Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервис Плюс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 97, упоминаний - 157
Сервис Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Чеглаков Андрей 40 4
|Басов Алексей 79 4
|Кастильо Игорь 24 2
|Русинова Юлия 21 2
|Савюк Виктор 22 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Беляков Александр 5 2
|Спиридонов Александр 35 1
|Степанов Антон 56 1
|Зайцев Николай 28 1
|Волков Александр 17 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Королев Максим 4 1
|Ходов Алексей 3 1
|Стромилов Алексей 3 1
|Чернухин Алексей 3 1
|Юдин Александр 6 1
|Гальперин Александр 4 1
|Водяницкий Александр 5 1
|Моносов Александр 8 1
|Басов Александр 2 1
|Садовенко Илья 60 1
|Козлов Михаил 153 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Аникин Леонид 45 1
|Захаров Дмитрий 35 1
|Спевак Сергей 12 1
|Голубев Александр 13 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Селиванов Максим 18 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Асратян Петр 35 1
|Шляпин Евгений 16 1
|Говорухин Иван 7 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 3 1
|Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 9 1
|Forbes - Форбс 442 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|CNews Analytics 1988 3
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761864, в очереди разбора - 665553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761864, в очереди разбора - 665553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru