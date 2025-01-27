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Lava



27.01.2025 Создан полноценный Android-смартфон с огромным экраном и большой батареей. Он стоит дешевле 7000 рублей 1
10.03.2022 Xiaomi и Huawei внезапно вдвое сократили поставки смартфонов в Россию 1
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором 1
08.01.2021 Выпущен сверхдешевый смартфон-конструктор. Его можно собрать самостоятельно. Видео 1
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
15.08.2014 У Windows Phone обрушились продажи и рыночная доля 1
24.02.2014 Microsoft будет сотрудничать с 9 новыми партнерами по производству смартфонов на Windows Phone 1
16.01.2014 Индийский производитель смартфонов обещает «штурмом» взять Россию 1
17.12.2012 Бюджетный индийский смартфон - недорого, но качественно 1
23.04.2012 Первый смартфон на Intel: первый взгляд на Lenovo K800 1
11.08.2008 Новая бета LAVA-Online 1
12.07.2004 Мелодии для телефонов появились на обложках компакт-дисков 1
09.01.2003 Sprint и Warner Music Group предоставят музыкальный контент для абонентов мобильной связи 1
28.12.2000 Niragongo Technologies выпустила платформу Lava для веб-серфинга с помощью мобильных устройств в любых сетях связи 1
15.12.1999 Lava.com выпускает приложение для создания трехмерных видеоклипов 1
09.09.1999 Creative представляет новую технологию визуализации музыки в Интернет - LAVA! 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Lava и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10267 6
LG Electronics 3615 4
Micromax Systems - Микромакс системс 76 4
Apple Inc 12106 3
Microsoft Corporation 24633 3
Lenovo Group 2294 3
ZTE Corporation 747 3
Qualcomm Technologies 1824 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Huawei 3938 2
Xiaomi 1736 2
Creative Technology 266 2
BBK OPPO Electronics 384 2
AT&T Inc 1679 2
MediaTek - Ralink 527 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 2
Gionee 22 2
HTC Corporation 1499 2
Fly 204 2
Longcheer 2 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
DEXP 53 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Intel Corporation 12199 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Nvidia Corp 3491 1
BBK Electronics Corp 313 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 1
Google LLC 11786 1
Haier Group 166 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 699 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Sony 6545 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 148 1
Связной ГК 1369 2
WMG - Warner Music Group 209 2
Warner 533 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Евросеть 1404 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8153 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9286 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9610 3
Наушники - Headphones 4008 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2480 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3466 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7303 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8464 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1904 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
USB micro 963 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2350 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2125 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3854 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9989 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1967 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4014 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
Google Android 14004 7
Google YouTube - Видеохостинг 2750 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Microsoft Windows 15668 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Lava MyZ - смартфон 3 2
Samsung Galaxy 958 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 1
Microsoft Office 3737 1
Apple iOS 7813 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Google Gmail 946 1
Google Chrome - браузер 1563 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Apple iPhone 12 220 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Google Android Go 39 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 1
Apple iPhone 4 783 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
HTC One - серия смартфонов 181 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 42 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Путин Владимир 3173 1
Малис Александр 157 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 15 1
Индия - Bharat 5450 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 4
Россия - РФ - Российская федерация 144407 4
Китай - Тайвань 3990 2
Азия - Азиатский регион 5533 2
Европа 21774 2
Южная Корея - Республика 6652 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3334 2
Европа Восточная 3075 1
Америка - Американский регион 2162 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 133 1
Израиль 2731 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Судан - Республика 103 1
США - Yellowstone National Park - Йеллоустонский национальный парк - международный биосферный заповедник 25 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4004 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9948 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8641 1
Философия - Philosophy 445 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2758 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1621 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Times 623 2
Cellular News 234 1
FT - Financial Times 1220 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
GizChina - Издание 73 1
IDC - International Data Corporation 4910 3
Международный женский день - 8 марта 327 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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