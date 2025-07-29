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Индексная книга (каталог) CNews*
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Imagination Technologies PowerVR серия видеокарт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.07.2025 Китайские ИТ-компании собираются в альянсы для создания ИИ, независимого от США 1
09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 1
27.05.2025 В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена. Опрос 1
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 1
27.01.2025 Создан полноценный Android-смартфон с огромным экраном и большой батареей. Он стоит дешевле 7000 рублей 1
26.03.2024 Xiaomi запуталась в брендах. Создан смартфон Poco дешевле $100, который будет конкурировать с Redmi. Есть шанс выпуска в России 1
31.08.2023 Samsung мечтает отгрызть часть территории Xiaomi. Для этого готовится сверхдешевый смартфон 1
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux 1
07.04.2023 Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео 1
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 1
10.02.2022 Infinix Hot 11 официально запускается в России 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
02.08.2021 К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
16.03.2021 Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 2
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
24.11.2020 Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
17.06.2020 Huawei начинает продавать в России сверхдешевый планшет с большим аккумулятором. Видео 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
14.04.2020 Lenovo готовит антикризисный смартфон со съемным аккумулятором, чтобы побороться с Xiaomi 1
09.04.2020 Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео 1
03.03.2020 Huawei выпустила дешевый долгоиграющий смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
27.02.2020 Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри 1
05.11.2019 Обзор смартфона Haier Infinity I6 1
29.10.2019 Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 1
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire 1

Публикаций - 221, упоминаний - 281

Imagination Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11069 68
Apple Inc 13163 66
MediaTek - Ralink 595 53
Google LLC 12698 51
Qualcomm Technologies 1974 30
HTC Corporation 1512 29
Intel Corporation 12813 27
LG Electronics 3735 26
Nvidia Corp 4006 26
Imagination Technologies - VideoLogic 43 25
Lenovo Group 2447 23
Huawei 4677 22
Sony 6741 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 21
Xiaomi - Сяоми 2236 17
Acer Group - Acer Inc 2780 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2177 16
Microsoft Corporation 25779 13
TI - Texas Instruments Incorporated 848 13
Meta Platforms - Facebook 4622 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1103 9
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 9
X Corp - Twitter 2939 8
Fly 214 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
Lenovo Motorola 3566 7
AMD - Advanced Micro Devices 4644 6
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 6
Fly - Explay - Эксплей 243 6
IBM - International Business Machines Corp 9701 5
Элвис-НеоТек 56 5
Dell EMC 5181 4
Yandex - Яндекс 9231 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 4
ZTE Corporation 800 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4970 4
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 4
Carl Zeiss AG 307 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Canyon Bridge 3 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Почта России ПАО 2371 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 2
Евросеть 1421 2
Tallwood Venture Capital 2 2
Prada 58 2
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 1
НСПК - Национальная система платежных карт 949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
Visa International 1994 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 194 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Верный - торговая сеть 328 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 142 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
Родник 91 1
Эстет 14 1
KGI Securities 50 1
Геометрия НПО 165 1
Малахит 21 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5667 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 2
Судебная власть - Judicial power 2503 2
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3201 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1689 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 540 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22589 189
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26819 152
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10373 150
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28298 125
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13253 121
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13497 120
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 119
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 110
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6268 110
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 86
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 82
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5388 81
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 79
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7543 76
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8520 76
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3149 76
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8784 74
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10169 66
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 65
USB micro 974 64
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