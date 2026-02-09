Разделы

Устинов Алексей


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Ключ к безопасности: ученые усилили квантовую криптографию с помощью нейросети 1
05.07.2024 Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 1
03.03.2021 Ученые приблизились к созданию квантового компьютера 1
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит 1
01.07.2013 В России впервые измерили состояние кубита 1
16.12.2003 Российско-белорусский кластер оценили в мире 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9

Устинов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12577 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 3
Google LLC 12332 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 2
Ростелеком 10409 1
Acronis - Акронис 459 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
D-Wave Systems 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
Сбер - СберОбразование 12 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
ГПБ - Газпромбанк 1186 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 505 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Runa Capital 158 1
Lockheed Martin 767 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
РНФ - Российский научный фонд 152 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 5
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 4
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13054 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1729 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 803 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5977 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 715 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 3
Linux OS 11011 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Kilroy Thomas - Kilroy Tom - Килрой Томас - Килрой Том 9 2
Федоров Алексей 130 2
Бородин Павел 14 1
Абламейко Сергей 3 1
Астафьев Олег 3 1
Martinis John - Мартинес Джон 6 1
Колачевский Николай 4 1
Казьмина Алена 1 1
Белоусов Сергей 248 1
Зауэрс Дмитрий 15 1
Абрамов Сергей 75 1
Абрамков Александр 41 1
Рязанов Валерий 5 1
Малеева Наталья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 8
Европа 24678 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 2
Африка - Африканский регион 3579 2
Ближний Восток 3051 2
США - Калифорния 4780 2
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Беларусь - Белоруссия 6075 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 1
Беларусь - Минск 677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 8
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 2
Английский язык 6889 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 17 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 1
npj Quantum Information 1 1
Nature 821 1
Physical Review Letters 154 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
Gartner - Dataquest 353 2
IDC - International Data Corporation 4944 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 5
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 2
Микроинформ 35 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1115 2
РАН - Российская академия наук 2034 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
