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Samsung DeX Samsung Desktop eXperience Samsung Linux on Dex Linux on Galaxy

Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос 1
17.12.2024 Внедрение Kubernetes — очевидные проблемы и пути решения 1
13.09.2024 Что Apple не смогла, сделает Google. Android-планшеты превратятся в замену ПК, украв главную «фишку» Windows 1
30.05.2024 Пользователи Android в опасности. В магазине приложений Google Play эпидемия опасного трояна, ворующего деньги 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
26.09.2023 Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными 1
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами 1
27.02.2022 Что такое DeFi? Краткий гид по децентрализованным финансам 1
11.11.2021 Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain 1
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 1
26.03.2021 Samsung помогла банку Sparkasse объединить онлайн-сервисы и классические отделения 2
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
28.10.2020 Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM 1
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
11.03.2020 7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM 1
10.03.2020 Avast провела исследование мобильных вредоносных программ для Android 1
28.11.2019 Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана 1
13.11.2019 Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
06.09.2019 Samsung начала российские продажи планшета Galaxy Tab S6. Цена 2
08.08.2019 Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены 1
22.07.2019 Вышел сверхмощный смартфон с двумя дисплеями и гигантской батареей, превращаемый в ПК 1
30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM 1
23.04.2019 Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux 4
25.02.2019 Samsung расскажет о цифровой трансформации банков на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
21.02.2019 Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России 1
20.02.2019 Новый Android будет разительно отличаться от прошлых. Что в нем нового? 1
18.02.2019 Современный планшет глазами Samsung 1
16.11.2018 Vmware анонсировала обновления аналитической платформы Workspace ONE 2
08.10.2018 Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий 1
19.09.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9 1
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 2

Публикаций - 71, упоминаний - 92

Samsung DeX и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10366 44
Google LLC 11938 15
AKG 65 13
Apple Inc 12259 11
Huawei 4016 7
Microsoft Corporation 24836 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 6
Xiaomi 1813 5
Lenovo Group 2306 5
Dr.Web - Доктор Веб 1261 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 744 3
Broadcom - VMware 2404 2
Qualcomm Technologies 1850 2
GitHub 870 2
Citrix Systems 821 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 2
MediaTek - Ralink 537 2
Canonical 206 2
LG Electronics 3637 2
Sony 6571 2
SanDisk 320 2
МегаФон 9236 1
Dell EMC 5050 1
Alibaba Group 434 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Directum - Директум 1118 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
China Telecom - Чайна Телеком 258 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
ServiceNow 89 1
Связной ГК 1374 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 3
Альфа-Банк 1796 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 2
eBay Inc 1623 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 2
Unsplash 992 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
МКБ - Московский кредитный банк 576 1
Kickstarter 129 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Газпром нефть 635 1
Ак Барс Банк 273 1
Renault Groupe 160 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Carrefour 23 1
Альфа-Капитал УК 113 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
Martine Jarlgaard 1 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Beko 71 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Газпром ПАО 1363 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 1
Visa International 1953 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 713 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 181 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
OpenChain 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 46
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12633 33
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9531 28
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