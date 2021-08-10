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Сервис Плюс


10.08.2021 «Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская 1
03.06.2016 Главные ИТ-темы в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 1
26.05.2016 Факторы влияния на ИТ в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 1
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 4
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 4
08.04.2013 Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery 1
04.12.2012 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов 1
03.12.2012 В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании 1
13.01.2012 «Сервис Плюс» оснастил супермаркеты «Эконом» торговым ИТ-оборудованием 2
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 4
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 2
02.04.2010 «Сервис Плюс» продвигает новое ПО семейства SuperMag Plus для автоматизации розничной торговли 4
25.03.2010 «Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар» 2
18.03.2010 «Сервис Плюс» оснастила «Русский Аппетит» газовыми смесителями Dansensor 2
17.03.2010 «Сервис Плюс» поставила на птицефабрику «Белая птица» упаковщики DIGI 1
27.01.2010 «Сервис Плюс» поставила «Курской Птицефабрике» упаковочное оборудование 1
18.12.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал торговую сеть «Привоз» в Чите 1
15.12.2009 «Сервис Плюс» поставила упаковочное оборудование для «Аском» 2
10.12.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал предприятия торговой сети «Продторг» 1
25.11.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал центральный офис и магазин сети «Гуд Маркет» в Туле 1
19.11.2009 «Сервис Плюс» начала поставки новых «мониторов кассира» OTEKsys 3
30.10.2009 «Сервис Плюс» начал продажи новых POS-терминалов Wincor Nixdorf 1
20.10.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал 28 супермаркетов «Копейка» на базе «СуперМаг-УКМ 4.0» 2
28.09.2009 «Сервис Плюс» начала поставки POS-терминалов IBM 1
18.09.2009 Генеральным директором «Сервис Плюс» стал Сергей Фалеев 1
28.08.2009 «Сервис Плюс» обновила продуктовую линейку интерактивных досок Interwrite 1
30.07.2009 «Сервис Плюс» выпустил новую версию системы SuperMag Plus для розничных сетей 3
22.07.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала первый гипермаркет Carrefour в России 1
14.07.2009 «Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ 1
08.07.2009 «Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS 1
03.07.2009 «Сервис Плюс» расширил линейку фискальных решений 1
30.06.2009 «Сервис Плюс» предлагает новое решение по упаковке для птицефабрик 2
25.06.2009 Гипермаркеты «Эссен» переходят на «СуперМаг-УКМ4.0» 1

Публикаций - 97, упоминаний - 157

Сервис Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Акадо Телеком - Комкор 609 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Deloitte - Делойт 186 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 2
АТОЛ ГК 168 2
Microsoft Corporation 11077 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Nintendo 222 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Leta IT-company 87 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Merlion - Мерлион 275 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
SAP SE 3212 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SEGA 189 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Google LLC 7148 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Астерос - Asteros 531 1
Inventive Retail Group 63 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Facebook 3765 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Abbyy 793 1
Adobe Systems 807 1
Softline - Софтлайн 1474 1
АФК Система ПАО 994 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Avito - Авито 171 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ITI Capital 4 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Mascotte 20 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
КазМунайГаз 7 1
Снежная Королева 38 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Zenden Group 24 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ТрансКонтейнер 25 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Возрождение - Коммерческий банк 98 1
Спортмастер 116 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
X5 Group 599 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Альфа-Банк 1123 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Столичные аптеки 11 1
Adidas 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Linux OS 4257 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Apple macOS X 901 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Microsoft Office 365 769 3
Google QuickOffice 38 2
Microsoft Windows XP 887 2
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 2
Microsoft Office 1939 2
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
Dendy - Игровая приставка 15 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Word 345 1
Microsoft Excel 436 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
C++ - Язык программирования 284 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Windows 853 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iPad 3263 1
Комиссаров Дмитрий 157 4
Чеглаков Андрей 40 4
Басов Алексей 79 4
Кастильо Игорь 24 2
Русинова Юлия 21 2
Савюк Виктор 22 2
Заржецкий Александр 30 2
Беляков Александр 5 2
Спиридонов Александр 35 1
Степанов Антон 56 1
Зайцев Николай 28 1
Волков Александр 17 1
Адмиральский Сергей 38 1
Королев Максим 4 1
Ходов Алексей 3 1
Стромилов Алексей 3 1
Чернухин Алексей 3 1
Юдин Александр 6 1
Гальперин Александр 4 1
Водяницкий Александр 5 1
Моносов Александр 8 1
Басов Александр 2 1
Садовенко Илья 60 1
Козлов Михаил 153 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Аникин Леонид 45 1
Захаров Дмитрий 35 1
Спевак Сергей 12 1
Голубев Александр 13 1
Кирсанов Алексей 24 1
Селиванов Максим 18 1
Ясаков Михаил 7 1
Рудычева Наталья 81 1
Сушкевич Антон 56 1
Асратян Петр 35 1
Шляпин Евгений 16 1
Говорухин Иван 7 1
Ведехин Игорь 23 1
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 3 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Европа 3752 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Латинская Америка 723 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Швеция - Королевство 752 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Нидерланды 973 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Восточная Европа 1678 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Ближний Восток 1473 2
Африка 1489 2
Бельгия - Королевство 398 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Япония 2780 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Белгород 240 1
Украина 3365 1
Норвегия - Королевство 428 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Исландия 84 1
Израиль 721 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Forbes - Форбс 442 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
CNews Analytics 1988 3
Медиалогия 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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