Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ноу-Хау
ИОН
сеть магазинов мобильной электроники
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 82
Ноу-Хау упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тенишев Андрей 12 3
|Цариковский Андрей 21 2
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
|Нестеров Алексей 79 1
|Безбородов Александр 6 1
|Кислов Алексей 1 1
|Ефименко Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766084, в очереди разбора - 669770.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766084, в очереди разбора - 669770.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru