Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска

Samsung создала энергоэффективный процессор Exynos W920 для смарт-часов. Это единственный чип такого рода, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. В его очень компактном корпусе уместились сам CPU, видеокарта, оперативная память, встроенный накопитель и LTE-модем. Первые часы, основанные на Exynos W920, Samsung покажет 11 августа 2021 г.

Супер-чип для умных часов

Компания Samsung разработала новейший мобильный процессор Exynos W920, не имеющий аналогов во всем мире. Как сообщили CNews ее представители, это первый в глобальной истории чип для носимой электроники, в производстве которого задействуется пятинанометровая топология.

Пятинанометровые нормы на начало августа 2021 г. считаются самыми современными в производстве микросхем. У Samsung есть собственные фабрики с поддержкой этого стандарта, тогда как остальные компании вынуждены заказывать производство своих микросхем у тайваньской TSMC и других вендоров.

С переходом на новую аппаратную платформу смарт-часы Samsung станут еще умнее

Новый Exynos W920 создавался специально для использования в смарт-часах линейки Galaxy Watch. На 11 августа 2021 г. Samsung запланировала анонс как минимум двух новых часов этой серии. Как сообщал CNews, это Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, и, вероятно, они обе будут построены на Exynos W920. Премьера пройдет в рамках мероприятия Samsung Unpacked.

Главная особенность процессора

Новый Exynos W920 может похвастаться не только тем, что при его производстве используется тот же тех процесс, что и при выпуске новейших процессоров для устройств Apple и смартфонов на базе Android. Еще одна его особенность – это принадлежность к классу «все в одном».

В едином корпусе Exynos W920 скрываются основной вычислительный блок, интегральная схема управления питанием (PMIC), а также оперативная память стандарта LPDDR4 и флеш-накопитель стандарта eMMC. Схожий подход использовала Apple при разработке собственного пятинанометрового чипа М1.

Компоновка нового Exynos позволяет значительно сэкономить пространство внутри устройства

В Exynos W920 и используется компоновка Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP). Samsung не раскрывает физические габариты чипа, но утверждает, что он получил «самый компактный корпус на современном рынке носимых устройств».

В теории это означает, что смарт-часы и другие носимые гаджеты, построенные на базе этого процессора, будут иметь более компактные размеры в сравнении с аналогами. Или же габариты останутся прежними, но внутри корпуса появится дополнительное свободное пространство для установки более емкого аккумулятора.

Технические характеристики

Exynos W920 будет применяться в смарт-часах и, вероятно, в фитнес-трекерах, поскольку для использования в современных смартфонах и планшетах он не пригоден по одной очевидной причине. Внутри этого процессора есть всего два вычислительных ядра, и оба – это Cortex A55, которые есть в составе многих CPU для смартфонов, но лишь в качестве энергоэффективных (то есть маломощных). К примеру, в таком виде их можно встретить в топовом Qualcomm Snapdragon 888.

Galaxy Watch 4 Classic получат новый Exynos W920

Новый процессор, по заверениям Samsung, демонстрирует на 20% более высокую производительность по сравнению со своим предшественником. Внутри него также есть видеоподсистема Mali-G68, производительность которой выше на 10%.

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У Exynos W920 также есть сопроцессор Cortex M55 малой мощности. Он будет использоваться исключительно при активации на смарт-часах режима Always On Display, позволяющего выводить информацию о текущем времени, звонках и сообщениях без необходимости вывода устройства из режима ожидания. За счет Cortex M55 потребление энергии в таком режиме будет минимальным.

Дополнительные возможности

Samsung встроила в новый мобильный процессор сотовый модем LTE Cat.4 для доступа к сетям четвертого поколения (4G). По данным профильного ресурса SamMobile, в чипе также есть модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) и Bluetooth 5.0, а его видеокарта способна работать с экранами, разрешение которых достигает 540х960 точек (формат qHD, не путать с Quad HD).

Вместе со всем перечисленным в арсенале Exynos W920 также есть спутниковая система навигации (Global Navigation Satellite System, GNSS) L1. Она будет использоваться в различных фитнес-приложениях для отслеживания скорости движения, пройденного расстояния и перепадов высоты.

Samsung заверяет, что Exynos W920 адаптирован для работы с обновленной версией прошивки Wear OS, ранее известной как Android Wear, в работе над которой специалистам Google помогали разработчики Samsung.

Это означает, что все новые часы Samsung будут работать на базе этой платформы. В предыдущих смарт-часах компании используется Tizen – прошивка собственной разработки Samsung. О переходе на платформу Google Samsung сообщила еще в мае 2021 г.

Вместе с часами Galaxy Watch 4 Classic и Galaxy Watch 4 на Samsung Unpacked состоится премьера еще нескольких устройств. CNews писал, что это могут быть беспроводные наушники Galaxy Buds 2, бюджетный смартфон Galaxy S21 FE (потомок вышедшего в России октябре 2020 г. S20 FE), а также два складных мобильника – Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Раньше в августе Samsung ежегодно проводила анонс новых смартфонов линейки Galaxy Note, но в 2021 г. она решила взять тайм-аут и пока не обновлять эту серию.