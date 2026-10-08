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EEPROM Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory блок энергонезависимой памяти Flash memory Флеш-память

СОБЫТИЯ

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08.10.2026 В России разработана стойкая к радиации флеш-память для орбитальных дата-центров и космических суперкомпьютеров

изико-математических наук, главного научного сотрудника ИФП СО РАН Владимира Гриценко, классическая флеш-память основана на кремниевых транзисторах с плавающим затвором. Более поздние решения и
24.09.2026 Micron без разрешения применяла технологии китайского производителя флеш-памяти YMTC

Маленькая победа для YMTC Суд в Германии встал на сторону китайского производителя флеш-памяти YMTC в патентном споре с конкурирующей Micron из США. Разбирательство между чипмейкерами продолжается уже три года, и когда оно завершится, остается неясным. По сообщению Digitimes,
24.06.2026 Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

Топ-менеджеры Kioxia богатеют Руководители высшего звена компании Kioxia, японского производителя флеш-памяти, стремительно догоняют своих коллег из южнокорейских Samsung и SK Hynix по размеру получаемых доходов. Благодаря внушительному росту рыночной капитализации Kioxia размер компенсацио
10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания

яющими на его срок службы и на надежность хранения данных. На это указывает и то, что производители флэш-памяти обязаны следовать стандарту JEDEC JESD47, который требует, чтобы микросхемы фл
19.02.2026 «Будет много жертв». Дефицит флеш-памяти грозит гибелью производителей электроники

Оптимизация или сокращение Дефицит флеш-памяти, возникший на фоне стремительного взлета индустрии искусственного интеллекта, может привести к неожиданным и далеко не самым приятным последствиям. Как пишет Tom’s Hardware, он може
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

сения угрожает поставкам флеш-памяти «Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 г., и эта
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

ается период долгого и устойчивого роста спроса и цен на товары конкретного типа, в данном случае – флеш-память и продукты на ее основе. Samsung Memory / Unsplash Надвигающийся дефицит NAND рас
26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству

ороге начала производства своей памяти. Прошло два года, и почти ничего не изменилось. Тем временем флэш-память продолжает захватывать мир и вытеснять жесткие диски отовсюду, где они все еще пр
01.10.2024 «Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов

flash-накопителях. Теперь исполняемые файлы и отчёты KICS Portable Scanner могут быть размещены во flash-памяти USB-токена «Рутокен». В данном устройстве защищённое хранение информации обеспеч
31.05.2024 Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены

то II квартал 2024 г. ознаменуется 10-процентным ростом цен на нее. Кто в выигрыше Хаос с ценами на флеш-память оказался наиболее выгоден сбежавшей из России компании Samsung – одному из крупне
20.03.2024 Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей

магазин откладывать не стоит Аналитики WCCFTech ожидают, что в ближайшие несколько месяцев цены на флэш-память вырастут на 10-15%, что может сделать потребительские твердотельные накопители ещ
19.01.2024 Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос

я вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею как ее главного врага. Это может крайне негативно отразиться на мировом рынке оперативной и флеш-памяти, пишет портал Tom’s Hardaware. поскольку Южная Корея является основным мировым поставщиком чипов памяти благодаря компанимям SK Hynix. По информации Associated Press, Северная Корея
09.11.2023 Эпоха ультрадешевых SSD подошла к концу. Мир на пороге нового дефицита, взлет цен неизбежен

нам конец Мировой рынок твердотельных накопителей ожидает новая встряска – после нескольких кварталов стремительного удешевления новые SSD могут начать рати в цене из-за потенциального дефицита чипов флеш-памяти. Как пишет портал Tom’s Hardware, на проблему указывает компания Phison, производитель контроллеров для чипов памяти, используемых в твердотельных накопителях. По ее информации, на

13.09.2023 Обвальному падению цен на флеш-память и SSD пришел конец. Впереди неуклонное удорожание

, то в конце 2023 г. на это могут повлиять ритейлеры в связи с праздничным сезоном покупок. Цены на флеш-память и накопители на ее базе безостановочно падают приблизительно со II квартала 2021

22.08.2023 Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки

удущем может начаться производство новейшего стандарта памяти UltraRAM, опережающего привычную всем флеш-память как по надежности и долговечности, так и по скорости работы. Портал Liliputing пи
17.07.2023 Импортозамещение по-китайски. Местный крупнейший поставщик взвинтил цены на флеш-память «для своих», пока во всем мире она дешевеет

