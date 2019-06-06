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Ноу-Хау
ИОН
сеть магазинов мобильной электроники


06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 1
26.02.2018 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S9 и S9+. Цены 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone 1
07.04.2017 «Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России 1
21.02.2017 ФАС проверяет офисы LG и Philips из-за ценового сговора 1
24.10.2016 В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7 1
08.08.2016 Против Apple возбудили дело из-за цен на iPhone в России 1
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
17.11.2015 Кредиты ВТБ24 теперь можно погашать в точках системы «Золотая Корона» 1
20.11.2014 Рынок электроники и бытовой техники: новые реалии 2
02.07.2014 Розница уповает на оптимизацию и онлайн-канал 1
27.06.2014 Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook 1
19.05.2014 «Билайн» сэкономил на «Евросети» и приготовился покупать ИОН 6
24.02.2014 Yota показала второе поколение отечественного смартфона с двумя экранами 1
28.01.2014 За 2 месяца реализовано 12 тыс. YotaPhone 1
18.12.2013 Пользователям «Тинькофф Мобильного Кошелька» доступно мгновенное зачисление платежей в сети обслуживания «Золотой Короны» 1
12.12.2013 «Билайн» поглощает ИОН 7
12.12.2013 В Московском регионе откроется более 100 магазинов «Ноу-Хау от «Билайн» 2
06.06.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит защиту корпоративной сети «Ион» 2
05.06.2013 «Мой Банк» разрешил заемщикам погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны» 1
24.05.2013 Билеты на рейсы «Аэрофлота» можно оплатить в системе CyberPlat 1
09.04.2013 Клиенты «КубаньБанка» теперь могут погашать кредит с помощью сервиса «Золотой Короны» 1
10.01.2013 Club.CNews: Тихим SAPом 1
26.09.2012 «ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн» 1
02.08.2012 Денежные переводы Contact стали доступны в терминалах ИОН 4
27.07.2012 В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1
17.07.2012 «МТТ.Мобайл» снизил стоимость звонков по некоторым международным направлениям 1
01.05.2012 МТС и «Билайн» уличили в завышении цен на iPhone 1
21.11.2011 PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701 1
31.10.2011 Navteq предоставила картографические данные и трехмерные ориентиры для навигационного приложения Ndrive 1
05.09.2011 МТТ запускает безлимитный интернет в Москве и Московской области 1
13.07.2011 Lexand обновил линейку GPS-навигаторов 1
25.05.2011 iPad 2 пришел в Россию. Цены ниже, чем ожидалось 1
17.02.2011 «Скай Линк» открыл четыре новых экспресс-офиса в торговых центрах Московского региона 2
14.12.2010 «Билайн» представил смартфон и планшет на базе Android 1

Публикаций - 60, упоминаний - 82

Ноу-Хау упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 19
Samsung Electronics 5702 11
Apple Inc - Эппл Рус 7724 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Ситилинк - Citilink 190 4
Spirit DSP - Спирит Корп 246 4
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 4
LG Electronics 1865 4
Белый Ветер Цифровой 114 3
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 3
Xiaomi 904 2
Philips 733 2
Huawei 2732 2
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
E-Ten Information Systems 72 1
TeXet 43 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Merlion - Мерлион 275 1
Microsoft Corporation 11127 1
SAP SE 3216 1
IBM 3551 1
Ланит ГК 1159 1
Lenovo Group 1639 1
Золотая Корона 280 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 25 1
Pioneer Corporation 154 1
AKG 51 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
Связной ГК 883 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 6
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
Техносила 143 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 4
re:Store 106 4
Евросеть 889 4
Белый Ветер 55 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ24 583 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Телефон.Ру 61 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
Smartphone - Смартфон 773 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
2D - 2-Dimensional 297 2
Dolby Atmos 144 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Dual Pixel 29 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
Nano-SIM 121 1
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 19 1
Qualcomm QC - Quick Charge - Технология быстрой зарядки 8 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Диафрагма объектива - F2.4 и другое 6 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
Apple iPhone 6 547 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 6
Google Android 10751 5
Apple iPhone 7 246 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
LG K - Серия смартфонов 13 4
LG Magna H - Серия смартфонов 7 4
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 2
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 2
Samsung Knox 82 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Apple iPhone 3 383 2
Samsung SmartThings 24 2
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Samsung Electronics Bada 171 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Philips S - Серия смартфонов 7 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Symbian OS 781 1
Apple iOS 5742 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Apple iPhone 5 710 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Samsung Galaxy 345 1
Тенишев Андрей 12 3
Цариковский Андрей 21 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
Нестеров Алексей 79 1
Безбородов Александр 6 1
Кислов Алексей 1 1
Ефименко Александр 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Казахстан - Республика 2641 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Украина 3378 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Нидерланды 976 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа Центральная 106 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
Trade-in 54 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
IDC - International Data Corporation 2724 2
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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