Выпущен сверхдешевый смартфон-конструктор. Его можно собрать самостоятельно. Видео

Компания Lava создала смартфон MyZ, при покупке которого покупатель может самостоятельно сконфигурировать его. Всего существует 66 комбинаций параметров – можно выбирать объемы памяти, возможности всех фотокамер и цвет корпуса.

Кастомизируемый смартфон

Индийская компания Lava провела показ смартфона MyZ, который покупатель может сконфигурировать самостоятельно. При заказе устройства он может выбрать не только его цвет, но также объем встроенной и оперативной памяти и разрешение основной и фронтальной камер. Lava называет MyZ «первым кастомизируемым смартфоном».

По заявлению производителя, с учетом всех возможных вариантов всего существует 66 модификаций MyZ. Конфигуратор на сайте Lava на момент публикации материала был доступен, и вне зависимости от выбранной комплектации купить MyZ индийские потребители смогут 11 января 2021 г.

Стоимость MyZ начитается с 6999 рупий (7080 руб., $96 по курсу ЦБ на 8 января 2021 г.), и в самой базовой комплектации в смартфоне будет отсутствовать сканер отпечатков пальцев. Самая топовая комплектация MyZ обойдется в 10699 рупий (10,8 тыс. руб., $146). Все цены актуальны для рынка Индии, сроки появления Lava MyZ за пределами этой страны производитель не раскрывает.

Индийский Lava MyZ

Вместе с MyZ Lava анонсировала еще четыре новых смартфона Z-серии – Z1, Z2, Z4 и Z6. Все они тоже относятся к начальному уровню, но, в отличие от MyZ, столь широких возможностей кастомизации уже не предоставляют.

Возможные конфигурации

В первую очередь Lava предлагает потенциальному покупателю выбор из двух видов основной камеры – двойной 13+2 Мп и тройной 13+5+2 Мп. Параметры каждого из сенсоров неизвестны.

На втором этапе следует выбор фронтальной фотокамеры – один модуль на 8 или 16 Мп, затем можно выбрать объем оперативной памяти, и тут есть сразу четыре варианта – 2, 3, 4 или же 6 ГБ. Флеш-память в смартфон можно установить объемом 32, 64 или 128 ГБ.

Цветов корпуса на выбор дается всего два – MyZ может быть либо красным, либо бирюзово-синим.

Самый доступный (слева) и самый дорогой варианты Lava MyZ

В обоих случаях оболочка смартфона пластиковая – более премиальные материалы для него (металл или стекло) заказать нельзя.

Неполноценный тюнинг

Позволив покупателям выбирать второстепенные параметры MyZ, Lava запретила им конфигурировать основные спецификации. В результате все 66 комбинаций смартфона будут поставляться с восьмиядерным ARM-процессором MediaTek Helio G35 с тактовой частотой 2,3 ГГц и IPS-экраном на 6,53 дюйма по диагонали с невысоким разрешением HD+ или 1600х720 точек (соотношение сторон 20:9).

Конфигурация Lava MyZ включает батарею солидной емкости 5000 мАч, которая может обеспечить до 50 часов разговоров в сетях второго поколения (GSM), 750 часов ожидания или почти до 13 часов просмотра видео на YouTube. АКБ заряжается по USB-C, но про отдельный вход под наушники производитель в данном случае не забыл.

Презентация Lava MyZ

В стоимость MyZ вошли два слота под SIM-карты с поддержкой сетей 4G на каждой из них, лоток под карты microSD до 512 ГБ, дактилоскоп (не во всех комплектациях), GPS-ресивер и модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4). Более современные Wi-Fi 5 (802.11ac) и тем более Wi-Fi 6 (802.11ax) смартфон не поддерживает.

Размеры MyZ составили 165х76х9 мм. Наличие большого аккумулятора повлияло на итоговый вес аппарата – он увеличился до 190 граммов.

Программное обеспечение и комплектация

Несмотря на невысокую стоимость, Lava MyZ располагает лучшим комплектом поставки, нежели Apple iPhone 12 Pro Max за 140 тыс. руб. в максимальной комплектации. В октябре 2020 г. Apple убрала из коробки со всеми своими смартфонами зарядное устройство и наушники, мотивируя это заботой об экологии.

В коробке же с MyZ зарядное устройство имеется. На наушниках Lava все-таки сэкономила, но вместо них положила силиконовый защитный чехол. Его в комплекте с iPhone тоже нет.

Новый смартфон Lava по умолчанию поставляется с предустановленной ОС Google Android 10. Это одна из самых актуальных версий Android – она вышла в августе 2019 г., а Android 11 появился спустя год, и пока что его можно найти на очень ограниченном количестве смартфонов.

В модификации с 2 ГБ оперативной памяти используется Android 10 Go – упрощенная версия Android, потребляющая меньше системных ресурсов. Все прочие комплектации работают на базе полноценной ОС.