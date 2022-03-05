Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором

Индийский бренд Lava показал смартфон Х2 по цене около 9000 руб. с батареей на 5000 мАч и большим экраном. Существует вероятность его появления в России, так как Индия пока не присоединилась к антироссийским санкциям. К тому же индийские компании уже имеют опыт продаж на российском рынке.

Потенциальная замена iPhone

Индийская компания Lava разработала смартфон X2 по цене дешевле 10 тыс. руб. Мобильник уже поступил в продажу на территории Индии, а эта страна, в отличие от десятков других, пока не подключилась к антироссийским санкциям.

Это означает, что вероятность появления Lava X2 на прилавках российских магазинов отлична от нуля, хотя пока и неясно, когда это случится. В Индии смартфон стоит 6600 рупий или около 9100 руб. по курсу ЦБ на 5 марта 2022 г. Вариантов расцветки два – темно-серый и голубой, корпус выполнен из пластика.

Индийские смартфоны и раньше продавались на территории России. К примеру, в середине прошлого десятилетия российский рынок хотела завоевать компания Micromax. Задуманное реализовать в итоге не получилось, но компания по-прежнему выпускает смартфоны в своей родной стране. В связи с происходящим и уходом из России, по меньшей мере, Apple и Samsung, Индия может вновь попытаться заинтересовать россиян своими телефонами.

Lava постаралась уместить в недорогом Х2 максимум, который возможен за эту цену

Lava известна своими недорогими Android-мобильниками. К примеру, в начале 2021 г. она выпустила смартфон MyZ, при покупке которого покупатель может самостоятельно сконфигурировать его. Всего существует 66 комбинаций параметров – можно выбирать объемы памяти, возможности всех фотокамер и цвет корпуса. На старте продаж он стоил 7000 рупий (9700 руб.).

Долгоиграющий бюджетник

Смартфон Lava X2 работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч. По заверениям производителя, батарея полностью заряжается чуть менее чем за четыре часа от комплектного зарядного устройства, параметры которого неизвестны. По всей вероятности, мобильник не поддерживает быструю зарядку, на что косвенно указывает его стоимость.

Не имея в своем распоряжении «прожорливых» компонентов, смартфон может обеспечить около 11 часов просмотра YouTube при максимальной яркости экрана. В режиме разговора в сетях LTE (4G, четвертое поколение) аппарат продержится 38 часов, а в режиме ожидания его можно будет заряжать раз в 480 часов (раз в 20 дней).

Основные спецификации

Lava X2 доступен для приобретения в единственной комплектации, возможности которой соответствуют его невысокой стоимости. В первую очередь это касается оперативной памяти, коей здесь всего-навсего 2 ГБ. Мобильник оснащен флеш-накопителем на 32 ГБ, поддержка карт памяти не упоминается, как и модель процессора. CPU здесь разработан тайваньской компанией MediaTek.

Экран Lava X2 имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру и широкую рамку снизу. Его диагональ составляет 6,5 дюйма при разрешении HD+ и соотношении сторон 20:9.

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Удешевление смартфона никак не сказалось на матрице дисплея – Lava не стала использовать совсем древнюю TN и установила более современную IPS с углами обзора 178 градусов. Однако невысокая стоимость Х2 отразилась на фотокамерах. Спереди в смартфон встроен 5-мегапиксельный сенсор, а сзади расположен двойной модуль 8+2 МП. Параметры объективов Lava не раскрывает, но известно, что 2-мегапиксельная камера в данном случае – это сенсор глубины.

USB-C и дактилоскоп - нечастые гости в недорогих смартфонах

Несмотря на очень низкую по меркам 2022 г. стоимость, Lava X2 укомплектован сканером отпечатков пальцев на задней панели. Также у него есть отдельный вход под наушники, а разъем зарядки microUSB 2.0, который очень часто встречается в ультрабюджетных моделях, здесь заменен на новый USB-C. Отдельный вход под наушники, тем не менее, сохранен.

Не совсем полноценный Android

Спецификации Lava X2 не позволяют установить на него полноценную версию ОС Android. Для стабильной работы этой системы требуется хотя бы 3 ГБ оперативной памяти.

В данном случае пользователю придется смириться с прошивкой Android Go. От обычной Android эта система отличается упрощенным и потому более быстрым интерфейсом. То же касается и штатных приложений – Gmail, Chrome, YouTube и др. Google вырезала из них все лишнее, оставив лишь базовые возможности и добавив к их названию приставку Go.

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Система Android Go существует с 2017 г. Поначалу ей хватало всего лишь 512 ГБ оперативной памяти, но затем по мере развития ей стал требоваться целый 1 ГБ. В июле 2020 г. Google предписала устанавливать Android Go еще и на смартфоны с 2 ГБ ОЗУ. Возможно, в ближайшем будущем этот список пополнят и модели с 3 ГБ оперативной памяти.