Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео

В России начались продажи смартфона Realme C21Y стоимостью 10,5 тыс. руб. В цену входят оперативная память 4 ГБ, накопитель на 64 ГБ и эксклюзивная для российской версии аппарата функция – NFC-чип для бесконтактных платежей.

Смартфон с эксклюзивом для России

Компания Realme, входящая в холдинг BBK, начала российские продажи своего бюджетного по современным меркам смартфона Realme C21Y. Мировая премьера устройства состоялась в Индии в конце августа 2021 г. Российская версия смартфона, в отличие от глобальной, поставляется с NFC-модулем для бесконтактной оплаты.

В России смартфон Realme C21Y доступен пока только в максимальной комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ, хотя также есть версия на 3 ГБ RAM и флеш-памятью 32 ГБ. На запрос CNews о том, появится ли она в российской рознице, представители компании на момент публикации материала ответить не смогли. При этом на официальном российском сайте компании говорится только о комплектациях с 32-гигабайтным накопителем.

Дизайн новинки Realme стандартный для начального сегмента

Российским покупателям смартфон достанется в черном или голубом цветах пластикового корпуса. В этих же оттенках он доступен и за рубежом.

С комплектациями C21Y для России Realme, видимо, пока не определилась

В России Realme C21Y стоит 12 тыс. руб. Первые покупатели смогут приобрести его за 10,5 тыс. руб.

Российские продажи C21Y уже начались

Бренд Realme был запущен в 2018 г. Он концентрируется на выпуске недорогих мобильных устройств и конкурирует с Redmi – дочерним брендом Xiaomi, выделенным в отдельную компанию в январе 2019 г. и тоже выпускающим доступные гаджеты.

Экран и процессор

Наличие NFC – это единственное отличие Realme C21Y в версии для России от его международной модификации. Смартфон поставляется с экраном на 6,5 дюйма, поддерживающим разрешение HD+ или 1600х720 пикселей и базирующимся на матрице IPS. В экране есть каплевидный вырез под фронтальную камеру, а сам он имеет соотношение сторон 20:9, пиковую яркость 400 нит и занимает 88,7% площади лицевой панели. Толщина рамок стандартно высока, как и у большинства устройств начального уровня.

Корпус новинки Realme отлит из пластика

Процессор для смартфона разработала компания SpreadTrum, в 2018 г. сменившая название на Unisoc. Это чип Т610, дебютировавший еще во II квартале 2020 г. и выпускающийся силами тайваньской компании TSMC по 12-нанометровому техпроцессу.

Процессор поставляется с восемью ядрами в двух кластерах с частотой до 1,8 ГГц у каждого. В первом кластере находятся шесть энергоэффективных ARM Cortex A55, во втором – оставшиеся два высокопроизводительных Cortex A75. В наличии двухъядерная графика ARM Mali-G52 MP2. В бенчмарке AnTuTu T610 набирает около 87,8 тыс. баллов, в GeekBench 5 – 348 и 1076 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Питание и фотокамеры

Основной модуль камеры в Realme C21Y, по дизайну напоминающий камеру в iPhone 11 Pro, состоит из трех сенсоров. Главный из них имеет разрешение 13 Мп, апертуру f/2,2 и поддерживает 4-кратный цифровой зум. Объектив камеры состоит из пяти линз, тогда как две другие довольствуются тремя линзами.

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Второй сенсор основного модуля имеет разрешение 2 Мп и апертуру f/2,4. Это монохромный (черно-белый) датчик. Третья камера – тоже 2-мегапиксельная, она нужна для макросъемки. Ее фокусное расстояние составляет 40 мм.

Жителям других стран NFC в новом Realme C21Y не достался

Тыльная камера пишет видеоролики в формате Full HD на 30 кадрах в секунду, а также располагает рядом режимов съемки, включая ночной, панорамный и HDR. Фронтальный сенсор рассчитан на 5-мегапиксельные селфи (апертура f/2,2).

Работает Realme C21Y от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Он заряжается по устаревшему разъему microUSB 2.0, не поддерживающему быструю зарядку (максимум 10 Вт). С другой стороны, в смартфоне есть функция проводной реверсивной зарядки, что позволяет использовать его в качестве портативного аккумулятора и заряжать от него другие устройства.

Что еще умеет смартфон

В Realme C21Y за 12 тыс. руб. производитель интегрировал сканер отпечатков пальцев (на задней панели, рядом с основной камерой), поддержку двух SIM-карт и отдельный лоток под накопители microSD. Максимальная поддерживаемая емкость составляет 256 ГБ.

Распаковка и тестирование глобальной версии Realme C21Y

В смартфоне предусмотрена возможность подключения проводных наушников через 3,5-миллиметровый миниджек. Вся электроника Realme C21Y работает на базе ОС Google Android 11, поверх которой установлена прошивка Realme UI. Доступ к сервисам Google и магазину Google Play есть.

Смартфон дополнен модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n, ресиверами GPS и ГЛОНАСС и поддержкой сетей четвертого поколения (LTE). Размеры Realme C21Y составляют 165х76х9 мм при весе 200 граммов. Зарядное устройство в комплект поставки входит.