Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео

Realme начинает российские продажи недорогого смартфона C25s. Его главное конкурентное преимущество – это аккумулятор 6000 мАч. В минимальной комплектации с 64 ГБ встроенной памяти смартфон стоит 15 тыс. руб.

Долгоиграющий бюджетник

Компания Realme сообщила CNews о выходе в России смартфона C25s с большим аккумулятором на 6000 мАч. В российской рознице аппарат доступен в улучшенной модификации с усовершенствованной основной камерой.

Мировая премьера Realme C25s состоялась в Индии в начале июля 2021 г. В этой стране он поставляется с 13-мегапиксельной камерой, тогда как для России и всего остального мира в него установили 48-мегапиксельный сенсор.

Для российских покупателей Realme подготовила две комплектации C25s, различающиеся только объемом встроенного накопителя – 64 ГБ по цене 15 тыс. руб. и 128 ГБ за 17 тыс. руб. До 11 октября 2021 г. старшая модель будет продаваться за те же 15 тыс. руб., что и младшая.

По дизайну C25s мало чем отличается от другой новинки Realme, C21y

Вариантов окраски корпуса два – серый и синий. Сам корпус выполнен из пластика. Начало продаж Realme C25s запланировано на 14 сентября 2021 г.

Realme – это китайский производитель смартфонов и ряда других устройств, включая ноутбуки и планшетные компьютеры. Компания была основана в 2018 г., и в настоящее время она входит в состав холдинга ВВК вместе с OnePlus, Oppo и Vivo.

Основной конкурент Realme – компания Xiaomi и ее дочерний бренд Redmi. Для примера, смартфон Redmi Note 10 со схожими спецификациями, оцененный в России в 16 тыс. руб., поставляется с аккумулятором на 5000 мАч.

Основное конкурентное преимущество

Главное, что отличает смартфон Realme C25s от всех конкурентов с ценовом диапазоне от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. – это встроенный аккумулятор. В обеих доступных конфигурациях он имеет емкость 6000 мАч, что больше в сравнении с подавляющим большинством «одноклассников».

Большая батарея положительно сказалась на автономности смартфона, но почти не отразилась на его габаритах

Для зарядки аккумулятора Realme предусмотрела современный разъем USB-C 2.0, которого не было в другой новинке компании, смартфоне C21y. Как сообщал CNews, он поступил в продажу в середине сентября 2021 г. с батареей на 5000 мАч и медленной 10-ваттной зарядкой по устаревшему интерфейсу microUSB 2.0.

Зарядка АКБ в Realme C25s имеет максимальную мощность 18 Вт, плюс есть реверсивная зарядка – если подключить к этому смартфону другое устройство по кабелю, то он будет выступать в качестве внешнего источника питания.

Экран и процессор

Realme укомплектовала смартфон C25s экраном с яркостью от 480 до 570 нит при диагонали 6,5 дюйма и матрице IPS. Наличие последней обеспечивает 178-градусные углы обзора.

Анбоксинг и проверка возможностей глобальной версии Realme C25s

По заявлению производителя, кран занимает 88,7% площади лицевой панели. Портал GSM Arena, в свою очередь, указывает на 81,7%. Рамки вокруг экрана имеют повышенную по современным меркам толщину, в особенности нижняя. Разрешение дисплея составляет 1600х720 точек (HD+) при соотношении сторон 20:9. У верхней грани есть вырез под камеру.

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Свой новый смартфон Realme собрала на процессоре Helio G85 тайваньской компании MediaTek. CNews писал, что по итогам II квартала 2021 г. она стала крупнейшим во всем мире поставщиком мобильных чипов, захватив 43% глобального рынка.

В составе MediaTek Helio G85 есть восемь вычислительных ядер и видеоподсистема Mali G52 MC2 на двух ядрах. Основные ядра поделены на два кластера – два производительных Cortex-A75 на 2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 1,8 ГГц. Процессор производится по 12-нанометровым нормам.

Фотокамеры

Индийская модификация C25s укомплектована основным сенсором на 13 Мп с широкоугольной оптикой и диафрагмой f/2,2. В Россию такая версия официально не поставляется – для российского рынка в C25s установили 48-мегапиксельную матрицу с f/1,8 и оптикой на шесть линз.

Два дополнительных сенсора получили разрешение 2 Мп и диафрагму f/2,4 – один из них монохромный, а второй нужен для макросъемки.

Индийскую версию Realme C25s заказывать не стоит

Основная камера может записывать видео в разрешении вплоть до Full HD на 60 кадрах в секунду. В наличии цифровой зум 5х.

Спереди в новике Realme располагается 5-мегапиксельный селфи-сенсор с пятью линзами и диафрагмой f/2,0. Максимальное разрешение видео – Full HD на 30 кадрах.

Дополнительные спецификации

В 15 тыс. руб., которые Realme просит за минимальную конфигурацию C25s, входят поддержка двух SIM-карт и отдельный слот под накопители microSD до 256 ГБ. Смартфон работает в сетях второго, третьего и четвертого поколений, поддержки 5G в нем нет.

Список характеристик включает отдельный вход под проводные наушники, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), а также сканер отпечатков пальцев в задней панели корпуса.

Все это есть и в старшей версии смартфона, наряду с ОС Android 11 и прошивкой Realme UI 2.0. Модуль NFC в смартфоне не предусмотрен.

Realme C25s весит 209 граммов за счет большой батареи. Его размеры составляют 165х76х10 мм, а комплект поставки дополнен зарядным устройством, защитной пленкой на экран и фирменным чехлом.