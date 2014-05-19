Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ноу-Хау ИОН сеть магазинов мобильной электроники

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.05.2014 «Билайн» сэкономил на «Евросети» и приготовился покупать ИОН

«Вымпелком» готов купить сеть салонов связи ИОН за $80 млн - $140 млн. Такая информация размещена в отчетности группы Vimpelcom, в которую входит «Вымпелком». Опцион на приобретение сотовым оператором ИОН может быть реализован в 2
12.12.2013 «Билайн» поглощает ИОН

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и сеть салонов связи ИОН объявили о совместном сотрудничестве. В рамках соглашения, заключенного сторонами, все салоны ИОН перейдут под ко-бренд «Ноу-Хау от Билайн». А по истечении определенного срока «Вымпе
06.06.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит защиту корпоративной сети «Ион»

«Лаборатория Касперского» объявила о начале стратегического сотрудничества с цифровым центром «Ион» — сетью магазинов цифровой техники, расположенных в Москве и Московской области. Компании будут взаимодействовать в области информационной безопасности, и в рамках этого направления «Лабор
02.08.2012 Денежные переводы Contact стали доступны в терминалах ИОН

Система Contact и «Цифровой центр ИОН» предоставили своим клиентам возможность совершать денежные переводы в Россию и страны бл
20.04.2010 МГТС приступила к продажам коробочного продукта «Интернет-комплект» в сети «Ион»

екта для самостоятельного подключения услуги «Интернет от МГТС» в салонах-магазинах «Цифровой центр Ион». В «Интернет-комплект» входит ADSL-модем, инструкция и установочный диск. Абонент заключ
15.03.2010 В Москве открылся новый магазин «Ион»

Цифровой центр «Ион» объявил об открытии 15 марта очередного – 88-го по счету в московском регионе – магазина
29.12.2009 «Комстар» запустил продажи коробочного продукта «Комстар-WiMAX» в сети «Ион»

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о начале продаж коробочных продуктов «Комстар-WiMAX» в сети магазинов мобильной электроники «Ион». Комплекты для подключения к услуге беспроводного широкополосного доступа в интернет по технологии мобильного WiMAX от «Комстара» можно приобрести в 89 магазинах сети «Ион» по всей

24.02.2009 «Лаборатория Касперского» защитила от вирусов «Цифровой центр ИОН»

ия для защиты от информационных угроз - Kaspersky Total Space Security – в компанию «Цифровой центр ИОН». Как отмечается, компания «Цифровой центр ИОН», занимающаяся торговлей мобильной

26.02.2008 Digital Design автоматизировал бизнес-процессы в «Цифровом центре ИОН»

Компания Digital Design оказала консалтинговые услуги «Цифровому центру ИОН» в рамках проекта по созданию единого информационного пространства и автоматизации бизнес
23.10.2007 "Ион" решил продавать iPhone без спроса

Реклама iPhone, заказчиком которой выступил цифровой центр "Ион", появится в ноябрьских номерах ряда российских изданий. В частности, в журнале Mobi будет размещена реклама, в которой содержится изображение знаменитого устройства от Apple и надпись: «Ск
03.07.2007 DocsVision внедрили в «Цифровом центре ИОН»

Компания iDoc подписала договор на поставку системы DocsVision с «Цифровым центром ИОН». Пользователями системы стали 25 сотрудников компании. Внедрение осуществляется специали
17.11.2006 "Скай Линк" и "Цифровой центр ИОН" предложат попробовать Sky Turbo

«Скай Линк» и сеть магазинов мобильной электроники «Цифровой центр ИОН», официальный дилер «Скай Линка», предоставляют всем желающим возможность бесплатно попро

Публикаций - 118, упоминаний - 137

Ноу-Хау и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Apple Inc 13156 16
Samsung Electronics 11065 15
МегаФон 10742 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 11
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 9
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 9
LG Electronics 3735 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
9594 5
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 4
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Sony 6739 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
Google LLC 12690 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 3
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 3
SAP SE 5601 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Philips 2099 3
HTC Corporation 1512 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
Yota Devices - YD 103 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 3
Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Связной ГК 1401 35
Евросеть 1421 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 18
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 16
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 13
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Белый Ветер 365 10
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Новард УК - Novard 73 4
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 3
Rendez-Vous - Рандеву 25 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 3
Zolla - Золла 18 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Лента - Утконос 180 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Yves Rocher - Ив Роше 35 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
OR Group - Обувь России 29 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Цифроград 171 2
Азия Цемент 13 2
Телефорум 93 2
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 5
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Apple iPhone 6 4861 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15244 5
Samsung Galaxy 1035 5
1С:ERP Управление предприятием 841 5
ЦФТ - Золотая Корона - Погашение кредитов 35 4
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 4
Apple iPhone 7 289 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
LG Magna H - Серия смартфонов 7 4
LG K - Серия смартфонов 14 4
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 3
Apple iPad 4012 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Apple iPhone 4 800 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Samsung SmartThings 61 2
ZTE ZXHN - ZTE ZXV - серия ADSL-модемов 13 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 2
HTC MAX 4G 36 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 2
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Тенишев Андрей 16 4
Левиков Антон 69 4
Голубев Александр 19 3
Козлов Михаил 182 3
Гегамов Николай 18 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Еремеев Сергей 25 3
Попов Павел 24 3
Цариковский Андрей 22 3
Миронов Александр 16 3
Разгуляев Валерий 18 3
Зайцев Николай 32 3
Александрин Андрей 15 3
Быстров Константин 24 3
Мушаков Игорь 36 3
Ноготкова Елена 26 3
Коваленко Антон 32 3
Хлуднев Егор 17 3
Шестаков Андрей 10 3
Мусина Галина 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Заузолков Дмитрий 6 3
Терпугов Сергей 10 3
Миндорин Сергей 3 3
Холопов Игорь 7 3
Садовенко Илья 65 3
Мартынов Владислав 115 3
Ковалев Сергей 30 3
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
Рудычева Наталья 95 2
Староверов Денис 14 2
Schmidt Piet - Шмидт Пиет 2 2
Бахин Евгений 22 2
Ильницкий Сергей 2 2
Крючков Вилли 2 2
Баяндина Анастасия 4 2
Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 2
Болотов Александр 3 2
Нуралиев Борис 298 2
Натрусов Артем 313 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Европа 24964 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Франция - Французская Республика 8177 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Испания - Королевство 3840 4
США - Калифорния 4829 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Япония 13807 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Украина - Полтава 20 2
США - Колорадо - Боулдер 84 2
США - Калифорния - Риверсайд 31 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Канада 5082 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
США - Колорадо 385 2
США - Иллинойс 340 2
Европа Центральная 278 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 40 1
Венера - планета Солнечной системы 298 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Молекула - Molecula 1102 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
PhysicsWeb 184 3
New Scientist 1448 2
Physical Review Letters 164 2
ScienceDaily 399 2
Nikkei Electronics 82 2
Известия ИД 770 1
Nature 832 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Phys.org 972 1
Nature Nanotechnology 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Gartner - Гартнер 3658 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
Texcell 2 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 2
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще