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Сверхпроводник Superconductor Сверхпроводимость Сверхпроводящие материалы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

необходимо было создать давление в 1,7 млн атмосфер. В этом году физики синтезировали первый в мире сверхпроводник на основе сероводорода и метана, который сохраняет сверхпроводимость при «почт
08.11.2019 Создан сверхпроводник для коллайдера и беспроводной связи под водой

а диаметром 310 нм действительно ведут себя как классический сверхпроводник первого типа и образуют сверхпроводящие контуры при магнитных полях низкой напряженности. Наночастицы олова диаметром
07.10.2015 Сверхпроводимость преподнесла новый сюрприз

гда с удивлением обнаружили, что в определенных случаях намагниченность золота "проскакивает" через сверхпроводник. "Этот эффект не был предсказан. Мы очень удивились и долго пытались объяснить
04.12.2014 Сверхпроводимость при комнатной температуре

вить отдельные атомы в кристаллической решетке на короткое время смещаться и тем самым поддерживать сверхпроводимость.  Короткие инфракрасные лазерные импульсы впервые позволили "запустить"

03.07.2013 Ученые сделали сверхпроводник из растворителя

штата Вашингтон в Пуллмане в ходе опытов превратили распространенный неметаллический растворитель в сверхпроводник, способный передавать электричество без сопротивления характерного для обычных
05.03.2013 Причины сверхпроводимости: ученые подбираются к разгадке

логии молекулярно-лучевой эпитаксии они смогли сузить круг поисков ответа на вопрос, откуда берется сверхпроводимость и как научиться использовать ее при комнатной температуре. Поиск таинственн
29.02.2012 Сверхпроводимость: китайцы побили температурный рекорд

остается загадкой, над которой бьются лаборатории многих стран. Изучая влияние внешнего давления на сверхпроводящие свойства селенида железа, исследователи поместили образец между двумя алмазны
26.08.2011 Сверхпроводящие схемы можно рисовать рентгеном

олит изготавливать крошечные сверхпроводники для совершенно нового поколения электронных устройств. Сверхпроводимость - это особое состояние, при котором материал проводит электричество без соп
16.06.2009 В Росатоме образован проектный офис "Сверхпроводимость"

Центр «Атом-инновации» сформировал проектный офис «Сверхпроводимость». Цели деятельности проектного офиса - разработка, испытания, создание опытно-промышленного производства, продвижение, коммерциализация и инжиниринговое обеспечение инновацион
13.10.2008 Межслойный сверхпроводник: первые данные

Исследовательской группой под руководством доктора Айвена Бозовича (Ivan Bozovic) в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев

13.10.2008 Создан виртуальный сверхпроводник

В Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев

15.08.2008 Сверхпроводимость нового типа получила теоретическое обоснование

и нового класса высокотемпературных сверхпроводников, который может составить конкуренцию купратам, сверхпроводящие свойства которых были открыты в 1986 г. В новой работе американских теоретико
20.03.2008 Новый сверхпроводник: первые подробности

влении 120 ГПа. Однако если давление поддерживается на уровне менее 50 ГПа, нагрев от криогенных температур до комнатных приводит к разложению силана на кремний и водород. Авторы работы надеются, что сверхпроводники на основе гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники - и, возможно, даже при комнатной температуре.
19.03.2008 Обнаружен сверхпроводник принципиально нового типа

явление эффекта сверхпроводимости в кремневодороде силан (silane). Однако механизм сверхпроводимости в материалах такого рода в настоящее время еще не вполне понятен. Высказывается предположение, что сверхпроводники на основе молекулярных гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники – и, возможно, при комнатной температуре. Более подробн
01.06.2007 Наноносители сверхпроводимости отличаются "термостойкостью"

атных нанометров. На основе полученных данных учеными было сделано важное открытие: как выяснилось, сверхпроводящие электронные пары локализованы в определенных участках поверхности наноматериа
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния

водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния

водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния

водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
28.07.2006 "Теплый" сверхпроводник выходит на рынок

ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4

28.07.2006 "Теплый" сверхпроводник выходит на рынок

ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4

11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности

и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен
11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности

и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен
14.12.2005 Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля

ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает
14.12.2005 Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля

ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает
04.04.2005 Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе

пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон
04.04.2005 Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе

пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон
30.03.2005 Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи?

Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл
30.03.2005 Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи?

Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл
02.04.2004 Российские физики получили сверхпроводящие алмазы

Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных

02.04.2004 Российские физики получили сверхпроводящие алмазы

Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных

11.12.2003 Сверхпроводники стали дешевле

В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн
11.12.2003 Сверхпроводники стали дешевле

В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн
07.10.2003 Нобелевские лауреаты по физике:
российские ученые А. Абрикосов и В. Гинзбург

окотемпературных сверхпроводников на основе керамических материалов (например, состава Ba-Sr-Cu-O). Сверхпроводящие материалы уже широко применяются, в частности, для формирования изображения в
08.04.2003 Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре

енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним
08.04.2003 Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре

енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним
11.03.2001 В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник

е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд
11.03.2001 В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник

е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд
14.09.2000 Новый сверхпроводник: революция в области микросхем

водник не имеет таких ограничений. Жокен Маннхарт (Jochen Mannhart), физик Аугсбургского Университета Германии, и его коллеги основывались на иттрий-бариевом медном оксиде (YBCO), который приобретает сверхпроводящие свойства при температуре -230°С. Затем исследователи добавили к чистому сплаву YBCO немного кальция, который закупорил молекулярные связи. В итоге исследователи получили сверхпр

