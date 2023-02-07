Windows 11 больше не нужна. Хакеры добавили в Windows 10 ее главную «фишку»

Хакеры перенесли в Windows 10 подсистему для запуска Android-приложений из Windows 11. Это одна из главных отличительных черт новой системы, которую Microsoft использует для продвижения своей ОС в массы. Хакеры предложили два рабочих метода, и в обоих поддержка Android интегрируется в систему, а не запускается отдельно, что повышает стабильность работы приложений.

Android в Windows 10

В операционной системе Windows 10 появилась почти штатная поддержка подсистемы для запуска Android-приложений (Windows Subsystem for Android, WSA), пишет Liliputing. Это уникальная особенность ОС Windows 11, которую Microsoft не планировала добавлять в Windows 10, поскольку еще в октябре 2021 г. она начала процесс отказа от этой почти восьмилетней ОС.

Другими словами, WSA – это отличительная особенность WSA, ее, в некотором роде, «киллер-фича». Переносом ее в Windows 10 занялись хакеры, разработав как минимум два рабочих решения. Но, чтобы все заработало, нужны немного более углубленные познания в ПК, чем есть у большинства современных пользователей.

Запуск и работа WSA требуют активации другой штатной подсистемы Windows 10 – для Linux (Windows Subsystem for Linux, WSL). Разработчики обоих методов портирования WSA рекомендуют обновить саму ОС до версии 22Н2 от сентября 2022 г.

Первый способ

Оба метода, описанных Liliputing, не имеют официальной поддержки Microsoft и могут быть сопряжены с риском поломки всей системы. Поэтому экспериментировать следует на виртуальной машине, или же стоит сделать полноценный бэкап всей ОС.

Репозиторий WSAPatch на GitHub

Первый метод предполагает использование инструмента WSAPatch. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом. На момент публикации материала все необходимые для его работы файлы были размещены на GitHub пользователем cinit. Как долго будет существовать этот репозиторий, неизвестно, поскольку GitHub с лета 2018 г. находится под контролем Microsoft.

Инструкция по развертыванию WSA на Windows 10

Метод WSAPatch предполагает активацию WSL интеграцию ряда компонентов Windows 11 в состав Windows 10, в частности, набор системных библиотек. Cinit добавил их в репозиторий, все они имеют цифровую подпись Microsoft. Автор подчеркивает, что одноименные компоненты из Windows 10 в данном случае использовать нельзя.

Вся инструкция состоит из девяти шагов, предполагающих, в том числе, запуск исходного кода из состава репозитория. По словам автора, он убедился в работоспособности своего творения в нескольких сборках Windows 10 22Н2. Он не гарантирует, что все заработает в более ранних версиях ОС.

Второй способ

Другой метод запуска WSA под Windows 01 описан участником портала XDA Developers под псевдонимом ga11ga11. Он тоже требует активации подсистемы WSL, но на этот раз используется специальная сборка WSA под названием WSABuilds, из которой полностью удален магазин Amazon App Store.

Инструкция к второму способу

WSABuilds – это разработка GitHub-пользователя MustardChef. Вместо магазина Amazon в нее встроен привычный всем Google Play.

Метод, предложенный ga11ga11, состоит из 11 пунктов, включающих изменение настроек BIOS – в нем нужно активировать виртуализацию. Дополнительно может возникнуть необходимость включения служб виртуализации в самой Windows.

Другие известные методы

Запуск Android-приложений под Windows 10 при помощи WSABuilds или WSAPatch задействует штатные возможности системы. Это обеспечивает сравнительно высокий уровень стабильности работы мобильных утилит, несмотря на то, что они запускаются в ОС, которая, по задумке Microsoft, не предназначена для такого.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Существуют и более простые в использовании инструменты, позволяющие пользоваться Android-софтом под Windows 10. К примеру, это утилиты Bluestacks и Genymotion. Но они потребляют заметно больше аппаратных ресурсов ПК и при этом не интегрируются в систему, в отличие от методов с применением WSABuilds или WSAPatch. В результате возникает ощущение, что Android-приложения запускаются на виртуальной машине, а не в среде самой Windows 10.

Продлить жизнь Windows 10

Возможность запуска программ на Android в настольной ОС Microsoft хоть и нацелена на очень узкую прослойку пользователей, но все же значительно расширяет возможности использования как самой ОС, так и смартфона, синхронизированного с ней. Microsoft позиционирует WSA как фишку Windows 11 – точно так же, как когда-то она рекламировала WSL как уникальную особенность Windows 10.

Выпустив Windows 11 в октябре 2021 г., софтверная корпорация начала готовить весь мир к отказу от Windows 10. В ее арсенале множество методов, в том числе и возможность бесплатного апдейта до новой ОС. Также все новые ПК и ноутбуки больше не поставляются с Windows 10, плюс в феврале 2023 г. Microsoft прекратила продажу лицензий этой ОС.

Фото: Microsoft Windows 10 еще рано списывать со счетов

В дополнение к перечисленному Microsoft начала показывать пользователям Windows 10 полноэкранную рекламу Windows 11, закрыть которую совсем не так просто, как может показаться.

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Все это дает свои результаты – в январе 2023 г. Windows 11 стояла на 18,13% Windows-компьютеров во всем мире, а Windows 10 – на 68,75% (данные StatCounter). Для сравнения, в июле 2022 г. у Windows 11 было лишь 11,77%, а в январе 2022 г. – 2,6%.

Тем не менее, общемировой отказ от Windows 10 состоится еще очень нескоро. Microsoft будет поддерживать эту ОС вплоть до октября 2025 г. А появление возможности запуска под ней Android-приложений может заставить многих пользователей повременить с переходом на Windows 11.