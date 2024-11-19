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Google сдалась. «Убийца» Windows оказался никому не нужен – спустя годы ChromeOS отправят на свалку и заменят на Android

Google собирается покончить с настольной платформой ChromeOS, которую развивает с 2009 г. Система так и не стала успешной – за 15 лет она не заняла и 3% мирового рынка, в то время как Android стала самой популярной мобильной ОС в мире. ChromeOS, вероятно, будет заменена на Android, с которой поделится различными функциями, чтобы мобильная ОС лучше работала на ноутбуках и стационарных ПК.

ChromeOS готовят к списанию

Интернет-корпорация Google в обозримом будущем может отказаться от своей настольной операционной системы ChromeOS, пишет профильный портал Android Authority. Проект оказался далеко не самым удачным – система была анонсирована в 2009 г., и за все 15 лет своего существования она так и не смогла добиться хоть сколько-нибудь значимых результатов – у нее всего лишь 2,12% мирового рынка настольных ОС (StatCounter, октябрь 2024 г.). В России ее доля составляет и вовсе 0,02%.

ChromeOS создавалась в первую очередь для работы с веб-приложениями и ориентировалась на работу с облачными сервисами Google. В центре системы – браузер Chrome, что отражено в ее названии.

У Google было много попыток сделать ChromeOS более привлекательной для пользователей – например, в начале 2022 г. она выпустила ChromeOS Flex, которую можно устанавливать на старые Windows-компьютеры, уже не способные «тянуть» современные ОС Microsoft. Но это совершенно никак не спасло ситуацию – владельцы древних ПК либо продолжали пользоваться старыми версиями Windows, либо переходили на Linux, либо просто покупали новый ПК с новой Windows или macOS.

Два в одном

В настоящее время в ассортименте Google есть две доступных широким массам пользователям ОС – Android для смартфонов, планшетов, умных часов и еще целого спектра устройств (ТВ, смарт-дисплеи, автомобильные головные устройства и пр.) и ChromeOS. Последняя работает только на ноутбуках (их называют хромбуками) и неттопами (хромбоксы). Также есть несколько моделей планшетов с ChromeOS, но их популярность близка к нулю.

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RoonzNL / Pixabay
Хромбуки выпускают известные во всем мире производители ПК. Но даже это не сделало ChromeOS популярной

Android – это самая популярная мобильная ОС – 71,17% мирового рынка и 73,4% российского. Приложения этой системы можно запускать под Windows – существуют сторонние эмуляторы, а также в составе самой Windows в течение некоторого времени существовала подсистема для их нативного запуска, но Microsoft отказалась от нее дальнейшего развития.

Портал Liliputing пишет, что Google собирается не просто избавиться от ChromeOS, а внедрить часть ее функций в Android, чтобы пользоваться ею на настольных ПК и ноутбуках было комфортнее. Другими словами, намереваясь отказаться от своей неудачной десктопной системы, Google не собирается уходить с рынка стационарных и портативных ПК и продолжит предпринимать попытки его захвата, но теперь уже с помощью Android.

Одна операционка, чтобы управлять всеми

ChromeOS появилась спустя около года с момента премьеры Android в своем нынешнем исполнении. Google с самого начала твердила, что намерена развивать именно две ОС параллельно, не смешивать их и не пускать одну систему в вотчину другой. Но с появлением первых планшетов на ChromeOS ситуация начала постепенно меняться.

Теперь же, как пишет Android Authority, Google работает над тем, чтобы просто встроить множество функций ChromeOS в Android, что позволит компании разрабатывать единую операционную систему в будущем. Это будет означать, что будущие Chromebook смогут лучше поддерживать приложения Android, которые иногда могут быть работать нестабильно в нынешних сборках ChromeOS.

Владельцы мобильных устройств на Android тоже получат свои преимущества от такого объединения. В первую очередь это коснется их опыта веб-серфинга – в Android спустя более 15 лет наконец-то появится полноценный браузер, в том числе с долгожданной поддержкой расширений. В октябре 2024 г. CNews уже писал, что Google работает в этом направлении, но на тот момент подробностей о том, как именно это будет реализовано, не было.

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Также, по предварительным данным, Google работает над приложением Terminal, которое позволит запускать приложения Linux на Android.

Конечным результатом может стать единая платформа, которая объединит экосистему приложений и игр Android с теми функциями, которыми располагает ChromeOS, и которых нет в Android. Но важно отметить, что к моменту выхода материла Google о планах по объединению двух платформ в одну официально не заявляла.

Геннадий Ефремов

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