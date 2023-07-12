Компания уволила 90% работников и заменила искусственным интеллектом. Бизнес пошел в гору, гендиректор в восторге

Индийская компания Duukan из сферы технической поддержки уволила почти всех своих сотрудников. На их место был «нанят» искусственный интеллект, благодаря которому качество и скорость обслуживания клиентов значительно выросли. Дополнительно компания стала очень сильно экономить на зарплатах и отпускных.

Очень смелый, но успешный эксперимент

Генеральный директор компании Duukan из Бангалора (Индия) уволил 90% персонала и заменил их искусственным интеллектом. Результат превзошел все ожидания – как пишет портал TechSpot, компания не только не закрылась, но и стала работать намного лучше и эффективнее.

Duukan занимается техподдержкой бизнесменов, использующих интернет-магазины для продвижения своих товаров. 31-летний основатель и СЕО компании Суумит Шах (Suumit Shah) сократил штат консультантов, оставив лишь 10% от первоначального состава, назвав это жестким, но необходимым шагом.

О результатах, к которым привел его выбор в пользу алгоритмов, Шах рассказал в публикации в своем блоге в Twitter (заблокированная в России американская соцсеть). Он написал, что компания сократила расходы на поддержку клиентов на 85%, а сами клиенты перестали ждать, пока им ответит живой оператор. Теперь чат-бот отвечает на первый их запрос мгновенно, хотя ранее среднее время ожидания ответа сотрудника Duukan составляло 1 минуту 44 секунды.

Фото: ArthurHidden / FreePik Искусственному интеллекту не нужно даже рабочее место. Можно будет экономить на аренде площадей

Еще сильнее сократилось количество времени, затрачиваемое на решение вопроса клиента. До внедрения искусственного интеллекта этот процесс занимал в среднем 2 часа 13 минут – все зависело от масштабов проблемы, с которой клиент обратился в Duukan. Теперь те же вопросы алгоритмы ИИ помогают решать за 3 минуты и 12 секунд в среднем.

Выгода во всем

Суумит Шах опубликовал несколько твитов, в которых не мог нарадоваться, что уволил почти всех своих сотрудников и заменил их строчками программного кода. Отдельно 31-летний гендиректор радовался тому, что ИИ не нуждается в зарплате, не отпрашивается по болезни и не уезжает в отпуск.

Пост Суумита Шаха

Шах добавил, что чат-боту с искусственным интеллектом потребовалось менее двух минут, чтобы ответить на один из запросов клиентов, в то время как человеческому персоналу потребовалось бы на это в пределах двух часов.

В общей сложности Шах уволил 23 человека. Активно восхваляя ИИ, бизнесмен из Бангалора ни разу не рассказал о том, на каких условиях было проведено сокращение – получили ли бывшие его сотрудники выходные пособия, было ли им предложено перейти на другую должность и пр.

Повезло не всем

Шах рассказал изданию Business Insider, что сожалеет о своих публикациях в Twitter, где на него накинулись за любовь к искусственному интеллекту и отсутствие подробностей о помощи уволенным сотрудникам. Но он добавил, что остается непреклонен в своем отношении к искусственному интеллекту как к более качественному работнику в сравнении с живыми людьми.

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«ИИ забирает наши рабочие места, – сказал Шах. – Со временем все начнут это делать (заменять людей на алгоритмы – прим. CNews)».

Но успех Шаха по внедрению искусственного интеллекта в работу своей компании удается повторить не каждому, и пример Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения США (National Eating Disorders Association) тоже попыталась проделать подобное – она заменила весь свой персонал службы поддержки чат-ботом с алгоритмами машинного обучения внутри. Этот эксперимент отказался провальным, и организации пришлось быстро отказаться от ИИ в пользу людей из-за нескольких инцидентов.

Так, постепенно обучающийся чат-бот начал давать вредные советы собеседникам. Одной из тех, кто решил обратиться за помощью, робот посоветовал на ежедневной основе считать калории, взвешиваться измерять прочие параметры своего тела.

Это всего лишь начало

Искусственный интеллект заменяет не только специалистов поддержки, но и работников других профессий. Угроза в очень скором будущем остаться без работы с недавних пор постоянно висит над программистами – нейросети давно научились писать код самостоятельно, к тому же существуют сервисы, позволяющие создавать код в принципе без знания языков программирования или с минимальным их объемом (no-code и low-code соответственно).

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CNews писал, что программистов уже начали увольнять и заменять их на ИИ. Компанию им совсем скоро может составить административный персонал – американский техногигант IBM уверен, что его функции вполне могут взять на себя алгоритмы. Это грозит потерей работы нескольким тысячам человек.

Как пишет TechSpot, повсеместное внедрение ИИ может повлечь за собой сокращение 300 млн рабочих мест с полной занятостью по всему миру. У многих работников ИТ-сферы, которых тоже могут заменить алгоритмы, это вызывает сильный стресс, который затем выливается в злоупотребление алкоголем и вынужденный прием успокоительных.

Не связанные с ИТ специалисты тоже видят для себя угрозу в ИИ. К примеру, в июле 2023 г. CNews писал, что своего конкурента в лице искусственного интеллекта видят 15% российских дизайнеров.