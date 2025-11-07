«1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс» Компания «Сервис Плюс», специализирующаяся на автоматизации торговли, совместно с разработчиком «1С-Рарус» модернизировала систему управления складским хозяйством. Переход на «1С-Рарус:WMS» выполнен за р

«Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров ля видеораспознавания весовых товаров при помощи технологии «СуперМаг Vision». Об этом CNews сообщили представители «Ленты». Эксперты Lenta tech вместе с Центром инноваций «Ленты» и группой компаний «Сервис Плюс» завершили тестирование платформы видеораспознавания весовых товаров. Пилот проходил три месяца в десяти супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областях.

Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор В казанской компании «Стартпак» появился новый крупный совладелец – ООО «Сервис плюс». С октября 2014 г. «Сервис плюс» является собственником 26% доли «Стартпак». У кого «Сервис плюс» приобрел долю в стартапе – неизвестно. Еще 44% казанской компании, п

«Сервис Плюс» оснастил супермаркеты «Эконом» торговым ИТ-оборудованием Компания «Сервис Плюс» сообщила о поставке для торговой сети «Эконом», расположенной в Тамбовской области, современного торгового ИТ-оборудования — весов марки Digi и терминалов сбора данных M3 Mobile. В

«Сервис Плюс» продвигает новое ПО семейства SuperMag Plus для автоматизации розничной торговли Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о старте программы, направленной на активное продвижение на российском

«Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по комплексному оснащению специализированным торговым оборудованием московского магазина «Рыбный базар» (специализируется на торговле морепродуктами и

«Сервис Плюс» оснастила «Русский Аппетит» газовыми смесителями Dansensor Группа компаний «Сервис Плюс» поставила на предприятие «Русский Аппетит» (г. Воронеж) газовые смесители MAP MI

«Сервис Плюс» поставила на птицефабрику «Белая птица» упаковщики DIGI Группа компаний «Сервис Плюс» поставила на птицефабрику «Белая птица» упаковщик DIGI AW 4600 CPR. Данное оборудование используется на предприятии для упаковки уже разделанного охлажденного куриного мяса. Весово

«Сервис Плюс» поставила «Курской Птицефабрике» упаковочное оборудование Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о старте проекта по оснащению цехов «Курской Птицефабрики» (входит в состав АПК «Моссельпром») современным специализированным оборудованием. На первом этапе на предприятие

«Сервис Плюс» автоматизировал торговую сеть «Привоз» в Чите Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации центрального офиса и магазина тор

«Сервис Плюс» поставила упаковочное оборудование для «Аском» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о расширении проекта по поставке специализированного упаковочного обору

«Сервис Плюс» автоматизировал предприятия торговой сети «Продторг» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации центрального офиса торговой сети

«Сервис Плюс» автоматизировал центральный офис и магазин сети «Гуд Маркет» в Туле Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации центрального офиса и первого магазина торговой сети «Гуд Маркет» в городе Тула. В проекте использовалась фундаментальная разработка Г

«Сервис Плюс» начала поставки новых «мониторов кассира» OTEKsys Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале поставок на российский рынок новых «мониторов кассира» OTEKsys

«Сервис Плюс» начал продажи новых POS-терминалов Wincor Nixdorf Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале продаж новой кассовой системы Wincor Nixdorf Beetle/M-II plus. Новый POS-терминал, пришедший на смену системе Wincor Nixdorf Beetle/M, отличает высокая производит

«Сервис Плюс» автоматизировал 28 супермаркетов «Копейка» на базе «СуперМаг-УКМ 4.0» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по автоматизации 28 супермаркетов «Копейка» в Моск

«Сервис Плюс» начала поставки POS-терминалов IBM Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале поставок на российский рынок POS-терминалов IBM SurePOS. Уже с

Генеральным директором «Сервис Плюс» стал Сергей Фалеев Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о назначении Сергея Фалеева на должность генерального директора. До это

«Сервис Плюс» обновила продуктовую линейку интерактивных досок Interwrite Группа компаний «Сервис Плюс» объявила об обновлении продуктовой линейки интерактивных досок Interwrite производства американской компании GTCO. До конца 2009 г. «Сервис Плюс» намерена полностью перейти

