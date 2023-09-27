НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров

С 2024 г, Университет науки и технологий МИСИС начнет подготовку специалистов в области квантового материаловедения, технологий и коммуникаций – сначала магистрантов, а через несколько лет и бакалавров. Для этого в структуре вуза создан Институт физики и квантовой инженерии, перед которым стоит цель – создать систему подготовки высококвалифицированных специалистов для формирования в России конкурентной индустрии квантовых технологий. Директором института назначен PhD, руководитель лаборатории «Квантовые информационные технологии» НИТУ МИСИС и РКЦ Алексей Федоров. Институт создан в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Одним из ключевых вызовов развития квантовых технологий в России и в мире является подготовка высококвалифицированных кадров: существующие образовательные программы ориентированы на подготовку научных сотрудников в области квантовых технологий. Но для развития данного направления также необходимы специалисты с инженерными навыками: квантовые инженеры, технологи и разработчики.

Созданный в Университете МИСИС Институт физики и квантовой инженерии наряду с проведением научных исследований будет заниматься модернизацией подходов к физико-математическому образованию в целом, а также, совместно с компаниями квантовой индустрии, созданием современной образовательной программы для подготовки специалистов в области квантовой инженерии.

Сергей Салихов, первый проректор университета МИСИС: «НИТУ МИСИС сегодня – один из немногих в стране научно-исследовательских и образовательных центров, развивающих одновременно все три квантовые направления: вычисления, коммуникации, сенсоры. Ученые вуза принимали участие в создании обеих национальных дорожных карт в этой сфере, реализацией которых занимаются «Росатом» и РЖД. Поэтому создание Института физики и квантовой инженерии – это логичное продолжение той работы, которая была начата в вузе нобелевским лауреатом Алексеем Абрикосовым. Теперь нам предстоит разработать образовательные программы с правильным балансом фундаментальной подготовки и решением практических задач. Благодаря созданной в университете научно-исследовательской базе для обучения квантовых инженеров мы будем использовать комплексный подход к образованию, что обеспечит выпускников знаниями на всех уровнях квантовых технологий – от передовых материалов до квантовых алгоритмов – и создаст им преимущество на рынке труда».

Университет МИСИС является одним участников развития квантовых технологий в России. В 2011 г. лаборатория «Сверхпроводящие метаматериалы» стала первой в России выполнять измерения кубитов при сверхнизких температурах. В 2022 г. ученые лаборатории впервые продемонстрирован действующий четырехкубитный квантовый процессор. В 2023 г. ученые Центра НТИ «Квантовые коммуникации» запустили на орбиту первый в стране малый космический аппарат для тестирования лазерного канала связи между МКА и наземной приемной станцией.

Объем НИОКР квантового направления составляет около 25% от общего объема в вузе. Университет ведет совместные исследования с 15 партнерскими организациями, в числе которых «Российский квантовый центр», «Росатом», РЖД, Сбербанк, МФТИ, МГТУ им. Баумана.

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В состав института войдут более 10 лабораторий и центров, уже ведущих исследования в области квантовых технологий и коммуникаций.

Перед коллективом института также стоит цель – установить взаимодействие с ключевыми центрами квантовой науки и образования стран БРИКС.

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Университет науки и технологий МИСИС – вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. В научно-исследовательской деятельности МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действуют порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров, в которых работают российские и зарубежные ученые. В состав университета входит семь институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 23 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 компаниями России и мира.