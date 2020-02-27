Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри

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Unisoc разработала первый в мире 6-нанометровый чип для смартфонов. Он получил интегрированный модем 5G собственной разработки Unisoc и поддержку 4К-дисплеев вместе со 100-мегапиксельными фотокамерами. Серийное производство чипов пока не стартовало.

Передовой китайский чип

Компания Unisoc анонсировала уникальный процессор Tiger T7520, ставший первый в мире чипом, производимым по 6-нанометровой технологии. Это однокристальная система, сочетающая в себе вычислительные ядра, графический ускоритель и модем сотовой связи 5G.

Tiger T7520, по информации портала Gizmochina, ориентирован на использование в современных смартфонах. На момент публикации материала самый производительным мобильным процессором в мире являлся Qualcomm Snapdragon 865, но он выпускается по нормам 7-нанометрового техпроцесса.

Unisoc – это китайский разработчик мобильных процессоров и модемов сотовой связи как для смартфонов, так и для классических сотовых телефонов. Свой первый чип она выпустила в 2011 г.

До 2018 г. компания была известна под названием Spreadtrum и разрабатывала исключительно бюджетные процессоры для недорогих устройств. Компания не владеет собственными производственными линиями, и в настоящий момент неизвестно, кто займется выпуском нового Tiger T7520. По состоянию на февраль 2020 г. к планке в 5 нанометров вплотную подобрались только два производителя – тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung.

Базовые спецификации

Unisoc сообщила о присутствии в составе Tiger T7520 восьми ядер, разделенных поровну на два кластера. В первый вошли производительные Cortex A76, во второй – энергоэффективные Cortex A55. Таковые частоты ядер остаются неизвестными, как и количество ядер во встроенном видеочипе Mali G57.

Других 6-нанометровых процессоров, помимо новинки Unusoc, в мире пока не существует

Интегрированная в процессор графика поддерживает работу с 4К-дисплеями, частота обновления которых может достигать 120 Гц. Также есть поддержка режима HDR10+, дополненная фирменной технологией Vivimagic шестого поколения, назначение которой Unisoc не раскрывает.

Помимо этого, в чипе есть встроенный нейронный сопроцессор, рассчитанный на выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом. Tiger T7520 может использоваться в современных камерофонах, разрешение основного сенсора которых может достигать 100 МП.

Возможности 5G

На момент публикации материала в распоряжении Unisoc был лишь один 5G-модем собственного производства – Makalu IVY510, совместимый с сетями с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурой. SA-режиме он способен развивать скорость передачи данных более 3,25 Гбит/с.

Модем также обеспечивает поддержку сотовых сетей предыдущего поколения – GSM, 3G и LTE. Помимо этого, за счет технологии Dual-SIM Dual-5G модем умеет работать с двумя SIM-картами, подключенными к сетям пятого поколения. Наконец, возможностей модема хватает для аудио- видеозвонков с высоким качеством за счет технологии VoNR (Voice over New Radio). Первый в мире видеозвонок с применением данной технологии был осуществлен сравнительно недавно, в июне 2019 г. компанией Huawei. Для этого она использовала два смартфона Huawei Mate 20X 5G.

Процессор предыдущего поколения

В распоряжении Unisoc имеется еще один чип с 5G-модемом внутри, Tiger T7510, вышедший в 2019 г. Это предшественник Tiger T7520, выполненный по более старой 12-нанометровой топологии.Переход с 12 на 6 нанометров, по заявлению разработчиков, обеспечил 8-процентное снижение потребления энергии и 18-процентное увеличение плотности размещения транзисторов.

Процессор Tiger T7510 имеет ряд существенных отличий от нового Tiger T7520. В первую очередь, в кластере высокопроизводительных ядер вместо Cortex A76 используется квартет менее быстрых А75 с частотой 2 ГГц. Во втором кластере установлены те же Cortex A55, и здесь Unisoc указывает их частоту – 1,8 ГГц. Графики ARM Mali здесь нет – вместо нее используется PowerVR GM 9444 на частоте 800 МГц.

Hisense F50, один из немногих смартфонов на чипах Unisoc

Поддержку 5G процессору обеспечивает тот же модем Makalu IVY510. Одним из первых смартфонов на базе Tiger T7510 стал анонсированный 26 февраля 2020 г. китайский Hisense F50, спецификации которого указаны не были. Что касается Tiger T7520, то Unisoc пока не сообщает, когда она планирует начать его производство, и какие разработчики смартфонов заинтересовались им.