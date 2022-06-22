Смартфоны Samsung больше не нужны. Склады забиты миллионами непроданных мобильников, производство падает

На складах дистрибьюторов Samsung скопилось в сумме около 50 млн нераспроданных смартфонов. Это новый антирекорд. Спрос на эти гаджеты упал, и в результате Samsung пришлось пойти на радикальное сокращение производства – объем выпуска новых смартфонов в мае 2022 г. сократился вдвое.

Интерес к Samsung Galaxy утрачен

Компания Samsung столкнулась с сильным падением спроса на свои смартфоны. По информации южнокорейского издания The Elec, на складах ее дистрибьюторов скопилось в пределах 50 млн смартфонов, которые так и не удалось продать.

Большая часть этого объема приходится на мобильники серии Galaxy A. Это универсальная линейка, в составе которой есть как супердешевые «звонилки», так и смартфоны, по своим возможностям почти не уступающие флагманам.

По информации дистрибьюторов Samsung, компания нацелилась реализовать 270 млн смартфонов в течение 2022 г. Таким образом, сейчас на складах зависло около 18% этого объема.

Как правило, в запасе у партнеров Samsung всегда есть несколько миллионов смартфонов (в мировом масштабе). Однако чаще всего этот показатель находится в пределах 10% суммарного годового объема поставок, так что 18% – это полноценный антирекорд.

Несмотря на все трудности, Samsung пока удается удерживать мировое лидерство по продажам смартфонов

При этом сама Samsung еще в конце 2021 г. поставила перед собой цель выпустить не 270 млн смартфонов, как подсчитали дистрибьюторы, а 334 млн.

Производство сокращается

По информации The Elec, в период с января по апрель 2022 г. включительно Samsung ежемесячно выпускала в пределах 20 млн смартфонов. При этом за весь май 2022 г. она произвела лишь 10 млн мобильников, то есть объем выпуска упал вдвое. Вероятно, это реакция компании на обвал продаж.

Аналитики связывают падение спроса на смартфоны Samsung с несколькими факторами. Первый – это многочисленные коронавирусные ограничения, которые, правда, давно отменены в большинстве стран мира.

Второй – это конфликт России и Украины. При этом издание не упоминает, что Samsung перестала поставлять свою технику в Россию еще в начале марта 2022 г., что, вероятно, тоже ударило по объемам продаж ее смартфонов. Позже мобильники Samsung вернулись в Россию по программе параллельного импорта, но есть существует блокировки «серых» аппаратов сразу после покупки.

Тот факт, что смартфоны Samsung стали продаваться заметно хуже, подтверждает и падение количества заказов на компоненты для их производства. Поставщики корейского вендора, что в апреле и мае 2022 г. они сократились на 30-70%.

Расстановка сил

Samsung – лидер мирового рынка смартфонов. В I квартале 2022 г. вендор занял 23-процентную долю на нем, и это рекордный показатель за последние два года (статистика Counterpoint Research).

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Тем не менее, нельзя сказать, что Samsung наращивает свое влияние в сегменте мобильных средств связи. В течение 2021 г. ее доля падала до 18%, а в IV квартале 2020 г. компания и вовсе пустилась на второе место с 16%, пропустив вперед Apple с 21%.

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По результатам первой четверти 2022 г. у Apple, которая тоже ушла из России, осталась 18-процентная доля. Тройку лидеров замыкает вдвое сократившая поставки в Россию компания Xiaomi (12%). За ней следуют Oppo (9%) и Vivo (8%).

В России смартфоны Samsung, несмотря на отсутствие новых официальных поставок, пока еще остаются самыми популярными. Как сообщал CNews, в апреле 2022 г. на них пришлось 26% продаж. Второе место получила Xiaomi с долей в 20%, на третьем оказалась китайская Realme (11,2%). Компания Apple выбыла из стройки лидеров и заняла четвертую строчку с долей 10,3%.

Страдает не только Samsung

Samsung – не единственная компания, которую коснулось падение желания пользователей покупать новые смартфоны. согласно прогнозам исследовательской компании TrendForce, это общемировой тренд.

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В начал 2022 г. аналитики компании заявили, что за весь год в мире будет отгружено 1,38 млрд смартфонов. Позже они сократили свой прогноз до 1,36 млрд, а в мае 2022 г. – до 1,33 млрд.

Среди прочих причин происходящего в TrendForce называют происходящее на Украине. Со слов аналитиков, эта ситуация влияет на мировую инфляцию и рост цен, вследствие чего потребители вынуждены тратить больше денег на товары первой необходимости и экономить на остальном, включая гаджеты.

В отчете TrendForce говорится, что производители смартфонов, в большинстве своем, сумели заранее адаптироваться к изменениям на рынке. В I квартале 2022 г. было выпущено суммарно 310 млн смартфонов, на 12,8% меньше год к году. При этом переизбыток мобильников на складах упоминается только в адрес Samsung.