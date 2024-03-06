Microsoft резко ухудшает Windows 11. Без объяснения причин из ОС вырежут одну из главных и нужных «фишек»

В Windows 11 по решению Microsoft будет прекращена поддержка Android-приложений. Microsoft позиционировала ее как одно из основных отличий новой системы от Windows 10 и более ранних. Делалось это в качестве ответа Apple, которая встроила в macOS почти нативную поддержку приложений для iPhone.

Пути Windows и Android расходятся

Корпорация Microsoft решила ухудшить операционную систему Windows 11 и вырезать из нее поддержку приложений для Android, пишет портал Tom’s Hardware. Процесс уже запущен – пока что Microsoft готовит пользователей и разработчиков к неизбежному, а сама поддержка будет отключена 5 марта 2025 г., то есть ровно через год со дня выхода этого материала. Приложение Amazon App Store, которое необходимо для установки и запуска Android-приложений на Windows-компьютерах, исчезнет из Microsoft Store уже 6 марта 2024 г.

Мотивы своего решения Microsoft не раскрывает.

Поддержка Android-приложений в Windows 11 реализована через специальную подсистему – Windows subsystem for Android, она же WSA. Microsoft впервые рассказала о ней в июне 2021 г. в рамках глобального анонса Windows 11, и долгое время это была одна из главных «фишек» системы, отличавших ее от Windows 10. Хотя в начале 2023 г. хакеры своими силами перенесли WSA в Windows 10.

Фото: Microsoft Пример работы Android-приложения под WIndows

Microsoft обещала внедрить WSA в Windows 11 уже на старте ее распространения, но 5 октября 2021 г., когда состоялся официальный релиз системы, поддержки Android-приложений в ней не оказалось. Разработчики не успели доделать ее в срок, но общее обещание свое сдержали – через несколько месяцев подсистема для Android появилась сначала в бета-сборках для тестировщиков, а затем и в стабильной версии системы, доступной обычным пользователям.

Ничего не предвещало

WSA – это вторая подсистема в Windows, привносящая в нее частичку сторонней ОС. Первая – это Windows sybsystem for Linux (WSL), название которой говорит само за себя. Первая ревизия WSL появилась еще во времена Windows 10, а через некоторое время Microsoft масштабно обновила ее до версии 2.0.

WSL из состава Windows 11 вырезать не будут, по крайней мере, Microsoft о таких планах пока не заявляет. Впрочем, еще вчера никто и подумать не мог, что подобное может случиться с WSA, с учетом того, для чего Microsoft в принципе добавляла ее.

Фото: Microsoft Windows 11 станет хуже

По сути, WSA в Windows 11 – это ответ Microsoft на действия компании Apple, ее основного конкурента на рынке настольных операционных систем. Apple встроила в свою десктопную macOS удобную поддержку приложений для iPhone и iPad, объединив две свои экосистемы. У Microsoft своей мобильной ОС больше нет – Windows Mobile, позже переименованная в Windows Phone, популярностью не пользовалась и, проиграв конкуренцию iOS и Android, в 2017 г. была окончательно забыта самой Microsoft.

Единственным для Microsoft вариантом ответа на интеграцию macOS поддержки iOS-приложений была реализация в Windows поддержки приложений для Android. После своего релиза подсистема WSA регулярно получала обновления, повышающие ее функциональность и стабильность.

На фоне всего этого известие о скорой «смерти» WSA стало для всех неожиданностью. Microsoft безо всякого предупреждения обновила страницу документации по подсистеме Windows для Android на своем веб-сайте и разместила на нем сообщение о том, что WSA не будет поддерживаться с 5 марта 2025 г.

Amazon против

Подсистема WSA тесно завязана на магазин приложений Amazon App Store, из которого и осуществляется установка Android-приложений на компьютеры с Windows. Microsoft удалит его из собственного каталога Store в течение 6 марта 2024 г., то есть в день выхода этого материала, но компания Amazon с таким раскладом явно не согласна.

Фото: Microsoft Без этого приложения WSA не работает, но есть пути обхода

Amazon уже опубликовала заявление, что после исчезновения ее магазина приложений из Microsoft Store она разместит отдельную ссылку для его скачивания и установки. Как пишет Tom’s Hardware, он будет работать даже после окончания поддержки WSA. По-видимому, чтобы подсистема функционировала и дальше, потребуется отключить обновления Windows, тем более, что патчи Microsoft в последнее время лишь портят систему.

Что не так с WSA

Подсистема Windows для запуска Android-приложений все же не оправдала ожиданий части пользователей. Они очень ждали полной свободы в выборе каталогов с программами, как это реализовано в Android, но получили жесткую привязку к Amazon App Store, разнообразие которого по части выбора приложений оставляет желать лучшего. Безусловно, существует масса способов установить Android-приложение в обход ограничений Microsoft, но они корпорацией не приветствуются.

Кроме того, в WSA не реализована на должном уровне поддержка сервисов Google. Это может стать непреодолимым препятствием при попытке запуска приложения, которое требует их наличия на устройстве.

Эксперты Tom’s Hardware также акцентировали внимание на низкой производительности WSA. Если подсистема WSL работает быстро, то о WSA такого не скажешь. Утомительно долгий запуск некоторых приложений часто подкрепляется сообщениями о сбоях и ошибках в их работе.

Да и в целом пользы от WSA для обычных пользователей сейчас не так много. Если еще несколько лет назад она была нужна для запуска мобильных приложений, у которых на тот момент не было настольных аналогов, то теперь подавляющее большинство мобильных сервисов имеет настольные версии, которые можно скачать из Microsoft Store, пишет Tom’s Hardware.

Разработчики Android-приложений тоже внесли свою лепту в скорое прекращение работы WSA. Многие из них не оптимизировали свои утилиты под управление клавиатурой и мышью, а ведь подавляющее большинство ноутбуков и настольных ПК под Windows не имеют сенсорных экранов.