этом плане YMTC идет наперекор мировой тенденции, которая заключается в быстром падении расценок на флеш-память из-за снизившегося спроса по окончании пандемии коронавируса и нестабильности мир
07.02.2023 Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США

со стороны своих зарубежных партнеров и поставщиков, тут же принялась увольнять иностранных специалистов. Стремительное развитие и молниеносный обвал YMTC – это невероятно перспективный производитель флеш-памяти, появившийся в 2016 г. и за шесть лет сумевший войти в топ-5 глобальных вендоров памяти. С ней хотела сотрудничать сама Apple – память YMTC могла появиться в одном из ближайших поко
21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Samsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собств
16.12.2022 США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе

дним данным, никакой даже самый строгий аудит не спасет YMTC. Одно из достижений YMTC - 128-слойная флеш-память стандарта QLC Financial Times пишет, что новый «блеклист» будет опубликован до ко
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США

таться YMTC пока не известно. Старший инженер YMTC в разговоре с изданием сообщил, что некоторым из вынужденно уволившихся американцев компания обязана своим прорывом в области производства микросхем флеш-памяти NAND, но действенного способа сохранить их в штате у китайцев якобы нет. YMTC просит своих американских сотрудников уволиться из-за введенных США по инициативе администрации Байдена
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике

Китайское производство флеш-памяти трещит по швам Четыре ведущих производителя оборудования для производства микросхем прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки уже отгруженного оборудования к
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир

асно статистике Yole Intelligence, на долю YMTC приходится около 5% мирового производства микросхем флэш-памяти. Это почти вдвое больше, чем год назад. Доля Western Digital, указано в ее отчете
19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC

технологии QLC мы сможем предложить ещё один продукт, способный удовлетворить растущие требования к Flash-памяти». Компания уже начала рассылку тестовых образцов 512-гигабайтных прототипов UFS

26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

a Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 производителей флеш-памяти для SSD, USB-накопителей и других носителей информации. Покупка Kioxia позволит Western Digital войти в тройку основных игроков на рынке флеш-памяти. На момент публикации мат
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса

icron основала компанию IM Flash Technologies по производству такого рода чипов. Компания выпускала флэш-память исключительно для нужд Micron и Intel – они использовали их в собственных SSD-нак
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти

Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memo
06.08.2018 Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти

зируемый среднегодовой рост поставок флеш-памяти 3D NAND в петабайтах составляет 75 процентов до 2022 года, – отметил Грег Вонг (Greg Wong), учредитель и главный аналитик компании Forward Insights. – Создание 96-слойной флеш-памяти – важный этап на пути к удовлетворению растущей потребности в увеличении производительности и плотности хранения данных». Накопители серии XG6, предназначенные д
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти

с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и серию CM5 с интерфейсом NVM Express (NVMe). Завершение разработки запланировано на четвертый квартал. Обе серии изделий выполнены на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти TMC корпоративного класса BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC), позволяя современным хранилищам с высокими требованиями расширить пр
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти

Компания Toshiba Electronics представила новое поколение однокорпусных твердотельных дисков (SSD) в корпусе BGA с полусферическими выводами на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти Toshiba BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC). SSD-диски Toshiba серии BG3, предназначенные для работы в мобильных устройствах будуще
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND

Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Sa
06.06.2017 Toshiba представила SSD-накопители NVMe на основе 64-слойной 3D флеш-памяти

Toshiba Electronics Europe (TEE) представила серию новых SSD-накопителей XG5 под шину NVM Express (NVMe) на основе 64-слойной 3D флеш-памяти объемом до 1 ТБ в компактном форм-факторе M.2. Производителям оборудования доступны ограниченные количества образцов для квалификационных испытаний, объемы поставок будут постепенно
01.03.2017 Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г.

Флэш станет быстрее По мнению технических директоров целого ряда крупнейших производителей устройств хранения данных, в 2017 г. внедрение флэш-памяти по всему миру продолжится, а ее популярность даже увеличится в сравнении с прошлыми годами. Эксперты отмечают, что на рынке будут появляться флэш-накопители все большей плотности, а
27.02.2017 Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы

емени. В отчете отмечается, то традиционные и облачные СХД испытывают с этим определенные проблемы. Флэш-память удобна для неструктурированных данных Как отмечают представители Persistence Mark
07.02.2017 Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba

лн иен ($9-13 млрд). Напомним, Toshiba заявила о намерении продать акции предприятия, производящего флеш-память NAND-типа в январе 2017 г. Компания планирует выручить за них примерно 300 млрд и
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем

