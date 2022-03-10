Xiaomi и Huawei внезапно вдвое сократили поставки смартфонов в Россию

Крупнейшие китайские производители смартфонов в два раза сократили число отгружаемых в Россию мобильников. На этот шаг уже пошли Oppo, Huawei и Xiaomi. Компании пока не заявляют о полном уходе, как это сделали Samsung и Apple, но считают, что вести бизнес в России в нынешней ситуации крайне рискованно.

Китайские смартфоны станут дефицитом

Компании Xiaomi и Huawei внезапно уменьшили объемы отгружаемых в Россию партий своих смартфонов вдвое, пишет Financial Times. На аналогичный шаг пошла и Oppo – еще одна китайская компания, притом все трое сделали это абсолютно без предупреждения.

Решение было принято на фоне стремительного обвала рубля, а также международных антироссийских санкций. Все это стало следствием спецоперации в Донецкой и Луганской народных республиках, о начале которой еще 24 февраля 2022 г. объявил Президент России Владимир Путин, и которая еще продолжалась на момент публикации материала.

Что немаловажно, ни Huawei, ни Xiaomi, ни Oppo официально об ограничениях поставок не объявляли. На 10 марта не было данных, как долго они продлятся, и планируют ли компании полностью уходить с российского рынка. Редакция CNews обратилась к представителям компаний с этими вопросами и ожидает ответа.

Рискованный бизнес

Как сообщили Financial Times источники в компаниях, в первую очередь Xiaomi, Oppo и Huawei решили ограничить поставки именно из-за курса рубля. Компаниям нужно повышать цены, чтобы компенсировать исторически низкий курс рубля к доллару, но россияне едва ли будут готовы покупать китайские мобильники по завышенным ценам.

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«В настоящее время в России работать рискованно», – сказал изданию один из бывших топ-менеджеров Huawei.

«Открыто заявлять о приостановке продаж на рынке России, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно. Но в плане бизнеса имеет смысл оставаться в стороне и посмотреть, как дальше будут развиваться события», – добавил он.

Почему Китай не уходит

Не исключено, что китайские компании не уходят полностью еще и потому, что боятся в будущем потерять российский рынок. Многочисленные опросы показывают, что подавляющее большинство россиян не станут вновь пользоваться продукцией иностранной компании, покинувшей страну, но затем решившей вернуться.

Также есть вероятность, что Xiaomi, Oppo, Huawei и другие китайские производители смартфонов не уходят из России еще и потому, что не хотят уступать долю рынка конкурентам. На их место вполне может прийти индийская компания Micromax, которая ранее уже пыталась закрепиться на российском рынке мобильных устройств, или какой-нибудь менее крупный индийский производитель, например, компания Lava.

В настоящее время, согласно статистике Financial Times, россияне чаще всего отдают предпочтение именно китайским смартфонам. В IV квартале 2021 г. первое место и 31-процентную долю российского рынка получила Xiaomi, у Realme (входит в концерн ВВК наряду с Oppo и OnePlus) было 8%. Корейская Samsung удерживала 27%, у американской Apple было 11%, а отчужденная от Huawei под влиянием США компания Honor заполучила 7%.

Ритейлеры винят коронавирус

Не успели китайские бренды вдвое сократить поставки своих мобильников, как об этом заговорили российские ритейлеры. Но если в самих китайских компаниях намекают больше на политические и даже геополитические причины, то отечественные сети приводят совсем другие аргументы

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Так, в «Связном» связали нехватку китайских смартфонов с логистикой, пострадавшей от пандемии. «Никакой официальной информации от китайских партнеров мы на данный момент не получали. Кроме того, задержки поставок были еще со времен пандемии, что обусловлено логистическими проблемами в мире», – заявили РБК представители «Связного».

На логистику указывают и источники, приближенные к другому крупному российскому ритейлеру, название которого РБК не приводит «Сами компании ничего не ограничивают», – утверждают они. По их прогнозам, поставки будут восстановлены в прежнем объеме «за пару недель».

Еще один источник РБК, близкий к уже другому крупному ритейлеру, винить во всем коронавирус не стал. Он честно признался, что компании блокируют часть поставок просто потому, что не знают, по какой цене отгружать свои мобильники из-за исторического обвала рубля. Сроки восстановления поставок он прогнозировать не решился.

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» дефицита китайских смартфонов пока не наблюдается. Об этом CNews сообщили представители группы «М.Видео-Эльдорадо».

Рассчитывать почти не на кого

За две недели, что Российские власти проводят спецоперацию в ДНР и ЛНР, от России отвернулись десятки компаний из США, Европы и Азии. В их числе оказались и крупнейшие производители смартфонов, и американская Apple подала всем пример.

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Как сообщал CNews, еще в начале марта 2022 г. она полностью прекратила продажи в России вообще всех своих устройств и, более того, поначалу даже запретила россиянам смотреть трансляцию ее новинок, состоявшуюся 8 марта 2022 г. Позже она «сжалилась» и открыла доступ к трансляции, но гаджеты в магазины не вернула.

Южнокорейская Samsung последовала примеру своего американского конкурента и тоже лишила россиян всей своей техники, включая бытовую электронику. Но если Apple не отрицает, что ее уход из России связан с американскими санкциями, то Samsung пока что прикрывается проблемами с логистикой.

Пока неясно, кто заменит россиянам мобильники Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo и Huawei. Пока что остается надеяться на Realme, Honor и ряд менее известных китайских брендов, а также на Индию.