Публикаций - 186, упоминаний - 261

Сверхпроводник и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 13
Google LLC 12688 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Intel Corporation 12811 7
AMSC - American Superconductor 9 5
D-Wave Systems 26 5
Microsoft Corporation 25775 4
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
Shenzhen SpinQ Technology 5 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Сенсорные Системы 78 3
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
Paradigm Geophysical - Парадайм Геофизикал 10 2
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 2
Квантом 11 2
QuSolve - Квантовые системы 26 2
Acronis - Акронис 489 2
Philips 2099 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
СуперОкс 4 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
Supra 36 2
Deiteriy - Дейтерий 75 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Wave Systems - Safend 12 2
НИИ-Тантал 15 1
СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод 2 1
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 1
Sycamore Networks - SCMR 57 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
Инновационные медицинские технологии НПО - Медицинские инновационные технологии НПО 2 1
U.S. Department of Energy - Ames National Laboratory - Эймсская лаборатория - Лаборатория Эймса министерства энергетики США 11 1
Dephan - Дефан 2 1
Samsung Electronics 11064 1
Broadcom - VMware 2610 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 2
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Runa Capital 158 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Агора Трейд 1 1
Space Biosphere Ventures 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Tesla Motors 461 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Сконтел 10 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
РНФ - Российский научный фонд 201 8
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
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U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
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Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 4
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Squid - прокси-сервер 42 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 2
FreePik 1841 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 2
Intel Itanium 649 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
U.S. Department of Defense - JTRS - Joint Tactical Radio System - Перспективная военная радиосистема связи американской армии 7 2
Caltech Submillimeter Observatory - JCMT - James Clerk Maxwell Telescope - инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла 11 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 1
Cerebras - WSE - Wafer Scale Engine 6 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Microsoft Windows 16882 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Apache Hadoop 470 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Intel Tangle Lake - Intel Tanglewood - 49-кубитный квантовый процессор 6 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Intel Willow Cove 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 12 1
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 1
Абрикосов Алексей 14 7
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 5
Goyal Amit - Гойял Амит 4 4
Федоров Алексей 142 4
Лебедь Андрей 4 4
Pekola Jukka - Пекола Юкка 4 3
Белоусов Сергей 254 3
Новоселов Константин 19 3
Рязанов Валерий 5 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Столяров Василий 7 3
Устинов Алексей 9 3
Алфёров Жорес 57 3
Еремец Михаил 4 3
Астафьев Олег 3 2
Шабад Анатолий 2 2
Бутов Леонид 4 2
Phillips Philip - Филипс Филип 2 2
Сидоров Владимир 8 2
Curtarolo Stefano - Куртароло Стефано 2 2
Lauterbur Paul - Лотербюр Пол 3 2
Лихарев Константин 3 2
Колмогоров Алексей 2 2
Rotenberg Eli - Ротенберг Эли 2 2
Chakhalian Jacques - Чахалиан Жак 2 2
Усов Владимир 2 2
Mansfield Peter - Мансфильд Петер 2 2
Aymar Robert - Еймар Роберт 6 2
Kim Changyoung - Ким Чанянг 2 2
Meschke Matthias - Мешке Матиас 2 2
Evans Lyn - Еванс Лин 2 2
Welp Ulrich - Велп Ульрих 3 2
Curro Nicholas - Карро Николас 4 2
Румянцев Александр 18 2
Черный Владимир 6 2
Оганов Артем 9 2
Кукушкин Олег 9 2
Салихов Сергей 5 2
Geim Andre - Гейм Андре 23 2
Белотелов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 67
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Япония 13807 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Канада 5081 11
США - Калифорния 4829 9
Европа 24964 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Нидерланды 3746 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Финляндия - Хельсинки 253 5
Швеция - Королевство 3782 4
Израиль 2856 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
США - Флорида 786 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 4
Уран - планета Солнечной системы 550 4
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 3
Франция - Гренобль 63 3
США - Флорида - Таллахасси 5 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Китай - Тайвань 4245 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
США - Колорадо 385 3
США - Калифорния - Беркли 286 3
Франция - Кадараш 22 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 74
Физика - Physics - область естествознания 2940 70
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 40
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 37
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 28
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Металлы - Медь - Copper 862 20
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 8
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 7
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 7
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
Материаловедение - Materials Science 208 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Nature 832 13
Phys.org 972 12
PhysicsWeb 184 12
Physical Review Letters 164 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
EurekAlert 291 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
PhysicsWorld 90 4
NYT - The New York Times 1100 3
New Scientist 1448 3
e4 Engineering 107 2
9to5Google 60 2
Science Advances 35 2
9to5Mac 70 2
ScienceDaily 399 2
Superconductor Science and Technology 1 1
Optics Express 12 1
Astrophysics and Space Science 4 1
SingularityHub 2 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Известия ИД 770 1
IEEE Spectrum 16 1
NBC News 188 1
npj Quantum Information 1 1
Space Daily 528 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
The Engineer 79 1
Communications Physics 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Markets&Markets Research 113 1
Tractica 7 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 16
РАН - Российская академия наук 2122 14
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 8
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 5
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 5
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 4
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
Tohoku University - Университет Тохоку 25 3
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Ленинская премия 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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