Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Сверхпроводник Superconductor Сверхпроводимость Сверхпроводящие материалы



22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

необходимо было создать давление в 1,7 млн атмосфер. В этом году физики синтезировали первый в мире сверхпроводник на основе сероводорода и метана, который сохраняет сверхпроводимость при «почт
08.11.2019 Создан сверхпроводник для коллайдера и беспроводной связи под водой

а диаметром 310 нм действительно ведут себя как классический сверхпроводник первого типа и образуют сверхпроводящие контуры при магнитных полях низкой напряженности. Наночастицы олова диаметром
07.10.2015 Сверхпроводимость преподнесла новый сюрприз

гда с удивлением обнаружили, что в определенных случаях намагниченность золота "проскакивает" через сверхпроводник. "Этот эффект не был предсказан. Мы очень удивились и долго пытались объяснить
04.12.2014 Сверхпроводимость при комнатной температуре

вить отдельные атомы в кристаллической решетке на короткое время смещаться и тем самым поддерживать сверхпроводимость.  Короткие инфракрасные лазерные импульсы впервые позволили "запустить"

03.07.2013 Ученые сделали сверхпроводник из растворителя

штата Вашингтон в Пуллмане в ходе опытов превратили распространенный неметаллический растворитель в сверхпроводник, способный передавать электричество без сопротивления характерного для обычных
05.03.2013 Причины сверхпроводимости: ученые подбираются к разгадке

логии молекулярно-лучевой эпитаксии они смогли сузить круг поисков ответа на вопрос, откуда берется сверхпроводимость и как научиться использовать ее при комнатной температуре. Поиск таинственн
29.02.2012 Сверхпроводимость: китайцы побили температурный рекорд

остается загадкой, над которой бьются лаборатории многих стран. Изучая влияние внешнего давления на сверхпроводящие свойства селенида железа, исследователи поместили образец между двумя алмазны
26.08.2011 Сверхпроводящие схемы можно рисовать рентгеном

олит изготавливать крошечные сверхпроводники для совершенно нового поколения электронных устройств. Сверхпроводимость - это особое состояние, при котором материал проводит электричество без соп
16.06.2009 В Росатоме образован проектный офис "Сверхпроводимость"

Центр «Атом-инновации» сформировал проектный офис «Сверхпроводимость». Цели деятельности проектного офиса - разработка, испытания, создание опытно-промышленного производства, продвижение, коммерциализация и инжиниринговое обеспечение инновацион
13.10.2008 Межслойный сверхпроводник: первые данные

Исследовательской группой под руководством доктора Айвена Бозовича (Ivan Bozovic) в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев

13.10.2008 Создан виртуальный сверхпроводник

В Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев

15.08.2008 Сверхпроводимость нового типа получила теоретическое обоснование

и нового класса высокотемпературных сверхпроводников, который может составить конкуренцию купратам, сверхпроводящие свойства которых были открыты в 1986 г. В новой работе американских теоретико
20.03.2008 Новый сверхпроводник: первые подробности

влении 120 ГПа. Однако если давление поддерживается на уровне менее 50 ГПа, нагрев от криогенных температур до комнатных приводит к разложению силана на кремний и водород. Авторы работы надеются, что сверхпроводники на основе гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники - и, возможно, даже при комнатной температуре.
19.03.2008 Обнаружен сверхпроводник принципиально нового типа

явление эффекта сверхпроводимости в кремневодороде силан (silane). Однако механизм сверхпроводимости в материалах такого рода в настоящее время еще не вполне понятен. Высказывается предположение, что сверхпроводники на основе молекулярных гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники – и, возможно, при комнатной температуре. Более подробн
01.06.2007 Наноносители сверхпроводимости отличаются "термостойкостью"

атных нанометров. На основе полученных данных учеными было сделано важное открытие: как выяснилось, сверхпроводящие электронные пары локализованы в определенных участках поверхности наноматериа
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния

водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния

водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния

водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
28.07.2006 "Теплый" сверхпроводник выходит на рынок

ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4

28.07.2006 "Теплый" сверхпроводник выходит на рынок

ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4

11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности

и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен
11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности

и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен
14.12.2005 Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля

ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает
14.12.2005 Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля

ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает
04.04.2005 Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе

пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон
04.04.2005 Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе

пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон
30.03.2005 Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи?

Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл
30.03.2005 Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи?

Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл
02.04.2004 Российские физики получили сверхпроводящие алмазы

Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных

02.04.2004 Российские физики получили сверхпроводящие алмазы

Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных

11.12.2003 Сверхпроводники стали дешевле

В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн
11.12.2003 Сверхпроводники стали дешевле

В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн
07.10.2003 Нобелевские лауреаты по физике:
российские ученые А. Абрикосов и В. Гинзбург

окотемпературных сверхпроводников на основе керамических материалов (например, состава Ba-Sr-Cu-O). Сверхпроводящие материалы уже широко применяются, в частности, для формирования изображения в
08.04.2003 Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре

енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним
08.04.2003 Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре

енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним
11.03.2001 В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник

е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд
11.03.2001 В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник

е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд
14.09.2000 Новый сверхпроводник: революция в области микросхем

водник не имеет таких ограничений. Жокен Маннхарт (Jochen Mannhart), физик Аугсбургского Университета Германии, и его коллеги основывались на иттрий-бариевом медном оксиде (YBCO), который приобретает сверхпроводящие свойства при температуре -230°С. Затем исследователи добавили к чистому сплаву YBCO немного кальция, который закупорил молекулярные связи. В итоге исследователи получили сверхпр

Публикаций - 113, упоминаний - 124

Сверхпроводник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11109 9
IBM - International Business Machines Corp 9206 9
РТИ Микрон - Micron 1315 9
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 63 9
Intel Corporation 11750 7
AMSC - American Superconductor 9 5
D-Wave Systems 14 5
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 155 4
Национальная квантовая лаборатория 9 3
Сенсорные Системы 50 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 503 3
Quantum Technologies Flagship 3 2
Microsoft Corporation 23868 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1340 2
Supra 34 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 88 2
Технологии Будущего 155 2
Deiteriy - Дейтерий 42 2
Pioneer Corporation 414 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 20 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 2
Acronis - Акронис 438 2
СуперОкс 4 2
Квантом 6 2
Philips 2032 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 1
QuantWare 1 1
АйТи 1310 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 591 1
Dell EMC 4946 1
Парус Корпорация 485 1
СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод 1 1
Wave Systems - Safend 10 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 1
Polywell Computers 14 1
Электроэнергетики НТЦ 2 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 53 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 1
Kitty Hawk Corporation 3 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 43
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 8
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 51 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 3
Airbus Group - Airbus Industries 209 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 1 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 3
Volkswagen Group - VW 255 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Lockheed Martin 711 2
Runa Capital 157 2
Северсталь ПАО - Severstal 377 1
Агора Трейд 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 2 1
Boeing 938 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 1
SWISS International Air Lines 37 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 36 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 1
Газпром нефть 511 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 6 1
Сконтел 7 1
Tesla Motors 358 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
РНФ - Российский научный фонд 15 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 0 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 43 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 1
Правительство Москвы 1871 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 129 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
Талант и успех - Общественный фонд 4 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 223 49
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 25
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 60 22
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 65 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 17
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 9
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 1 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 8
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 1 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 405 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 736 7
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 239 7
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 145 6
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 853 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 5
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 29 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 428 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс 142 4
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 614 3
Microsoft Windows 2000 940 8
Squid - прокси-сервер 39 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 129 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 347 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 3
Apple iPhone 6 597 3
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 2
9-мм пистолет Макарова 2 2
U.S. Department of Defense - JTRS - Joint Tactical Radio System - Перспективная военная радиосистема связи американской армии 6 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 66 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 9 2
NVision Барьер 570 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 59 2
Intel Itanium 609 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 106 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 219 2
QuantWare Soprano 1 1
Apple Mac Pro 4 1
QuantWare Crescendo 1 1
Shenzhen SpinQ Technology - Gemini 1 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 362 1
Abbyy Compreno 10 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 2 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 7 1
Microsoft Windows 14705 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 1 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 4 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 136 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 23 1
