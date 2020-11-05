В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов

Новые смартфоны Oppo, Vivo и Xiaomi могут «переехать» на процессоры Samsung вместо Qualcomm. Это позволит им не зависеть от США и не бояться американских санкций, сильно навредивших бизнесу Huawei.

Китайским смартфонам – корейские процессоры

Компании Xiaomi, Vivo и Oppo начнут встраивать в свои смартфоны мобильные процессоры компании Samsung из линейки Exynos. По информации издания Business Korea, первые устройства на базе южнокорейских чипов поступят в продажу в конце 2020 или начале 2021 гг.

На момент публикации материала не было достоверно известно, какими именно процессорами Samsung интересуются китайские производители смартфонов – в линейке Exynos есть как бюджетные, так топовые модели для флагманских устройств. Они могут частично (а со временем – и полностью) заменить собой процессоры американской компании Qualcomm – большая часть гаджетов Oppo, Xiaomi и Vivo собирается на микросхемах именно ее производства. В ряде их устройств также встречаются чипы китайской MediaTek, но это, как правило, представители среднего и начального сегментов.

Возможные мотивы

Стремление Xiaomi, Oppo и Vivo найти нового поставщика процессоров для своих будущих смартфонов может быть обусловлено тем, что в настоящее время происходит с компанией Huawei. В мае 2019 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил ряду фирм, включая Qualcomm, сотрудничать с ней и поставлять ей свою продукцию, включая полупроводниковую).

Смартфоны Xiaomi на Snapdragon могут остаться в прошлом

В мае 2020 г. Трамп пошел еще дальше и запретил тайваньскому производителю микросхем TSMC, выпускающему, в том числе, и продукцию Qualcomm, выполнять заказы Huawei (у последней нет своих фабрик). В аналогичной ситуации могут оказаться и другие китайские вендоры, числящиеся в списке клиентов Qualcomm.

С Samsung все несколько иначе – компания более автономна, нежели Qualcomm, так как обладает собственными фабриками по выпуску чипов и, как. Переход китайских компаний на Exynos даже не вынудит их сделать шаг назад в техническом плане, поскольку Samsung успешно освоила самый современный по меркам 2020 г. 5-нанометровый техпроцесс и уже готовит к анонсу первый свой чип, выполненный по этим нормам.

Очевидная выгода Samsung

Заинтересованность китайских техногигантов в процессорах Exynos несет значительную выгоду и для самой компании Samsung. К примеру, она может войти в топ-3 производителей мобильных процессоров и получить шанс догнать и перегнать Qualcomm и MediaTek. По итогам II квартала 2020 г. она заняла четвертое место с 13-процентной долей рынка после Qualcomm (29%), MediaTek (26%) и Hi-Silicon, «дочки» Huawei (16%).

12 ноября 2020 г., по данным ресурса Samsung Mobile, Samsung покажет свой 5-нанометровый чип Exynos 1080 с ядрами ARM Cortex A78 и видеоподсистемой Mali G78. Ядер Cortex-A78 в нем будет четыре, в дополнение к такому же количеству энергоэффективных Cortex-A55.

Вычислительные ядра Exynos 1080 продемонстрируют на 20% более высокую производительность по сравнению с актуальным 7-нанометровым Exynos 990 (установлен в смартфонах серии Galaxy S20), а его видеоподсистема окажется на 25% быстрее, чем в Exynos 990.

Процессор будет соревноваться с 7-нанометровыми Qualcomm Snapdragon 865 и 865+, на место которых в декабре 2020 г. придет 5-нанометровый Snapdragon 875. Пока неясно, сможет ли Exynos 1080 тягаться еще и с ним, но на начало 2021 г. у Samsung запланирован показ нового чипа 2100, спецификации которого в настоящее время не раскрываются.

Опыт сотрудничества уже есть

По предварительным данным, в числе первых процессор Exynos 1080 получит смартфон

Vivo X60 – его покажут в день анонса самого чипа. Также его можно будет встретить в новых мобильниках самой Samsung – Galaxy A52 и Galaxy A72.

Samsung уже располагает опытом поставок своих чипов той же Vivo – к примеру, она отгружала ей Exynos 880 и Exynos 980. Компания в целом активно сотрудничает с китайскими вендорами – ее процессоры установлены в гаджетах Meizu, некогда основного конкурента Xiaomi, и Motorola, с 2014 г. принадлежащей китайской Lenovo.

Следует отметить, что Xiaomi предпринимала попытки выпуска собственных процессоров – они получили название Surge, но на момент публикации материала был представлен лишь один такой чип, Surge S1. Он оказался неконкурентоспособен, и Xiaomi, в 2017 г. начавшая было разработку Surge S2, отказалась от этой затеи.