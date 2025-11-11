Разделы

Колачевский Николай


СОБЫТИЯ


11.11.2025 Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы 1
01.07.2025 Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов 1
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Колачевский Николай и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 135 3
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Google LLC 12189 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2140 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1457 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 618 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 257 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1448 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12936 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9793 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3944 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8332 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11144 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7533 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21730 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22773 1
Квантовый интернет - Quantum internet 29 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 692 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 173 1
Мишин Денис 3 1
Черникова Алевтина 46 1
Заливако Илья 1 1
Федоров Алексей 128 1
Рязанов Валерий 5 1
Гольцман Григорий 5 1
Устинов Алексей 8 1
Казьмина Алена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 3
США - Калифорния 4768 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3264 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 304 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 686 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 258 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5471 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1285 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5252 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1675 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6258 1
Физика - Physics - область естествознания 2810 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 1
Physical Review Letters 151 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 68 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1071 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 2
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
РАН - Российская академия наук 1996 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 415 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
