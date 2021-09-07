Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров

Разработчик мобильных чипов MediaTek по итогам II квартала 2021 г. заняла 43% глобального рынка процессоров для смартфонов против 26% годом ранее. У Qualcomm, ее ближайшего конкурента, доля уменьшилась с 28% до 24%. Этот успех MediaTek обеспечила себе, в том числе, и за счет обмана клиентов и пользователей – она годами искусственно завышала показатели своих чипов, чтобы они смотрелись лучше на фоне конкурентов. Подлог вскрылся весной 2020 г.

Нечестные методы конкуренции действительно работают

Компания MediaTek, тайваньский разработчик процессоров, по итогам II квартала 2021 г. стала новым лидером на рынке мобильных процессоров, показав гигантский рост своей доли. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, она вплотную приблизилась к 50%.

Процессоры MediaTek в настоящее время используются в мобильных устройствах многих крупных брендов. Особенно часто к ее продукции прибегают Xiaomi, ее «дочка» Redmi и компания Realme. В ряде случаев чипы MediaTek находят свое применение и в гаджетах компании Samsung, несмотря на то, что она сама и разрабатывает, и даже производит собственные чипы серии Exynos. У MediaTek своих заводов нет, и она вынуждена заказывать выпуск процессоров у контрактных вендоров – тайваньской TSMC, китайской SMIC и др.

MediaTek известна тем, что проложила себе путь к первому месту путем обмана как клиентов, так и обычных потребителей. Притом этот обман длился не один и даже не два года. В апреле 2020 г. CNews писал, что MediaTek умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы они были не хуже конкурентов.

Такими темпами MediaTek может оказаться лидером по итогам всего 2021 года

Подлог обнаружили специалисты профильного ресурса AnandTech. Они выяснили, что MediaTek завышала показатели своих чипов на смартфонах множества популярных брендов, включая Xiaomi и Oppo, которые с успехом продаются и на территории России. Таким образом, MediaTek нанесла репутационный ущерб этим брендам, но, несмотря на это, впоследствии все они нарастили объемы закупок у нее. Факт обмана компания в итоге так и не признала.

Тайвань захватывает рынок

Согласно отчету Counterpoint Research, во II квартале 2021 г. (1 апреля – 30 июня) MediaTek отгрузила 43% мирового объема мобильных процессоров. Для сравнения, годом ранее ее доля находилась на уровне 26%.

Доля MediaTek выше, чем у Apple, Qualcomm и Huawei

Отдельно исследователи рассмотрели и сегмент процессоров со встроенным 5G-модемом. Здесь у MediaTek показатели еще более впечатляющие – поставки за год подскочили почти в четыре раза.

Американская компания Qualcomm, на процессоры которой долгое время делали ставку все крупные бренды, зафиксировалась на втором месте. Она не смогла удержать прежнюю долю рынка и за год откатилась с 28% до 24%.

MediaTek отобрала часть рынка не только у Qualcomm, но и у корейской Samsung. По сравнению с II кварталом 2020 г. ее показатели упали с 12% до 7%, что соответствует пятому месту в общем зачете.

Четвертую строчку занимает китайская компания Unisoc, до 2018 г. именовавшаяся как SpreadTrum и многие годы выпускавшая процессоры лишь начального уровня. В 2020 и 2021 гг. она стала экспериментировать с более продвинутыми чипами, тем самым увеличив свою долю с 4% до 9%.

Первую тройку замыкает компания Apple со своими процессорами А-серии. Благодаря стабильно высокому спросу на новые смартфоны iPhone 12, вышедшие в октябре 2020 г., она смогла противостоять натиску MediaTek и удержаться на прошлогодней отметке в 14%.

Результаты деятельности компании в сегменте 5G-процессоров для смартфонов

Хуже всего дела обстоят у компании HiSilicon, дочернего предприятия Huawei по разработке процессоров. Многочисленные американские санкции обрушили ее долю с 16% до едва ощутимых 3%.

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Перераспределение ролей на мировом рынке мобильных процессоров проходило на фоне общего роста их поставок. Во II квартале 2021 г. суммарный объем их отгрузок вырос на 31% год к году.

Когда MediaTek стала лидером

Для MediaTek успех во второй четверти 2021 г. стал не первым. К тому же ее достижения подмечают далеко не только специалисты Counterpoint Research.

Согласно статистике Omdia, еще одной аналитической компании, по итогам всего 2020 г. тайваньский вендор тоже занял первое место. За этот период MediaTek сумела нарастить свою долю с 17,2% по результатам 2019 г. до 27,2% и подвинуть Qualcomm на второе место.

За весь 2020 г. компания отгрузила 351,8 млн систем на чипе. Для сравнения, в 2019 г. этот показатель находился на уровне 238 млн, то есть был на 47,8% меньше.

Прогнозы относительно дальнейшего господства MediaTek на рынке процессоров для смартфонов аналитики Counterpoint Research пока не делают.

Кто сделал MediaTek главным вендором мобильных чипов

Пока неизвестно, кому из производителей смартфонов и своих клиентов MediaTek обязана первой строчкой в рейтинге по результатам II квартала 2021 г. Что до итогов 2020 г., то в этом была заслуга компании Xiaomi. В течение всего 2020 г. она была основным клиентом MediaTek – за этот периодж она выпустила свыше 67,3 млн смартфонов на ее процессорах.

В тот период времени Xiaomi даже хотела полностью отказаться от использования продукции Qualcomm и рассматривала возможность их замены на чипы MediaTek. Пока этого не произошло – Xiaomi по-прежнему выпускает мобильники на базе Qualcomm Snapdragon.

Второе место по числу заказанных в 2020 г. у MediaTek процессоров заняла компания Oppo, на пару с Xiaomi собиравшаяся бойкотировать Qualcomm. Из общего числа выпущенных ею в 2020 г. смартфонов 55,3 млн получили чипы MediaTek, хотя в 2019 г. таковых было 46,3 млн.

В число компаний, «распробовавших» процессоры MediaTek вошла и корейская Samsung. Она стала лидером по скорости роста доли гаджетов, построенных на элементной базе тайваньского вендора – таковых устройств у нее в 2020 г. было 43,3 млн, и это на 254,5% больше, чем в 2019 г.