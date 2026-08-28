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Все категории 200060
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Салихов Сергей

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Университет МИСИС присоединился к консорциуму по взаимодействию с СКИФ 1
27.09.2023 НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров 1
17.07.2023 НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере 1
19.09.2022 НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 2
20.11.2006 "Форатек" оптимизирует управленческий учет 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Салихов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс Софт 8 2
Microsoft Corporation 25807 2
Сервис Плюс 187 2
Ipnet - Айпинэт 44 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
HP Inc. 5901 1
9627 1
AMD - Advanced Micro Devices 4675 1
SAS Institute 1084 1
Citrix Systems 870 1
Крок - Croc 1965 1
Red Hat 1378 1
ФОРС - Центр разработки 705 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 277 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Открытые технологии 732 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 2
Некстер ИК 33 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8905 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 236 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 604 1
Лента - Утконос 180 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13941 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5699 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5727 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3206 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 429 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16375 4
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 289 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10271 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 187 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54177 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 694 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36397 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1594 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7852 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 756 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 224 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3688 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 387 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9957 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22968 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1047 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1700 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4900 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18212 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9334 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12961 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35266 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1621 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12322 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1907 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7244 1
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Casewise Corporate Modeler Suite 10 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1019 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6313 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Абрикосов Алексей 14 2
Софизаде Мурад 13 1
Самолетов Владимир 3 1
Шишков Сергей 1 1
Харламов Анатолий 2 1
Васина Валентина 1 1
Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 1
Путин Владимир 3462 1
Паршин Максим 323 1
Кузнецов Сергей 163 1
Федоров Алексей 143 1
Городилов Михаил 18 1
Казак Максим 162 1
Матюхин Владимир 61 1
Изумрудов Олег 41 1
Студитских Виталий 20 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Юсупов Ренат 125 1
Михайлов Алексей 117 1
Алкснис Виктор 70 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 90 1
Ференец Вадим 29 1
Зезюлинский Николай 23 1
Гликман Феликс 16 1
Андрианов Иван 11 1
Кузьмин Леонид 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166950 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47732 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19593 2
Европа 24992 1
Земля - планета Солнечной системы 10882 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4498 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3591 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3198 1
Турция - Турецкая республика 2631 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1223 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1673 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 645 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33922 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 736 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5643 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 568 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 303 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6801 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27421 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2344 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57933 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16156 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2756 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53682 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18229 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6586 1
Энергетика - Energy - Energetically 5894 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7459 1
Аренда 2701 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1741 1
Лёгкая промышленность массового потребления 21 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2725 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11379 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1095 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2025 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3507 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1566 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 98 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8512 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 95 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Материаловедение - Materials Science 211 1
Национальный проект 393 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 333 1
Дело Поносова 19 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4576 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4006 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
IDC - International Data Corporation 4994 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 464 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1236 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 747 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467859, в очереди разбора - 725324.
Создано именных указателей - 200060.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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