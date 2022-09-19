НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров

Университет науки и технологий МИСИС совместно с ключевыми бизнес-партнерами составил список ИТ-компетенций, необходимых выпускникам для работы в ведущих отраслевых компаниях. В их число вошли: разработка инженерных и сетевых ИТ-приложений с использованием популярных языков программирования, работа с большими данными (Big Data), управление проектами и др. Именно этим навыкам будут обучать на «Цифровой кафедре» университета, открывающейся при поддержке «Объединенной металлургической компании», «Металлоинвеста», «Крок», «Гринатома», «МТС банка» и др., в рамках программы «Приоритет 2030».

«Цифровая кафедра» – проект, направленный на расширение знаний и получение новой квалификации в сфере информационных технологий для студентов всех направлений подготовки Университета МИСИС. Совместно с индустриальными партнерами и отраслевыми экспертами, на примере конкретных кейсов, были разработаны дополнительные образовательные программы в области ИТ, где студенты получат прикладные навыки, отмеченные работодателями как ключевые.

Для студентов разработаны три программы, отражающие специфику и уровень ИТ-подготовки для разных институтов. Например, обучающиеся профильного Института информационных технологий и компьютерных наук будут осваивать программу «Проектирование и разработка сетевых приложений», которая призвана еще более углубить их знания и навыки в ИТ. Для экономистов и лингвистов разработана программа «Алгоритмизация и проектное управление в компании», которая добавит молодым специалистам столь необходимые сегодня навыки основ программирования и ведения проектов. Материаловеды, горные инженеры и металлурги смогут получить знания в области средств разработки инженерных приложений. Умение самостоятельно разрабатывать такие приложения, работодатели отметили в качестве одного из ключевых навыков.

«Мы четко понимаем, насколько важны ИТ-компетенции для формирования современного профессионала, востребованного бизнесом. Именно поэтому при разработке программ мы самым тесным образом взаимодействовали с нашими индустриальными партнерами и выявляли их реальные потребности. «Цифровая кафедра» предоставит еще больше возможностей для профессиональной подготовки студентов, усилив их знания и навыки в области информационных технологий и компьютерных наук. Это поможет выпускникам стать более конкурентоспособными на рынке труда. Важнейшим аспектом программ дополнительного образования на «Цифровой кафедре» является их максимальная приближенность к задачам реального сектора экономики», – отметил первый проректор Университета МИСИС Сергей Салихов.

«Цифровая кафедра» позволит университету усилить связь с индустрией, а студентам получить дополнительную квалификацию благодаря участию в реальных проектах, реализуемых профильными компаниями. Партнерами Университета МИСИС стали компании, в числе которых «Объединенная металлургическая компания», «Металлоинвест», «Крок», «Гринатом», «МТС банк», «Макромайн рус» и др.

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Обучение будет максимально проектно-ориентированным: 20% времени займут мастер-классы преподавателей-экспертов и представителей бизнеса, еще 20% – практика в ведущих ИТ-компаниях и соответствующих подразделениях отраслевых предприятий. В первый год обучение пройдут более 700 студентов университета, которые получат удостоверение государственного образца о дополнительном профессиональном образовании.

Проект «Цифровая кафедра» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Цель проекта – поддержание баланса спроса и предложений в ИТ-отрасли и обеспечение приоритетных отраслей экономики кадрами, обладающими цифровыми компетенциями.

Инициатива Минобрнауки и Минцифры РФ – это ответ на вызовы времени. Проект отражает ситуацию на рынке труда – нехватку профессиональных кадров в области ИТ. В 2021 г. в НИТУ МИСИС поступили заявки более чем от 30 работодателей на организацию летней практики для студентов ИТ-специальностей: программистов, аналитиков, Backend- и Frontend- разработчиков, тестировщиков, специалистов по анализу данных, алгоритмам машинного обучения и нейросетям и др.