Google сдалась. «Убийца» Windows оказался никому не нужен – спустя годы ChromeOS отправят на свалку и заменят на Android

Google собирается покончить с настольной платформой ChromeOS, которую развивает с 2009 г. Система так и не стала успешной – за 15 лет она не заняла и 3% мирового рынка, в то время как Android стала самой популярной мобильной ОС в мире. ChromeOS, вероятно, будет заменена на Android, с которой поделится различными функциями, чтобы мобильная ОС лучше работала на ноутбуках и стационарных ПК.

ChromeOS готовят к списанию

Интернет-корпорация Google в обозримом будущем может отказаться от своей настольной операционной системы ChromeOS, пишет профильный портал Android Authority. Проект оказался далеко не самым удачным – система была анонсирована в 2009 г., и за все 15 лет своего существования она так и не смогла добиться хоть сколько-нибудь значимых результатов – у нее всего лишь 2,12% мирового рынка настольных ОС (StatCounter, октябрь 2024 г.). В России ее доля составляет и вовсе 0,02%.

ChromeOS создавалась в первую очередь для работы с веб-приложениями и ориентировалась на работу с облачными сервисами Google. В центре системы – браузер Chrome, что отражено в ее названии.

У Google было много попыток сделать ChromeOS более привлекательной для пользователей – например, в начале 2022 г. она выпустила ChromeOS Flex, которую можно устанавливать на старые Windows-компьютеры, уже не способные «тянуть» современные ОС Microsoft. Но это совершенно никак не спасло ситуацию – владельцы древних ПК либо продолжали пользоваться старыми версиями Windows, либо переходили на Linux, либо просто покупали новый ПК с новой Windows или macOS.

Два в одном

В настоящее время в ассортименте Google есть две доступных широким массам пользователям ОС – Android для смартфонов, планшетов, умных часов и еще целого спектра устройств (ТВ, смарт-дисплеи, автомобильные головные устройства и пр.) и ChromeOS. Последняя работает только на ноутбуках (их называют хромбуками) и неттопами (хромбоксы). Также есть несколько моделей планшетов с ChromeOS, но их популярность близка к нулю.

RoonzNL / Pixabay Хромбуки выпускают известные во всем мире производители ПК. Но даже это не сделало ChromeOS популярной

Android – это самая популярная мобильная ОС – 71,17% мирового рынка и 73,4% российского. Приложения этой системы можно запускать под Windows – существуют сторонние эмуляторы, а также в составе самой Windows в течение некоторого времени существовала подсистема для их нативного запуска, но Microsoft отказалась от нее дальнейшего развития.

Портал Liliputing пишет, что Google собирается не просто избавиться от ChromeOS, а внедрить часть ее функций в Android, чтобы пользоваться ею на настольных ПК и ноутбуках было комфортнее. Другими словами, намереваясь отказаться от своей неудачной десктопной системы, Google не собирается уходить с рынка стационарных и портативных ПК и продолжит предпринимать попытки его захвата, но теперь уже с помощью Android.

Одна операционка, чтобы управлять всеми

ChromeOS появилась спустя около года с момента премьеры Android в своем нынешнем исполнении. Google с самого начала твердила, что намерена развивать именно две ОС параллельно, не смешивать их и не пускать одну систему в вотчину другой. Но с появлением первых планшетов на ChromeOS ситуация начала постепенно меняться.

Теперь же, как пишет Android Authority, Google работает над тем, чтобы просто встроить множество функций ChromeOS в Android, что позволит компании разрабатывать единую операционную систему в будущем. Это будет означать, что будущие Chromebook смогут лучше поддерживать приложения Android, которые иногда могут быть работать нестабильно в нынешних сборках ChromeOS.

Владельцы мобильных устройств на Android тоже получат свои преимущества от такого объединения. В первую очередь это коснется их опыта веб-серфинга – в Android спустя более 15 лет наконец-то появится полноценный браузер, в том числе с долгожданной поддержкой расширений. В октябре 2024 г. CNews уже писал, что Google работает в этом направлении, но на тот момент подробностей о том, как именно это будет реализовано, не было.

Также, по предварительным данным, Google работает над приложением Terminal, которое позволит запускать приложения Linux на Android.

Конечным результатом может стать единая платформа, которая объединит экосистему приложений и игр Android с теми функциями, которыми располагает ChromeOS, и которых нет в Android. Но важно отметить, что к моменту выхода материла Google о планах по объединению двух платформ в одну официально не заявляла.