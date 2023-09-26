Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

63% ИТ-специалистов уверены, что ИИ отберет у них работу в течение ближайших пяти лет. Опасения обоснованы – нейросети, к примеру, уже намного быстрее и иногда лучше справляются с написанием кода, нежели обычные программисты. Офиcные работники тоже видят в ИИ угрозу для них, но таковых пока 44%.

Опасный враг, а не преданный союзник

Подавляющее большинство ИТ-специалистов видят в распространении искусственного интеллекта и генеративных нейросетей не признак развития цивилизации, а причину, из-за которой у них очень скоро начнутся проблемы с работой и, следовательно, с финансами. Согласно исследованию американской компании Ivanti (ранее – Landesk, разработчик программных продуктов для автоматизации ИТ и обеспечения кибербезопасности), такой страх испытывают 63% ИТ-работников во всем мире.

Они уверены, что стремительное внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь лишит их работы в течение ближайших пяти лет. В первую очередь это касается программистов – нейросети давно научились писать код и делать это не только быстрее, но и иногда лучше, хотя некоторые из них не генерируют его, а воруют у обычных разработчиков.

Обычные работники компаний, к ИТ-отделу в частности и к ИТ-специфике в целом отношения не имеющие, тоже видят в нейросетях прямую угрозу для их благосостояния. По подсчетам экспертов Ivanti, 44% офисных работников разделяют опасения ИТ-шников по поводу возможности остаться без работы из-за ИИ в течение пяти лет. Процесс уже запущен – летом 2023 г. CNews освещал историю индийской компании Duukan, которая уволила 90% своих работников, заменив их на искусственный интеллект, после чего ее бизнес резко пошел в гору.

Плюсы есть, но минусы перевешивают

Составляя отчет, Ivanti опросила 7800 ИТ-специалистов, руководителей и конечных пользователей по всему миру в широком спектре отраслей, чтобы оценить их мнение о текущем состоянии и будущем цифрового опыта сотрудников (Digital Employee Experience, DEX), в том числе о том, как, по их мнению, развитие искусственного интеллекта имело и будет иметь место. воздействие на сотрудников.

Фото: Нейросеть Kandinsky Программисты - в числе первых, кого нейросети оставят без любимой работы

Опрошенные Ivanti ИТ-специалисты в большинстве своем уверены, что если использование искусственного интеллекта и приносит пользу, то не простым сотрудникам, а исключительно работодателям. Такого мнения придерживаются 56% респондентов, относящихся к ИТ-сфере.

Отчет Ivanti показателен еще и тем, что обычные офисные работники, нуждаясь в помощи в решении проблемы, связанной с ИТ, они предпочитают общаться с живым представителем отрасли, а не с искусственным интеллектом. Это касается, в том числе, и звонков в техподдержку – большинству, точнее, 58% нужен оператор, а не бездушный чат-бот или голосовой ассистент.

Без продуманной стратегии цифровизации не обойтись

Ivanti в своем отчете подчеркивает, что многие современные компании сталкиваются с одной и той же бедой – с неадекватными DEX-практиками (inadequate DEX practices). 78% опрошенных ответили, что такие практики, направленные на улучшение цифрового опыта сотрудников, могли бы быть более продуктивными, если бы в них применялись другие инструменты.

Плохие DEX-практики в компании приводят к тому, что ее работники на регулярной основе сталкиваются с трудностями при использовании применяемых в офисе ИТ-решений. Для 57% участников опроса подобные трудности стали еженедельным явлением.

В некоторых случаях из-за плохого цифрового опыта сотрудников компании теряют их и вынуждены искать им замену. 17% участников опроса Ivanti заявили, что или уже уволились из-за непроработанных DEX-практик, или намереваются это сделать. Что самое важное, среди тех людей, кто родились, образно говоря, с компьютером в руках, выше процент тех, кто готов уволиться из-за плохого пользовательского опыта.

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Речь о так называемом «поколении зумеров» – тех, кто родился после 2004 г., когда весь мир охватило стремительно развитие цифровых технологий. Среди них тех, кто готов уволиться из-за плохих DEX-практик, на 2% больше в сравнении с миллениалами – теми, кто родился в период с 1985 по 2003 гг.

61% респондентов утверждают , что негативный опыт работника в использовании технологий на рабочем месте столь же отрицательно влияет на его моральный дух.

Нейросети как решение проблемы и как проблема

СЕО Ivanti Джеффри Эбботт (Jeffrey Abbott) утверждает, что в современном мире организации стараются оптимизировать цифровой опыт сотрудников. Однако, по его словам, на фоне быстрого развития искусственного интеллекта и автоматизации улучшить DEX своих работников компании могут лишь при помощи внедрения современных ИТ-решений, которые могли бы повысить производительность сотрудников.

При этом даже ИТ-специалисты, занимающиеся внедрением DEX-практик в компании, отмечают, что такого рода цифровизация далеко не всегда оказывается полезной для сотрудников. В первую очередь это касается «удаленщиков», а таких в ИТ-сфере, по подсчетам Ivanti, большинство – 85% их них хотя бы часть рабочей недели проводят дома. 27% респондентов утверждают, что DEX-практики не столь эффективны при удаленной работе, сколь при работе из кабинета или опенспейса.

Более трети участников опроса (39%) подмечают, что ИТ-системы их компаний перегружены избыточным количеством окон для авторизации, 47% сетуют на избыточные объемы поступающих цифровых уведомлений. Наконец , 42% работников жалуются, что для работы в их компании требуется умение пользоваться слишком большим количеством инструментов и платформ.