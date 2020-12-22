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Сверхпроводник Superconductor Сверхпроводимость Сверхпроводящие материалы
СОБЫТИЯ
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|22.12.2020
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4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews
необходимо было создать давление в 1,7 млн атмосфер. В этом году физики синтезировали первый в мире сверхпроводник на основе сероводорода и метана, который сохраняет сверхпроводимость при «почт
|08.11.2019
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Создан сверхпроводник для коллайдера и беспроводной связи под водой
а диаметром 310 нм действительно ведут себя как классический сверхпроводник первого типа и образуют сверхпроводящие контуры при магнитных полях низкой напряженности. Наночастицы олова диаметром
|07.10.2015
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Сверхпроводимость преподнесла новый сюрприз
гда с удивлением обнаружили, что в определенных случаях намагниченность золота "проскакивает" через сверхпроводник. "Этот эффект не был предсказан. Мы очень удивились и долго пытались объяснить
|04.12.2014
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Сверхпроводимость при комнатной температуре
вить отдельные атомы в кристаллической решетке на короткое время смещаться и тем самым поддерживать сверхпроводимость. Короткие инфракрасные лазерные импульсы впервые позволили "запустить"
|03.07.2013
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Ученые сделали сверхпроводник из растворителя
штата Вашингтон в Пуллмане в ходе опытов превратили распространенный неметаллический растворитель в сверхпроводник, способный передавать электричество без сопротивления характерного для обычных
|05.03.2013
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Причины сверхпроводимости: ученые подбираются к разгадке
логии молекулярно-лучевой эпитаксии они смогли сузить круг поисков ответа на вопрос, откуда берется сверхпроводимость и как научиться использовать ее при комнатной температуре. Поиск таинственн
|29.02.2012
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Сверхпроводимость: китайцы побили температурный рекорд
остается загадкой, над которой бьются лаборатории многих стран. Изучая влияние внешнего давления на сверхпроводящие свойства селенида железа, исследователи поместили образец между двумя алмазны
|26.08.2011
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Сверхпроводящие схемы можно рисовать рентгеном
олит изготавливать крошечные сверхпроводники для совершенно нового поколения электронных устройств. Сверхпроводимость - это особое состояние, при котором материал проводит электричество без соп
|16.06.2009
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В Росатоме образован проектный офис "Сверхпроводимость"
Центр «Атом-инновации» сформировал проектный офис «Сверхпроводимость». Цели деятельности проектного офиса - разработка, испытания, создание опытно-промышленного производства, продвижение, коммерциализация и инжиниринговое обеспечение инновацион
|13.10.2008
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Межслойный сверхпроводник: первые данные
Исследовательской группой под руководством доктора Айвена Бозовича (Ivan Bozovic) в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев
|13.10.2008
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Создан виртуальный сверхпроводник
В Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев
|15.08.2008
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Сверхпроводимость нового типа получила теоретическое обоснование
и нового класса высокотемпературных сверхпроводников, который может составить конкуренцию купратам, сверхпроводящие свойства которых были открыты в 1986 г. В новой работе американских теоретико
|20.03.2008
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Новый сверхпроводник: первые подробности
влении 120 ГПа. Однако если давление поддерживается на уровне менее 50 ГПа, нагрев от криогенных температур до комнатных приводит к разложению силана на кремний и водород. Авторы работы надеются, что сверхпроводники на основе гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники - и, возможно, даже при комнатной температуре.
|19.03.2008
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Обнаружен сверхпроводник принципиально нового типа
явление эффекта сверхпроводимости в кремневодороде силан (silane). Однако механизм сверхпроводимости в материалах такого рода в настоящее время еще не вполне понятен. Высказывается предположение, что сверхпроводники на основе молекулярных гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники – и, возможно, при комнатной температуре. Более подробн
|01.06.2007
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Наноносители сверхпроводимости отличаются "термостойкостью"
атных нанометров. На основе полученных данных учеными было сделано важное открытие: как выяснилось, сверхпроводящие электронные пары локализованы в определенных участках поверхности наноматериа
|23.11.2006
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Создан сверхпроводник на основе кремния
водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
|23.11.2006
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Создан сверхпроводник на основе кремния
водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
|23.11.2006
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Создан сверхпроводник на основе кремния
водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.
|28.07.2006
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"Теплый" сверхпроводник выходит на рынок
ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4
|28.07.2006
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"Теплый" сверхпроводник выходит на рынок
ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4
|11.04.2006
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"Теплый" силовой сверхпроводник: подробности
и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен
|11.04.2006
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"Теплый" силовой сверхпроводник: подробности
и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен
|14.12.2005
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Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля
ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает
|14.12.2005
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Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля
ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает
|04.04.2005
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Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе
пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон
|04.04.2005
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Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе
пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон
|30.03.2005
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Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи?
Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл
|30.03.2005
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Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи?
Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл
|02.04.2004
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Российские физики получили сверхпроводящие алмазы
Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных
|02.04.2004
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Российские физики получили сверхпроводящие алмазы
Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных
|11.12.2003
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Сверхпроводники стали дешевле
В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн
|11.12.2003
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Сверхпроводники стали дешевле
В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн
|07.10.2003
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Нобелевские лауреаты по физике:
российские ученые А. Абрикосов и В. Гинзбург
окотемпературных сверхпроводников на основе керамических материалов (например, состава Ba-Sr-Cu-O). Сверхпроводящие материалы уже широко применяются, в частности, для формирования изображения в
|08.04.2003
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Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре
енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним
|08.04.2003
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Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре
енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним
|11.03.2001
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В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник
е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд
|11.03.2001
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В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник
е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд
|14.09.2000
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Новый сверхпроводник: революция в области микросхем
водник не имеет таких ограничений. Жокен Маннхарт (Jochen Mannhart), физик Аугсбургского Университета Германии, и его коллеги основывались на иттрий-бариевом медном оксиде (YBCO), который приобретает сверхпроводящие свойства при температуре -230°С. Затем исследователи добавили к чистому сплаву YBCO немного кальция, который закупорил молекулярные связи. В итоге исследователи получили сверхпр
Сверхпроводник и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная квантовая лаборатория 9 3
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Талант и успех - Общественный фонд 21 1
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