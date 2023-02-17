В Apple начались тайные увольнения. Без работы остались тысячи человек

Apple увольняет внештатных сотрудников, но держит это в тайне. Лишившихся работы специалистов могут быть тысячи. По такому же пути в 2022 г . шла Microsoft – сперва она уволила несколько тысяч внештатников, а потом на улицу отправились тысячи человек из ее основного кадрового состава.

Apple избавляется от людей

Компания Apple начала сокращать число своих сотрудников, пишет портал Apple Insider. Она оставалась едва ли не единственной крупной ИТ-корпорацией, которая пока не заявляла об увольнениях.

По большому счету, в этом плане ничего не изменилось – Apple по-прежнему ничего не говорит о сокращениях именно штата, однако связанные с ней люди без работы все же остаются. Компания начала массово увольнять внештатных подрядчиков из различных сфер, по данным Apple Insider.

Точных данных о количестве специалистов работающих на Apple по договору подряда, не установлено. Но, с учетом масштабов корпорации, счет может идти на тысячи.

Подрядчики технически не являются сотрудниками Apple, но часто работают бок о бок с ее сотрудниками над различными проектами, в том числе и над разработкой устройств.

Раньше срока

Типичный трудовой договор внештатного сотрудника компании необходимо продлевать каждые 12-15 месяцев. Однако в большинстве случаев вместо того, чтобы ждать истечения срока действия контракта, Apple сразу увольняет подрядчиков.

По информации On The Money, подрядчики Apple нередко жалуются, что с ними обращаются как с людьми второго сорта. В чем конкретно это проявляется, неизвестно, но совершенно логично, что у них, по меньшей мере, нет доступа к бонусам, которые положены штатным работникам. Помимо опционов на акции Apple, это еще и медицинская страховка. Также у них нет доступа в штаб-квартиру Apple.

Потенциальная причина

Последние несколько месяцев оказались для Apple не самыми успешными. Смартфоны iPhone 14 и 14 Plus провалились в продаже, плюс из-за продолжающихся ковидных ограничений в Китае страдает производство ее новых устройств. В итоге IV квартал 2022 г. Apple завершила с падением выручки, что в ее случае происходит очень редко.

Это могло повлиять на решение Apple отказаться от услуг части работников, не входящих в ее штат. Компания также испытывает давление со стороны глобальной экономики, которая находится в упадке. Продажи смартфонов и компьютеров просели, а это сейчас основная группа товаров Apple.

Прецедент создан

Американские ИТ-компании увольняют людей тысячами, как Twitter, и десятками тысяч, как Amazon. Последняя сперва хотела выгнать 11 тыс. человек, но позже решила, что лучше оставить без работы 18 тыс.

Есть ли жизнь после VMware? Импортонезависимость

Эти компании устроили сокращения без предварительной «демо-версии», сразу взявшись за штатных работников. Apple же взяла пример с другой корпорации, которая сперва обкатала механизм массовых увольнений на внештатниках и лишь потом принялась оптимизировать основной кадровый состав.

Это софтверная корпорация Microsoft. Летом 2022 г. она уволила несколько тысяч внештатных рекрутеров, услуги которых ей оказались больше не нужны. Microsoft остановила наем новых работников, и потому специалисты, помогавшие ей отбирать наиболее перспективных кандидатов, остались без работы.

В октябре 2022 г. Microsoft переключилась на свой основной штат, но уволила лишь около 1000 человек, что в сравнении с другими ИТ-гигантами совсем немного. К по-настоящему массовым чисткам корпорация приступила в январе 2023 г., решив выгнать более 10 тыс. человек.

Все только начинается

Вполне может оказаться, что Apple пойдет по пути Microsoft. Начав с внештатников, в обозримом будущем, если ситуация на рынке не изменится, она может переключиться на основных работников.

«Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники Техника

Когда это случится и случится ли в принципе, предугадать невозможно. Но штат Apple – это далеко не только инженеры и дизайнеры, создающие ее флагманские продукты. По итогам 2022 г. на компанию работали 164 тыс. человек по всему миру. За год ее штат разросся на 6,49% (данные Macrotrends). Так что она наверняка найдет, кого можно уволить без вреда для бизнеса.