Apache Hadoop 343 1
Intel Tangle Lake - 49-кубитный квантовый процессор 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 6 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 2 1
Гинзбург Виталий 16 5
Лебедь Андрей 4 4
Абрикосов Алексей 9 4
Алфёров Жорес 57 3
Белоусов Сергей 236 3
Рязанов Валерий 3 3
Устинов Алексей 6 3
Шабад Анатолий 2 2
Еремец Михаил 2 2
Phillips Philip - Филипс Филип 2 2
Астафьев Олег 2 2
Оганов Артем 7 2
Кукушкин Олег 6 2
Lauterbur Paul - Лотербюр Пол 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 2
Curtarolo Stefano - Куртароло Стефано 2 2
Сидоров Владимир 3 2
Бутов Леонид 4 2
Новоселов Константин 18 2
Румянцев Александр 16 2
Федоров Алексей 72 2
Черный Владимир 4 2
Циолковский Константин 27 1
Салихов Сергей 5 1
Павлов Игорь 7 1
Троян Иван 1 1
Прокопенко Виталий 1 1
Левкевич Михаил 60 1
Юнусов Руслан 16 1
Гвоздев Дмитрий 112 1
Смолянинов Игорь 2 1
Капица Петр 1 1
Whyte Dennis - Уайт Деннис 1 1
Белотелов Владимир 1 1
Иванов Красимир 1 1
Рыжий Виктор 1 1
Дубровинский Леонид 3 1
Дубровинская Наталья 4 1
Altgilbers Larry - Альтгилберс Лари 1 1
Ландау Лев 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 61
Россия - РФ - Российская федерация 127081 52
Земля - планета Солнечной системы 8368 20
Франция - Французская Республика 5484 16
Германия - Федеративная Республика 8772 15
США - Калифорния 3459 12
Япония 10469 12
Европа 11993 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 9
Канада 3013 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 8
Южная Корея - Республика 4473 7
Нидерланды 2226 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 6
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 6
Великобритания - Лондон 2146 6
Финляндия - Хельсинки 248 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 5
США - Флорида 747 4
Израиль 1722 4
Луна - спутник Земли 1214 4
Уран - планета Солнечной системы 408 4
Италия - Итальянская Республика 3006 4
Солнечная система - Solar system 2263 3
США - Калифорния - Беркли 306 3
Испания - Королевство 2868 3
Сатурн - Титан (спутник) 433 3
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 38 3
Франция - Гренобль 41 3
США - Колорадо 383 3
Швеция - Королевство 2191 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 3
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
США - Колумбия - Вашингтон 1235 3
США - Калифорния - Сан-Диего 345 2
США - Аризона 491 2
Южная Корея - Сеул 327 2
Физика - Physics - область естествознания 1628 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 59
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 6 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 34
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 450 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 24
Металлы - Медь - Copper 158 20
Энергетика - Energy - Energetically 2431 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 19
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 125 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 17
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 14
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 13
Кремний - Silicium - химический элемент 962 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 10
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 77 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 731 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 9
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 276 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 8
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 573 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 819 6
Литий - Lithium - химический элемент 414 6
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 245 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 6
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 39 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 2 6
Английский язык 3945 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 325 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 372 5
КПД - Коэффициент полезного действия 397 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 5
PhysicsWeb 143 12
Phys.org 958 12
Nature 802 11
CNews RND - R&D.CNews 0 9
EurekAlert 270 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 4
PhysicsWorld 90 4
Physical Review Letters 113 4
New Scientist 1447 3
NYT - The New York Times 972 3
9to5Google 37 2
9to5Mac 70 2
e4 Engineering 107 2
ScienceDaily 300 2
Superconductor Science and Technology 1 1
The Engineer 79 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 134 1
Optics Express 10 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
Astrophysics and Space Science 4 1
Space Daily 528 1
npj Quantum Information 1 1
IEEE Spectrum 12 1
Science Advances 26 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
FT - Financial Times 1073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
Markets&Markets Research 85 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 1 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 12
РАН - Российская академия наук 1779 12
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 65 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 10
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 26 9
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 6 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 193 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 109 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 131 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 134 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 215 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 81 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 245 4
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 16 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 43 4
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 5 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 48 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 12 3
Tohoku University - Университет Тохоку 22 3
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 6 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 47 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 3
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 3 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 3 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 8 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 3
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 12 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 3 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 26 2
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 73 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 176 2
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 4 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 174 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 2
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 4 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Ленинская премия 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще