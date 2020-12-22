Сверхпроводник Superconductor Сверхпроводимость Сверхпроводящие материалы

4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews необходимо было создать давление в 1,7 млн атмосфер. В этом году физики синтезировали первый в мире сверхпроводник на основе сероводорода и метана, который сохраняет сверхпроводимость при «почт

Создан сверхпроводник для коллайдера и беспроводной связи под водой а диаметром 310 нм действительно ведут себя как классический сверхпроводник первого типа и образуют сверхпроводящие контуры при магнитных полях низкой напряженности. Наночастицы олова диаметром

Сверхпроводимость преподнесла новый сюрприз гда с удивлением обнаружили, что в определенных случаях намагниченность золота "проскакивает" через сверхпроводник. "Этот эффект не был предсказан. Мы очень удивились и долго пытались объяснить

Сверхпроводимость при комнатной температуре вить отдельные атомы в кристаллической решетке на короткое время смещаться и тем самым поддерживать сверхпроводимость. Короткие инфракрасные лазерные импульсы впервые позволили "запустить"

Ученые сделали сверхпроводник из растворителя штата Вашингтон в Пуллмане в ходе опытов превратили распространенный неметаллический растворитель в сверхпроводник, способный передавать электричество без сопротивления характерного для обычных

Причины сверхпроводимости: ученые подбираются к разгадке логии молекулярно-лучевой эпитаксии они смогли сузить круг поисков ответа на вопрос, откуда берется сверхпроводимость и как научиться использовать ее при комнатной температуре. Поиск таинственн

Сверхпроводимость: китайцы побили температурный рекорд остается загадкой, над которой бьются лаборатории многих стран. Изучая влияние внешнего давления на сверхпроводящие свойства селенида железа, исследователи поместили образец между двумя алмазны

Сверхпроводящие схемы можно рисовать рентгеном олит изготавливать крошечные сверхпроводники для совершенно нового поколения электронных устройств. Сверхпроводимость - это особое состояние, при котором материал проводит электричество без соп

В Росатоме образован проектный офис "Сверхпроводимость" Центр «Атом-инновации» сформировал проектный офис «Сверхпроводимость». Цели деятельности проектного офиса - разработка, испытания, создание опытно-промышленного производства, продвижение, коммерциализация и инжиниринговое обеспечение инновацион

Межслойный сверхпроводник: первые данные Исследовательской группой под руководством доктора Айвена Бозовича (Ivan Bozovic) в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев

Создан виртуальный сверхпроводник В Брукхейвенской национальной лаборатории (США) создан сверхпроводник нового типа, характеристики которого позволяют предположить перспективность нового подхода к созданию сверхпроводимости. Новый сверхпроводник состоит из двух тонких слоев

Сверхпроводимость нового типа получила теоретическое обоснование и нового класса высокотемпературных сверхпроводников, который может составить конкуренцию купратам, сверхпроводящие свойства которых были открыты в 1986 г. В новой работе американских теоретико

Новый сверхпроводник: первые подробности влении 120 ГПа. Однако если давление поддерживается на уровне менее 50 ГПа, нагрев от криогенных температур до комнатных приводит к разложению силана на кремний и водород. Авторы работы надеются, что сверхпроводники на основе гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники - и, возможно, даже при комнатной температуре.

Обнаружен сверхпроводник принципиально нового типа явление эффекта сверхпроводимости в кремневодороде силан (silane). Однако механизм сверхпроводимости в материалах такого рода в настоящее время еще не вполне понятен. Высказывается предположение, что сверхпроводники на основе молекулярных гидридов смогут работать при более высоких температурах, чем ныне изученные сверхпроводники – и, возможно, при комнатной температуре. Более подробн

Наноносители сверхпроводимости отличаются "термостойкостью" атных нанометров. На основе полученных данных учеными было сделано важное открытие: как выяснилось, сверхпроводящие электронные пары локализованы в определенных участках поверхности наноматериа

Создан сверхпроводник на основе кремния водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.

Создан сверхпроводник на основе кремния водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.

Создан сверхпроводник на основе кремния водством Бустерре Этьена (Busterret Etienne) впервые получили сверхпроводящий материал на основе кремния, сообщает PhysicsWeb. Новый кремниевый материал, содержащий 9% атомов бора, начинает проявлять сверхпроводящие свойства при температуре 0,35 К.

"Теплый" сверхпроводник выходит на рынок ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4

"Теплый" сверхпроводник выходит на рынок ижение позволит ускорить коммерческое использование высокотемпературных сверхпроводников. Провод второго поколения из иттриевой керамики (YBCO) является более дешевым в производстве и лучше сохраняет сверхпроводящие способности в магнитных полях в сравнении с проводами "первого поколения". Специалисты American Superconductor разработали технологию создания ленточных проводов YBCO шириной 4

"Теплый" силовой сверхпроводник: подробности и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен

"Теплый" силовой сверхпроводник: подробности и даже в высоких магнитных полях. «Наша работа демонстрирует, что действительно возможно изготовить сверхпроводящие провода с параметрами, необходимыми для целого ряда крупномасштабных приложен

Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает

Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля ект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает

Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон

Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе пределяются магнитными взаимодействиями. Ученые выдвигают теорию, что, обнаружив один нестандартный сверхпроводник, они смогут в будущем найти еще ряд таких же. Интересен и тот факт, что плутон

Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи? Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл

Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи? Низкотемпературные сверхпроводники, о перспективах которых говорили еще в 1960-х годах, снова стали актуальной темой для рынка электроники. С появлением программно-управляемых высокочастотных коммуникационных узл

Российские физики получили сверхпроводящие алмазы Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных

Российские физики получили сверхпроводящие алмазы Такие алмазы получали и ранее, но на этот раз новый материал оказался сверхпроводящим при температуре около 4 К. Сверхпроводящие свойства сохранялись и при воздействии сильных магнитных полей. В обычных условиях алмаз является изолятором, имеет хорошую теплопроводность и не меняет своих свойств в сильных

Сверхпроводники стали дешевле В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн

Сверхпроводники стали дешевле В начале 2001 года высокотемпературная сверхпроводимость была случайно открыта у соединений нового класса. Было установлено, что давно известное химикам вещество – диборид магния (MgB2) – переходит в сверхпроводящее состояние при зн

Нобелевские лауреаты по физике:

российские ученые А. Абрикосов и В. Гинзбург окотемпературных сверхпроводников на основе керамических материалов (например, состава Ba-Sr-Cu-O). Сверхпроводящие материалы уже широко применяются, в частности, для формирования изображения в

Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним

Открыта сверхпроводимость алмаза при комнатной температуре енное им в экспериментах, по мнению самого г-на Принза, может быть объяснено, только если предположить, что имеется новый, еще не известный науке тип сверхпроводимости. "Если наблюдаемое явление - не сверхпроводимость, тогда нарушается второе начало термодинамики", - утверждает он. Йохан Принз измерял ток, протекающий между алмазом и позолоченным зондом в зависимости от расстояния между ним

В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд

В Bell Labs создан первый полимерный сверхпроводник е. Политиофен известен с 1970-х годов как электропроводящий полимерный материал, однако придать ему сверхпроводящие свойства удалось лишь после двадцати лет научных исследований. Это удалось сд