•MMC при повышенных температурах до +105 °C.На рынке автомобильных систем продолжает расти спрос на флеш-память NAND, связанный с развитием автомобильных информационно-развлекательных систем, с
27.01.2017 Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти

х японских СМИ, оцениваются примерно в 680 млрд иен (около $6 млрд).Полупроводниковый бизнес Toshiba Group в настоящее время занимает вторую строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей чипов флеш-памяти NAND-типа (первую строчку занимает Samsung Electronics). Производство памяти регулярно приносит Toshiba значительную часть ее операционной прибыли: только лишь за первые полгода 201
15.12.2016 Продажи флэш-памяти растут, хотя рынок систем хранения данных падает

Рынок флэш-памяти вырос на 76,4% Общие доходы на рынке систем внешнего хранения данных в III квартале текущего года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) упали на 5,1% по сравнению с тем же

26.10.2016 Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память

риятия приложений, во всех остальных случаях можно применять менее производительную и дорогостоящую флэш-память. В любом случае, интеграция флеш-технологий в инфраструктуру предприятия позволяе
26.09.2016 Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP

ния часто обновляющихся данных в различных коммерческих и промышленных системах, считают в Toshiba. Флэш-память NAND в корпусе TSOP Обязательства компании в отношении поддержки 24-нм технологии
11.08.2016 Toshiba анонсировала новую технологию платформы аналитики больших данных Flashmatrix

имального использования флэш-памяти NAND». Toshiba представит технологию Flashmatrix на конференции Flash Memory Summit 2016 в г. Санта-Клара, Калифорния.

Публикаций - 2839, упоминаний - 3275

EEPROM и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13316 303
Toshiba Corporation 2988 270
Microsoft Corporation 25892 243
Sony 6761 199
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Google LLC 12829 145
SanDisk 345 128
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RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OpenCAPI Consortium 13 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Gen-Z Consortium 11 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 59 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 1
4CIO 20 1
Symbian Foundation 38 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22861 992
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10553 768
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28652 685
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13400 625
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10695 624
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27230 622
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6303 608
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8932 600
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13636 572
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14920 514
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10875 487
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8020 465
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 443
NAND flash memory - флеш-память - NAND 2D flash memory - NAND 3D flash memory 778 440
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 426
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10898 374
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29959 359
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4466 358
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 326
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10821 324
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17133 317
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4792 311
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6641 300
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13164 296
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34076 283
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8623 282
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6487 275
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26647 271
Наушники - Headphones 4554 256
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1021 228
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18368 228
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18537 224
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 217
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 207
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 199
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 198
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2869 197
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 196
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11661 193
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4882 190
Google Android 15392 322
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 245
Microsoft Windows 17048 239
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2286 175
Apple iPhone - серия смартфонов 7726 172
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 165
Linux OS 11694 139
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 124
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 107
Apple iPod 1559 94
Microsoft Windows 2000 8675 93
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 93
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 93
Apple iPad 4028 92
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 611 77
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 65
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 65
Apple iPhone 6 4860 60
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 59
Samsung SVR-диктофон 465 55
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 55
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 742 55
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 54
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3000 54
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 482 53
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 53
Apple iOS 8665 53
Nokia Symbian OS 1411 53
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 52
Microsoft Windows XP 2433 52
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 51
Intel Celeron - Серия процессоров 982 46
Intel x86 - архитектура процессора 2188 45
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 45
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 44
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 42
Oracle Java - язык программирования 3506 41
Microsoft Office 4246 40
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2575 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 40
Ксенин Алекс 311 55
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 30
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 11
Симонов Игорь 103 10
Ерофеева Мария 31 10
Малафеев Андрей 52 9
Сергеев Иван 74 9
Maloney Sean - Малони Шон 50 9
Rowan Paul - Рован Пол 12 9
Горелов Дмитрий 61 8
Moore Gordon - Мур Гордон 66 7
Бахур Владимир 11 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 7
Яхина Ирина 40 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 6
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 710 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 5
Лосев Сергей 46 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Лахова Олеся 35 5
Беляев Дмитрий 32 5
Николаев Григорий 10 5
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 5
Путин Владимир 3483 5
Бочарникова Татьяна 83 5
Зубарев Максим 13 4
Юсупов Ренат 125 4
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 4
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Upton Eben - Аптон Эбен 13 4
Константинов Константин 32 4
Блохнин Сергей 10 4
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 4
Gordon Richard - Гордон Ричард 12 4
Scalise George - Скелайз Джордж 29 4
Россия - РФ - Российская федерация 169053 734
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 605
Япония 13867 348
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 307
Южная Корея - Республика 7125 277
Европа 25041 248
Китай - Тайвань 4294 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 119
Азия - Азиатский регион 5962 108
Германия - Федеративная Республика 13314 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13880 91
Солнце - звезда Солнечной системы 5529 86
США - Калифорния 4846 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 62
Индия - Bharat 5924 56
Франция - Французская Республика 8214 55
Земля - планета Солнечной системы 10923 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 37
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 35
Канада 5098 31
Израиль 2876 31
Нидерланды 3778 31
Финляндия - Финляндская Республика 3709 30
США - Нью-Йорк 3198 30
Африка - Африканский регион 3651 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 29
Сингапур - Республика 1971 28
Италия - Итальянская Республика 4528 28
Испания - Королевство 3856 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 24
Ближний Восток 3171 23
США - Калифорния - Саннивейл 90 22
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1468 22
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 20
Швеция - Королевство 3801 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 20
Украина 7973 20
Испания - Каталония - Барселона 752 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4246 19
Америка - Американский регион 2211 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 209
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 184
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5589 171
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6291 129
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 127
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 95
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18470 95
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11790 90
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22125 84
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5695 77
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8175 71
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6196 67
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4773 63
Ergonomics - Эргономика 1772 62
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1547 57
Английский язык 7089 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 53
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3147 49
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 49
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1024 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 47
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2536 46
Кремний - Silicium - химический элемент 1812 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6906 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 43
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7737 42
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 40
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7593 38
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 896 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8341 36
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3230 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5875 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 35
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 32
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2790 31
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5985 31
Йена - денежная единица Японии 503 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10593 31
CNews - ZOOM.CNews 1913 126
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 92
DigiTimes - Издание 1334 57
Tom’s Hardware 626 50
The Register - The Register Hardware 1804 27
Bloomberg 1659 27
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 20
NE Asia Online 313 15
TechSpot 193 14
The Verge - Издание 622 13
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Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 12
EE Times 160 11
Nature 835 11
WCCFTech - Издание 114 10
DxOMark - Издание 36 10
GSM Arena 80 10
Inquirer 463 10
CNET Networks - CNET News 1643 9
Forbes - Форбс 1024 9
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GizmoChina 174 8
Silicon 497 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 8
FT - Financial Times 1307 8
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New Scientist 1448 7
Blocks & Files 14 7
Computer Weekly 376 7
InfoSync 35 7
ZDnet 666 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 7
AppleInsider 400 6
CNX Software 18 6
MacWorld 134 6
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 6
IDC - International Data Corporation 5001 97
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 53
Gartner - Гартнер 3678 50
TrendForce 197 45
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 41
Gartner - Dataquest 353 10
Counterpoint Research 120 9
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4285 7
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 7
IC Insights 24 6
NPD DisplaySearch 285 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Strategy Analytics 285 4
Fortune Global 500 301 4
ABI Research 236 4
Informa - Ovum - Omdia 158 3
Fortune Global 100 142 3
S&P 500 565 3
In-Stat 115 3
In-Stat/MDR 74 3
Nikkei Market Access (NMA) 53 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 3
Forrester Research 837 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 3
IBM Research 111 3
HFS Research 50 3
IDC EMEA 19 2
Forward Insights 3 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 2
NPD Group 140 2
Internet Stock Report 994 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Insight 64 20 2
Reuters Estimates 16 2
Forward Concepts 10 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
Markets&Markets Research 114 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 12
РАН - Российская академия наук 2148 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 189 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 651 5
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 19 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 4
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 83 4
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 313 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 3
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 2
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 29 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 126 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 256 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 172 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
University of Manchester - Манчестерский университет 78 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 80 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 44
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 35
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 30
CeBIT 614 28
Intel Developer Forum - IDF 317 20
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 13
День молодёжи - 27 июня 1120 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 7
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 5
Связь-Экспокомм 276 4
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 3
Samsung Unpacked 41 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
День Защитника отечества - 23 февраля 67 2
Photokina 60 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Hitachi Innovation Day 3 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 130 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 16 2
RoboCup - Robot Soccer World Cup - RoboWorld Cup - Чемпионат мира по футболу среди роботов 28 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 2
CNews AWARDS - награда 576 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 2
IBM Think 3 1
Cisco Connect 5 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Red Dot Design Award 58 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
Embedded World 10 1
USENIX - техническая конференция 15 1
iF Design Awards 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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