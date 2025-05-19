Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос

Google ведет разработку отдельного «настольного» интерфейса для Android. С его помощью мобильная ОС может стать полноценной альтернативой десктопным, в том числе Windows, а мобильные устройства смогут заменить собой ПК. По сути, Google идет по пути Apple – она годами пытается уничтожить ПК при помощи iPad и конкурирует с Microsoft на рынке ОС при помощи своей macOS.

Привычная замена Windows

Интернет-гигант Google собирается встроить в свою мобильную ОС Android штатный «десктопный» интерфейс, пишет портал GizChina. Он позволит использовать смартфон или планшет в качестве настольного ПК или ноутбука с привычным для этих устройств форматом графической оболочки.

Предварительное название новой функции – Android Desktop Mode. При ее активации пользователь увидит на экране традиционную панель задач, стартовое меню, рабочий стол и, самое главное, окна приложений, между которыми он сможет быстро переключаться.

Размер этих окон можно будет менять по своему усмотрению, и разместить их на экране можно будет столько, сколько потребуется.

Все вышеперечисленное есть в самой популярно настольной ОС в мире – в Microsoft Windows. Схожие элементы есть и в Apple macOS, она и близко не так востребована – 15,6% мирового рынка настольных ПК против 71,1% у Windows (данные апрель 2025 г., StatCounter).

Ничего сложного

Чтобы использовать режим рабочего стола в Android, пользователям достаточно будет всего лишь подключить свой телефон к внешнему дисплею, скорее всего, через кабель USB-C. Впрочем, пока сохраняется вероятность того, что Google внедрит поддержку и беспроводного подключения периферии. Также может потребоваться USB-хаб для подключения мышки и клавиатуры.

Впервые о стремлении Google превратить Android в настольную ОС стало известно в 2023 г., но с того момента она так и не выпустила Android Desktop Mode. Как пишет Gizchina, к маю 2025 г. Google оказалась как никогда близка к ее релизу. Не за горами конференция Google I/O, где состоится анонс Android 16, и есть вероятность, что десктопный интерфейс станет частью именно этой версии системы.

Впрочем, аналитики Gizchina склонны полагать, что Desktop Mode станет частью Android лишь к моменту выхода версии 17, ожидаемой в 2026 г. Первыми устройствами, которые получат эту «фишку», с большой долей вероятности станут смартфоны Google Pixel, всегда поставляющиеся с чистой Android, без дополнительных надстроек. Такой подход будет соответствовать обычной схеме Google по внедрению новых функций на своих внутренних устройствах, прежде чем распространять их на другие бренды.

В чем преимущество

В мире есть компания, которая давно пытается убедить всех, что концепция ноутбука и тем более настольного ПК давно устарела. Это Apple, которая годами старается превратить планшет iPad в замену компьютерам, но у которой это не получается.

Настольный режим в Android – это возможность превратить, например, самый дешевый китайский смартфон в простенький системный блок, который уместится в кармане. Достаточно будет подключить к нему монитор и устройства ввода, после чего работать с различными программами, как на ПК. Специализированное ПО для Windows едва ли найдется в версии для Android, но текстовых редакторов, браузеров и тому подобного в Google Play и в сторонних магазинах в избытке.

Каждый, кто не первый

У Google есть весьма неудачный опыт в попытке уничтожить Windows – в 2009 г. вышла система Chrome OS, которая за 16 лет, к концу апреля 2025 г., едва достигла 1,86-процентной доли мирового рынка настольных ОС. Пользователям она не нужна ввиду целого ряда ограничений, а разработчики ПО не смотрят в ее сторону, потому что она неинтересна пользователям. По этой же причине Google в 2016 г. была вынуждена встроить в Chrome OS поддержку Android-приложений. В конце 2024 г. CNews писал, что Google намерена прекратить развитие Chrome OS на фоне ее околонулевой востребованности среди потребителей и заменить ее как раз на Android.

Также важно отметить, что первопроходцем во внедрении настольного режима в Android Google не станет. Дорожку ей давно проложили китайская Motorola (принадлежит Lenovo) и корейская Samsung – последняя впервые показала настольный режим DeX в своих смартфонах в конце 2017 г. На тот момент для его активации нужна была специальная док-станция. Вероятно, Google сможет обойтись без нее.

Реализация Desktop Mode в чистой Android позволит использовать его в смартфонах различных марок. Это означает, что превратить в почти полноценный ПК можно будет, в теории, флагманский мобильник Xiaomi или супербюджетник Redmi.



