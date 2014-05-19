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Ноу-Хау ИОН сеть магазинов мобильной электроники
СОБЫТИЯ
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|19.05.2014
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«Билайн» сэкономил на «Евросети» и приготовился покупать ИОН
«Вымпелком» готов купить сеть салонов связи ИОН за $80 млн - $140 млн. Такая информация размещена в отчетности группы Vimpelcom, в которую входит «Вымпелком». Опцион на приобретение сотовым оператором ИОН может быть реализован в 2
|12.12.2013
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«Билайн» поглощает ИОН
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и сеть салонов связи ИОН объявили о совместном сотрудничестве. В рамках соглашения, заключенного сторонами, все салоны ИОН перейдут под ко-бренд «Ноу-Хау от Билайн». А по истечении определенного срока «Вымпе
|06.06.2013
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«Лаборатория Касперского» обеспечит защиту корпоративной сети «Ион»
«Лаборатория Касперского» объявила о начале стратегического сотрудничества с цифровым центром «Ион» — сетью магазинов цифровой техники, расположенных в Москве и Московской области. Компании будут взаимодействовать в области информационной безопасности, и в рамках этого направления «Лабор
|02.08.2012
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Денежные переводы Contact стали доступны в терминалах ИОН
Система Contact и «Цифровой центр ИОН» предоставили своим клиентам возможность совершать денежные переводы в Россию и страны бл
|20.04.2010
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МГТС приступила к продажам коробочного продукта «Интернет-комплект» в сети «Ион»
екта для самостоятельного подключения услуги «Интернет от МГТС» в салонах-магазинах «Цифровой центр Ион». В «Интернет-комплект» входит ADSL-модем, инструкция и установочный диск. Абонент заключ
|15.03.2010
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В Москве открылся новый магазин «Ион»
Цифровой центр «Ион» объявил об открытии 15 марта очередного – 88-го по счету в московском регионе – магазина
|29.12.2009
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«Комстар» запустил продажи коробочного продукта «Комстар-WiMAX» в сети «Ион»
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о начале продаж коробочных продуктов «Комстар-WiMAX» в сети магазинов мобильной электроники «Ион». Комплекты для подключения к услуге беспроводного широкополосного доступа в интернет по технологии мобильного WiMAX от «Комстара» можно приобрести в 89 магазинах сети «Ион» по всей
|24.02.2009
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«Лаборатория Касперского» защитила от вирусов «Цифровой центр ИОН»
ия для защиты от информационных угроз - Kaspersky Total Space Security – в компанию «Цифровой центр ИОН». Как отмечается, компания «Цифровой центр ИОН», занимающаяся торговлей мобильной
|26.02.2008
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Digital Design автоматизировал бизнес-процессы в «Цифровом центре ИОН»
Компания Digital Design оказала консалтинговые услуги «Цифровому центру ИОН» в рамках проекта по созданию единого информационного пространства и автоматизации бизнес
|23.10.2007
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"Ион" решил продавать iPhone без спроса
Реклама iPhone, заказчиком которой выступил цифровой центр "Ион", появится в ноябрьских номерах ряда российских изданий. В частности, в журнале Mobi будет размещена реклама, в которой содержится изображение знаменитого устройства от Apple и надпись: «Ск
|03.07.2007
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DocsVision внедрили в «Цифровом центре ИОН»
Компания iDoc подписала договор на поставку системы DocsVision с «Цифровым центром ИОН». Пользователями системы стали 25 сотрудников компании. Внедрение осуществляется специали
|17.11.2006
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"Скай Линк" и "Цифровой центр ИОН" предложат попробовать Sky Turbo
«Скай Линк» и сеть магазинов мобильной электроники «Цифровой центр ИОН», официальный дилер «Скай Линка», предоставляют всем желающим возможность бесплатно попро
Ноу-Хау и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Тенишев Андрей 16 4
|Левиков Антон 69 4
|Голубев Александр 19 3
|Козлов Михаил 182 3
|Гегамов Николай 18 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Попов Павел 24 3
|Цариковский Андрей 22 3
|Миронов Александр 16 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Зайцев Николай 32 3
|Александрин Андрей 15 3
|Быстров Константин 24 3
|Мушаков Игорь 36 3
|Ноготкова Елена 26 3
|Коваленко Антон 32 3
|Хлуднев Егор 17 3
|Шестаков Андрей 10 3
|Мусина Галина 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Заузолков Дмитрий 6 3
|Терпугов Сергей 10 3
|Миндорин Сергей 3 3
|Холопов Игорь 7 3
|Садовенко Илья 65 3
|Мартынов Владислав 115 3
|Ковалев Сергей 30 3
|DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Староверов Денис 14 2
|Schmidt Piet - Шмидт Пиет 2 2
|Бахин Евгений 22 2
|Ильницкий Сергей 2 2
|Крючков Вилли 2 2
|Баяндина Анастасия 4 2
|Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 2
|Болотов Александр 3 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Натрусов Артем 313 2
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