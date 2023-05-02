IBM уволит 7800 офисных клерков, чтобы заменить их на ИИ

IBM заменит HR-специалистов искусственным интеллектом

IBM намерена прекратить наем новых сотрудников на позиции, которые в обозримой перспективе могут быть закрыты искусственным интеллектом. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор американского технологического гиганта Арвинд Кришна (Arvind Krishna).

IBM рассчитывает полностью прекратить набор персонала бэк-офиса, к примеру, сотрудников кадровой службы (HR), или существенно сократить его темпы. Совокупная численность специалистов, в функции которых не входит прямое взаимодействие с клиентами, в IBM составляет около 26 тыс. человек. По мнению Кришны, 30% из них можно будет «с легкостью» заменить при помощи искусственного интеллекта и инструментов автоматизации в течение последующих пяти лет. Таким образом, около 7,8 тыс. занятых в IBM сотрудников могут лишиться своей работы в результате затеянных менеджментом реформ.

Кришна считает, что на откуп ИИ следует отдать рутинные операции, такие как оформление переводов сотрудников из одного отдела в другой или выдача справок персоналу. Иные функции отдела кадров, требующие более «творческого» подхода, в частности, оценку эффективности работы сотрудников, продолжат выполнять люди – ИИ, вероятно, не сможет их заменить в ближайшее десятилетие.

Массовые увольнения в IBM

По словам топ-менеджера, в IBM сейчас трудится около 260 тыс. человек, и компания продолжает вести наем персонала на должности, связанные с разработкой программного обеспечения и работой с клиентами. Причем найти подходящего специалиста сегодня проще, чем год назад, подчеркивает Кришна. С чем это может быть связано, Кришна не уточняет, однако в технологическом секторе продолжаются массовые сокращения – ИТ-гиганты вроде SAP, Microsoft и Apple избавляются от «лишних» сотрудников, стремясь, таким образом, сократить издержки.

Фото: соцсеть IBM IBM сократит 30% сотрудников бэк-офиса и заменит их на ИИ в течение следующих пяти лет

IBM и сама в числе тех, кто принял решение проредить персонал в 2023 г.

Первоначально «Голубой гигант» рассчитывал избавиться от 3,9 тыс. сотрудников, однако к апрелю 2023 г., как рассказал Bloomberg председатель совета директоров и глава корпорации счетчик попавших под сокращение перевалил за 5 тыс. Параллельно IBM продолжала наем персонала и за несколько месяцев рекрутинговой кампании сумела привлечь примерно 7 тыс. новичков.

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IBM неоднократно привлекала внимание сторонних наблюдателей собственной кадровой политикой. В частности, в 2019 г компанию уличили в дискриминации сотрудников по возрастному признаку: в период с 2014 по 2019 г. корпорация уволила от 50 тыс. до 100 тыс. пожилых по меркам отрасли сотрудников в рамках кампании по «омоложению» штата. В августе 2022 г. издание The Register сообщило о том, что IBM вынудила значительную часть персонала, оставшегося без дела после продажи подразделения Watson Health, уволиться по собственному желанию.

Сокращения в эффективной Red Hat

В апреле 2023 г. CNews писал о том, что перешедшая под контроль IBM в 2019 г. Red Hat – разработчик софта с отрытым исходным кодом – уволит около 800 человек, что составляет 4% от общего числа сотрудников компании. В Red Hat утверждали, что эта незавидная участь минует специалистов, занятых в разработке программных продуктов и работе с клиентами.

Примечательно, что по итогам I квартала 2023 г. Red Hat продемонстрировала достойные финансовые показатели, увеличив выручку на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Кроме того, в IBM заявили, что сделка по покупке Red Hat за $34 млрд, полностью окупилась.