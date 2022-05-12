iPhone настигла злая карма. Юная китайская компания в два счета выбросила Apple из тройки лидеров российского рынка

Realme вытеснила Apple из тройки лидеров на российском рынке смартфонов. Доля Apple резко сократилась как в натуральном, так и денежном выражении. Свою роль сыграл ее уход из России на фоне санкций. Realme такие шаги пока не предпринимает.

Apple выживают из России

Компания Apple распрощалась с местом в тройке лидеров российского рынка смартфонов по результатам апреля 2022 г., пишет «Коммерсант». Согласно отчету оператора МТС, располагающего своей сетью салонов связи, она сместилась на четвертую строчку, уступив «бронзу» китайской компании Realme.

С одной стороны, бренд Realme широко известен как в Китае, так и в России, а также во всем остальном мире. С другой же, этой компании всего четыре года – она была основана весной 2018 г. Это прямой конкурент Redmi – дочерней компании Xiaomi, выпускающей недорогие смартфоны другую портативную электронику.

Другими словами, всего за четыре года Realme смогла вытеснить Apple из тройки лидеров в российском сегменте мирового рынка смартфонов, несмотря на то, что она находилась в ней годами. В данном случае свою роль сыграл тот факт, что Apple еще в начале марта 2022 г. отбыла обратно в США и прекратила продажи всех своих устройств. Следствием этого стала далеко не только потеря доли рынка – как сообщал CNews, над ООО «Эппл Рус», российской «дочкой» Apple, нависла угроза потери сотен миллионов рублей в качестве наказания за бойкот россиян.

Распределение долей

Следует отметить, что предоставленный МТС отчет об анализе рынка не затрагивает I квартал 2022 г. Половину этого периода Apple присутствовала в России.

Потеря доли рынка была вполне ожидаемым последствием ухода Apple из России

По итогу апреля 2022 г. Apple сохранила долю рынка на уровне 10,3%, в том числе за счет запасов iPhone на складах ритейлеров. Повлиял ли на этот результат «серый» или «параллельный» импорт, в МТС не уточняют.

Realme, входящая в концерн ВВК наряду с китайскими Oppo и Vivo, удержала 11,2% российского рынка. Второе место получила Xiaomi с долей в 20%, а у Samsung, являющейся лидером, остались 26%.

При этом в мае 2022 г. ситуация может в корне измениться. Xiaomi успела вдвое сократить поставки своих мобильников в Россию, а Samsung и вовсе остановила их, сославшись на проблемы с логистикой.

Замыкает топ-5 крупнейших игроков на российском рынке смартфонов компания Honor с долей 5,7%. Некогда это была «дочка» китайской Huawei, но в ноябре 2020 г. под давлением США она была вынуждена стать отдельной компанией.

Солидарность ритейлеров

Продажи смартфонов Realme выросли не только в сети салонов МТС. Другие ритейлеры фиксируют аналогичную картину – например, в салонах «Мегафона» мобильники этого бренда еще в марте 2022 г. заняли третье место по объему продаж в натуральном выражении.

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«Связной» не стал уточнять, какое место в рейтинге по продажам занимает Realme. Однако известно, что в этой сети в апреле 2022 г. из 100% проданных смартфонов 11% имели логотип Realme. При этом годом ранее этот показатель находился на уровне 4%. В деньгах показатели выросли с 2% до 7% за тот же период.

Тем временем мобильники Apple все меньше интересуют клиентов «Связного». Доля iPhone в апреле 2022 г. составила 10% в количественном выражении против 16% годом ранее. В деньгах доля упала с 44% до 31%.

Ситуация далека от идеальной

На фоне роста продаж смартфонов Realme в России наблюдается общее сокращение рынка умных мобильников. Продажи в апреле 2022 г просели на 30% год к году, притом одновременно и в деньгах, и в количестве проданных экземпляров.

Эксперты «Связного» связывают это со стремлением россиян сократить свои расходы на фоне кризиса в стране и роста цен чуть ли не на все виды товаров. Желание людей сэкономить и приводит к падению спроса на технику, равно как и проблемы с логистикой на фоне антироссийских санкций, считают представители ритейлера.

В «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что поставки китайских смартфонов в настоящее время сохраняются. Представители сети привели в пример телефоны Xiaomi и Realme: «Из-за проблем с логистикой объемы меньше, чем до 24 февраля (2022 г., день начала спецоперации на Украине – прим. CNews), но их достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос».

В то же время, как сообщил «Коммерсанту» представитель неназваного ритейлера, в России постепенно нарастает проблема скорой нехватки iPhone. «При текущем спросе их хватит на два-три месяца», – заявил он изданию. В «М.Видео-Эльдорадо» с этим не согласны – представители сети утверждают, что «на полках магазинов и интернете все еще присутствует достаточно широкий ассортимент iPhone прошлых поколений».

Дефицита может и не быть

Существует вероятность, что Россия сможет избежать дефицита iPhone и других современных гаджетов. В конце марта 2022 г. российские власти разрешили «серый» или «параллельный» импорт продукции компаний, покинувших российский рынок. Позже был готов предварительный список брендов, ввоз товаров которых на территорию России теперь возможен без уведомления правообладателя. В перечне есть и Apple, и HP, и даже Toshiba с Canon. Нашлось в нем место и для Samsung. Список вступил в силу в начале мая 2022 г.