«Сервис Плюс» выпустил новую версию системы SuperMag Plus для розничных сетей Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о выпуске новой версии (1.027) комплексного решения для автоматизации розничных сетей SuperMag Plus. В новой версии SuperMag Plus реализована полноценная поддержка 64-х ра

«Сервис Плюс» автоматизировала первый гипермаркет Carrefour в России Группа компаний «Сервис Плюс» завершила проект по автоматизации первого в России гипермаркета международной розничной сети Carrefour. В настоящее время в 30 странах мира работает более 15 тыс. магазинов Carrefo

«Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о победе в открытом аукционе на поставку технических средств и расходны

«Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении интеграции фронт-офисной системы для автоматизации предпри

«Сервис Плюс» расширил линейку фискальных решений Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о расширении модельного ряда поставляемых фискальных регистраторов. Теп

«Сервис Плюс» предлагает новое решение по упаковке для птицефабрик Группа компаний «Сервис Плюс» предлагает российским птицеводческим предприятиям комплексное полнофункциональное специализированное решение для упаковки продукции. Новое решение, разработанное специально для пре

Гипермаркеты «Эссен» переходят на «СуперМаг-УКМ4.0» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о запуске проекта по переводу сети гипермаркетов «Эссен» в республике Татарстан на фронт-офисную систему «СуперМаг-УКМ4.0». Сотрудничество предприятия «Эссен» и «Сервис

«Сервис Плюс» автоматизировала гипермаркет «Твой Дом» в Воронеже Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта автоматизации гипермаркета «Твой Дом» в городе Вор

«Сервис Плюс» оснастила «Ярославский бройлер» вакуумной упаковочной линией Группа компаний «Сервис Плюс» выполнила проект по автоматизации упаковки на специализированном предприятии по

«Сервис Плюс» поставил упаковочное оборудование в «Приосколье» Группа компаний «Сервис Плюс» завершила очередную поставку специализированного оборудования в торговый дом «Приосколье». Продолжая сотрудничество с торговым домом «Приосколье», специалисты «Сервис Плюс»

«Сервис Плюс» поставила упаковочное оборудование для «Саранского хлебокомбината» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о выполнении поставки упаковочного комплекса PAM Pacific PVP-2000 для «Саранского хлебокомбината». В последние годы комбинат уделяет особое внимание модернизации оборудова

«Сервис Плюс» автоматизировала новый магазин «Дилан» в г. Артём Группа компаний «Сервис Плюс» выполнила проект автоматизации для дальневосточной группы компаний «Дилан», разв

«Сервис Плюс» займется обслуживанием нового магазина OBI в Омске Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о заключении сервисного контракта с компанией OBI – владельцем рознично

«Сервис Плюс» поставила оборудование DIGI в новый гипермаркет «Ашан» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по оснащению специализированным торговым оборудованием DIGI нового гипермаркета «Ашан» в г. Омск. Открытие магазина намечено на весну этого года. В ра

«Сервис Плюс» запустила программу кредитования своих клиентов Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале программы кредитования своих клиентов для приобретения специализированного торгового и упаковочного оборудовании. Программа реализуется совместно с российским бан

«Сервис Плюс» представила интерактивную доску Interwrite DualBoard ГК «Сервис Плюс» объявила о расширении линейки решений для образовательного сектора и выводе на р

«Сервис Плюс» открыла сервисный филиал в Омске ГК «Сервис Плюс» объявила об открытии нового сервисного филиала в г. Омск. Филиал стал семнадцаты

«Сервис Плюс» представила новый продукт для розничной торговли Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о выпуске нового продукта для автоматизации розничной торговли SuperMag MiddleOffice. Этот продукт предназначен для установки в отдельные магазины сети и позволяет решать

«Сервис Плюс» автоматизировала магазин РАЙПО в г. Химки Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта комплексной автоматизации магазина сети Московског

«Сервис Плюс»: итоги работы в 2008 г. Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о результатах работы основных бизнес-направлений в 2008 г. Важнейшим со