТ-оборудования — весов марки Digi и терминалов сбора данных M3 Mobile. В
02.04.2010 «Сервис Плюс» продвигает новое ПО семейства SuperMag Plus для автоматизации розничной торговли

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о старте программы, направленной на активное продвижение на российском

25.03.2010 «Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по комплексному оснащению специализированным торговым оборудованием московского магазина «Рыбный базар» (специализируется на торговле морепродуктами и
18.03.2010 «Сервис Плюс» оснастила «Русский Аппетит» газовыми смесителями Dansensor

Группа компаний «Сервис Плюс» поставила на предприятие «Русский Аппетит» (г. Воронеж) газовые смесители MAP MI
17.03.2010 «Сервис Плюс» поставила на птицефабрику «Белая птица» упаковщики DIGI

Группа компаний «Сервис Плюс» поставила на птицефабрику «Белая птица» упаковщик DIGI AW 4600 CPR. Данное оборудование используется на предприятии для упаковки уже разделанного охлажденного куриного мяса. Весово
27.01.2010 «Сервис Плюс» поставила «Курской Птицефабрике» упаковочное оборудование

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о старте проекта по оснащению цехов «Курской Птицефабрики» (входит в состав АПК «Моссельпром») современным специализированным оборудованием. На первом этапе на предприятие
18.12.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал торговую сеть «Привоз» в Чите

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации центрального офиса и магазина тор
15.12.2009 «Сервис Плюс» поставила упаковочное оборудование для «Аском»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о расширении проекта по поставке специализированного упаковочного обору
10.12.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал предприятия торговой сети «Продторг»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации центрального офиса торговой сети

25.11.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал центральный офис и магазин сети «Гуд Маркет» в Туле

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации центрального офиса и первого магазина торговой сети «Гуд Маркет» в городе Тула. В проекте использовалась фундаментальная разработка Г
19.11.2009 «Сервис Плюс» начала поставки новых «мониторов кассира» OTEKsys

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале поставок на российский рынок новых «мониторов кассира» OTEKsys
30.10.2009 «Сервис Плюс» начал продажи новых POS-терминалов Wincor Nixdorf

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале продаж новой кассовой системы Wincor Nixdorf Beetle/M-II plus. Новый POS-терминал, пришедший на смену системе Wincor Nixdorf Beetle/M, отличает высокая производит
20.10.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал 28 супермаркетов «Копейка» на базе «СуперМаг-УКМ 4.0»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации 28 супермаркетов «Копейка» в Моск
28.09.2009 «Сервис Плюс» начала поставки POS-терминалов IBM

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале поставок на российский рынок POS-терминалов IBM SurePOS. Уже с
18.09.2009 Генеральным директором «Сервис Плюс» стал Сергей Фалеев

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о назначении Сергея Фалеева на должность генерального директора. До это
28.08.2009 «Сервис Плюс» обновила продуктовую линейку интерактивных досок Interwrite

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила об обновлении продуктовой линейки интерактивных досок Interwrite производства американской компании GTCO. До конца 2009 г. «Сервис Плюс» намерена полностью перейти

30.07.2009 «Сервис Плюс» выпустил новую версию системы SuperMag Plus для розничных сетей

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о выпуске новой версии (1.027) комплексного решения для автоматизации розничных сетей SuperMag Plus. В новой версии SuperMag Plus реализована полноценная поддержка 64-х ра
22.07.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала первый гипермаркет Carrefour в России

Группа компаний «Сервис Плюс» завершила проект по автоматизации первого в России гипермаркета международной розничной сети Carrefour. В настоящее время в 30 странах мира работает более 15 тыс. магазинов Carrefo
14.07.2009 «Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о победе в открытом аукционе на поставку технических средств и расходны
08.07.2009 «Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении интеграции фронт-офисной системы для автоматизации предпри
03.07.2009 «Сервис Плюс» расширил линейку фискальных решений

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о расширении модельного ряда поставляемых фискальных регистраторов. Теп
30.06.2009 «Сервис Плюс» предлагает новое решение по упаковке для птицефабрик

Группа компаний «Сервис Плюс» предлагает российским птицеводческим предприятиям комплексное полнофункциональное специализированное решение для упаковки продукции. Новое решение, разработанное специально для пре
25.06.2009 Гипермаркеты «Эссен» переходят на «СуперМаг-УКМ4.0»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о запуске проекта по переводу сети гипермаркетов «Эссен» в республике Татарстан на фронт-офисную систему «СуперМаг-УКМ4.0». Сотрудничество предприятия «Эссен» и «Сервис
18.06.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала гипермаркет «Твой Дом» в Воронеже

