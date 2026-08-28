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Салихов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Салихов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 1
|Абрикосов Алексей 14 2
|Софизаде Мурад 13 1
|Самолетов Владимир 3 1
|Шишков Сергей 1 1
|Харламов Анатолий 2 1
|Васина Валентина 1 1
|Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 1
|Путин Владимир 3462 1
|Паршин Максим 323 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Федоров Алексей 143 1
|Городилов Михаил 18 1
|Казак Максим 162 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Студитских Виталий 20 1
|Попова Мария 141 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Михайлов Алексей 117 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Богатов Антон 79 1
|Солонин Виталий 90 1
|Ференец Вадим 29 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Гликман Феликс 16 1
|Андрианов Иван 11 1
|Кузьмин Леонид 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467859, в очереди разбора - 725324.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467859, в очереди разбора - 725324.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.