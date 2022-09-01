Продажи смартфонов во всем мире рухнут сильнее, чем ожидалось. Бюджетные Android'ы не покупают, но iPhone по-прежнему в цене

Рынок смартфонов ожидает спад и быстрый отскок

Мировые продажи смартфонов по итогам 2022 г. сократятся на 6,5% по сравнению с 2021 г., до 1,27 млрд штук, считают аналитики компании IDC. Это на три процентных пункта больше, чем ожидалось ранее.

По мнению экспертов, снижение объема поставок обусловлено рекордным уровнем инфляции, геополитической напряженностью и прочими макроэкономическими факторами, негативно сказывающимися на потребительском спросе.

Впрочем, аналитики уверены, что глобальный спад на рынке умных мобильных телефонов не затянется надолго. Улучшение ситуации можно будет наблюдать в 2023 г., по итогам которого продажи смартфонов вырастут на 5,2% год к году. В последующие пять совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) рынка составит 1,4%.

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Дорогие смартфоны продаются лучше

Несмотря на сокращение рынка в штуках, средняя цена смартфона в 2022 г., как ожидается, вырастет на 6,3%, считает Набила Попал (Nabila Popal), директор по исследованиям IDC. По итогам II квартала данный показатель увеличился на 10% в годовом выражении.

Эксперт также отмечает устойчивость премиального сегмента к неурядицам в экономике. Доля устройств, представляющих его – дороже $800 (примерно 48 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 сентября 2022 г.) – уже достигла 16%, увеличившись на четыре процентных пункта с начала года, и продолжит движение в этом направлении.

Как отмечает Попал, наиболее высокими темпами растет сегмент смартфонов со складным экраном. Ожидается, что к концу 2022 г. число отгруженных устройств этого типа вырастет на 70% в годовом выражении и достигнет 13,5 млн.

Китай тянет рынок ко дну

Экономический кризис ударил значительно сильнее по развивающимся рынкам, где львиная доля продаж приходится на устройства ценой менее $400 (примерно 24 тыс. руб.). В Центральной и Восточной Европе сокращения объема поставок смартфонов достигнет 17,4% по итогам года. Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию и Китай) по первоначальному прогнозу IDC должен был «оказаться в плюсе» на 3%, однако теперь аналитики считают, что рост сменит падение на 4,5%.

Наиболее существенное сокращение поставок смартфонов (в абсолютных значениях) ожидает рынок Китая – на 12,5% в сравнении с показателями 2021 г. или на 41 млн штук.

Куда лучше себя будут чувствовать развитые рынки, в частности, североамериканский (США и Канада) и западноевропейский. В 2022 г. результаты продаж смартфонов в США будут практически идентичны прошлогодним – аналитики IDC прогнозируют их незначительное увеличение, на уровне 0,3%. Канада и вовсе может продемонстрировать приличный рост – около 3,2%. Совокупный объем отгрузок смартфонов в страны Западной Европы снизится на скромные 0,7%.

5G-смартфоны продолжают набирать популярность

Согласно прогнозу IDC, продолжат набирать популярность устройства с поддержкой сетей пятого поколения (5G). В глобальных масштабах продажи таких устройств вырастут на 23,6% к концу 2022 г. Их доля в общем объеме поставок достигнет 54%, что соответствует 688 млн девайсов. Средняя цена 5G-смартфона составит $616 (около 37 тыс. руб.).

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Аналитики считают, что к 2026 г. 79% представленных на рынке смартфонов будут оснащены «железом» для работы в сетях 5G, а средняя цена такого телефонного аппарата снизится до $444 (почти 27 тыс. руб.).

В категории устройств с поддержкой LTE (4G) средняя цена смартфона в 2022 г. окажется в 3,5 ниже по сравнению с более «продвинутыми» моделями – всего $176 (около 11 тыс. руб.). Причем данный показатель продолжит свое снижение и к концу 2026 г., если верить прогнозу аналитиков IDC, достигнет показателя в $106 (6 тыс. руб.).

Если же рассматривать период с 2022 г. по 2026 г., невзирая на поколение технологии связи (рассматриваются 3G/4G/5G-модели в совокупности), то средняя цена смартфона будет постепенно снижаться: с $413 (25 тыс. руб.) до $373 (22 тыс. руб.)

iOS против Android

Как отмечает Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), директор по исследованиям IDC, несмотря на общий спад, наблюдаемый на рынке смартфонов, поставки устройств под управлением операционной системы iOS (iPhone) все же вырастут, хоть и на скромные 0,5%. По оценке специалиста, продажи iPhone станут расти минимальными темпами вплоть до 2026 г., а «яблочный» телефон будет продаваться в среднем более чем за $950 (57 тыс. руб.).

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Продажи Android-смартфонов, в свою очередь, в этом году тянут рынок вниз. Снижение их объема, по словам эксперта, составит около 8%. Однако в 2023 г. ситуация кардинально переменится, и по итогам следующего года поставки смартфонов с ОС корпорации Google увеличатся на 6,2%.

Продажи бюджетных смартфонов, естественно, построенных на базе Android, в 2022 г. не могут радовать производителей. По данным IDC, поставки устройств в ценовом сегменте до $200 (12 тыс. руб.) сократились на 22,4% в I квартале и на 16,5% – во II.

Оптимизм внушают показатели премиального сегмента. Скарселла отмечает, что продажи девайсов дороже $1 тыс. (60 тыс. руб.) – флагманских/складных моделей – продемонстрировали рост на уровне 35,2%, правда, не уточняя за какой период.