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта автоматизации гипермаркета «Твой Дом» в городе Вор
09.06.2009 «Сервис Плюс» оснастила «Ярославский бройлер» вакуумной упаковочной линией

Группа компаний «Сервис Плюс» выполнила проект по автоматизации упаковки на специализированном предприятии по

29.05.2009 «Сервис Плюс» поставил упаковочное оборудование в «Приосколье»

Группа компаний «Сервис Плюс» завершила очередную поставку специализированного оборудования в торговый дом «Приосколье». Продолжая сотрудничество с торговым домом «Приосколье», специалисты «Сервис Плюс»

25.05.2009 «Сервис Плюс» поставила упаковочное оборудование для «Саранского хлебокомбината»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о выполнении поставки упаковочного комплекса PAM Pacific PVP-2000 для «Саранского хлебокомбината». В последние годы комбинат уделяет особое внимание модернизации оборудова
20.05.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала новый магазин «Дилан» в г. Артём

Группа компаний «Сервис Плюс» выполнила проект автоматизации для дальневосточной группы компаний «Дилан», разв
14.05.2009 «Сервис Плюс» займется обслуживанием нового магазина OBI в Омске

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о заключении сервисного контракта с компанией OBI – владельцем рознично
27.04.2009 «Сервис Плюс» поставила оборудование DIGI в новый гипермаркет «Ашан»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по оснащению специализированным торговым оборудованием DIGI нового гипермаркета «Ашан» в г. Омск. Открытие магазина намечено на весну этого года. В ра
17.04.2009 «Сервис Плюс» запустила программу кредитования своих клиентов

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале программы кредитования своих клиентов для приобретения специализированного торгового и упаковочного оборудовании. Программа реализуется совместно с российским бан
10.04.2009 «Сервис Плюс» представила интерактивную доску Interwrite DualBoard

ГК «Сервис Плюс» объявила о расширении линейки решений для образовательного сектора и выводе на р
02.04.2009 «Сервис Плюс» открыла сервисный филиал в Омске

ГК «Сервис Плюс» объявила об открытии нового сервисного филиала в г. Омск. Филиал стал семнадцаты
12.03.2009 «Сервис Плюс» представила новый продукт для розничной торговли

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о выпуске нового продукта для автоматизации розничной торговли SuperMag MiddleOffice. Этот продукт предназначен для установки в отдельные магазины сети и позволяет решать

10.03.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала магазин РАЙПО в г. Химки

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта комплексной автоматизации магазина сети Московског
05.03.2009 «Сервис Плюс»: итоги работы в 2008 г.

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о результатах работы основных бизнес-направлений в 2008 г. Важнейшим со
25.02.2009 «Сервис Плюс» поставила упаковочное оборудование для «Новосибирской птицефабрики»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о расширении сотрудничества с «Новосибирской птицефабрикой» и поставке


Публикаций - 187, упоминаний - 281

Сервис Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 17
9594 16
1С-Рарус 982 16
SAP SE 5601 12
Oracle Corporation 7074 12
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 10
Сервис Плюс Софт 8 8
Datamax 13 8
Ростелеком 10948 8
Microsoft Corporation 25775 8
Новые облачные технологии (НОТ) 485 7
Ростелеком - Астор ВЦ 113 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Технологии Будущего 169 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Toshiba Corporation 2980 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Россервис 55 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Софт-Вест 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Крок - Croc 1964 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 3
Anritsu Corporation 10 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Startpack - СтартПак 26 3
Software AG & IDS Scheer 209 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Ansoft - Ансофт 39 2
Ipnet - Айпинэт 44 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Ритейл Софт 2 2
GTCO CalComp 6 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
Седьмой Континент 65 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
IKEA - ИКЕА 171 5
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 4
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 4
Группа Союз Концерн 5 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Adidas - Адидас 170 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
Продо ГК - Продо Менеджмент 16 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лента - Утконос 180 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
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ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
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Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 34
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 33
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 27
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 99 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 15
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Стандартизация - Standardization 2339 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Управляемость - Manageability 2271 6
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 73
Сервис Плюс АРТ 32 32
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle/iScan Easy 27 15
Linux OS 11533 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Microsoft Windows 16882 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
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Microsoft Dynamics 1197 3
InterSystems Cache 144 2
1С-Рарус Общепит 41 2
DSSL Trassir 40 2
АйТи-Ойл - SmartCity Gas - АЗК Решение автоматизации управления сетями АЗС 11 2
IBS Trade House 10 2
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Ростелеком - Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 28 2
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Microsoft Windows XP 2431 2
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Чеглаков Андрей 63 8
Заржецкий Александр 37 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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